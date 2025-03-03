برنامج التسويق المجتمعي من عميل إلى عميل (C2C). - التطبيقات الأكثر شعبية - تايوان

NationBuilder

nationbuilder.com

تعمل منصة المشاركة المجتمعية NationBuilder على تشغيل الآلاف من الحملات والحركات الأكثر أهمية في العالم. انقل مؤيديك إلى العمل من خلال نظام واحد يتضمن قوالب مواقع ويب جاهزة، وقاعدة بيانات متكاملة للداعمين، وتقديم الالتماسات، وأدوات ميدانية قوية، وتبسيط عملية جمع التبرعات وإدارة الجهات المانحة، والبريد الإلكتروني والرسائل النصية المتقدمة. اجعل مجتمعك ينبض بالحياة من خلال الملفات الشخصية الديناميكية التي يتم تحديثها مع كل تفاعل. موثوق به من قبل أكثر من 9000 عميل في 112 دولة.