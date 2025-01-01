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برنامج رسم خرائط رحلة العملاء
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برنامج رسم خرائط رحلة العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية

تساعد برامج رسم خرائط رحلة العميل الشركات في فهم تجربة العميل الكاملة من خلال تصورات ديناميكية. تتضمن العملية إنشاء خريطة مرئية تشمل جميع نقاط الاتصال طوال رحلة العميل، بما في ذلك التوقعات والأهداف والتفاعلات. تمتد هذه الخريطة من بداية تجربة العميل مع العلامة التجارية (مثل الاكتشاف الأولي) إلى مراحل الشراء والاحتفاظ. من المهم ملاحظة أنه على الرغم من الخلط بينه وبين برنامج تحليلات رحلة العميل، إلا أن كلا النوعين متكاملان ولكنهما مختلفان. يركز برنامج تحليلات رحلة العميل على مراقبة وتتبع وتحليل سلوك العملاء المحتملين و/أو العملاء عبر قنوات مختلفة مع مرور الوقت، مما يساهم في القضاء على صوامع البيانات من خلال دمج البيانات المقسمة مسبقًا.

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Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Zoho CRM هي أداة لإدارة علاقات العملاء تساعد الشركات في تنظيم التفاعلات مع العملاء وتتبع العمليات البيعية.

Miro

Miro

miro.com

Miro هو مساحة عمل مرئية تتيح للفرق الموزعة التعاون في تصميم الأفكار ومشاريع التخطيط، باستخدام أدوات مرنة وقابلة للتخصيص.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

تطبيق Zoho CRM Plus هو منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء، تدعم فرق المبيعات، التسويق والدعم للعمل سوياً من واجهة واحدة.

FlowMapp

FlowMapp

flowmapp.com

FlowMapp هو تطبيق لتصميم تجربة المستخدم يساعد الفرق في إنشاء تدفقات المستخدم وخرائط الموقع والنماذج الأولية، مع دعم التعاون في الوقت الفعلي.

UXPressia

UXPressia

uxpressia.com

يوفر Uxpressia منصة لتخطيط تجارب العملاء، مما يسمح بإنشاء ومشاركة خرائط الرحلة والشخصيات بسهولة مع التعاون بين الفرق.

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat منصة لإدارة بيانات العملاء وتحسين تجربة العملاء، توفر أتمتة وتكامل مع أدوات متعددة لتحليل الأداء وتحسين النجاح.

Catalyst

Catalyst

catalyst.io

كاتاليست هو منصة تركز على تحسين تجربة العملاء وتعزيز النمو من خلال الأتمتة والدمج الفعال لبيانات العملاء.

Retainly

Retainly

retainly.app

احتفاظ هو تطبيق يساعد الشركات في إدارة علاقات العملاء وتعزيز استراتيجيات الاحتفاظ، مما يسهل التواصل وتحسين رضا العملاء.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage هي منصة لمشاركة العملاء عبر قنوات متعددة، تتيح تحقيق تفاعل مخصص باستخدام تحليلات البيانات وأدوات الأتمتة.

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Contentsquare هو تطبيق لتحليل تجربة المستخدم يساعد الشركات على فهم تفاعلات المستخدم وتحسين الأداء عبر الإنترنت.

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics هي منصة لإدارة بيانات العملاء، تساعد الشركات على دمج وتحليل بياناتهم لتحقيق استراتيجيات تسويق مخصصة وتحسين تجربة العملاء.

Bento

Bento

bentonow.com

بينتو هو منصة قوية لأتمتة الرسائل، مصممة للأعمال التجارية عبر الإنترنت، وتتميز بأتمتة تسويق البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة.

TheyDo

TheyDo

theydo.io

تطبيق TheyDo يتيح للفرق تتبع وإدارة رحلات العملاء بشكل تعاوني ويساعدهم في تحسين تجربة العملاء من خلال تحليل سلوكاتهم وتفضيلاتهم.

Xeno

Xeno

getxeno.com

تطبيق Xeno هو نظام CRM مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد تجار التجزئة والعلامات التجارية على زيادة المبيعات المتكررة وتخصيص الحملات التسويقية.

Act-On

Act-On

act-on.com

ACT-ON هي منصة لأتمتة التسويق تساعد الشركات في إدارة حملات التسويق وتحسين تفاعلات العملاء عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

WebEngage

WebEngage

webengage.com

ويب إنغاج هو نظام متكامل لإدارة البيانات والتسويق، يساعد الشركات على زيادة تفاعل العملاء وتخصيص الحملات عبر قنوات متعددة.

SuprSend

SuprSend

suprsend.com

SuprSend هو بنية تحتية قوية للإشعارات، تدير إشعارات المنتجات عبر API واحد، مع دعم قنوات متعددة مثل SMS والبريد الإلكتروني وSlack.

Indeemo

Indeemo

indeemo.com

تطبيق Indeemo يوفر منصة بحث بالفيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي لفهم الأشخاص والمنتجات من خلال تجارب الحياة اليومية.

Magnews

Magnews

magnews.it

تطبيق Magnews يساعد في إدارة رحلة العميل وزيادة قيمته من خلال تصميم استراتيجيات وتنفيذ أنشطة، مع قياس مستمر وتحسين الأداء.

Treasure Data

Treasure Data

treasuredata.com

تساعد Treasure Data الشركات على دمج بيانات العملاء لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة من خلال تقديم تجارب مخصصة عبر القنوات المختلفة.

Prelay

Prelay

prelay.com

تساعد منصة Prelay فرق البيع في تبسيط العمليات المعقدة وتحسين استخدام الموارد الداخلية لتحقيق إيرادات أعلى بشكل أسرع.

CustomerGlu

CustomerGlu

customerglu.com

تطبيق CustomerGlu هو منصة لت gamification تساعد في تحسين تجربة المستخدم وزيادة التفاعل والاحتفاظ بالعملاء من خلال قوالب جاهزة وأدوات مخصصة.

Acquia

Acquia

acquia.com

تطبيق Acquia Marketing Cloud يدمج بسهولة مع الأنظمة الخارجية ويدعم الفرق في الوصول إلى بيانات العملاء عبر المجالات والعلامات التجارية المختلفة.

Totango

Totango

totango.com

تطبيق Totango هو برنامج لإدارة نجاح العملاء يساعد الشركات في زيادة نموها من خلال تحسين رضا العملاء والاحتفاظ بهم.

ShiftX

ShiftX

shiftx.com

ShiftX أداة نمذجة عملية سهلة الاستخدام تربط العمليات بالتطبيقات والموارد، وتعزز الكفاءة والوضوح في إدارة سير العمل.

Quadient

Quadient

quadient.com

تطبيق Quadient AP Automation يسهل عمل فرق المحاسبة عن بُعد، يقلل إدخال البيانات بنسبة 83%، ويوفر تحكمًا أفضل في عمليات الفواتير والدفع.

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

تطبيق CleverTap يدير دورة حياة العملاء ويساعد الشركات على تحسين المشاركة والاحتفاظ من خلال تحليلات البيانات وأدوات التسويق المتنوعة.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Upland Adestra هو برنامج أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني يساعد الشركات على تقديم محتوى شخصي لجمهورها لزيادة التفاعل والتحويلات.

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

ناتكور كلاود توفر أدوات شاملة لإشراك العملاء وتحسين تجربتهم عبر قنوات متعددة، مما يساعد المسوقين في إنشاء تجارب مخصصة وتحقيق نتائج أفضل.

Apxor

Apxor

apxor.com

Apxor هو منصة بدون كود لتعزيز تفاعل المستخدمين وتحسين تجربتهم وزيادة الإيرادات عبر اكتشاف الميزات التعليمية والتنبيهات.

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon هو حل لتخصيص الويب وتنظيم الرحلات التسويقية يساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء وزيادة الأداء من خلال التحليلات المتقدمة.

Custellence

Custellence

custellence.com

Custellence هو أداة لرسم خرائط رحلة العميل تساعد الشركات في تحسين تجربة العملاء وتحليل مراحل التفاعل عبر مختلف القنوات.

Usermaven

Usermaven

usermaven.com

Usermaven هو أداة تحليل بيانات بدون كود تتيح للفرق مراقبة تفاعلات المستخدم وتحليل البيانات لتحسين الأداء والامتثال لخصوصية البيانات.

Squeezely

Squeezely

squeezely.tech

تطبيق Squeezely يساعد الأعمال على زيادة التحويل من خلال تخصيص تجارب العملاء باستخدام بيانات مستخلصة من مصادر متعددة.

ChurnZero

ChurnZero

churnzero.net

ChurnZero هي منصة تساعد الشركات في تحسين نجاح العملاء وتقليل معدل الانسحاب، من خلال أدوات تحليل وتخصيص شاملة.

Ruler Analytics

Ruler Analytics

ruleranalytics.com

تحليلات الحاكم هي منصة لقياس التسويق والإسناد تربط بيانات التسويق والمبيعات لتمكن الشركات من فهم رحلة العميل وتحسين استراتيجياتها.

Growth Channel

Growth Channel

growthchannel.com

تطبيق Growth Channel ينشئ خطط تسويق نمو مخصصة تتضمن شخصيات واضحة وقنوات واستراتيجيات نمو مستندة إلى البيانات باستخدام تقنية GPT-3.

Ortto

Ortto

ortto.com

أورتو هو برنامج أتمتة تسويق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد الشركات في إدارة الحملات التسويقية عبر قنوات متعددة وتحليل بيانات العملاء.

Dynosend

Dynosend

dynosend.com

Dynosend هو منصة لتفاعل العملاء تساعد الشركات على أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارة بيانات العملاء بشكل فعال.

Cemantica

Cemantica

cemantica.com

تطبيق Cemantica يتيح إنشاء وتخصيص خرائط رحلة العملاء لتحديد وحل نقاط الألم وفهم احتياجاتهم وتوقعاتهم بشكل أفضل.

Vizury

Vizury

vizury.com

Vizury هو حل تقنية تسويقية يساعد العلامات التجارية على زيادة تحويلات العملاء واحتفاظهم من خلال استراتيجيات مخصصة وتحليل سلوك العملاء.

JourneyTrack.io

JourneyTrack.io

journeytrack.io

JourneyTrack.io هو تطبيق سحابي لإدارة رحلة العميل يمكّن الشركات من تحليل تحسين تجارب العملاء والتعاون عبر فرق العمل.

Plotline

Plotline

plotline.so

Plotline هي منصة تفاعلية في التطبيق تساعد الشركات على تخصيص الرسائل وجمع التعليقات لتحسين تفاعل المستخدم وتحليل سلوك العملاء.

Lifesight

Lifesight

lifesight.io

Lifesight هي منصة لتحليل بيانات التسويق تساعد الشركات على اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين نتائج الحملات من خلال دمج البيانات وتوفير رؤى دقيقة.

Growlytics

Growlytics

growlytics.in

تطبيق Growlytics هو منصة للأتمتة التسويقية وجمع بيانات العملاء، تساعد على تعزيز تفاعل المستخدمين وزيادة الإيرادات عبر قنوات متعددة.

Knotch

Knotch

knotch.com

Knotch هو تطبيق يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات محتواها من خلال تحليل أداء المحتوى وفهم تفاعل الجمهور.

ChannelMix

ChannelMix

channelmix.com

ChannelMix هو تطبيق لتحليل بيانات التسويق وإدارتها، يساعد الشركات على دمج البيانات وتحليل الأداء عبر قنوات متعددة بشكل موحد.

cux.io

cux.io

cux.io

تطبيق CUX يقدم تحليلات تجربة رقمية تساعد الشركات على فهم سلوك المستخدم وتحسين أداء المواقع من خلال تتبع التفاعلات وتوفير رؤى شاملة.

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