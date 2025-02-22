برنامج رسم خرائط رحلة العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية - تايلاند

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تساعد برامج رسم خرائط رحلة العميل الشركات في فهم تجربة العميل الكاملة من خلال تصورات ديناميكية. تتضمن العملية إنشاء خريطة مرئية تشمل جميع نقاط الاتصال طوال رحلة العميل، بما في ذلك التوقعات والأهداف والتفاعلات. تمتد هذه الخريطة من بداية تجربة العميل مع العلامة التجارية (مثل الاكتشاف الأولي) إلى مراحل الشراء والاحتفاظ. من المهم ملاحظة أنه على الرغم من الخلط بينه وبين برنامج تحليلات رحلة العميل، إلا أن كلا النوعين متكاملان ولكنهما مختلفان. يركز برنامج تحليلات رحلة العميل على مراقبة وتتبع وتحليل سلوك العملاء المحتملين و/أو العملاء عبر قنوات مختلفة مع مرور الوقت، مما يساهم في القضاء على صوامع البيانات من خلال دمج البيانات المقسمة مسبقًا.
إرسال تطبيق جديد
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com ، INC. هي شركة برمجيات أمريكية مقرها السحابة مقرها في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا. يوفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء ، وأتمتة التسويق ، والتحليلات ، وتطوير التطبيقات. في عام 2020 ، صنفت مجلة Fortune Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل من أجلها" ، بناءً على مسح للموظف للرضا.
Miro
miro.com
Miro هي مساحة عمل مرئية للابتكار تمكن الفرق الموزعة من أي حجم من الحلم والتصميم وبناء المستقبل معًا. مع سحر قماش ميرو الذكي ، يمكن أن يحدث تصور المفاهيم والأفكار والحلول كفريق في أي مكان-لا توجد حاجة إلى علامات إيريز جافة. تزامن وتدفق وشعور اتصال العمل جنبًا إلى جنب مع فريقك - حتى في بيئات العمل عن بعد أو موزعة أو هجينة. يحب عملاء ميرو استخدام ميرو إلى: * تشغيل الاجتماعات عبر الإنترنت وورش العمل الجماعية * أفكار وتصميمات أفكار جديدة على لوحة لا حدود لها * تحرير المستندات والتعليق عليها ووضعها * قم بتدوين الملاحظات الرقمية باستخدام قلم رصاص Apple (وتقليل استخدام الورق!) * بسهولة جمع الموارد والصور والمستندات والروابط والمراجع * تخطيط وإدارة سير العمل الرشيق وطقوس scrum * إنشاء رحلات المستخدم وعمليات الخريطة وتطوير شخصيات * تعليم وتسهيل الفصول التفاعلية في مساحة تعاونية * إنشاء لوحة رؤية للأفكار والإلهام يسمح لك Miro بإنشاء أي وقت وفي أي مكان. مع أكثر من 200 قالب مسبق الصنع ، وواجهة السحب والإفلات ، وعدم وجود حد للمتعاونين ، فإن العمل على لوحة ميرو سريعة وممتعة.
Zoho CRM
zoho.com
قم بتشغيل عملك بالكامل مع مجموعة أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت في Zoho وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. خطتنا مجانية إلى الأبد!
FlowMapp
flowmapp.com
صمم تجربة مستخدم استثنائية للمنتجات والمواقع والتطبيقات الجميلة باستخدام الأدوات التعاونية عبر الإنترنت. منصة UX مرئية بسيطة وقوية. قم بإنشاء خرائط الموقع وتدفقات المستخدم والإطارات السلكية من أجل توفير تخطيط أكثر كفاءة لتجربة المستخدم وتطوير الويب. يسمح FlowMapp للفرق بتخطيط التجارب الرقمية وتصميمها معًا في الوقت الفعلي وفي مكان واحد كيفية استخدام فلوماب؟ - تجربة المستخدم والتطوير - تخطيط — العمل الجماعي - تنظيم كل شيء - إنشاء وتقديم نماذج أولية لتقنية hi-fi — تخطيط وتخزين المحتوى - التواصل مع العميل - زيادة المبيعات - العمل دون اتصال
WebEngage
webengage.com
WebEngage هو نظام تشغيل متكامل للاحتفاظ بالعملاء، يعمل على تبسيط مشاركة العملاء لأكثر من 800 علامة تجارية حول العالم. تتيح المنصة للشركات بناء علاقات شخصية وذات مغزى مع مستخدميها عبر القنوات الرقمية المختلفة. بفضل مجموعتها الشاملة من الأدوات والحلول، تعمل WebEngage على تمكين الشركات من فهم العملاء وإشراكهم والاحتفاظ بهم بشكل فعال. - توحيد بيانات العملاء: يمكّن WebEngage الشركات من دمج بيانات العملاء من مصادر مختلفة، مما يوفر رؤى في الوقت الفعلي ويسمح بتقسيم ديناميكي دقيق للحملات المستهدفة بناءً على سمات وسلوكيات محددة للعملاء. - رحلات متعددة القنوات: من خلال منشئ سير العمل بالسحب والإفلات البديهي في WebEngage، يمكن للشركات تصميم رحلات العملاء متعددة القنوات وأتمتتها بسلاسة، مما يضمن تجارب متسقة وشخصية عبر القنوات مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفورية والمزيد. - الحملات المستهدفة: يعمل WebEngage على تمكين الشركات من أتمتة الحملات المخصصة التي يتم تشغيلها بواسطة إجراءات العملاء وأحداث الأعمال المحددة مسبقًا. وهذا يضمن التواصل في الوقت المناسب وذات الصلة لتعزيز مشاركة العملاء ومعدلات التحويل. - النماذج التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي: تعمل لوحة تحكم WebEngage Analytics على تمكين جميع المقاييس المطلوبة لتقسيم العملاء ذوي الأولوية وإشراكهم والاحتفاظ بهم، وتحويل النوافذ وتحسين عائد الاستثمار، مما يسمح للشركات بتركيز تدخلاتها وحملاتها لتحقيق أقصى قدر من التأثير وعائد استثمار أفضل. - التخصيص 1:1: يتيح WebEngage للشركات تقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع. ومن خلال دمج نية المستخدم وتفضيلاته والبيانات الأخرى ذات الصلة، يمكن للشركات تخصيص اتصالاتها لكل عميل على حدة، وتعزيز مشاركة العملاء عبر القنوات الشاملة. ما هو أكثر من ذلك؟ تتميز منصة WebEngage بالسرعة وسهولة الدمج. متوافق مع نطاق ESP وMSP، كل ما يتطلبه الأمر هو بضع ساعات من الفريق الفني. التواجد في جميع أنحاء العالم: من خلال المقر الرئيسي في الهند، قامت WebEngage بتوسيع عملياتها على مستوى العالم من خلال مكاتب وتواجد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية.
Retainly
retainly.app
تم تصميم Retainly لضمان عودة المزيد من عملائك إلى عملك مرارًا وتكرارًا. من السهل التعلم والعمل معه، مما يعني أنه يمكنك تنفيذ حملات مؤثرة دون أي متاعب. مع Retainly، يمكنك الحفاظ على تفاعل عملائك وبناء علاقات أقوى وأطول أمدًا.
Custellence
custellence.com
نحن نؤمن بأن التعاطف هو أهم ميزة تنافسية لأي منظمة. تتمثل مهمة Custellence في تمكين قدر أكبر من التعاطف داخل المؤسسات - من خلال تقديم أفضل أداة لإحداث تغيير يتمحور حول العملاء. Custellence هي أداة رسم خرائط رحلة العملاء الأكثر سهولة في الاستخدام والمصممة لمديري رحلات العملاء ومحترفي تجربة العملاء. توفر الأداة الوقت وتمنحك الثقة من خلال وجود واجهة بديهية مقترنة بالقدر المناسب من ذكاء رسم خرائط الرحلة. يتم استخدام Custellence من قبل متخصصي تجربة العملاء في جميع أنحاء العالم ومن قبل فرق في شركات مثل Microsoft وVeeva وVolvo وPolestar وEon وDandy وTakeda.
Knotch
knotch.com
ContentEQ عبارة عن نظام أساسي لذكاء المحتوى تستخدمه العلامات التجارية للمؤسسات لفهم أداء محتواها الرقمي وتحسينه. تجمع المنصة بين أفضل تقنيات التقاط البيانات الكمية والنوعية والذكاء الاصطناعي وإستراتيجية الخبراء لمساعدة العلامات التجارية مثل Bank of America وWells Fargo وDeloitte وSquare على تحسين تأثير استثماراتهم في المحتوى الرقمي وتحقيق أهداف أعمالهم.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
إن Ruler Analytics عبارة عن نظام أساسي لقياس التسويق وإسناده يربط بيانات التسويق والمبيعات والإيرادات والعملاء المنعزلة بما يلي: - توفير عرض مسار كامل لرحلة العميل الخاصة بك - إسناد الإيرادات بدقة على مستوى القناة والحملة والمحتوى والكلمات الرئيسية - إنشاء اللمس المتعدد تقارير الإحالة باستخدام 6 نماذج إحالة مختلفة (النقرة الأولى، والنقرة الأخيرة، والإحالة الخطية، والمستندة إلى الموضع، والتناقص الزمني، والإحالة المستندة إلى البيانات) - إثراء منصة (منصات) الإعلانات وأدوات إدارة علاقات العملاء وذكاء الأعمال بالتكلفة والفرصة والإيرادات وعائد الاستثمار البيانات - قياس وتوقع تأثير نقاط الاتصال غير المتصلة بالإنترنت و/أو غير المرئية من النشاط "الاجتماعي المظلم" وقنوات النقر الصفرية - التغلب على مشكلات الدقة في أنظمة التحليلات التقليدية الناتجة عن "توقف ملف تعريف الارتباط" عن طريق قياس النجاح باستخدام بيانات الطرف الأول احجز عرضًا توضيحيًا باستخدام Ruler Analytics لبدء تحسين استراتيجية التسويق الخاصة بك استنادًا إلى الإيرادات وعائد الاستثمار، وليس فقط التحويلات.
Treasure Data
treasuredata.com
تساعد Treasure Data المؤسسات على استخدام جميع بيانات عملائها لتحسين أداء الحملة وتحقيق الكفاءة التشغيلية وزيادة قيمة الأعمال من خلال تجارب العملاء المتصلة. تعمل سحابة بيانات العملاء، وهي مجموعتنا من حلول النظام الأساسي لبيانات العملاء، على دمج بيانات العملاء وربط الهويات في ملفات تعريف موحدة للعملاء وتطبيق الخصوصية وجعل الرؤى والتنبؤات المستندة إلى التعلم الآلي متاحة للتسويق والخدمة والمبيعات والعمليات لتعزيز المشاركة الشخصية تحسين اكتساب العملاء والمبيعات والاحتفاظ بهم. نحن الأفضل للمؤسسات والشركات سريعة النمو لأننا نتكامل بسلاسة مع مجموعتك التقنية الحالية مع تقديم أسرع وقت للقيمة، بغض النظر عن البيئات المعقدة. تضمن ضماناتنا على مستوى المؤسسة جودة البيانات والحوكمة والأمان والامتثال للخصوصية وقابلية التوسع لمساعدة الشركات على إدارة الموافقة وتقليل المخاطر عبر العلامات التجارية والمناطق. تعمل الأدوات القوية وسهلة الاستخدام على توحيد البيانات والتحليلات ومستخدمي الأعمال لتحسين الكفاءة ودفع النمو.
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia عبارة عن منصة تعاونية لرسم خرائط تجربة العملاء تتيح لك إنشاء وتصدير ومشاركة خرائط رحلة العميل والشخصيات وخرائط التأثير عبر الإنترنت. مجموعة الأدوات بسيطة للمبتدئين ولكنها قوية للمحترفين. ستستمتع الفرق بشكل خاص بالخيارات التعاونية وإمكانية توحيد المشاريع المختلفة وتوسيع نطاقها. الميزات الرئيسية: - مكتبة القوالب: أكثر من 100 خريطة مجانية لرحلة العميل وقوالب شخصية لأكثر من 13 صناعة - أدوار المستخدم والفرق - مكتبة الفريق (نقاط الاتصال والقنوات والصور وما إلى ذلك) - شخصيات متعددة - أطلس الرحلة (التسلسل الهرمي) - الذكاء الاصطناعي- مولد شخصية مدعوم - مشاركة الارتباط المباشر المحمي بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور - العلامة التجارية - تكامل Azure AD، SSO، MFA - Google Analytics، Mixpanel، Slack، Jira، Azure DevOps التكامل - سجل الإصدارات - التصدير إلى PNG، PDF، CSV، PPTX الأساسي الميزات متاحة مجانا.
Magnews
magnews.it
Magnews هو الحل الشامل لإدارة رحلة العميل وتحسين قيمة العميل، بدءًا من تعريف الإستراتيجية الشاملة وحتى الأنشطة الفردية وتنفيذ الحملة، مرورًا بتصميم الرحلة، في دورة مستمرة من القياس والتحسين. تعمل Magnews على تمكين فرق التسويق والمبيعات من العمل معًا لاكتساب العملاء وتحويلهم وتنميتهم وإشراكهم وإعادة تنشيطهم وزيادة قيمتهم بالنسبة للعلامة التجارية.
Indeemo
indeemo.com
تعمل منصة أبحاث الفيديو اللحظية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي على تمكين فرق MR وUX وCX من فهم الأشخاص والمنتجات والتجارب في سياق الحياة اليومية. يستخدم الباحثون والمصممون ومديرو المنتجات الذين ندعمهم Indeemo في سياقات B2C وB2B لمجموعة متنوعة من منهجيات البحث الاستكشافي بما في ذلك: البحث الاستكشافي / الاستكشافي / التوليدي - دراسات اليوميات - الإثنوغرافيا المتنقلة / الرقمية - أبحاث رحلة شخصيات المستخدم - رسم خرائط الرحلة - رحلات السفاري الخدمية - الطريق إلى الشراء - البحث في الطرق المختلطة لرحلات اتخاذ قرار المشتري - تحديد المهام المسبقة للمقابلات / مجموعات التركيز - إضفاء الحيوية على الشرائح / شخصيات المستخدم من خلال إمكانية استخدام الفيديو / البحث عن الخبرة - اختبار المنتج / IHUTs - تجربة المتسوق / العميل / الموظف يتنوع عملاؤنا في الحجم بدءًا من الشركات الاستشارية وحتى الشركات الناشئة وحتى الإدارات الحكومية والعلامات التجارية العالمية. يسمح تطبيق Respondent الخاص بنمط Instagram للمشاركين في البحث بالمشاركة الفورية والتعليقات والاحتياجات والسلوكيات والعواطف والتجارب عبر مقاطع الفيديو الغنية بالسياق والصور وتسجيلات الشاشة والنصوص. تتيح لوحة المعلومات ومستودع الرؤى بأسلوب Pinterest للباحثين وعملائهم/أصحاب المصلحة إمكانية جمع الرؤى السياقية للوسائط المتعددة وإدارتها وتحليلها بسرعة. تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي القوية والبحث وتحليل الكلمات الرئيسية والنسخ الآلي للفيديو وأدوات قص الفيديو على تسهيل عرض الرؤى السياقية. تم تصميمه للتعاون، فهو يحتوي على العديد من ملفات تعريف المستخدمين المتنوعة (الباحث، والمجند، والمراقب) التي تسمح للمؤسسة بأكملها بالتواصل الحقيقي مع عملائها وبناء التعاطف. يتوفر Indeemo كحل SaaS DIY بموجب الاشتراك السنوي أو على أساس كل مشروع على حدة. Indeemo حاصل على شهادة ISO27001 وHIPAA. لقد تم فحص أمن المعلومات لدينا بشكل مستقل للتعامل مع كبار عملاء المؤسسات والحكومات.
Growth Channel
growthchannel.com
تنشئ قناة النمو خططًا تسويقية مخصصة للنمو تتضمن شخصيات واضحة ومسارات تحويل واستراتيجيات نمو قائمة على البيانات. مدعوم بتقنية GPT-3.
Plotline
plotline.so
Plotline عبارة عن منصة مشاركة داخل التطبيق لشركات الإنترنت الاستهلاكية. يمكن لفرق المنتجات والتسويق تكوين رسائل أو دفعات داخل التطبيق قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لتحسين اعتماد الميزات وزيادة التحويلات. بدون كود بالكامل
JourneyTrack.io
journeytrack.io
JourneyTrack عبارة عن منصة سحابية متطورة (SaaS) تُحدث ثورة في إدارة رحلة العميل للمؤسسات. إن توفير تصور شامل وفهم عميق لتجارب العملاء الشاملة يمكّن الشركات من تسريع تحولها الرقمي. تدور أحداث JourneyTrack حول التعاون والتوحيد القياسي وإرساء الديمقراطية والإدارة والحوكمة. إنه كل ما تحتاجه لتجميع كل بيانات عملائك معًا في تجارب العملاء المستندة إلى الرؤى والتي ترتبط بالأهداف الإستراتيجية لمؤسستك وأهداف الإيرادات.
ChannelMix
channelmix.com
من خلال منصة شاملة ومجموعة شاملة من منتجات التحليلات، توفر ChannelMix للعلامات التجارية والوكالات الرائدة مسارًا واضحًا لقياس عائد الاستثمار التسويقي وتنميته. تعد ChannelMix رائدة في قياس التسويق الجاهز للمستقبل من خلال تتبع تحليلات الطرف الأول ونماذج البيانات التي تقدم رؤى أكثر دقة واستدامة وتأثيرًا على الأعمال. باستخدام ChannelMix، ستحقق رؤية كاملة وتحكمًا كاملاً في الإنفاق التسويقي والأهداف وعائد الاستثمار والمزيد - دون الحاجة إلى تعلم كيفية الاستعلام أو البرمجة. - لا يتطلب ChannelMix أي معرفة بـ SQL أو البرمجة - يقوم فريقنا بإدارة وإصلاح اتصالات البيانات نيابةً عنك. لقد شهد العملاء انخفاضًا يصل إلى 90% في الوقت اللازم لإعداد البيانات للتحليل باستخدام ChannelMix. - يتم تخزين جميع البيانات في مستودع بيانات مخصص (Amazon Redshift وGoogle BigQuery) يديره فريق ChannelMix لك. نحن نرفع عبء إدارة البيانات عن فريقك. - يتكامل ChannelMix مع أداة BI أو أداة التصور التي تختارها: Tableau وGoogle Data Studio وPower BI وLooker وYellowfin والمزيد. باستخدام لوحات معلومات البداية السريعة، يمكنك الحصول على حل لإعداد التقارير وتشغيله في أقل من 3 أيام. - المنصة مدعومة من قبل فريق مقره الولايات المتحدة بنسبة 100٪. يتلقى العملاء إدارة الحساب ودعم البيانات مع الاستجابة في نفس اليوم.
Vizury
vizury.com
Vizury ، الذي تم إطلاقه في عام 2007 ، هو حل Martech الذي يركز على الأداء يمكّن العلامات التجارية من تحقيق تحويلات أعلى من القمع والاحتفاظ بالعملاء. منذ إنشائها ، كان تركيز خدماتنا الفريدة التي تعتمد على التكنولوجيا دائمًا هو القدرة على إعادة العملاء إلى موقع الويب الخاص بالعلامة التجارية أو تطبيق الهاتف المحمول أو متجر البيع بالتجزئة وتحسين اكتساب العملاء الجديد والاحتفاظ به وولاء العلامة التجارية. بعد إطلاق وتحقيق النطاق العالمي ، تم الحصول على منصة وتجارة Vizury من قبل Affle في عام 2018.
Cemantica
cemantica.com
CEMantica هي شركة برمجيات دولية يديرها خبراء CCXP مدربون مع وضع رضا العملاء في قلب مهمتها. تسمح لك CEMantica بإنشاء وتخصيص خرائط رحلة جذابة عالية الجودة لاكتشاف نقاط الضعف لدى العملاء وحلها وفهم احتياجاتهم وتوقعاتهم بشكل أفضل.
Apxor
apxor.com
Apxor عبارة عن منصة دفع رقمية رائدة بدون تعليمات برمجية، وهي مصممة لفرق المنتجات والنمو لتطبيقات المستهلكين ومواقع الويب للمساعدة في زيادة الاحتفاظ والإيرادات. يساعد Apxor في تعزيز تجربة المستخدم والمشاركة من خلال اكتشاف الميزات السياقية والتعليم. يتيح ذلك للمنتجات إمكانية تأهيل المستخدمين وتنشيطهم بسرعة، وإنشاء إرشادات سياقية تقلل من حالات الانقطاع عن مسار التحويل. تتمحور تقنية Apxor حول حلول مشاركة المستخدم الذكية. فهو يوفر ميزات مثل مقاطع فيديو Picture-In-Picture، وتلميحات الأدوات، وعلامات الإرشاد، والشارات، والإرشادات التفصيلية، والاستطلاعات الدقيقة والمزيد، والتي تهدف إلى تعزيز إعداد المستخدم، واكتشاف الميزات، والمشاركة الشاملة في التطبيق. تصل دفعات Apxor إلى أكثر من 20 مليون مستخدم يوميًا. تحظى Apxor بثقة العلامات التجارية Unicorn مثل Dream11 وVedantu وPorter ومؤسسات مثل GCash وبنك ICICI والمزيد، لتحسين تجربتهم داخل التطبيق وزيادة الاحتفاظ بهم والإيرادات.
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu عبارة عن منصة ألعاب مصممة لمساعدتك على إنشاء تجارب غنية داخل التطبيق تعمل على زيادة مشاركة العملاء والاحتفاظ بهم. بفضل ما يزيد عن 50 قالبًا تم إعداده مسبقًا والقدرة على إنشاء قالب خاص بك من البداية، يمكنك بسهولة حل أي مشكلة تواجهك في الاحتفاظ أو المشاركة. لدى CustomerGlu كل ما تحتاجه لحل جميع مشكلات الاحتفاظ والمشاركة الحالية لديك. سواء كنت تتطلع إلى التوصية بالمنتجات، أو تقليل حالات الانخفاض في مسار التحويل، أو تحسين المعاملات المتكررة، أو تشجيع اعتماد الميزات، فإن CustomerGlu يلبي احتياجاتك. الميزات الرئيسية: التوصية بمنتج: اطرح سلسلة من الأسئلة لتقديم توصية مخصصة بناءً على إجاباتهم. استبيان مستخدمين جدد: قم بإجراء استبيان على المستخدمين الجدد لمعرفة من أين أتوا ومعرفة القنوات التي يجب الاستثمار فيها. تقليل حالات الانقطاع في مسار التحويل: تحسين التحويلات من خلال إظهار تدوير العجلة على صفحة سلة التسوق للفوز بقسيمة/ جائزة. تكرار المعاملات: عرض بطاقة خدش بعد قيام المستخدم بتقديم طلب لتحسين معدلات التكرار. سلسلة الطلبات: قم بتقديم الطلبات بشكل متتابع كل أسبوع/يوم واكتسب عادة التعامل مع المنصة. اعتماد الميزات: امنح العملاء الحاليين تحديًا محددًا زمنيًا لتجربة الميزات ومكافأتهم عليها. وإذا لم تجد ما تبحث عنه بالضبط، فلا تقلق - يمكنك إنشاء القوالب الخاصة بك من البداية لتناسب احتياجاتك على أفضل وجه. مع CustomerGlu، الاحتمالات لا حصر لها. لماذا تثق في CustomerGlu؟ إن حماية بيانات المستخدم هي مسؤوليتنا الأساسية ونحن مدفوعون لاتباع معايير الامتثال العالمية. من خلال اتباع نهج شامل ومستمر لخصوصية البيانات وأمانها، يتم ضمان خصوصيتك مع CustomerGlu.
Growlytics
growlytics.in
Growlytics عبارة عن مجموعة أتمتة التسويق متعددة القنوات ومنصة بيانات العملاء التي تعمل على تحسين تفاعل المستخدمين واستراتيجيات الاحتفاظ بهم وتساعد على زيادة الإيرادات الإجمالية عبر الإنترنت. الحلول التي تقدمها Growlytics: المشاركة: البريد الإلكتروني، الرسائل القصيرة، Whatsapp Web Push notifications، رسائل داخل التطبيق، Mobile Push Notifications، Facebook Automation: Omnichannel User Journeys Analytics: Segmentation Funnels Cohorts Revenue Analytics Reporting Campaigns Reporting: التقارير المجدولة Growlytics تعمل مع العديد من أفضل العلامات التجارية D2C ومعظم هذه العلامات التجارية شهدت العلامات التجارية زيادة تقارب 3x-4x في إجمالي الإيرادات.
Dynosend
dynosend.com
Dynosend عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تساعد الشركات التي تعتمد على المنتجات على النمو بشكل أسرع من خلال أتمتة عملية اكتساب العملاء وإشراكهم والاحتفاظ بهم. أرسل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وخطافات الويب والمزيد من خلال البناء المرئي وأرسل البيانات باستمرار من تطبيقك باستخدام واجهة برمجة التطبيقات القوية الخاصة بنا. يتم تضمين خدمة بناء قواعد اللعبة التي تمارسها المبيعات والتسويق.
ShiftX
shiftx.com
معظم أدوات العمليات إما أن تكون صعبة الاستخدام، حتى بالنسبة للخبراء المدربين، أو أنها تتسم بالفوضى المرنة. ShiftX هي أداة نمذجة العمليات سهلة الاستخدام والتي تشمل الجميع دون الحاجة إلى أي تدريب.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend عبارة عن بنية أساسية قوية للإشعارات تعمل على تبسيط إشعارات منتجك من خلال نهج واجهة برمجة التطبيقات أولاً. قم بإنشاء وتسليم إشعارات المعاملات والكرونات والمشاركة على قنوات متعددة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات إعلام واحدة. ما الذي تحصل عليه مع SuprSend؟ - دعم متعدد المستأجرين لإدارة العملاء بسهولة - إدارة القالب مع التحكم في الإصدار - صندوق الوارد داخل التطبيق لموقع الويب والتطبيق (React، Angular، JS، Flutter - المكونات المضمنة وبدون رأس) - تكامل الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني وSlack وTeams وWhatsApp والهاتف المحمول والويب - دفع الإخطارات والملخصات - توجيه الإخطارات بين قنوات متعددة - إدارة العلامة التجارية لإرسال إشعارات للمستخدمين النهائيين للعميل - إدارة تفضيلات المستخدم خارج الصندوق - الرجوع للمورد، والتبديل باستخدام التوجيه التلقائي الذكي - تشغيل الحملات أعلى مستودع البيانات - سجلات في الوقت الحقيقي، والتحليلات، وتنبيهات الفشل
Xeno
getxeno.com
Xeno عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية D2C من زيادة المبيعات المتكررة بنسبة 11% من خلال بناء فهم لكل عميل على حدة وإنشاء حملات تسويقية أكثر صلة عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp وFacebook وInstagram. يستخدم المئات من تجار التجزئة مثل Levi's وTommy Hilfiger وForever New وJack & Jones وVero Moda وForest Essentials وKama Ayurveda وTaco Bell وNando's Xeno لزيادة مبيعاتهم في التجارة الإلكترونية والمتاجر.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
برنامج أتمتة البريد الإلكتروني الذي يلهم المشاركة. قم بإشراك جمهور بريدك الإلكتروني بمحتوى مخصص يجذب التحويلات. Upland Adestra هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير البريد الإلكتروني للتسويق من منظور الشخص الأول وحلول التسويق لدورة الحياة للعلامات التجارية العالمية والمتنامية على حدٍ سواء.
Acquia
acquia.com
تتكامل Acquia Marketing Cloud بسلاسة مع أي نظام تابع لجهة خارجية وتتيح التكوين السهل لأي معايير عمل مباشرة في النظام الأساسي. تم تصميم Acquia Marketing Cloud للاستفادة منه من قبل جميع الفرق التي تحتاج إلى الوصول إلى بيانات العملاء، وهي تدعم الأعمال عبر المجالات والعلامات التجارية والمناطق الجغرافية ومواقع الويب. قم بزيادة سرعة التسويق مع تحصين عملك في المستقبل لأي شيء يأتي بعد ذلك. اكتساب المرونة لتلبية احتياجات المستهلكين المتغيرة مع زيادة الكفاءات بين الإدارات.
Act-On
act-on.com
توفر Act-On Software حلولاً تمكن المسوقين من إشراك الأهداف التسويقية في كل خطوة من دورة حياة العميل. تعمل Act-On على جعل بيانات العملاء قابلة للتنفيذ حتى يتمكن المسوقون من تحقيق أحلام كبيرة وإنشاء برامج أتمتة تسويقية ذكية وفعالة لتنمية أعمالهم وتحقيق قيمة أعلى لمدى الحياة للعملاء - كل ذلك في أسرع وقت للوصول إلى القيمة. احصل على عرض توضيحي: https://act-on.com/demo/ يعمل Act-On على تمكين المسوقين من: • تنمية وتوسيع أعمالهم على نطاق واسع من خلال توليد الطلب بين الشركات، والمبيعات والمعاملات بين الشركات، وميزات التسويق للعملاء. قم بتنسيق رحلة العميل بأكملها وتحسينها - من الوعي إلى الدعوة - من خلال بناء مشاركة مستمرة ومخصصة تحول الزائرين إلى عملاء محتملين، والعملاء المحتملين إلى عملاء محتملين مؤهلين، والعملاء المتوقعين المؤهلين إلى عملاء مدى الحياة. • تقديم تجارب استثنائية للعلامة التجارية طوال دورة حياة العميل من خلال أتمتة رحلات الشراء، وتخصيص الاتصالات والحملات، وتحسين تقارب العلامة التجارية والولاء. استفد من إمكانات Act-On الآلية لجذب عملاء محتملين جدد وإشراك جهات الاتصال الخاصة بك وتوجيه العملاء المتوقعين نحو قرارات شراء أكثر تكرارًا وأكثر ربحًا. • دفع اعتماد المنتج القابل للقياس والاحتفاظ بالعملاء من خلال تنفيذ برامج الإعداد والتدريب الشاملة، واعتماد المنتج واستراتيجيات الاحتفاظ بالعملاء، والعروض الترويجية للمنتجات والخدمات الجديدة. بدءًا من جهات الاتصال الجديدة وحتى الشركاء المخلصين، يمكنك استخدام Act-On لإشراك جمهورك، وتحويلهم إلى سفراء لعلامتك التجارية، وحثهم على العودة مرة أخرى للحصول على المزيد. من خلال التقارير والتحليلات التفاعلية والديناميكية لتقييم الأداء وعرضه وتحسينه، تم تصميم Act-On Platform لتقديم قيمة تسويقية متنامية للشركات والمسوقين من أي حجم وشكل وموقع وحجم. تتضمن ميزات النظام الأساسي ما يلي: • رحلات شراء آلية وقابلة للتكيف • عمليات تكامل عميقة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الرائدة ومؤتمرات الويب • تتبع مشاركة زائري موقع الويب والإبلاغ عن النوايا • تسجيل العملاء المحتملين وتقسيمهم ورعايتهم بشكل ديناميكي • الاستماع إلى وسائل التواصل الاجتماعي والتنقيب والنشر والدعوة • سهولة - لتصميم نماذج الويب والصفحات المقصودة وقوالب البريد الإلكتروني • البريد الإلكتروني للمعاملات والأحداث التي يتم تشغيلها • التسعير النشط القائم على جهات الاتصال لفواتير الاستخدام الفعلي، نحصل على التسويق. نحن نفهم التحديات التي تواجهك. ونحن هنا لمساعدتك على التفوق مع كل عميل وكل حملة.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst هي المنصة الرائدة لدفع النمو من خلال عملائك. تم تصميمه لتقديم قيمة على طول تجربة العملاء بأكملها؛ يقوم Catalyst بتحويل المشترين الجدد إلى إيرادات مدى الحياة. من خلال سير العمل القائم على الاحتفاظ والأتمتة التي تركز على الإيرادات، نقوم بتعزيز الفرق التي تركز على العملاء. تعمل عمليات التكامل المؤسسي السلسة التي تقدمها Catalyst على مركزة بيانات العملاء المنعزلة في النظام الأساسي الأكثر سهولة في الصناعة، والمدعوم بسير العمل المتقدم. أتمتة رحلات العملاء الأفضل في فئتها وتوسيع نطاقها؛ زيادة إنتاجية المستخدم واعتماده؛ وتقديم رؤى واضحة حول صحة العملاء تعمل على تحسين تجربة العميل بدقة - بدءًا من الإعداد وحتى المناصرة. كن شريكًا مع فريق Catalyst الموثوق به والنظام الأساسي البديهي لبناء وتكرار وتوسيع نطاق استراتيجية النمو التي يقودها العملاء. تعرف على المزيد على https://catalyst.io/
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero هي منصتك وشريكك لنجاح العملاء. نحن نساعد أعمال الاشتراك الخاصة بك على النجاح على نطاق واسع من خلال إعطائك كل ما تحتاجه لتحسين الكفاءة وزيادة الإيرادات وتقديم أفضل تجارب العملاء الممكنة. يساعد ChurnZero فريق نجاح العملاء لديك على اكتشاف مخاطر التوقف المحتملة مبكرًا ورؤية فرص التجديد والتوسع بشكل أسرع. تعمل الأتمتة والتخصيص الأفضل في فئتها، والاتصالات داخل التطبيق، وCustomer Success AI™ على تسهيل التفاعل مع العملاء وقيادتهم إلى تحقيق القيمة. توفر منصتنا الرحلات والنتائج الصحية وأدوات المسح والتجزئة والمسرحيات والتقارير والتنبيهات في الوقت الفعلي والإرشادات التفصيلية ومراكز التعاون والمزيد، وتتكامل بسهولة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ومجموعة التكنولوجيا الخاصة بك. بعيدًا عن البرنامج، نحن نفخر بكوننا شريكًا ومستشارًا ومدربًا موثوقًا لفريقك، وملتزمًا بمساعدتك أنت وفريقك في التركيز على العمل الأكثر أهمية.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap هي شركة لإدارة دورة حياة العملاء والتسويق عبر الهاتف المحمول قائمة على SaaS ومقرها في ماونتن فيو، كاليفورنيا. تأسست في مايو 2013، وتوفر تحليلات تطبيقات الهاتف المحمول ومنتجات مشاركة المستخدم لأكثر من 8000 شركة بما في ذلك Sony وVodafone وCarousell وDC Comics وGo-Jek وBookMyShow وDealsPlus. وتحظى الشركة بدعم كل من Sequoia Capital وTiger Global Management وAccel Partners وRecruit Holdings.
Contentsquare
contentsquare.com
ينتقل Contentsquare إلى ما هو أبعد من التحليلات التقليدية لتمكين فهم غير مسبوق لتجربة العملاء التي تحول عملك. باستخدام التكنولوجيا البديهية التي تكشف سلوك أي مستخدم ونواياه وموقفه، فإننا نمكن الشركات من تقديم المزيد من التجارب الإنسانية بسرعة، مع ضمان الخصوصية وإمكانية الوصول. وينتج عن ذلك نمو أسرع ومرونة أكبر وعملاء أكثر سعادة. نحن ندعم التجربة الرقمية الجديدة، وجعلها أكثر إنسانية.
MoEngage
moengage.com
MoEngage عبارة عن منصة لمشاركة العملاء عبر القنوات مصممة للمسوقين وأصحاب المنتجات الذين يقدرون سرعة الحركة على التعقيد المرهق. نحن نساعد العلامات التجارية الاستهلاكية على التكيف بسرعة مع توقعات العملاء المتطورة من خلال الرؤى في الوقت الفعلي والاتصالات المخصصة عبر القنوات. تحظى MoEngage بثقة أكثر من 1200 علامة تجارية استهلاكية عالمية، بما في ذلك Soundcloud وCiti وMcAfee و7-Eleven وSamsung وFlipkart وDomino’s وNestle وDeutsche Telekom وAirtel. من خلال مكاتبها في عشرة بلدان، تحظى MoEngage بدعم من Goldman Sachs Asset Management، وB Capital، وSteadview Capital، وMultiples Private Equity، وEight Roads، وF-Prime Capital، وMatrix Partners، وVentureast، وHelion Ventures. وصف المنتج: * التسويق عبر القنوات قم بتقسيم عملائك والتفاعل معهم في الوقت الفعلي عبر قناتهم المفضلة في الوقت المفضل لديهم بناءً على تصرفاتهم وسلوكهم وسماتهم وتفضيلاتهم. يتيح لك MoEngage إشراك عملائك من خلال إحدى عشرة قناة عبر موقع الويب الخاص بك والبريد الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp ووسائل التواصل الاجتماعي. * رؤى العملاء قم بإحضار بيانات عملائك إلى MoEngage واستفد من Sherpa، محرك الذكاء الاصطناعي لدينا، للحصول على رؤى حول سلوك العملاء وتفضيلاتهم. قم بتقسيم العملاء وإشراكهم بسهولة من لوحة تحكم واحدة. فقط بضع نقرات، وستكون جاهزًا! * تخصيص الويب والتطبيقات أسعد زوار موقعك على الويب وتطبيقك بمحتوى وعروض وتوصيات مخصصة بناءً على تفضيلاتهم وإعجاباتهم ومراحل رحلتهم وأسلوب حياتهم. * تنبيهات المعاملات في الوقت الحقيقي يوفر MoEngage Inform بنية تحتية موحدة لإدارة التنبيهات المهمة عبر القنوات والموردين باستخدام واجهة برمجة تطبيقات واحدة.
Planhat
planhat.com
Planhat عبارة عن منصة للعملاء تم تصميمها لتقديم رؤى وإدارة سير العمل وتعزيز تجربة العملاء. تساعد Planhat المئات من شركات التكنولوجيا الحديثة في جميع أنحاء العالم على تركيز أعمالها حول عملائها من أجل تحقيق أقصى قدر من نجاح العملاء والقيمة الدائمة للعميل. تتيح لك المنصة، المصممة للجميع بدءًا من CSM إلى C-Suite، توحيد بيانات عملائك، وتحديد الأهداف والنتائج المثالية، وتعزيز رحلة العميل بميزات مثل أدلة التشغيل والأتمتة والتعاون. تأسست الشركة في ستوكهولم بالسويد عام 2014 ولديها فريق يضم أكثر من 100 شخص في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. اقرأ المزيد على www.planhat.com.
TheyDo
theydo.io
بالنسبة لمصممي ومديري الخدمات في الشركات التي تعتمد على الخبرة والتي تركز على العملاء، فإن TheyDo هي منصة إدارة الرحلات الأكثر تعاونية على الإطلاق. بالنسبة للأشخاص الذين يعتقدون أن الطريقة الوحيدة لتقديم تجربة رائعة للعملاء هي العمل ككيان واحد، فهذا يساعدهم على التوافق بسهولة مضاعفة كما كان من قبل، والحفاظ على التوافق لأول مرة منذ سنوات. على عكس أدوات رسم الخرائط، تم تصميم TheyDo لإدارة الرحلات عبر الفرق والمنتجات والمناطق الجغرافية، وكل شيء يحدث في إطار عمل موحد يركز على الرحلة.
Totango
totango.com
Totango هو نجاح العملاء الذي لا يمكن لشركات البرمجيات أن تتفوق عليه، مما يوفر قابلية تطوير غير محدودة ووقتًا لا مثيل له للقيمة لمساعدة فرق المؤسسات متعددة الوظائف على زيادة الإنتاجية والاحتفاظ والتوسع. تعمل برامج نجاح العملاء المعدة مسبقًا والتي تم دمجها مع أفضل ممارسات الصناعة على تسهيل وسرعة البدء والتخصيص بما يناسب أعمالك وتحقيق نتائج الأعمال المهمة في كل مرحلة من رحلة العميل. تستخدم أكبر فرق نجاح العملاء في العالم - بما في ذلك SAP وGithub وSchneider Electric وAircall - Totango لدمج بيانات العملاء للحصول على رؤية 360 درجة لصحة العملاء، وإدارة محفظة عملائهم بشكل تعاوني، والتفاعل بشكل استباقي وذكي مع عملائهم .
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
تقدم Netcore مجموعة شاملة من تجارب ومشاركة العملاء التي تمكن المسوق من إنشاء تجارب مخصصة للعملاء. تتيح منصتها للمسوق ربط بيانات العملاء عبر القنوات والأنظمة، وإنشاء شرائح مستهدفة، وتقديم تجارب مفيدة عبر القنوات الرقمية مثل الويب والبريد الإلكتروني وإشعارات التطبيقات وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة وRCS. بفضل تحليلاتها القوية، تساعد Netcore Cloud العلامات التجارية على فهم جمهورها بشكل أفضل، مما يتيح حملات تسويقية مستهدفة لها صدى لدى العملاء على المستوى الشخصي. تضمن قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في النظام الأساسي تحسين تفاعل كل عميل من أجل المشاركة والتحويل، مما يجعل كل نقطة اتصال فرصة لإثارة الإعجاب والاحتفاظ به. تحظى Netcore بثقة أكثر من 6500 علامة تجارية في قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والتجزئة والخدمات المصرفية والمالية والإعلام والترفيه والسفر لتقديم تجارب مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن بين عملائها العالميين البارزين Swiggy، وMyntra، وCrocs، وPizza Hut، وDomino's، وMcDonald's، وغيرها الكثير. تفتخر شركة Netcore بحصولها على شهادة "مكان رائع للعمل" لمدة ست سنوات متتالية في الهند، مما يؤكد التزامها بثقافة مكان العمل الاستثنائية. تتمتع الشركة بحضور عالمي في أكثر من 20 مكتبًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. Netcore هو نظام التشغيل Martech الذي يساعد الشركة على زيادة نمو الإيرادات وزيادة القيمة الدائمة للعميل وتسريع رحلتها نحو الربحية.
Ortto
ortto.com
Ortto هو برنامج أتمتة تسويق مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لتبسيط عملية التسويق وتحسين النتائج. إنها مليئة بالميزات التي تهدف إلى زيادة جوانب التسويق المختلفة بما في ذلك التسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفورية والمحادثات المباشرة وتسجيل العملاء المحتملين والمزيد. تفتخر Ortto بنظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها والذي يتم تنفيذه عبر المنصة، مما يضمن سير العمل بسلاسة. تتضمن وظائف الذكاء الاصطناعي الخاصة به اقتراحات لسطور موضوع البريد الإلكتروني، والتنبؤ بمعدلات فتح البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى توصيات المحتوى أثناء إنشاء إشعارات الدفع والرسائل النصية القصيرة. يقدم Ortto أيضًا محتوى محادثة مباشرة آليًا حيث يقوم البرنامج بإنشاء ردود بناءً على محتوى موقع الويب والتذاكر السابقة ووثائق المساعدة الموجودة. وللحصول على عمليات أكثر تقدمًا، يمكن للمستخدمين أيضًا تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة على بياناتهم الخاصة. ومن خلال القيام بذلك، يمكنهم تعزيز الدقة والملاءمة في الاقتراحات التي تم إنشاؤها. الهدف من Ortto هو مساعدة المسوقين على توسيع نطاق تأثيرهم من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في سير عملهم الحالي. تم تصميم هذه الأدوات لتعزيز الإنتاجية وتحقيق أهداف الحملة بسرعة ودقة. النظام متعدد الاستخدامات ويستهدف العمل بفعالية للشركات ذات النطاقات المختلفة.
Bento
bentonow.com
Bento عبارة عن منصة قوية لأتمتة الرسائل تم إنشاؤها للشركات عبر الإنترنت - تتميز بأتمتة قوية لتسويق البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
Squeezely
squeezely.tech
نحن نساعد الشركات على زيادة تحويلاتها من خلال تحويل تفاعلات العملاء إلى تجارب مخصصة، بطريقة يمكن للجميع القيام بها. يساعد برنامج Squeezely CDP الشركات على تعزيز التخصيص على نطاق واسع في ثلاث خطوات بسيطة: جمع - جمع البيانات من جميع المصادر في مكان واحد. تحويل - تحويل البيانات إلى شرائح وإجراءات، على سبيل المثال. جماهيرنا الذكية وتوصياتنا بشأن المنتجات. الاستفادة - سيتم توفير تجارب مخصصة عبر موقع الويب الخاص بك والتسويق عبر البريد الإلكتروني والحملات الإعلانية. نقاط القوة التكامل السريع - ستكون جاهزًا للعمل في أي وقت من الأوقات توفر البيانات في الوقت الفعلي - بدون تأخيرات التخصيص على نطاق واسع - نهج آلي وثيق الصلة بكل عميل على حدة تكنولوجيا التعلم الآلي المتقدمة - لضمان أفضل أداء دعم ممتاز - نحن نحن هنا لمساعدتك على طول الطريق لتحقيق أهدافك، شاهد مقاطع الفيديو الخاصة بنا: https://www.youtube.com/channel/UCZlqrT5UzEtU96Q2XlEaJnA
Usermaven
usermaven.com
Usermaven هي أداة تحليلية صديقة للخصوصية بدون تعليمات برمجية للمسوقين وفرق المنتجات والوكالات. يحتوي على تحليلات موقع الويب، وتحليلات المنتج، ومسارات التحويل، والرحلات، والإسناد، ونظام إدارة علاقات العملاء المصغر الذي يسمى مركز الاتصالات لعرض الرحلة الفردية لكل مستخدم. يساعد Usermaven الفرق على اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات لتنمية أعمالهم. قل وداعاً للتخمين ومرحباً بالنجاح.
Quadient
quadient.com
يمنح برنامج Quadient AP Automation من Beanworks فرق المحاسبة، بدءًا من المديرين الماليين وحتى محترفي AP، القدرة على العمل معًا من أي مكان. باستخدام Quadient AP، يمكنك تقليل المتابعات، والتخلص من 83% من إدخال البيانات من خلال التقاط البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخفض تكاليف معالجة الفواتير بنسبة 86%. قم بتعزيز ضوابط AP من خلال سير عمل الموافقة لأوامر الشراء والفواتير والمدفوعات التي توجه الطلبات تلقائيًا إلى الموظفين المناسبين في الوقت المناسب. من خلال التحكم الأكبر والرؤية الأفضل عبر AP، يمكنك تقليل المخاطر ومحاسبة جميع الأقسام عن متابعة العمليات المالية.
Lifesight
lifesight.io
اجعل كل دولار تسويقي مهمًا - استفد من بياناتك الخاصة باستخدام القياسات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات تسويقية مثالية. لا حاجة لمحللي البيانات أو العلماء. تتيح منصة Lifesight للمسوقين المعاصرين تحقيق نتائج أكبر من خلال الحصول على ملكية بيانات العملاء، والتخفيف من فقدان المعرفات، وتعزيز تجارب القنوات المملوكة الشخصية، وتمكين القياسات الآمنة للخصوصية.
Prelay
prelay.com
تساعد منصة بيع فريق Prelay الشركات على تبسيط صفقاتها المعقدة وتعظيم مواردها الداخلية الأكثر قيمة لزيادة الإيرادات بشكل أسرع كفريق واحد. تسمح العديد من فرق الإيرادات لملفات CRM الثابتة والأدوات القديمة بقمع إمكانات البيع الخاصة بهم. بدون حل مصمم خصيصًا لإدارة الصفقات المعقدة، يلجأ أصحاب المصلحة الداخليون إلى رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات والمستندات المخصصة، دون أي تتبع مركزي أو مراقبة أو تعلم. النتيجة؟ التأخير الداخلي، والنقاط العمياء، وانزلاق الصفقات. يتغلب Prelay على فوضى الصفقات من خلال منصة بيع جماعية مصممة لهذا الغرض. تعمل Prelay كطبقة تنسيق داخلية، وتقوم بتنظيم تنسيق الصفقات في مكان واحد يتكامل مع برنامجك الرئيسي. هناك عدد أقل من المشاكل التي تواجه مندوبي المبيعات ونظرائهم، ويكتسب قادة المبيعات والمبيعات المسبقة والمراجعون نظرة ثاقبة حول قدرة الفريق وما الذي يجعل الصفقات ناجحة. سواء كنت تجري تقييمات، أو توجه موافقات مكتب الصفقات، أو تلجأ إلى متخصص في المنتج، تعمل Prelay على تبسيط عمليات صفقاتك المعقدة وتعظيم تأثير مواردك الداخلية الأكثر قيمة، حتى تتمكن من زيادة الإيرادات بشكل أسرع كفريق واحد.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon هو حل لتخصيص الويب والتنسيق على أساس الحساب - منصة تنسيق الرحلة القائمة على الهدف هي المحور الرئيسي المستخدم لفهم رحلة العميل وتقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع، مما يشجع الزائرين على مواصلة التفاعل مع موقع الويب الخاص بك - مما يؤدي إلى زيادة أداء الأعمال . قم بتسريع مسار التدفق والإيرادات الخاصة بك من خلال التخصيص القائم على الإسناد: - قم بتقديم الرسائل والأصول المناسبة لكل زائر لموقع الويب، ومساعدتهم على أن يصبحوا عملاءك بشكل أسرع. - افهم كيف تؤثر جهودك التسويقية على أهداف العمل ورسم خريطة لرحلات عملائك بدءًا من اللمسة الأولية وحتى الصفقات التي تم الفوز بها. - تحويل الزوار إلى عملاء، وليس عملاء محتملين فقط!
Solitics
solitics.com
Solitics عبارة عن منصة مبتكرة لمشاركة العملاء متخصصة في تنشيط الزوار وإشراك العملاء ومجموعة التحليلات الحديثة. تتيح المنصة للعلامات التجارية B2C أتمتة دورة حياة عملائها وتخصيصها وإدارتها بالكامل، وتنفيذ الرؤية الأكثر طموحًا ودفع النمو. مع الالتزام بالتنفيذ السريع (يعيش خلال 45 يومًا!) والابتكار المستمر، يشهد شركاء Solitics والعملاء نتائج رائعة عبر التحويل والاحتفاظ والقيمة الدائمة. تقوم المئات من العلامات التجارية العالمية عبر قطاعات متعددة بإشراك عملائها بطريقة مبتكرة وشخصية، في الوقت الفعلي، باستخدام Solitics.
cux.io
cux.io
CUX هي أداة لتحليلات الخبرة الرقمية، تساعد الشركات على توفير ما يصل إلى 5 أضعاف وقت التحليلات واستخلاص استنتاجات قيمة. نحن نتخلص من الحمل الزائد للبيانات من خلال التركيز على مشاكل المستخدم، والإحباطات، وجميع الاختناقات التي يمكن أن تمنعهم من استخدام القنوات عبر الإنترنت لشراء المنتجات والخدمات. CUX هي أداة تحليلية شاملة تركز على المستخدم وتوفر رؤى سلوكية فورية. ✔ التحليلات الموجهة نحو الأهداف: تقوم CUX تلقائيًا بتحديد البيانات ذات الصلة بأهداف العمل الفردية فقط. ✔ التقييمات النوعية والكمية المقدمة من خلال أداة واحدة. ✔ المعرفة: نحن ندعم المستخدمين بالتدريبات والتأهيل والتوجيه والتدقيق والتوصيات الشهرية. ✔ AIocado: سيُظهر لك بواب تحليلات الذكاء الاصطناعي الخاص بنا الأسباب الدقيقة لانخفاض التحويلات الخاصة بك، وأماكن إحباط المستخدمين، والتوصيات والمزيد. يعد CUX حلاً لجميع الصناعات التي يتعامل فيها العميل مع منتج رقمي، مثل التجارة الإلكترونية وشركات SaaS وB2B أو الشركات التي تقدم خدمات التسويق أو بيوت البرمجيات. نحن نتعاون مع أقسام الابتكار والتسويق والمنتجات والاتصال الإلكتروني داخل الشركات. CUX باختصار: ✔ تحليل سلوك المستخدم ✔ مقاييس الخبرة ✔ التحليل الموجه نحو الهدف ✔ شلالات التحويل ✔ تسجيل الزيارات بالكامل ✔ خرائط الحرارة ✔ التحليل المسبق والتنبيهات ✔ أحداث الالتقاط التلقائي ✔ تحليل بأثر رجعي ✔ متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات بنسبة 100٪ ✔ البيانات المخزنة في EOG ✔ تأمين SSL
© 2025 WebCatalog, Inc.