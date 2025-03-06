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يعمل برنامج التسويق المجتمعي C2C على تمكين المؤسسات من إنشاء مجتمعات عبر الإنترنت والإشراف عليها حيث يتواصل العملاء مع زملائهم المستخدمين ويبقون على اطلاع بأحداث المجتمع. توفر هذه الحلول البرمجية وظائف لتعزيز نمو المجتمع، وتسهيل تأهيل الأعضاء، وتوزيع مواد العلامة التجارية، وإدارة الأحداث والترويج لها، وتحليل مقاييس المجتمع. تستفيد المؤسسات من برامج التسويق المجتمعي C2C لتعزيز الولاء للعلامة التجارية وتعزيز مشاركة العملاء وجذب عملاء جدد.
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Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite هو موقع إدارة الأحداث وتذاكر الأحداث في الولايات المتحدة. تتيح الخدمة للمستخدمين تصفح الأحداث المحلية وإنشائها والترويج لها. تتقاضى الخدمة رسومًا لمنظمي الأحداث في مقابل خدمات التذاكر عبر الإنترنت ، ما لم يكن الحدث مجانيًا. ناشفيل ، لندن ، كورك ، أمستردام ، دبلن ، برلين ، ملبورن ، ميندوزا ، مدريد ، وساو باولو. York Stock Exchange في 20 سبتمبر 2018 تحت رمز Ticker EB.
Facebook Groups
facebook.com
تعد المجموعات مكانًا للتواصل حول الاهتمامات المشتركة مع أشخاص معينين. يمكنك إنشاء مجموعة لأي شيء — لم شمل عائلتك، أو فريقك الرياضي بعد العمل، أو نادي الكتاب الخاص بك.
Kommunity
kommunity.com
Kommunity عبارة عن منصة مثالية للفعاليات الاجتماعية تركز على المجتمع لتنمية مجتمعك محليًا ودوليًا وتنظيم الأحداث بسهولة والتواصل مع أعضائك في مكان واحد.
NationBuilder
nationbuilder.com
تعمل منصة المشاركة المجتمعية NationBuilder على تشغيل الآلاف من الحملات والحركات الأكثر أهمية في العالم. انقل مؤيديك إلى العمل من خلال نظام واحد يتضمن قوالب مواقع ويب جاهزة، وقاعدة بيانات متكاملة للداعمين، وتقديم الالتماسات، وأدوات ميدانية قوية، وتبسيط عملية جمع التبرعات وإدارة الجهات المانحة، والبريد الإلكتروني والرسائل النصية المتقدمة. اجعل مجتمعك ينبض بالحياة من خلال الملفات الشخصية الديناميكية التي يتم تحديثها مع كل تفاعل. موثوق به من قبل أكثر من 9000 عميل في 112 دولة.
Peatix
peatix.com
قم بزراعة مجتمعاتك من خلال المجموعات ، وتعزيز وإدارة الأحداث الخاصة بك باستخدام أدوات Peatix القوية على الويب والتطبيق. بسيطة ، شفافة ، رسوم منخفضة. الدعم المتمحور حول العميل.
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit عبارة عن منصة SaaS للتوفيق بين الأشخاص تعمل بالذكاء الاصطناعي وتعمل على تشغيل المقدمات المنسقة على نطاق واسع. يمكن للمؤسسات دعوة الجماهير المفضلة بسهولة للاشتراك في اتصالات منتظمة ومخصصة 1:1 أو اتصالات مجموعة النظراء، وتتولى Orbiit جميع الاتصالات والمطابقة والجدولة وجمع التعليقات والتحليلات. الشركات والمجتمعات الرائدة (مثل Atlassian، وFirst Round Capital، وMedical Alley Association، وما إلى ذلك) باستخدام تقرير Orbiit 87 NPS، ونتائج ملموسة للمشاركين وعائد استثمار قوي على هذه الاتصالات.
DownToMeet
downtomeet.com
DownToMeet عبارة عن منصة لتنظيم الأحداث الجماعية والعثور عليها وحضورها. إذا كنت ترغب في مقابلة أشخاص في منطقتك والعثور على أصدقاء جدد، فأنت تنتمي إلى هنا.
Thonest
thonest.com
أنشئ مناقشات جذابة حول منتجك أو خدمتك المنصة النهائية للمناقشات الديناميكية حول المنتجات والبرامج. ابدأ المحادثات وشارك الرؤى وتعاون بسلاسة.
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