مقدمو التدريب على نجاح العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية - كمبوديا

Blind Zebra

blind-zebra.com

Blind Zebra هي شركة تدريب النخبة على المبيعات ونجاح العملاء تركز على التدريب الكامل على رحلة العملاء للفرق التي تتعامل مع العملاء. تم تصميم كل تدريبات Blind Zebra على منهجية Think-Do-Say™ البسيطة والقوية، والتي تركز أولاً وقبل كل شيء على الطاقة التي نجلبها معنا عندما "نظهر" - مع عميل أو عميل محتمل أ...