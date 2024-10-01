برنامج التسويق المجتمعي من عميل إلى عميل (C2C). - التطبيقات الأكثر شعبية - الإقليم البريطاني في المحيط الهندي الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يعمل برنامج التسويق المجتمعي C2C على تمكين المؤسسات من إنشاء مجتمعات عبر الإنترنت والإشراف عليها حيث يتواصل العملاء مع زملائهم المستخدمين ويبقون على اطلاع بأحداث المجتمع. توفر هذه الحلول البرمجية وظائف لتعزيز نمو المجتمع، وتسهيل تأهيل الأعضاء، وتوزيع مواد العلامة التجارية، وإدارة الأحداث والترويج لها، وتحليل مقاييس المجتمع. تستفيد المؤسسات من برامج التسويق المجتمعي C2C لتعزيز الولاء للعلامة التجارية وتعزيز مشاركة العملاء وجذب عملاء جدد.