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برنامج تحسين إيرادات العملاء
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برنامج تحسين إيرادات العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج تحسين إيرادات العملاء (CRO) على تمكين مؤسسات المبيعات من زيادة الإيرادات من الحسابات المهمة من خلال تعزيز التوافق مع الوظائف الأخرى التي تواجه العملاء، بما في ذلك التسويق وخدمة العملاء، وبالتالي إنشاء فريق إيرادات موسع. ومن خلال استخدام الرؤى من جميع أنحاء الأعمال، يفهم البرنامج احتياجات العملاء ويضمن تقديم النتائج التي تلبي تلك الاحتياجات في كل نقطة اتصال. يعمل هذا النهج على زيادة إيرادات البائع لكل عميل إلى الحد الأقصى من خلال تنمية علاقة نشطة وذات مغزى طوال دورة حياة العميل بأكملها.

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Mixmax

Mixmax

mixmax.com

Mixmax هو منصة لمشاركة المبيعات تساعد فرق الإيرادات على إدارة التفاعلات مع العملاء بفعالية من خلال أدوات مثل تتبع البريد الإلكتروني والجدولة.

Patch Customer Retention

Patch Customer Retention

patchretention.com

تطبيق Patch Customer Retention يساعد الشركات على تعزيز احتفاظ العملاء من خلال أدوات تحليلية وتخصيص التفاعلات لتحسين تجربة العملاء.

Clari

Clari

clari.com

Clari هي منصة لإدارة الإيرادات تتيح للفرق تتبع وتحليل بيانات المبيعات، وتوقع الأداء، وتحسين الكفاءة عبر عمليات المبيعات.

Vitally

Vitally

vitally.io

تساعد منصة VITALLY فرق نجاح العملاء على تحسين تجربتهم وزيادة الكفاءة من خلال دمج البيانات وتحليلها وإدارة العمليات بسهولة.

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai هي منصة ذكاء إيرادات تعزز عمليات المبيعات من خلال أتمتة الرؤية والبيانات في أنظمة CRM، مما يساعد فرق المبيعات على تحديد وإدارة العملاء والصفقات.

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat منصة لإدارة بيانات العملاء وتحسين تجربة العملاء، توفر أتمتة وتكامل مع أدوات متعددة لتحليل الأداء وتحسين النجاح.

Catalyst

Catalyst

catalyst.io

كاتاليست هو منصة تركز على تحسين تجربة العملاء وتعزيز النمو من خلال الأتمتة والدمج الفعال لبيانات العملاء.

Recapped

Recapped

recapped.io

تطبيق Recapped يتيح للفرق التعاون مع العملاء خلال مرحلة البيع النهائية، بما في ذلك إدارة التجارب والمشاركة.

Aviso

Aviso

aviso.com

أفیزو هو منصة متكاملة لزيادة الإيرادات تساعد فرق المبيعات على إتمام الصفقات وتحليل البيانات لتحديد وفرص الإيرادات المخفية.

Kizen

Kizen

kizen.com

تطبيق Kizen يساعد القادة في تمكين فرقهم من خلال تبسيط العمليات وزيادة الكفاءة، وتقديم دعم ذكي لإدارة الموارد البشرية والعمليات.

Prelay

Prelay

prelay.com

تساعد منصة Prelay فرق البيع في تبسيط العمليات المعقدة وتحسين استخدام الموارد الداخلية لتحقيق إيرادات أعلى بشكل أسرع.

Uptics

Uptics

uptics.io

Uptics هو برنامج مبيعات يساعد في أتمتة العمليات يهدف لزيادة المواعيد المقررة وإغلاق المزيد من الصفقات بسهولة.

Totango

Totango

totango.com

تطبيق Totango هو برنامج لإدارة نجاح العملاء يساعد الشركات في زيادة نموها من خلال تحسين رضا العملاء والاحتفاظ بهم.

Zomentum

Zomentum

zomentum.com

تطبيق زومنتوم هو منصة لتسريع المبيعات، تساعد شركاء التكنولوجيا على إدارة الصفقات وتحسين الإيرادات من خلال تقنيات مؤتمتة وأساليب تحليلية.

RevSetter

RevSetter

revsetter.com

RevSetter هو منصة لإدارة العائدات ونجاح العملاء توفر أدوات لتحسين التواصل وفعالية الفرق عبر تحليلات البيانات وإدارة سير العمل.

PreSkale

PreSkale

preskale.com

تطبيق PreSkale يساعد فرق المبيعات المسبقة على التكامل مع أنظمة CRM ومنتجات لتحسين تجارب التقييم وتتبع أفكار السوق.

Kapta

Kapta

kapta.com

تطبيق كابتا هو برنامج لإدارة الحسابات الرئيسية يساعد في تقليل التسرب ودفع النمو من خلال تحليل صحة العملاء وتطوير خطط استراتيجية.

Coho AI

Coho AI

coho.ai

تطبيق Coho يساعد الشركات على تحسين الإيرادات من العملاء الحاليين عبر دمج بيانات المنتج والمبيعات ونجاح العملاء.

ClientSuccess

ClientSuccess

clientsuccess.com

ClientSuccess هو منصة لإدارة نجاح العملاء لشركات SaaS، تقدم رؤى وتحليلات لتحسين التعامل مع العملاء وزيادة ولائهم.

Nektar

Nektar

nektar.io

Nektar هو تطبيق لجمع وإدارة البيانات يساعد فرق المبيعات على تعزيز دقة بيانات CRM وتحسين سير العمل واتخاذ قرارات مستنيرة.

Gainsight CS

Gainsight CS

gainsight.com

Gainsight CS هو تطبيق لإدارة نجاح العملاء، يساعد الشركات على تتبع بيانات العملاء وتحليل معنوياتهم وتسهيل التواصل بين الفرق لتعزيز العلاقة مع العملاء.

ChurnZero

ChurnZero

churnzero.net

ChurnZero هي منصة تساعد الشركات في تحسين نجاح العملاء وتقليل معدل الانسحاب، من خلال أدوات تحليل وتخصيص شاملة.

CustomerGauge

CustomerGauge

customergauge.com

تطبيق CustomerGauge يدير تجربة العملاء من خلال جمع الملاحظات وبيانات الإيرادات، مما يساعد الشركات على تحسين العلاقات وتقليل المزيج.

Enthu.ai

Enthu.ai

enthu.ai

تساعد Enthu.ai مراكز الاتصال على تحسين الأداء من خلال مراقبة المكالمات والتدريب المخصص للوكلاء، مما يزيد من رضا العملاء والإيرادات.

Brainbase

Brainbase

brainbase.com

تطبيق Brainbase هو منصة تكنولوجية حديثة تساعد فرق الترخيص في تحسين شراكاتها، من إدارة العقود إلى تقارير العائدات والموافقات.

Boxxstep

Boxxstep

boxxstep.com

تطبيق Boxxstep هو منصة لتمكين وتفاعل المشترين لفرق المبيعات، يركز على إدارة العلاقات والفرص، ويتيح خطط النتائج وتعليقات أداء المبيعات.

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