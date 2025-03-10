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يقدم مقدمو التدريب على نجاح العملاء مجموعة من الخدمات التي تهدف إلى تثقيف ممثلي ومديري نجاح العملاء. يقدمون التدريب من خلال جلسات تفاعلية شخصية أو ورش عمل رقمية، وكلها موجهة نحو تعزيز المعرفة وتنمية المهارات لتحقيق نجاح العملاء. سواء كان الأمر يتعلق بتصميم منهج دراسي لتلبية المتطلبات المحددة للفريق أو توفير وحدات جاهزة حول موضوعات معينة، يضمن هؤلاء المزودون تجربة تعليمية شاملة. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يقدمون مقاييس الأداء والشهادات ونتائج التقييم لتقديم رؤى قيمة حول التقدم والكفاءة.
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SuccessCOACHING
successcoaching.co
تساعد تطبيق SuccessCOACHING فرق النجاح مع العملاء على معرفة وتطبيق أفضل الممارسات لمواجهة التحديات اليومية التي يواجهها المحترفون في هذا المجال.
ChurnRX
churnrx.com
ChurnRX تطبيق يساعد الشركات على تقليل مضغات العملاء من خلال تحليل سلوكهم وتقديم استراتيجيات للاحتفاظ وتحسين رضا العملاء.
Blind Zebra
blind-zebra.com
Blind Zebra هي شركة تدريب النخبة على المبيعات ونجاح العملاء تركز على التدريب الكامل على رحلة العملاء للفرق التي تتعامل مع العملاء. تم تصميم كل تدريبات Blind Zebra على منهجية Think-Do-Say™ البسيطة والقوية، والتي تركز أولاً وقبل كل شيء على الطاقة التي نجلبها معنا عندما "نظهر" - مع عميل أو عميل محتمل أو أي شخص آخر. نظرًا لأن الفرق التي تتعامل مع العملاء لديك تتقاسم المسؤولية عن رحلة العميل الخاصة بك وأهداف الإيرادات الخاصة بك، فإننا نعتقد أنه يجب عليهم أيضًا مشاركة لغة مشتركة وثقافة فريق راقية. يعمل تدريب Blind Zebra على إنشاء أفكار وإجراءات ولغة مشتركة للحصول على تجربة عملاء أكثر سلاسة وأداء أفضل مقابل مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك. تعتمد أكثر من 100 شركة مثل ChurnZero وEmarsys وKronologic وTerminus وSalesforce على Blind Zebra لدعم فرق التعامل مع العملاء باستخدام منهجية Think-Do-Say™ الفريدة الخاصة بنا. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة https://blind-zebra.com.
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