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مقدمو التدريب على نجاح العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية - هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة)
يقدم مقدمو التدريب على نجاح العملاء مجموعة من الخدمات التي تهدف إلى تثقيف ممثلي ومديري نجاح العملاء. يقدمون التدريب من خلال جلسات تفاعلية شخصية أو ورش عمل رقمية، وكلها موجهة نحو تعزيز المعرفة وتنمية المهارات لتحقيق نجاح العملاء. سواء كان الأمر يتعلق بتصميم منهج دراسي لتلبية المتطلبات المحددة للفريق أو توفير وحدات جاهزة حول موضوعات معينة، يضمن هؤلاء المزودون تجربة تعليمية شاملة. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يقدمون مقاييس الأداء والشهادات ونتائج التقييم لتقديم رؤى قيمة حول التقدم والكفاءة.
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SuccessCOACHING
successcoaching.co
نحن نساعد مديري العملاء وفرق نجاح العملاء مثل فريقك ليس فقط على معرفة أفضل الممارسات التي تدفع نجاح العملاء ولكن أيضًا كيفية تطبيقها لحل التحديات اليومية الحقيقية التي يواجهها متخصصو نجاح العملاء أثناء عملهم مع عملائهم. من خلال برامج SuccessCOACHING التعليمية، يمكنك الوصول إلى مسارات التعلم المنسقة ...
Blind Zebra
blind-zebra.com
Blind Zebra هي شركة تدريب النخبة على المبيعات ونجاح العملاء تركز على التدريب الكامل على رحلة العملاء للفرق التي تتعامل مع العملاء. تم تصميم كل تدريبات Blind Zebra على منهجية Think-Do-Say™ البسيطة والقوية، والتي تركز أولاً وقبل كل شيء على الطاقة التي نجلبها معنا عندما "نظهر" - مع عميل أو عميل محتمل أ...
ChurnRX
churnrx.com
الطرق التقليدية تنتج نتائج تقليدية. يتخذ تدريب الخبراء في ChurnRX نهجًا غير تقليدي مع منهجيات مجربة تؤدي إلى نتائج مذهلة. نحن نصمم التدريب على المهارات لدينا، باستخدام بياناتك، من أجل التنفيذ العلمي لقواعد اللعبة والمهارات الصحيحة التي تؤدي إلى الاحتفاظ بالموظفين على نطاق واسع. إن فريق ChurnRX من خب...