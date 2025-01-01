برنامج رسم خرائط رحلة العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية

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تساعد برامج رسم خرائط رحلة العميل الشركات في فهم تجربة العميل الكاملة من خلال تصورات ديناميكية. تتضمن العملية إنشاء خريطة مرئية تشمل جميع نقاط الاتصال طوال رحلة العميل، بما في ذلك التوقعات والأهداف والتفاعلات. تمتد هذه الخريطة من بداية تجربة العميل مع العلامة التجارية (مثل الاكتشاف الأولي) إلى مراحل الشراء والاحتفاظ. من المهم ملاحظة أنه على الرغم من الخلط بينه وبين برنامج تحليلات رحلة العميل، إلا أن كلا النوعين متكاملان ولكنهما مختلفان. يركز برنامج تحليلات رحلة العميل على مراقبة وتتبع وتحليل سلوك العملاء المحتملين و/أو العملاء عبر قنوات مختلفة مع مرور الوقت، مما يساهم في القضاء على صوامع البيانات من خلال دمج البيانات المقسمة مسبقًا.
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Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM هي أداة لإدارة علاقات العملاء تساعد الشركات في تنظيم التفاعلات مع العملاء وتتبع العمليات البيعية.
Miro
miro.com
Miro هو مساحة عمل مرئية تتيح للفرق الموزعة التعاون في تصميم الأفكار ومشاريع التخطيط، باستخدام أدوات مرنة وقابلة للتخصيص.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.
Zoho CRM Plus
zoho.com
تطبيق Zoho CRM Plus هو منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء، تدعم فرق المبيعات، التسويق والدعم للعمل سوياً من واجهة واحدة.
FlowMapp
flowmapp.com
FlowMapp هو تطبيق لتصميم تجربة المستخدم يساعد الفرق في إنشاء تدفقات المستخدم وخرائط الموقع والنماذج الأولية، مع دعم التعاون في الوقت الفعلي.
UXPressia
uxpressia.com
يوفر Uxpressia منصة لتخطيط تجارب العملاء، مما يسمح بإنشاء ومشاركة خرائط الرحلة والشخصيات بسهولة مع التعاون بين الفرق.
Planhat
planhat.com
Planhat منصة لإدارة بيانات العملاء وتحسين تجربة العملاء، توفر أتمتة وتكامل مع أدوات متعددة لتحليل الأداء وتحسين النجاح.
Catalyst
catalyst.io
كاتاليست هو منصة تركز على تحسين تجربة العملاء وتعزيز النمو من خلال الأتمتة والدمج الفعال لبيانات العملاء.
Retainly
retainly.app
احتفاظ هو تطبيق يساعد الشركات في إدارة علاقات العملاء وتعزيز استراتيجيات الاحتفاظ، مما يسهل التواصل وتحسين رضا العملاء.
MoEngage
moengage.com
MoEngage هي منصة لمشاركة العملاء عبر قنوات متعددة، تتيح تحقيق تفاعل مخصص باستخدام تحليلات البيانات وأدوات الأتمتة.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare هو تطبيق لتحليل تجربة المستخدم يساعد الشركات على فهم تفاعلات المستخدم وتحسين الأداء عبر الإنترنت.
Solitics
solitics.com
Solitics هي منصة لإدارة بيانات العملاء، تساعد الشركات على دمج وتحليل بياناتهم لتحقيق استراتيجيات تسويق مخصصة وتحسين تجربة العملاء.
Bento
bentonow.com
بينتو هو منصة قوية لأتمتة الرسائل، مصممة للأعمال التجارية عبر الإنترنت، وتتميز بأتمتة تسويق البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة.
TheyDo
theydo.io
تطبيق TheyDo يتيح للفرق تتبع وإدارة رحلات العملاء بشكل تعاوني ويساعدهم في تحسين تجربة العملاء من خلال تحليل سلوكاتهم وتفضيلاتهم.
Xeno
getxeno.com
تطبيق Xeno هو نظام CRM مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد تجار التجزئة والعلامات التجارية على زيادة المبيعات المتكررة وتخصيص الحملات التسويقية.
Act-On
act-on.com
ACT-ON هي منصة لأتمتة التسويق تساعد الشركات في إدارة حملات التسويق وتحسين تفاعلات العملاء عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
WebEngage
webengage.com
ويب إنغاج هو نظام متكامل لإدارة البيانات والتسويق، يساعد الشركات على زيادة تفاعل العملاء وتخصيص الحملات عبر قنوات متعددة.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend هو بنية تحتية قوية للإشعارات، تدير إشعارات المنتجات عبر API واحد، مع دعم قنوات متعددة مثل SMS والبريد الإلكتروني وSlack.
Indeemo
indeemo.com
تطبيق Indeemo يوفر منصة بحث بالفيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي لفهم الأشخاص والمنتجات من خلال تجارب الحياة اليومية.
Magnews
magnews.it
تطبيق Magnews يساعد في إدارة رحلة العميل وزيادة قيمته من خلال تصميم استراتيجيات وتنفيذ أنشطة، مع قياس مستمر وتحسين الأداء.
Treasure Data
treasuredata.com
تساعد Treasure Data الشركات على دمج بيانات العملاء لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة من خلال تقديم تجارب مخصصة عبر القنوات المختلفة.
Prelay
prelay.com
تساعد منصة Prelay فرق البيع في تبسيط العمليات المعقدة وتحسين استخدام الموارد الداخلية لتحقيق إيرادات أعلى بشكل أسرع.
CustomerGlu
customerglu.com
تطبيق CustomerGlu هو منصة لت gamification تساعد في تحسين تجربة المستخدم وزيادة التفاعل والاحتفاظ بالعملاء من خلال قوالب جاهزة وأدوات مخصصة.
Acquia
acquia.com
تطبيق Acquia Marketing Cloud يدمج بسهولة مع الأنظمة الخارجية ويدعم الفرق في الوصول إلى بيانات العملاء عبر المجالات والعلامات التجارية المختلفة.
Totango
totango.com
تطبيق Totango هو برنامج لإدارة نجاح العملاء يساعد الشركات في زيادة نموها من خلال تحسين رضا العملاء والاحتفاظ بهم.
ShiftX
shiftx.com
ShiftX أداة نمذجة عملية سهلة الاستخدام تربط العمليات بالتطبيقات والموارد، وتعزز الكفاءة والوضوح في إدارة سير العمل.
Quadient
quadient.com
تطبيق Quadient AP Automation يسهل عمل فرق المحاسبة عن بُعد، يقلل إدخال البيانات بنسبة 83%، ويوفر تحكمًا أفضل في عمليات الفواتير والدفع.
CleverTap
clevertap.com
تطبيق CleverTap يدير دورة حياة العملاء ويساعد الشركات على تحسين المشاركة والاحتفاظ من خلال تحليلات البيانات وأدوات التسويق المتنوعة.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra هو برنامج أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني يساعد الشركات على تقديم محتوى شخصي لجمهورها لزيادة التفاعل والتحويلات.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
ناتكور كلاود توفر أدوات شاملة لإشراك العملاء وتحسين تجربتهم عبر قنوات متعددة، مما يساعد المسوقين في إنشاء تجارب مخصصة وتحقيق نتائج أفضل.
Apxor
apxor.com
Apxor هو منصة بدون كود لتعزيز تفاعل المستخدمين وتحسين تجربتهم وزيادة الإيرادات عبر اكتشاف الميزات التعليمية والتنبيهات.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon هو حل لتخصيص الويب وتنظيم الرحلات التسويقية يساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء وزيادة الأداء من خلال التحليلات المتقدمة.
Custellence
custellence.com
Custellence هو أداة لرسم خرائط رحلة العميل تساعد الشركات في تحسين تجربة العملاء وتحليل مراحل التفاعل عبر مختلف القنوات.
Usermaven
usermaven.com
Usermaven هو أداة تحليل بيانات بدون كود تتيح للفرق مراقبة تفاعلات المستخدم وتحليل البيانات لتحسين الأداء والامتثال لخصوصية البيانات.
Squeezely
squeezely.tech
تطبيق Squeezely يساعد الأعمال على زيادة التحويل من خلال تخصيص تجارب العملاء باستخدام بيانات مستخلصة من مصادر متعددة.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero هي منصة تساعد الشركات في تحسين نجاح العملاء وتقليل معدل الانسحاب، من خلال أدوات تحليل وتخصيص شاملة.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
تحليلات الحاكم هي منصة لقياس التسويق والإسناد تربط بيانات التسويق والمبيعات لتمكن الشركات من فهم رحلة العميل وتحسين استراتيجياتها.
Growth Channel
growthchannel.com
تطبيق Growth Channel ينشئ خطط تسويق نمو مخصصة تتضمن شخصيات واضحة وقنوات واستراتيجيات نمو مستندة إلى البيانات باستخدام تقنية GPT-3.
Ortto
ortto.com
أورتو هو برنامج أتمتة تسويق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد الشركات في إدارة الحملات التسويقية عبر قنوات متعددة وتحليل بيانات العملاء.
Dynosend
dynosend.com
Dynosend هو منصة لتفاعل العملاء تساعد الشركات على أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارة بيانات العملاء بشكل فعال.
Cemantica
cemantica.com
تطبيق Cemantica يتيح إنشاء وتخصيص خرائط رحلة العملاء لتحديد وحل نقاط الألم وفهم احتياجاتهم وتوقعاتهم بشكل أفضل.
Vizury
vizury.com
Vizury هو حل تقنية تسويقية يساعد العلامات التجارية على زيادة تحويلات العملاء واحتفاظهم من خلال استراتيجيات مخصصة وتحليل سلوك العملاء.
JourneyTrack.io
journeytrack.io
JourneyTrack.io هو تطبيق سحابي لإدارة رحلة العميل يمكّن الشركات من تحليل تحسين تجارب العملاء والتعاون عبر فرق العمل.
Plotline
plotline.so
Plotline هي منصة تفاعلية في التطبيق تساعد الشركات على تخصيص الرسائل وجمع التعليقات لتحسين تفاعل المستخدم وتحليل سلوك العملاء.
Lifesight
lifesight.io
Lifesight هي منصة لتحليل بيانات التسويق تساعد الشركات على اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين نتائج الحملات من خلال دمج البيانات وتوفير رؤى دقيقة.
Growlytics
growlytics.in
تطبيق Growlytics هو منصة للأتمتة التسويقية وجمع بيانات العملاء، تساعد على تعزيز تفاعل المستخدمين وزيادة الإيرادات عبر قنوات متعددة.
Knotch
knotch.com
Knotch هو تطبيق يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات محتواها من خلال تحليل أداء المحتوى وفهم تفاعل الجمهور.
ChannelMix
channelmix.com
ChannelMix هو تطبيق لتحليل بيانات التسويق وإدارتها، يساعد الشركات على دمج البيانات وتحليل الأداء عبر قنوات متعددة بشكل موحد.
cux.io
cux.io
تطبيق CUX يقدم تحليلات تجربة رقمية تساعد الشركات على فهم سلوك المستخدم وتحسين أداء المواقع من خلال تتبع التفاعلات وتوفير رؤى شاملة.
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