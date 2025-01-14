برنامج تحسين إيرادات العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية - بورتوريكو

Zomentum

zomentum.com

قم بتسريع الصفقات وزيادة الإيرادات باستخدام تطبيق تسريع المبيعات المصمم خصيصًا لشركاء التكنولوجيا. تم تصميم Zomentum Grow الكل في واحد لتقليد الطريقة التي تبيع بها. باستخدام Grow، يمكنك أتمتة مهام المبيعات الشاقة للحفاظ على تقدم الفرص. يعمل تطبيقنا على توحيد أنشطة المبيعات، والحفاظ على اتساق فرق المبيعات، ومساعدتهم على بناء علاقات قوية مع العملاء. Zomentum Grow يمكنك من: • تقييم وتحديد المسار الصحيح للعمل وتقديم الخيارات للعملاء الحاليين بما يتناسب مع احتياجات أعمالهم. استخدم التقييمات لإجراء تحليل روتيني للمخاطر وتحديد الفجوات قبل أن تصبح مشكلة لعملائك. • اكتشف بائعي SaaS في العصر الجديد. ابحث عن موردي SaaS المناسبين لعرض حزم المنتجات المناسبة من البداية. قم بتزويد عملائك بأدوات الإنتاجية والأمن السيبراني واستمرارية الأعمال التي يتوقون إليها. • تصميم عروض أسعار ومقترحات ذات مظهر احترافي باستخدام قوالب قابلة للتخصيص. تحقق من توفر المنتجات وقارن الأسعار وأدخل الفئات والأوصاف والبيانات الأخرى تلقائيًا. توفير خيارات تسعير متعددة للعملاء المحتملين، وتعيين حزم المنتجات، وزيادة البيع ضمن عرض أسعار من خلال السماح للعملاء بالتعامل مع الكميات. قم بتوقيع المستندات رقميًا وجدولة وجمع الدفعات المتكررة/لمرة واحدة تلقائيًا. • تحويل الفرص إلى إيرادات حيث يمكنك تصور انتقال الفرص من مرحلة إلى أخرى باستخدام الأنشطة والمهام الآلية. يمكنك أيضًا تعيين مسارات متعددة لتغطية مسارات المبيعات البديلة مثل البيع الإضافي والبيع المتبادل. • أتمتة خط الأنابيب الخاص بك عن طريق تسجيل كافة المحادثات والأنشطة التي يجريها العميل مع عملك. قم بتعيين تنبيهات تلقائية عندما يفتح عميلك بريدًا إلكترونيًا أو يعلق على عرض أسعار أو يوقع إلكترونيًا على اقتراح. • تحليل صحة خط الأنابيب من خلال تقارير بديهية ومعرفة أنماط المبيعات الأكثر نجاحًا لفريقك. ثم، تعرف على كيفية زيادة إنتاجية كل مندوب إلى الحد الأقصى. • قم بتوسيع تدفقات الإيرادات الخاصة بك باستخدام قوالب تلقائية لتصميم مراجعات أعمال ربع سنوية مفصلة ولكن سهلة الفهم. حول Zomentum: Zomentum هي منصة الإيرادات الذكية الوحيدة المصممة لمساعدة الشركاء على اكتشاف الخدمات وبيعها وإدارتها. يعمل Zomentum على تقليل تعقيد عملية البيع، من خلال التخلص من العديد من الأدوات من خلال منصة واحدة حديثة مصممة لزيادة الإيرادات إلى أقصى حد. لقد ساعدنا عملائنا حتى الآن على تحقيق ما يقرب من 500 مليون دولار أمريكي من إيرادات القناة.