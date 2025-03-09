Blind Zebra

blind-zebra.com

Blind Zebra هي شركة تدريب النخبة على المبيعات ونجاح العملاء تركز على التدريب الكامل على رحلة العملاء للفرق التي تتعامل مع العملاء. تم تصميم كل تدريبات Blind Zebra على منهجية Think-Do-Say™ البسيطة والقوية، والتي تركز أولاً وقبل كل شيء على الطاقة التي نجلبها معنا عندما "نظهر" - مع عميل أو عميل محتمل أو أي شخص آخر. نظرًا لأن الفرق التي تتعامل مع العملاء لديك تتقاسم المسؤولية عن رحلة العميل الخاصة بك وأهداف الإيرادات الخاصة بك، فإننا نعتقد أنه يجب عليهم أيضًا مشاركة لغة مشتركة وثقافة فريق راقية. يعمل تدريب Blind Zebra على إنشاء أفكار وإجراءات ولغة مشتركة للحصول على تجربة عملاء أكثر سلاسة وأداء أفضل مقابل مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك. تعتمد أكثر من 100 شركة مثل ChurnZero وEmarsys وKronologic وTerminus وSalesforce على Blind Zebra لدعم فرق التعامل مع العملاء باستخدام منهجية Think-Do-Say™ الفريدة الخاصة بنا. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة https://blind-zebra.com.