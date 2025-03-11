ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يعمل برنامج تحسين إيرادات العملاء (CRO) على تمكين مؤسسات المبيعات من زيادة الإيرادات من الحسابات المهمة من خلال تعزيز التوافق مع الوظائف الأخرى التي تواجه العملاء، بما في ذلك التسويق وخدمة العملاء، وبالتالي إنشاء فريق إيرادات موسع. ومن خلال استخدام الرؤى من جميع أنحاء الأعمال، يفهم البرنامج احتياجات العملاء ويضمن تقديم النتائج التي تلبي تلك الاحتياجات في كل نقطة اتصال. يعمل هذا النهج على زيادة إيرادات البائع لكل عميل إلى الحد الأقصى من خلال تنمية علاقة نشطة وذات مغزى طوال دورة حياة العميل بأكملها.
إرسال تطبيق جديد
Mixmax
mixmax.com
Mixmax هو منصة لمشاركة المبيعات تساعد فرق الإيرادات على إدارة التفاعلات مع العملاء بفعالية من خلال أدوات مثل تتبع البريد الإلكتروني والجدولة.
Patch Customer Retention
patchretention.com
تطبيق Patch Customer Retention يساعد الشركات على تعزيز احتفاظ العملاء من خلال أدوات تحليلية وتخصيص التفاعلات لتحسين تجربة العملاء.
Clari
clari.com
Clari هي منصة لإدارة الإيرادات تتيح للفرق تتبع وتحليل بيانات المبيعات، وتوقع الأداء، وتحسين الكفاءة عبر عمليات المبيعات.
Vitally
vitally.io
تساعد منصة VITALLY فرق نجاح العملاء على تحسين تجربتهم وزيادة الكفاءة من خلال دمج البيانات وتحليلها وإدارة العمليات بسهولة.
People.ai
people.ai
People.ai هي منصة ذكاء إيرادات تعزز عمليات المبيعات من خلال أتمتة الرؤية والبيانات في أنظمة CRM، مما يساعد فرق المبيعات على تحديد وإدارة العملاء والصفقات.
Planhat
planhat.com
Planhat منصة لإدارة بيانات العملاء وتحسين تجربة العملاء، توفر أتمتة وتكامل مع أدوات متعددة لتحليل الأداء وتحسين النجاح.
Catalyst
catalyst.io
كاتاليست هو منصة تركز على تحسين تجربة العملاء وتعزيز النمو من خلال الأتمتة والدمج الفعال لبيانات العملاء.
Recapped
recapped.io
تطبيق Recapped يتيح للفرق التعاون مع العملاء خلال مرحلة البيع النهائية، بما في ذلك إدارة التجارب والمشاركة.
Aviso
aviso.com
أفیزو هو منصة متكاملة لزيادة الإيرادات تساعد فرق المبيعات على إتمام الصفقات وتحليل البيانات لتحديد وفرص الإيرادات المخفية.
Kizen
kizen.com
تطبيق Kizen يساعد القادة في تمكين فرقهم من خلال تبسيط العمليات وزيادة الكفاءة، وتقديم دعم ذكي لإدارة الموارد البشرية والعمليات.
Prelay
prelay.com
تساعد منصة Prelay فرق البيع في تبسيط العمليات المعقدة وتحسين استخدام الموارد الداخلية لتحقيق إيرادات أعلى بشكل أسرع.
Uptics
uptics.io
Uptics هو برنامج مبيعات يساعد في أتمتة العمليات يهدف لزيادة المواعيد المقررة وإغلاق المزيد من الصفقات بسهولة.
Totango
totango.com
تطبيق Totango هو برنامج لإدارة نجاح العملاء يساعد الشركات في زيادة نموها من خلال تحسين رضا العملاء والاحتفاظ بهم.
Zomentum
zomentum.com
تطبيق زومنتوم هو منصة لتسريع المبيعات، تساعد شركاء التكنولوجيا على إدارة الصفقات وتحسين الإيرادات من خلال تقنيات مؤتمتة وأساليب تحليلية.
RevSetter
revsetter.com
RevSetter هو منصة لإدارة العائدات ونجاح العملاء توفر أدوات لتحسين التواصل وفعالية الفرق عبر تحليلات البيانات وإدارة سير العمل.
PreSkale
preskale.com
تطبيق PreSkale يساعد فرق المبيعات المسبقة على التكامل مع أنظمة CRM ومنتجات لتحسين تجارب التقييم وتتبع أفكار السوق.
Kapta
kapta.com
تطبيق كابتا هو برنامج لإدارة الحسابات الرئيسية يساعد في تقليل التسرب ودفع النمو من خلال تحليل صحة العملاء وتطوير خطط استراتيجية.
Coho AI
coho.ai
تطبيق Coho يساعد الشركات على تحسين الإيرادات من العملاء الحاليين عبر دمج بيانات المنتج والمبيعات ونجاح العملاء.
ClientSuccess
clientsuccess.com
ClientSuccess هو منصة لإدارة نجاح العملاء لشركات SaaS، تقدم رؤى وتحليلات لتحسين التعامل مع العملاء وزيادة ولائهم.
Nektar
nektar.io
Nektar هو تطبيق لجمع وإدارة البيانات يساعد فرق المبيعات على تعزيز دقة بيانات CRM وتحسين سير العمل واتخاذ قرارات مستنيرة.
Gainsight CS
gainsight.com
Gainsight CS هو تطبيق لإدارة نجاح العملاء، يساعد الشركات على تتبع بيانات العملاء وتحليل معنوياتهم وتسهيل التواصل بين الفرق لتعزيز العلاقة مع العملاء.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero هي منصة تساعد الشركات في تحسين نجاح العملاء وتقليل معدل الانسحاب، من خلال أدوات تحليل وتخصيص شاملة.
CustomerGauge
customergauge.com
تطبيق CustomerGauge يدير تجربة العملاء من خلال جمع الملاحظات وبيانات الإيرادات، مما يساعد الشركات على تحسين العلاقات وتقليل المزيج.
Enthu.ai
enthu.ai
تساعد Enthu.ai مراكز الاتصال على تحسين الأداء من خلال مراقبة المكالمات والتدريب المخصص للوكلاء، مما يزيد من رضا العملاء والإيرادات.
Brainbase
brainbase.com
تطبيق Brainbase هو منصة تكنولوجية حديثة تساعد فرق الترخيص في تحسين شراكاتها، من إدارة العقود إلى تقارير العائدات والموافقات.
Boxxstep
boxxstep.com
تطبيق Boxxstep هو منصة لتمكين وتفاعل المشترين لفرق المبيعات، يركز على إدارة العلاقات والفرص، ويتيح خطط النتائج وتعليقات أداء المبيعات.
© 2025 WebCatalog, Inc.