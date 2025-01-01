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برنامج التسويق المجتمعي من عميل إلى عميل (C2C).
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برنامج التسويق المجتمعي من عميل إلى عميل (C2C). - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج التسويق المجتمعي C2C على تمكين المؤسسات من إنشاء مجتمعات عبر الإنترنت والإشراف عليها حيث يتواصل العملاء مع زملائهم المستخدمين ويبقون على اطلاع بأحداث المجتمع. توفر هذه الحلول البرمجية وظائف لتعزيز نمو المجتمع، وتسهيل تأهيل الأعضاء، وتوزيع مواد العلامة التجارية، وإدارة الأحداث والترويج لها، وتحليل مقاييس المجتمع. تستفيد المؤسسات من برامج التسويق المجتمعي C2C لتعزيز الولاء للعلامة التجارية وتعزيز مشاركة العملاء وجذب عملاء جدد.

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Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite هو تطبيق لإدارة وتنظيم الأحداث يسمح للمستخدمين بإنشاء وترويج فعاليات مختلفة وبيع التذاكر بسهولة.

Facebook Groups

Facebook Groups

facebook.com

تتيح مجموعة فيسبوك للمستخدمين التواصل حول اهتمامات مشتركة، إنشاء المجموعات، المشاركة في النقاشات، ومشاركة المحتوى.

DownToMeet

DownToMeet

downtomeet.com

DownToMeet هو تطبيق لتنظيم والبحث عن فعاليات جماعية، يساعد المستخدمين على لقاء أصدقاء جدد في منطقتهم.

Kommunity

Kommunity

kommunity.com

تطبيق Kommunity يركز على تنظيم الفعاليات الاجتماعية والتواصل بين الأعضاء في المجتمع محلياً ودولياً.

NationBuilder

NationBuilder

nationbuilder.com

NationBuilder هي منصة لإدارة المجتمعات تدعم الحملات والمشاريع الاجتماعية من خلال أدوات مثل إدارة جهات الاتصال، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وجمع التبرعات.

Peatix

Peatix

peatix.com

Peatix هو تطبيق لإدارة الأحداث، يتيح تنظيم وترويج الفعاليات وبيع التذاكر، مع أدوات لتحسين تجربة الحضور.

Thonest

Thonest

thonest.com

تطبيق Thonest يعد منصة لمناقشات ديناميكية حول المنتجات والخدمات، يتيح بدء النقاشات ومشاركة الأفكار والتعاون بسهولة.

Orbiit

Orbiit

orbiit.ai

تطبيق Orbiit هو منصة تتطابق المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتسهيل التواصل بين الأفراد من خلال تقديم اتصالات شخصية ومجموعة.

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برنامج التسويق المجتمعي من عميل إلى عميل (C2C). - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog