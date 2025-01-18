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برنامج تحسين إيرادات العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية - باراغواي
يعمل برنامج تحسين إيرادات العملاء (CRO) على تمكين مؤسسات المبيعات من زيادة الإيرادات من الحسابات المهمة من خلال تعزيز التوافق مع الوظائف الأخرى التي تواجه العملاء، بما في ذلك التسويق وخدمة العملاء، وبالتالي إنشاء فريق إيرادات موسع. ومن خلال استخدام الرؤى من جميع أنحاء الأعمال، يفهم البرنامج احتياجات العملاء ويضمن تقديم النتائج التي تلبي تلك الاحتياجات في كل نقطة اتصال. يعمل هذا النهج على زيادة إيرادات البائع لكل عميل إلى الحد الأقصى من خلال تنمية علاقة نشطة وذات مغزى طوال دورة حياة العميل بأكملها.
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Vitally
vitally.io
تساعد بشكل حيوي فرق نجاح العملاء من جميع الأحجام على تقديم تجارب عملاء عالمية المستوى، ومواجهة التحديات غير المتوقعة، والعمل بكفاءة أكبر، وتنمية النتيجة النهائية لأعمالهم. قم بتوحيد جميع بياناتك التي تواجه العملاء - عبر مجموعتك التقنية - من خلال عمليات تكامل ثنائية الاتجاه وفي الوقت الفعلي. قم بتحليل حالة الحساب والمستخدم بسهولة، بما في ذلك النتائج الصحية لكل شريحة عميل ودورة حياة. توحيد عملية نجاح العملاء من خلال إدارة المشاريع المصممة خصيصًا لعلوم الكمبيوتر. قم بتوسيع نطاق العمليات باستخدام الإشعارات وإرشادات التشغيل الآلية. يفوز نجاح عملاء Surface بتقارير ولوحات معلومات جميلة وقابلة للتنفيذ. تستخدم شركات B2B SaaS الأسرع نموًا Vitally لمعالجة مخاطر التباطؤ وفرص التوسع بشكل استباقي في الوقت الفعلي. قم بجدولة عرض توضيحي اليوم لترى بنفسك سبب تحول المزيد من قادة الصناعة إلى Vitally.
Enthu.ai
enthu.ai
تساعد Enthu.AI مراكز الاتصال على تحسين الإيرادات والاحتفاظ بالعملاء من خلال رؤى تعتمد على الذكاء الاصطناعي. يتيح Enthu.AI مراقبة محادثة العملاء بنسبة 100%، وتفاعلات الأسطح التلقائية المهمة، ويساعد فرق الجودة على تحسين أداء الوكلاء من خلال التدريب والتوجيه الشخصي والمباشر. يساعد Enthu.AI، المناسب لكل من وظائف الإيرادات والدعم، على تحسين أداء الوكيل مما يؤدي إلى مكاسب قابلة للقياس عبر كفاءة ضمان الجودة عند الاتصال، ودرجة رضا العملاء، وتأهيل الوكيل الجديد وتدريب الوكيل ووقت التدريب، مما يؤثر في النهاية على الإيرادات. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://enthu.ai
Patch Customer Retention
patchretention.com
أطلق العنان للقوة الحقيقية لتسويق الاحتفاظ باستخدام أول منصة في العالم مؤتمتة بالكامل وقابلة للتخصيص باستخدام تجزئة RFM. مع أكثر من عقد من الخبرة، طورت Patch منصة متطورة للاحتفاظ بالعملاء تساعد العلامات التجارية Shopify على زيادة القيمة الدائمة لعملائها والاحتفاظ بمزيد من العملاء، كل ذلك في مكان واحد. يعد Patch أول نظام أساسي للاحتفاظ في العالم مزود بتجزئة RFM (الحداثة والتكرار والنقد). يقوم هذا النموذج تلقائيًا بتقسيم العملاء إلى مجموعات قابلة للتنفيذ، بما في ذلك العملاء المخلصون والمعرضون للخطر وحتى العملاء المفقودون. فهو يمكّنك من إنشاء رحلات عملاء آلية ومخصصة لكل عميل لتحقيق أقصى قدر من المشاركة والإيرادات. يجعل التصحيح القرارات المستندة إلى البيانات ممكنة دون الحاجة إلى علماء البيانات. علاوة على ذلك، تتضمن مجموعتنا الكاملة من أدوات الاحتفاظ ما يلي: رحلات العملاء الآلية: اتخذ إجراءً بناءً على سلوكيات العملاء، سواء كانوا مخلصين أو معرضين للخطر. البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة: تواصل مع جمهورك من خلال الرسائل المخصصة باستخدام رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. أداة TextChat: العصر الجديد لدردشات الويب. متابعة المحادثات بسلاسة مع عملائك عبر الرسائل النصية، دون فقدان سجل المحادثات. الولاء والمكافآت: قم بتخصيص المكافآت لتناسب احتياجات وأهداف علامتك التجارية المحددة، وتتبع النجاح من خلال التحليلات المضمنة. Messenger: قم بتمكين فريق خدمة العملاء عبر الرسائل النصية من إجراء اتصالات مبسطة وزيادة المشاركة والمزيد من عمليات الشراء. طلبات المراجعة: عزز علامتك التجارية من خلال إثبات سمعتك على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال طلبات المراجعة الآلية لدينا. التنازلات: قم بتحويل التنازلات الخاصة بك إلى قناة تسويقية باستخدام برنامج التنازل الوحيد المزود بأتمتة تسويقية مدمجة. التحليلات: احصل على رؤى قابلة للتنفيذ حسب القطاع باستخدام لوحات معلومات Patch البديهية، مما يتيح لك فهم البيانات والتصرف بناءً عليها بسرعة. الإحالات: قم بتحويل العملاء المخلصين إلى سفراء للعلامة التجارية والوصول إلى عملاء جدد من خلال برامج الإحالة.
PreSkale
preskale.com
تساعد PreSkale المبيعات المسبقة على التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) والأنظمة البيئية للمنتجات لتبسيط تجارب التقييم وتتبع رؤى سوق المنتجات لتحقيق مكاسب فنية مؤثرة. 1/ العمل بشكل متزامن مع المنتج والمبيعات والعملاء لتحديد الممارسات الفائزة 2/ تتبع الجهود والحلول الفائزة والفجوات المهمة في المنتج لتحقيق مكاسب فنية متكررة 3/ توظيف المهام الأكثر ملائمة لتحقيق أقصى قدر من تخصيص الموارد وتحسين أداء ما قبل البيع 4 / تحليل اعتماد المنتج عبر المجموعات لتعيين الإيرادات إلى خريطة طريق المنتج 5 / بناء رؤى حول سرعة الصفقة مع تأثير ما قبل البيع لدفع تحويلات المبيعات 6 / مراقبة العناصر الحيوية للصفقة وإدارة التقييمات كأجهزة استدعاء واحدة عبر مراحل خط الأنابيب
Brainbase
brainbase.com
Brainbase عبارة عن منصة تقنية حديثة تساعد فرق الترخيص على تحسين شراكاتهم بدءًا من العقد وحتى الإيرادات. بدءًا من إدارة الصفقات وحتى إعداد تقارير حقوق الملكية والموافقات على المنتجات، تعمل Brainbase كمنصة واحدة لتوحيد عمليات الترخيص الخاصة بك. تخلص من العمليات اليدوية وجداول البيانات لتنمية أعمال الترخيص الخاصة بك باستخدام Brainbase.
Boxxstep
boxxstep.com
Boxxstep عبارة عن منصة لإشراك المشتري وتمكينه لفرق المبيعات في المبيعات المعقدة والمؤسسية. نحن نكمل إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك من خلال مساعدتك في التركيز على المشترين المشاركين في قرار الشراء. نقوم بذلك من خلال ثلاث إمكانات أساسية: المعرفة - تمكين رسم خرائط العلاقات وإدارة الفرص المتقدمة - تعلم خطط تمكين النتائج - الحصول على تعليقات حول أداء مبيعات الخسارة
Prelay
prelay.com
تساعد منصة بيع فريق Prelay الشركات على تبسيط صفقاتها المعقدة وتعظيم مواردها الداخلية الأكثر قيمة لزيادة الإيرادات بشكل أسرع كفريق واحد. تسمح العديد من فرق الإيرادات لملفات CRM الثابتة والأدوات القديمة بقمع إمكانات البيع الخاصة بهم. بدون حل مصمم خصيصًا لإدارة الصفقات المعقدة، يلجأ أصحاب المصلحة الداخليون إلى رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات والمستندات المخصصة، دون أي تتبع مركزي أو مراقبة أو تعلم. النتيجة؟ التأخير الداخلي، والنقاط العمياء، وانزلاق الصفقات. يتغلب Prelay على فوضى الصفقات من خلال منصة بيع جماعية مصممة لهذا الغرض. تعمل Prelay كطبقة تنسيق داخلية، وتقوم بتنظيم تنسيق الصفقات في مكان واحد يتكامل مع برنامجك الرئيسي. هناك عدد أقل من المشاكل التي تواجه مندوبي المبيعات ونظرائهم، ويكتسب قادة المبيعات والمبيعات المسبقة والمراجعون نظرة ثاقبة حول قدرة الفريق وما الذي يجعل الصفقات ناجحة. سواء كنت تجري تقييمات، أو توجه موافقات مكتب الصفقات، أو تلجأ إلى متخصص في المنتج، تعمل Prelay على تبسيط عمليات صفقاتك المعقدة وتعظيم تأثير مواردك الداخلية الأكثر قيمة، حتى تتمكن من زيادة الإيرادات بشكل أسرع كفريق واحد.
RevSetter
revsetter.com
RevSetter عبارة عن منصة متطورة لعلوم الكمبيوتر والإيرادات مبنية على نموذج بيانات فريد ومحرك رؤى لتعزيز نجاح العملاء وإدارة الحسابات وفرق الإيرادات في جميع أنحاء العالم. يفتح RevSetter كفاءة فرقك التي تواجه الإيرادات - بدءًا من عملية الإعداد المبسطة والوقت السريع لتحقيق القيمة، كما أنه قابل للتخصيص بالكامل للمديرين المرحلين والمديرين والمديرين التنفيذيين وقادر على تشغيل الإجراءات وسير العمل لرحلة الإيرادات الكاملة . لقد أنشأنا منصتنا لمواجهة التحديات الحالية للسوق، مع تأمين الاحتياجات المستقبلية لفرق الإيرادات في جميع أنحاء العالم. لقد حان الوقت لتمكين أعمالك من خلال مجموعة شاملة من الحلول التي تتراوح بين سير العمل الآلي، وإدارة البيانات القوية، ورحلات العملاء الديناميكية، وتحليلات استخدام المنتج، وغير ذلك الكثير - كل ذلك في حل مبتكر واحد.
Kapta
kapta.com
Kapta هو برنامج رئيسي لإدارة الحسابات يعمل على تقليل التباطؤ ويحفز النمو العضوي. يسمح برنامج Kapta وعملية KAM الخاصة بنا لقادة إدارة الحسابات ونجاح العملاء بالإجابة على 3 أسئلة مهمة حول عملائهم: 1) من هم العملاء الذين يتمتعون بصحة جيدة وأيهم معرضون للخطر؟ 2) هل لدينا خطط قابلة للتنفيذ وخاضعة للمساءلة (خطط النمو، خطط الحفظ، خطط الإغلاق) مع كل حساب استراتيجي؟ 3) كيف نقيس القيمة ونوصلها للعملاء؟
Zomentum
zomentum.com
قم بتسريع الصفقات وزيادة الإيرادات باستخدام تطبيق تسريع المبيعات المصمم خصيصًا لشركاء التكنولوجيا. تم تصميم Zomentum Grow الكل في واحد لتقليد الطريقة التي تبيع بها. باستخدام Grow، يمكنك أتمتة مهام المبيعات الشاقة للحفاظ على تقدم الفرص. يعمل تطبيقنا على توحيد أنشطة المبيعات، والحفاظ على اتساق فرق المبيعات، ومساعدتهم على بناء علاقات قوية مع العملاء. Zomentum Grow يمكنك من: • تقييم وتحديد المسار الصحيح للعمل وتقديم الخيارات للعملاء الحاليين بما يتناسب مع احتياجات أعمالهم. استخدم التقييمات لإجراء تحليل روتيني للمخاطر وتحديد الفجوات قبل أن تصبح مشكلة لعملائك. • اكتشف بائعي SaaS في العصر الجديد. ابحث عن موردي SaaS المناسبين لعرض حزم المنتجات المناسبة من البداية. قم بتزويد عملائك بأدوات الإنتاجية والأمن السيبراني واستمرارية الأعمال التي يتوقون إليها. • تصميم عروض أسعار ومقترحات ذات مظهر احترافي باستخدام قوالب قابلة للتخصيص. تحقق من توفر المنتجات وقارن الأسعار وأدخل الفئات والأوصاف والبيانات الأخرى تلقائيًا. توفير خيارات تسعير متعددة للعملاء المحتملين، وتعيين حزم المنتجات، وزيادة البيع ضمن عرض أسعار من خلال السماح للعملاء بالتعامل مع الكميات. قم بتوقيع المستندات رقميًا وجدولة وجمع الدفعات المتكررة/لمرة واحدة تلقائيًا. • تحويل الفرص إلى إيرادات حيث يمكنك تصور انتقال الفرص من مرحلة إلى أخرى باستخدام الأنشطة والمهام الآلية. يمكنك أيضًا تعيين مسارات متعددة لتغطية مسارات المبيعات البديلة مثل البيع الإضافي والبيع المتبادل. • أتمتة خط الأنابيب الخاص بك عن طريق تسجيل كافة المحادثات والأنشطة التي يجريها العميل مع عملك. قم بتعيين تنبيهات تلقائية عندما يفتح عميلك بريدًا إلكترونيًا أو يعلق على عرض أسعار أو يوقع إلكترونيًا على اقتراح. • تحليل صحة خط الأنابيب من خلال تقارير بديهية ومعرفة أنماط المبيعات الأكثر نجاحًا لفريقك. ثم، تعرف على كيفية زيادة إنتاجية كل مندوب إلى الحد الأقصى. • قم بتوسيع تدفقات الإيرادات الخاصة بك باستخدام قوالب تلقائية لتصميم مراجعات أعمال ربع سنوية مفصلة ولكن سهلة الفهم. حول Zomentum: Zomentum هي منصة الإيرادات الذكية الوحيدة المصممة لمساعدة الشركاء على اكتشاف الخدمات وبيعها وإدارتها. يعمل Zomentum على تقليل تعقيد عملية البيع، من خلال التخلص من العديد من الأدوات من خلال منصة واحدة حديثة مصممة لزيادة الإيرادات إلى أقصى حد. لقد ساعدنا عملائنا حتى الآن على تحقيق ما يقرب من 500 مليون دولار أمريكي من إيرادات القناة.
ClientSuccess
clientsuccess.com
يُحدث ClientSuccess ثورة في الطريقة التي تدير بها شركات SaaS قاعدة عملائها الحالية وتحتفظ بها وتنميها. نحن نقدم نهجًا شخصيًا وشاملًا لإدارة النجاح طوال دورة حياة العميل. توفر منصة إدارة نجاح العملاء الحقيقية الخاصة بنا رؤى قابلة للتنفيذ، وتحليلات غنية للعملاء، وأفضل الممارسات لتقليل التباطؤ، وزيادة الإيرادات، وتعظيم القيمة الدائمة للعميل. نحن نؤمن بأن SaaS هو أكثر من مجرد برنامج وخدمة. يتعلق الأمر بالعلاقات. فكر فيما هو أبعد من الاستحواذ والدعم. تريد عميلاً مدى الحياة. وليس واحدًا موجودًا لأنهم مقيدين بعقد. أنت تريد عميلاً يختار الشراكة معك لأنك تساعده على تحقيق أهدافه والنجاح، من خلال العلاقات الشخصية والتجارب المبهجة. يعد ClientSuccess أكثر من مجرد أداة لإعداد التقارير يشير إليها المستخدمون مرة أو مرتين في الأسبوع. نحن منصة حقيقية لإدارة العملاء، ونوفر حلاً قويًا لمديري نجاح العملاء في الخطوط الأمامية ورؤى قابلة للتنفيذ للمديرين التنفيذيين.
Coho AI
coho.ai
تقوم Coho ببناء منصة لتحسين إيرادات العملاء من الجيل التالي والتي تمكن الشركات من أن تصبح شركات نمو قائمة على المنتجات، بغض النظر عن نموذج مبيعاتها. تساعدك Coho على تحقيق أقصى قدر من الإيرادات من العملاء الحاليين من خلال الجمع بين بيانات المنتج والمبيعات ونجاح العملاء. بفضل الرؤى المكتسبة من البيانات، يمكنك أتمتة حركات الخدمة الذاتية، والتركيز على فرص البيع العالية والبيع المتبادل، وتقليل التباطؤ.
Nektar
nektar.io
Nektar عبارة عن منصة بديهية لجمع وإدارة بيانات الهاتف المحمول مصممة للسماح لعملائنا بالاستفادة من بياناتهم وتبسيط سير العمل.
Aviso
aviso.com
Aviso AI عبارة عن منصة إيرادات متكاملة تساعد مؤسسات المبيعات وفرق الإيرادات الحديثة على إبرام المزيد من الصفقات، وزيادة نمو الإيرادات، وتخفيف المخاطر من خلال إرشادات الذكاء الاصطناعي الحاصلة على براءة اختراع. باعتبارها الشركة الرائدة في مجال حلول عمليات الإيرادات القائمة على الذكاء الاصطناعي، تعد Aviso AI اللاعب الوحيد الذي يمتلك المجموعة الأكثر شمولاً من الأدوات والحلول الذكية للمبيعات والتسويق وفرق نجاح العملاء التي تكشف عن فرصة الإيرادات المخفية من كل عميل. يمكن تقسيم منصة Aviso AI إلى ستة ركائز أساسية: 1) التنبؤ التنبؤي 2) ذكاء الصفقات 3) ذكاء النشاط والعلاقات 4) ذكاء المحادثة. 5) GTM والتعاون مع العملاء 6) أتمتة إدارة علاقات العملاء (CRM) منصتنا مرنة وقابلة للتطوير لتكوين أي تسلسلات هرمية معقدة للعملاء. يستفيد كل من قادة المبيعات والمديرين والممثلين من استخدام إدارة التدفق والتنبؤ والتعاون في الصفقات وأداة ذكاء المحادثة. باستخدام Aviso، يمكن لفرق المبيعات تحديد الأهداف وتوحيد التوقعات وتوجيه الصفقات وتحديد المسار الصحيح لتحقيق النجاح. في عصر البيع الافتراضي، تستحق فرق المبيعات منصة تمكنهم من تحقيق النجاح في العمل عن بعد. مدعومة بأحدث تقنيات التعلم الآلي والبرمجة اللغوية العصبية وقاعدة بيانات السلاسل الزمنية العميقة، تجمع منصة Aviso بين أفضل ما في الذكاء البشري والاصطناعي لتوجيه عملية البيع. لقد شهدت شركات مثل Honeywell وDell وLaunchDarkly وElastic وRingCentral وMicrosoft GitHub وFireEye نتائج رائعة باستخدام Aviso، مثل متوسط زيادة بنسبة 20% في معدلات الفوز بالصفقات. ابحث عن إيراداتك في الشمال الحقيقي باستخدام Aviso AI.
Uptics
uptics.io
تعرف على Uptics. سلاحك السري الجديد للسيطرة على المبيعات الخارجية، وحجز اجتماعات أكثر بثلاثة أضعاف وإبرام المزيد من الصفقات بسهولة. Uptics هو برنامج مبيعات سهل الاستخدام يساعدك على أتمتة جميع عناصر المبيعات اليدوية والمملة حتى تتمكن من التركيز على الأشياء المهمة - رعاية العملاء وإغلاق المبيعات. البرنامج عبارة عن نظام أساسي لأتمتة المبيعات الكل في واحد لفرق المبيعات عن بعد والداخلية لإطلاق الحملات الصادرة بسهولة، ورعاية العملاء المتوقعين الواردين، وحزم خطوط أنابيب الصفقات الخاصة بك، وزيادة الإيرادات.
Totango
totango.com
Totango هو نجاح العملاء الذي لا يمكن لشركات البرمجيات أن تتفوق عليه، مما يوفر قابلية تطوير غير محدودة ووقتًا لا مثيل له للقيمة لمساعدة فرق المؤسسات متعددة الوظائف على زيادة الإنتاجية والاحتفاظ والتوسع. تعمل برامج نجاح العملاء المعدة مسبقًا والتي تم دمجها مع أفضل ممارسات الصناعة على تسهيل وسرعة البدء والتخصيص بما يناسب أعمالك وتحقيق نتائج الأعمال المهمة في كل مرحلة من رحلة العميل. تستخدم أكبر فرق نجاح العملاء في العالم - بما في ذلك SAP وGithub وSchneider Electric وAircall - Totango لدمج بيانات العملاء للحصول على رؤية 360 درجة لصحة العملاء، وإدارة محفظة عملائهم بشكل تعاوني، والتفاعل بشكل استباقي وذكي مع عملائهم .
Recapped
recapped.io
يمكّن Recapped الفرق من التعاون بشكل مباشر مع عملائهم خلال الميل الأخير من المبيعات، بما في ذلك إدارة الإصدار التجريبي والتأهيل. قم بتحميل المحتوى ذي الصلة للعملاء للمشاركة، وقم بتعيين الخطوات التالية للعملاء مع تواريخ الاستحقاق (والتذكيرات التلقائية)، وتأكد من بقاء الجميع في النهاية على نفس الصفحة.
Planhat
planhat.com
Planhat عبارة عن منصة للعملاء تم تصميمها لتقديم رؤى وإدارة سير العمل وتعزيز تجربة العملاء. تساعد Planhat المئات من شركات التكنولوجيا الحديثة في جميع أنحاء العالم على تركيز أعمالها حول عملائها من أجل تحقيق أقصى قدر من نجاح العملاء والقيمة الدائمة للعميل. تتيح لك المنصة، المصممة للجميع بدءًا من CSM إلى C-Suite، توحيد بيانات عملائك، وتحديد الأهداف والنتائج المثالية، وتعزيز رحلة العميل بميزات مثل أدلة التشغيل والأتمتة والتعاون. تأسست الشركة في ستوكهولم بالسويد عام 2014 ولديها فريق يضم أكثر من 100 شخص في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. اقرأ المزيد على www.planhat.com.
People.ai
people.ai
People.ai هي الشركة الرائدة في توجيه فرق مبيعات المؤسسات على المسار المثبت لخطوط الأنابيب وتوليد الإيرادات. تضمن منصة معلومات إيرادات المؤسسة People.ai للمؤسسات تسريع دورات المبيعات المعقدة من خلال إشراك الأشخاص المناسبين في الحسابات المناسبة. من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي الحاصلة على براءة اختراع، تمكن People.ai فرق المبيعات من معرفة من يجب التعامل معه بوضوح في كل حساب من حساباتهم وما يجب فعله بالضبط لتقديم الصفقات ذات العائد الأعلى. تعرف مؤسسات مثل AppDynamics وDataRobot وOkta وZoom أن الأشخاص يشترون من الأشخاص، ولهذا السبب يشتري الأشخاص من People.ai.
Mixmax
mixmax.com
Mixmax عبارة عن منصة لمشاركة المبيعات تساعد الفرق على زيادة الإيرادات طوال رحلة العميل. نحن نجعل الحياة أسهل لكل من يتفاعل مع العملاء، وليس فقط حقوق السحب الخاصة، من خلال أتمتة المهام المتكررة وتبسيط سير العمل. وهذا يزيد من الإنتاجية ويمكّن المندوبين من التركيز على البيع. يرى عملاء Mixmax عائد استثمار إيجابيًا في أقل من 6 أشهر ويمكنهم البدء في استخدام النظام الأساسي في أقل من يوم واحد.
Kizen
kizen.com
يساعد Kizen قادة المؤسسات على تمكين فرقهم باستقلالية وكفاءة وسرعة غير مسبوقة. قم بالتكامل مع مجموعتك التقنية الحالية أو قم بتشغيل جميع مبادرات البيانات والمبيعات والتسويق والموارد البشرية والعمليات الخاصة بك باستخدام Kizen باعتباره قلب مؤسستك. إنتاجية مبيعات SKYROCKET وإمكانية التنبؤ بها. قم بإتمام المزيد من الصفقات بشكل أسرع من خلال أفضل الإجراءات التالية المقترحة والتنبؤات التنبؤية وتنبيهات الأداء المنخفض. رحلات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي ومُنشرة تلقائيًا من 1 إلى 1. رحلات العملاء الآلية للغاية التي تتعلم من كل نقطة بيانات في عملك. حدد واستأجر المواهب المميزة بسرعة Warp SPEED. إدارة الموارد البشرية بمساعدة الذكاء الاصطناعي للتوظيف بسرعة، وأتمتة سير العمل وتكييفه، والاحتفاظ بأفضل اللاعبين لديك. دعم تكنولوجيا المعلومات المتسارع بالذكاء الاصطناعي، وعمليات البيانات، وإنشاء التطبيقات. تتيح لك البيانات المركزية الموحدة بالإضافة إلى واجهة بدون تعليمات برمجية إمكانية تشغيل ما كان يستغرق أسابيع في غضون ساعات. تعظيم الخبرات والكفاءة باستخدام الأتمتة. قم بتبسيط سير العمل وإدارة المبادرات وأتمتتها ودعمها في الوقت الفعلي باستخدام تطبيق واحد بدون تعليمات برمجية.
Gainsight CS
gainsight.com
الاحتفاظ بعملائك وتنميتهم على نطاق واسع. Gainsight CS يجعل العملاء أفضل محرك نمو لديك. احصل على رؤية شاملة لعملائك، وافهم الاتجاهات والمخاطر، وقم بتمكين فريقك من التوسع من خلال الإجراءات التي أثبتت جدواها والتي تحقق النتائج.
CustomerGauge
customergauge.com
يقوم برنامج Account Experience تلقائيًا بالتقاط التعليقات من حساباتك وتوزيعها بما في ذلك البيانات غير المتعلقة بالاستطلاع إلى مديري الخطوط الأمامية في الوقت الفعلي لمساعدتهم على تقليل التباطؤ وزيادة عمليات البيع وإغلاق الأعمال الجديدة من خلال الإحالات المستندة إلى المروجين. CustomerGauge عبارة عن منصة لإدارة تجربة العملاء B2B تمكن العملاء من: - جمع تعليقات العملاء من العديد من أصحاب المصلحة في الحساب - إنشاء لوحات معلومات مخصصة لعرض النتائج في الوقت الفعلي - تحديد الأهداف والغايات لإغلاق الحلقة مع العملاء - تقسيم رؤى العملاء حسب المنطقة والمنتج والمنشأة والمزيد. - ومواءمة مبادرات الأعمال المتعلقة بتجربة العملاء للموظفين يعد CustomerGauge أيضًا الحل الأول والوحيد لإدارة تجربة العملاء الذي يجمع تلقائيًا رؤى العملاء وبيانات الإيرادات. يسمح هذا لمديري تجربة العملاء بما يلي: - تحديد وترتيب أولويات تحسينات تجربة العملاء الأكثر تأثيرًا - توقع تأثير تحسينات تجربة العملاء المستقبلية عبر رحلة العميل - وتقديم تقرير عن عائد الاستثمار لمبادرات تجربة العملاء القيمة
Clari
clari.com
تعمل منصة إيرادات Clari على تحسين الكفاءة والقدرة على التنبؤ والنمو عبر عملية الإيرادات بأكملها. تمنح Clari فرق الإيرادات رؤية كاملة لأعمالهم لتعزيز دقة العمليات، ومواءمة المشترين والبائعين، وتحديد المخاطر والفرص في خط الأنابيب، وزيادة دقة التنبؤ، وزيادة الكفاءة العامة. يستخدم مئات الآلاف من المتخصصين في الإيرادات في الشركات الرائدة، بما في ذلك Okta وAdobe وWorkday وZoom وFinastra، Clari لجعل عملية إيراداتهم أكثر ارتباطًا وكفاءة وقابلية للتنبؤ. تفضل بزيارتنا على clari.com وتابعنا @clari على LinkedIn.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero هي منصتك وشريكك لنجاح العملاء. نحن نساعد أعمال الاشتراك الخاصة بك على النجاح على نطاق واسع من خلال إعطائك كل ما تحتاجه لتحسين الكفاءة وزيادة الإيرادات وتقديم أفضل تجارب العملاء الممكنة. يساعد ChurnZero فريق نجاح العملاء لديك على اكتشاف مخاطر التوقف المحتملة مبكرًا ورؤية فرص التجديد والتوسع بشكل أسرع. تعمل الأتمتة والتخصيص الأفضل في فئتها، والاتصالات داخل التطبيق، وCustomer Success AI™ على تسهيل التفاعل مع العملاء وقيادتهم إلى تحقيق القيمة. توفر منصتنا الرحلات والنتائج الصحية وأدوات المسح والتجزئة والمسرحيات والتقارير والتنبيهات في الوقت الفعلي والإرشادات التفصيلية ومراكز التعاون والمزيد، وتتكامل بسهولة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ومجموعة التكنولوجيا الخاصة بك. بعيدًا عن البرنامج، نحن نفخر بكوننا شريكًا ومستشارًا ومدربًا موثوقًا لفريقك، وملتزمًا بمساعدتك أنت وفريقك في التركيز على العمل الأكثر أهمية.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst هي المنصة الرائدة لدفع النمو من خلال عملائك. تم تصميمه لتقديم قيمة على طول تجربة العملاء بأكملها؛ يقوم Catalyst بتحويل المشترين الجدد إلى إيرادات مدى الحياة. من خلال سير العمل القائم على الاحتفاظ والأتمتة التي تركز على الإيرادات، نقوم بتعزيز الفرق التي تركز على العملاء. تعمل عمليات التكامل المؤسسي السلسة التي تقدمها Catalyst على مركزة بيانات العملاء المنعزلة في النظام الأساسي الأكثر سهولة في الصناعة، والمدعوم بسير العمل المتقدم. أتمتة رحلات العملاء الأفضل في فئتها وتوسيع نطاقها؛ زيادة إنتاجية المستخدم واعتماده؛ وتقديم رؤى واضحة حول صحة العملاء تعمل على تحسين تجربة العميل بدقة - بدءًا من الإعداد وحتى المناصرة. كن شريكًا مع فريق Catalyst الموثوق به والنظام الأساسي البديهي لبناء وتكرار وتوسيع نطاق استراتيجية النمو التي يقودها العملاء. تعرف على المزيد على https://catalyst.io/