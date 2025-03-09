برنامج رسم خرائط رحلة العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

CustomerGlu

customerglu.com

CustomerGlu عبارة عن منصة ألعاب مصممة لمساعدتك على إنشاء تجارب غنية داخل التطبيق تعمل على زيادة مشاركة العملاء والاحتفاظ بهم. بفضل ما يزيد عن 50 قالبًا تم إعداده مسبقًا والقدرة على إنشاء قالب خاص بك من البداية، يمكنك بسهولة حل أي مشكلة تواجهك في الاحتفاظ أو المشاركة. لدى CustomerGlu كل ما تحتاجه لحل جميع مشكلات الاحتفاظ والمشاركة الحالية لديك. سواء كنت تتطلع إلى التوصية بالمنتجات، أو تقليل حالات الانخفاض في مسار التحويل، أو تحسين المعاملات المتكررة، أو تشجيع اعتماد الميزات، فإن CustomerGlu يلبي احتياجاتك. الميزات الرئيسية: التوصية بمنتج: اطرح سلسلة من الأسئلة لتقديم توصية مخصصة بناءً على إجاباتهم. استبيان مستخدمين جدد: قم بإجراء استبيان على المستخدمين الجدد لمعرفة من أين أتوا ومعرفة القنوات التي يجب الاستثمار فيها. تقليل حالات الانقطاع في مسار التحويل: تحسين التحويلات من خلال إظهار تدوير العجلة على صفحة سلة التسوق للفوز بقسيمة/ جائزة. تكرار المعاملات: عرض بطاقة خدش بعد قيام المستخدم بتقديم طلب لتحسين معدلات التكرار. سلسلة الطلبات: قم بتقديم الطلبات بشكل متتابع كل أسبوع/يوم واكتسب عادة التعامل مع المنصة. اعتماد الميزات: امنح العملاء الحاليين تحديًا محددًا زمنيًا لتجربة الميزات ومكافأتهم عليها. وإذا لم تجد ما تبحث عنه بالضبط، فلا تقلق - يمكنك إنشاء القوالب الخاصة بك من البداية لتناسب احتياجاتك على أفضل وجه. مع CustomerGlu، الاحتمالات لا حصر لها. لماذا تثق في CustomerGlu؟ إن حماية بيانات المستخدم هي مسؤوليتنا الأساسية ونحن مدفوعون لاتباع معايير الامتثال العالمية. من خلال اتباع نهج شامل ومستمر لخصوصية البيانات وأمانها، يتم ضمان خصوصيتك مع CustomerGlu.