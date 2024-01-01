متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برنامج تحسين إيرادات العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية - كوبا
يعمل برنامج تحسين إيرادات العملاء (CRO) على تمكين مؤسسات المبيعات من زيادة الإيرادات من الحسابات المهمة من خلال تعزيز التوافق مع الوظائف الأخرى التي تواجه العملاء، بما في ذلك التسويق وخدمة العملاء، وبالتالي إنشاء فريق إيرادات موسع. ومن خلال استخدام الرؤى من جميع أنحاء الأعمال، يفهم البرنامج احتياجات العملاء ويضمن تقديم النتائج التي تلبي تلك الاحتياجات في كل نقطة اتصال. يعمل هذا النهج على زيادة إيرادات البائع لكل عميل إلى الحد الأقصى من خلال تنمية علاقة نشطة وذات مغزى طوال دورة حياة العميل بأكملها.
إرسال تطبيق جديد
Clari
clari.com
تعمل منصة إيرادات Clari على تحسين الكفاءة والقدرة على التنبؤ والنمو عبر عملية الإيرادات بأكملها. تمنح Clari فرق الإيرادات رؤية كاملة لأعمالهم لتعزيز دقة العمليات، ومواءمة المشترين والبائعين، وتحديد المخاطر والفرص في خط الأنابيب، وزيادة دقة التنبؤ، وزيادة الكفاءة العامة. يستخدم مئات الآلاف من المتخصص...
People.ai
people.ai
People.ai هي الشركة الرائدة في توجيه فرق مبيعات المؤسسات على المسار المثبت لخطوط الأنابيب وتوليد الإيرادات. تضمن منصة معلومات إيرادات المؤسسة People.ai للمؤسسات تسريع دورات المبيعات المعقدة من خلال إشراك الأشخاص المناسبين في الحسابات المناسبة. من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي الحاصلة على براءة اختراع،...
Planhat
planhat.com
Planhat عبارة عن منصة للعملاء تم تصميمها لتقديم رؤى وإدارة سير العمل وتعزيز تجربة العملاء. تساعد Planhat المئات من شركات التكنولوجيا الحديثة في جميع أنحاء العالم على تركيز أعمالها حول عملائها من أجل تحقيق أقصى قدر من نجاح العملاء والقيمة الدائمة للعميل. تتيح لك المنصة، المصممة للجميع بدءًا من CSM إل...
Recapped
recapped.io
يمكّن Recapped الفرق من التعاون بشكل مباشر مع عملائهم خلال الميل الأخير من المبيعات، بما في ذلك إدارة الإصدار التجريبي والتأهيل. قم بتحميل المحتوى ذي الصلة للعملاء للمشاركة، وقم بتعيين الخطوات التالية للعملاء مع تواريخ الاستحقاق (والتذكيرات التلقائية)، وتأكد من بقاء الجميع في النهاية على نفس الصفحة.
Patch Customer Retention
patchretention.com
أطلق العنان للقوة الحقيقية لتسويق الاحتفاظ باستخدام أول منصة في العالم مؤتمتة بالكامل وقابلة للتخصيص باستخدام تجزئة RFM. مع أكثر من عقد من الخبرة، طورت Patch منصة متطورة للاحتفاظ بالعملاء تساعد العلامات التجارية Shopify على زيادة القيمة الدائمة لعملائها والاحتفاظ بمزيد من العملاء، كل ذلك في مكان واح...
Mixmax
mixmax.com
Mixmax عبارة عن منصة لمشاركة المبيعات تساعد الفرق على زيادة الإيرادات طوال رحلة العميل. نحن نجعل الحياة أسهل لكل من يتفاعل مع العملاء، وليس فقط حقوق السحب الخاصة، من خلال أتمتة المهام المتكررة وتبسيط سير العمل. وهذا يزيد من الإنتاجية ويمكّن المندوبين من التركيز على البيع. يرى عملاء Mixmax عائد استثم...
Catalyst
catalyst.io
Catalyst هي المنصة الرائدة لدفع النمو من خلال عملائك. تم تصميمه لتقديم قيمة على طول تجربة العملاء بأكملها؛ يقوم Catalyst بتحويل المشترين الجدد إلى إيرادات مدى الحياة. من خلال سير العمل القائم على الاحتفاظ والأتمتة التي تركز على الإيرادات، نقوم بتعزيز الفرق التي تركز على العملاء. تعمل عمليات التكامل ...
Vitally
vitally.io
تساعد بشكل حيوي فرق نجاح العملاء من جميع الأحجام على تقديم تجارب عملاء عالمية المستوى، ومواجهة التحديات غير المتوقعة، والعمل بكفاءة أكبر، وتنمية النتيجة النهائية لأعمالهم. قم بتوحيد جميع بياناتك التي تواجه العملاء - عبر مجموعتك التقنية - من خلال عمليات تكامل ثنائية الاتجاه وفي الوقت الفعلي. قم بتحلي...
Gainsight CS
gainsightcloud.com
الاحتفاظ بعملائك وتنميتهم على نطاق واسع. Gainsight CS يجعل العملاء أفضل محرك نمو لديك. احصل على رؤية شاملة لعملائك، وافهم الاتجاهات والمخاطر، وقم بتمكين فريقك من التوسع من خلال الإجراءات التي أثبتت جدواها والتي تحقق النتائج.
Aviso
aviso.com
Aviso AI عبارة عن منصة إيرادات متكاملة تساعد مؤسسات المبيعات وفرق الإيرادات الحديثة على إبرام المزيد من الصفقات، وزيادة نمو الإيرادات، وتخفيف المخاطر من خلال إرشادات الذكاء الاصطناعي الحاصلة على براءة اختراع. باعتبارها الشركة الرائدة في مجال حلول عمليات الإيرادات القائمة على الذكاء الاصطناعي، تعد Av...
Kizen
kizen.com
يساعد Kizen قادة المؤسسات على تمكين فرقهم باستقلالية وكفاءة وسرعة غير مسبوقة. يمكنك التكامل مع مجموعتك التقنية الحالية أو تشغيل جميع مبادرات البيانات والمبيعات والتسويق والموارد البشرية والعمليات لديك باستخدام Kizen باعتباره قلب مؤسستك. إنتاجية مبيعات SKYROCKET وإمكانية التنبؤ بها. قم بإتمام المزيد ...
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero هي منصتك وشريكك لنجاح العملاء. نحن نساعد أعمال الاشتراك الخاصة بك على النجاح على نطاق واسع من خلال إعطائك كل ما تحتاجه لتحسين الكفاءة وزيادة الإيرادات وتقديم أفضل تجارب العملاء الممكنة. يساعد ChurnZero فريق نجاح العملاء لديك على اكتشاف مخاطر التوقف المحتملة مبكرًا ورؤية فرص التجديد والتوسع...
Uptics
uptics.io
تعرف على Uptics. سلاحك السري الجديد للسيطرة على المبيعات الخارجية، وحجز اجتماعات أكثر بثلاثة أضعاف وإبرام المزيد من الصفقات بسهولة. Uptics هو برنامج مبيعات سهل الاستخدام يساعدك على أتمتة جميع عناصر المبيعات اليدوية والمملة حتى تتمكن من التركيز على الأشياء المهمة - رعاية العملاء وإغلاق المبيعات. البر...
Totango
totango.com
Totango هو نجاح العملاء الذي لا يمكن لشركات البرمجيات أن تتفوق عليه، مما يوفر قابلية تطوير غير محدودة ووقتًا لا مثيل له للقيمة لمساعدة فرق المؤسسات متعددة الوظائف على زيادة الإنتاجية والاحتفاظ والتوسع. تعمل برامج نجاح العملاء المعدة مسبقًا والتي تم دمجها مع أفضل ممارسات الصناعة على تسهيل وسرعة البدء...
Prelay
prelay.com
تساعد منصة بيع فريق Prelay الشركات على تبسيط صفقاتها المعقدة وتعظيم مواردها الداخلية الأكثر قيمة لزيادة الإيرادات بشكل أسرع كفريق واحد. تسمح العديد من فرق الإيرادات لملفات CRM الثابتة والأدوات القديمة بقمع إمكانات البيع الخاصة بهم. بدون حل مصمم خصيصًا لإدارة الصفقات المعقدة، يلجأ أصحاب المصلحة الداخ...
Kapta
kapta.com
Kapta هو برنامج رئيسي لإدارة الحسابات يعمل على تقليل التباطؤ ويحفز النمو العضوي. يسمح برنامج Kapta وعملية KAM الخاصة بنا لقادة إدارة الحسابات ونجاح العملاء بالإجابة على 3 أسئلة مهمة حول عملائهم: 1) من هم العملاء الذين يتمتعون بصحة جيدة وأيهم معرضون للخطر؟ 2) هل لدينا خطط قابلة للتنفيذ وخاضعة للمساءل...
Coho AI
coho.ai
تقوم Coho ببناء منصة لتحسين إيرادات العملاء من الجيل التالي والتي تمكن الشركات من أن تصبح شركات نمو قائمة على المنتجات، بغض النظر عن نموذج مبيعاتها. تساعدك Coho على تحقيق أقصى قدر من الإيرادات من العملاء الحاليين من خلال الجمع بين بيانات المنتج والمبيعات ونجاح العملاء. بفضل الرؤى المكتسبة من البيانا...
CustomerGauge
customergauge.com
يقوم برنامج Account Experience تلقائيًا بالتقاط التعليقات من حساباتك وتوزيعها بما في ذلك البيانات غير المتعلقة بالاستطلاع إلى مديري الخطوط الأمامية في الوقت الفعلي لمساعدتهم على تقليل التباطؤ وزيادة عمليات البيع وإغلاق الأعمال الجديدة من خلال الإحالات المستندة إلى المروجين.
PreSkale
preskale.com
تساعد PreSkale المبيعات المسبقة على التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) والأنظمة البيئية للمنتجات لتبسيط تجارب التقييم وتتبع رؤى سوق المنتجات لتحقيق مكاسب فنية مؤثرة. 1/ العمل بشكل متزامن مع المنتج والمبيعات والعملاء لتحديد الممارسات الفائزة 2/ تتبع الجهود والحلول الفائزة والفجوات المهمة في ...
RevSetter
revsetter.com
RevSetter عبارة عن منصة متطورة لعلوم الكمبيوتر والإيرادات مبنية على نموذج بيانات فريد ومحرك رؤى لتعزيز نجاح العملاء وإدارة الحسابات وفرق الإيرادات في جميع أنحاء العالم. يفتح RevSetter كفاءة فرقك التي تواجه الإيرادات - بدءًا من عملية الإعداد المبسطة والوقت السريع لتحقيق القيمة، كما أنه قابل للتخصيص ب...
Zomentum
zomentum.com
قم بتسريع الصفقات وزيادة الإيرادات باستخدام تطبيق تسريع المبيعات المصمم خصيصًا لشركاء التكنولوجيا. تم تصميم Zomentum Grow الكل في واحد لتقليد الطريقة التي تبيع بها. باستخدام Grow، يمكنك أتمتة مهام المبيعات الشاقة للحفاظ على تقدم الفرص. يعمل تطبيقنا على توحيد أنشطة المبيعات، والحفاظ على اتساق فرق الم...
Enthu.ai
enthu.ai
تساعد Enthu.AI مراكز الاتصال على تحسين الإيرادات والاحتفاظ بالعملاء من خلال رؤى تعتمد على الذكاء الاصطناعي. يتيح Enthu.AI مراقبة محادثة العملاء بنسبة 100%، وتفاعلات الأسطح التلقائية المهمة، ويساعد فرق الجودة على تحسين أداء الوكلاء من خلال التدريب والتوجيه الشخصي والمباشر. يساعد Enthu.AI، المناسب لكل...
Brainbase
brainbase.com
Brainbase عبارة عن منصة تقنية حديثة تساعد فرق الترخيص على تحسين شراكاتهم بدءًا من العقد وحتى الإيرادات. بدءًا من إدارة الصفقات وحتى إعداد تقارير حقوق الملكية والموافقات على المنتجات، تعمل Brainbase كمنصة واحدة لتوحيد عمليات الترخيص الخاصة بك. تخلص من العمليات اليدوية وجداول البيانات لتنمية أعمال الت...
Boxxstep
boxxstep.com
Boxxstep عبارة عن منصة لإشراك المشتري وتمكينه لفرق المبيعات في المبيعات المعقدة والمؤسسية. نحن نكمل إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك من خلال مساعدتك في التركيز على المشترين المشاركين في قرار الشراء. نقوم بذلك من خلال ثلاث إمكانات أساسية: المعرفة - تمكين رسم خرائط العلاقات وإدارة الفرص المتقدمة -...
ClientSuccess
clientsuccess.com
يُحدث ClientSuccess ثورة في الطريقة التي تدير بها شركات SaaS قاعدة عملائها الحالية وتحتفظ بها وتنميها. نحن نقدم نهجًا شخصيًا وشاملًا لإدارة النجاح طوال دورة حياة العميل. توفر منصة إدارة نجاح العملاء الحقيقية الخاصة بنا رؤى قابلة للتنفيذ، وتحليلات ثرية للعملاء، وأفضل الممارسات لتقليل التباطؤ، وزيادة ...
Nektar
nektar.io
Nektar عبارة عن منصة بديهية لجمع وإدارة بيانات الهاتف المحمول مصممة للسماح لعملائنا بالاستفادة من بياناتهم وتبسيط سير العمل.