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برنامج رسم خرائط رحلة العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية - اليونان
تساعد برامج رسم خرائط رحلة العميل الشركات في فهم تجربة العميل الكاملة من خلال تصورات ديناميكية. تتضمن العملية إنشاء خريطة مرئية تشمل جميع نقاط الاتصال طوال رحلة العميل، بما في ذلك التوقعات والأهداف والتفاعلات. تمتد هذه الخريطة من بداية تجربة العميل مع العلامة التجارية (مثل الاكتشاف الأولي) إلى مراحل الشراء والاحتفاظ. من المهم ملاحظة أنه على الرغم من الخلط بينه وبين برنامج تحليلات رحلة العميل، إلا أن كلا النوعين متكاملان ولكنهما مختلفان. يركز برنامج تحليلات رحلة العميل على مراقبة وتتبع وتحليل سلوك العملاء المحتملين و/أو العملاء عبر قنوات مختلفة مع مرور الوقت، مما يساهم في القضاء على صوامع البيانات من خلال دمج البيانات المقسمة مسبقًا.
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Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfo...
Miro
miro.com
يوفر Miro مساحة عمل مرئية للابتكار تمكن الفرق الموزعة من أي حجم من الحلم والتصميم وبناء المستقبل معًا. اليوم، أكثر من 70 مليون مستخدم حول العالم في 200000 مؤسسة بما في ذلك Nike وIkea وDeloitte وWPP وCisco يعتمدون على Miro لتحسين التعاون في تطوير المنتجات، وتسريع وقت التسويق، والتأكد من أن المنتجات و...
Xeno
getxeno.com
Xeno عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية D2C من زيادة المبيعات المتكررة بنسبة 11% من خلال بناء فهم لكل عميل على حدة وإنشاء حملات تسويقية أكثر صلة عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp وFacebook وInstagram. يستخد...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia عبارة عن منصة تعاونية لرسم خرائط تجربة العملاء تتيح لك إنشاء وتصدير ومشاركة خرائط رحلة العميل والشخصيات وخرائط التأثير عبر الإنترنت. مجموعة الأدوات بسيطة للمبتدئين ولكنها قوية للمحترفين. ستستمتع الفرق بشكل خاص بالخيارات التعاونية وإمكانية توحيد المشاريع المختلفة وتوسيع نطاقها. الميزات الرئ...
TheyDo
theydo.io
بالنسبة لمصممي ومديري الخدمات في الشركات التي تعتمد على الخبرة والتي تركز على العملاء، فإن TheyDo هي منصة إدارة الرحلات الأكثر تعاونية على الإطلاق. بالنسبة للأشخاص الذين يعتقدون أن الطريقة الوحيدة لتقديم تجربة رائعة للعملاء هي العمل ككيان واحد، فهذا يساعدهم على التوافق بسهولة مضاعفة كما كان من قبل،...
Planhat
planhat.com
Planhat عبارة عن منصة للعملاء تم تصميمها لتقديم رؤى وإدارة سير العمل وتعزيز تجربة العملاء. تساعد Planhat المئات من شركات التكنولوجيا الحديثة في جميع أنحاء العالم على تركيز أعمالها حول عملائها من أجل تحقيق أقصى قدر من نجاح العملاء والقيمة الدائمة للعميل. تتيح لك المنصة، المصممة للجميع بدءًا من CSM إل...
MoEngage
moengage.com
MoEngage عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تعتمد على الرؤى وتحظى بثقة أكثر من 1200 علامة تجارية استهلاكية عالمية مثل Ally Financial وMcAfee و7-Eleven وSamsung وFlipkart وDomino's وNestle وDeutsche Telekom وAirtel والمزيد. تستخدم العلامات التجارية الرقمية الأولى والمؤسساتية من أكثر من 35 دولة MoEngage لت...
FlowMapp
flowmapp.com
منصة UX مرئية بسيطة وقوية. قم بإنشاء خرائط الموقع وتدفقات المستخدم والإطارات السلكية من أجل توفير تخطيط UX أكثر كفاءة وتطوير الويب. يسمح FlowMapp للفرق بتخطيط وتصميم التجارب الرقمية معًا في الوقت الفعلي وفي مكان واحد ⚙️ كيفية استخدام FlowMapp؟ — تجربة المستخدم والتطوير — التخطيط — العمل الجماعي — تن...
Retainly
retainly.app
تم تصميم Retainly لضمان عودة المزيد من عملائك إلى عملك مرارًا وتكرارًا. من السهل التعلم والعمل معه، مما يعني أنه يمكنك تنفيذ حملات مؤثرة دون أي متاعب. مع Retainly، يمكنك الحفاظ على تفاعل عملائك وبناء علاقات أقوى وأطول أمدًا.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst هي المنصة الرائدة لدفع النمو من خلال عملائك. تم تصميمه لتقديم قيمة على طول تجربة العملاء بأكملها؛ يقوم Catalyst بتحويل المشترين الجدد إلى إيرادات مدى الحياة. من خلال سير العمل القائم على الاحتفاظ والأتمتة التي تركز على الإيرادات، نقوم بتعزيز الفرق التي تركز على العملاء. تعمل عمليات التكامل ...
Contentsquare
contentsquare.com
ينتقل Contentsquare إلى ما هو أبعد من التحليلات التقليدية لتمكين فهم غير مسبوق لتجربة العملاء التي تحول عملك. باستخدام التكنولوجيا البديهية التي تكشف سلوك أي مستخدم ونواياه وموقفه، فإننا نمكن الشركات من تقديم المزيد من التجارب الإنسانية بسرعة، مع ضمان الخصوصية وإمكانية الوصول. وينتج عن ذلك نمو أسرع ...
Solitics
solitics.com
Solitics عبارة عن منصة مبتكرة لمشاركة العملاء متخصصة في تنشيط الزوار وإشراك العملاء ومجموعة التحليلات الحديثة. تتيح المنصة للعلامات التجارية B2C أتمتة دورة حياة عملائها وتخصيصها وإدارتها بالكامل، وتنفيذ الرؤية الأكثر طموحًا ودفع النمو. مع الالتزام بالتنفيذ السريع (يعيش خلال 45 يومًا!) والابتكار المس...
Bento
bentonow.com
Bento عبارة عن منصة قوية لأتمتة الرسائل تم إنشاؤها للشركات عبر الإنترنت - تتميز بأتمتة قوية لتسويق البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap هي شركة لإدارة دورة حياة العملاء والتسويق عبر الهاتف المحمول قائمة على SaaS ومقرها في ماونتن فيو، كاليفورنيا. تأسست في مايو 2013، وتوفر تحليلات تطبيقات الهاتف المحمول ومنتجات مشاركة المستخدم لأكثر من 8000 شركة بما في ذلك Sony وVodafone وCarousell وDC Comics وGo-Jek وBookMyShow وDealsPlus. ...
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero هي منصتك وشريكك لنجاح العملاء. نحن نساعد أعمال الاشتراك الخاصة بك على النجاح على نطاق واسع من خلال إعطائك كل ما تحتاجه لتحسين الكفاءة وزيادة الإيرادات وتقديم أفضل تجارب العملاء الممكنة. يساعد ChurnZero فريق نجاح العملاء لديك على اكتشاف مخاطر التوقف المحتملة مبكرًا ورؤية فرص التجديد والتوسع...
Totango
totango.com
Totango هو نجاح العملاء الذي لا يمكن لشركات البرمجيات أن تتفوق عليه، مما يوفر قابلية تطوير غير محدودة ووقتًا لا مثيل له للقيمة لمساعدة فرق المؤسسات متعددة الوظائف على زيادة الإنتاجية والاحتفاظ والتوسع. تعمل برامج نجاح العملاء المعدة مسبقًا والتي تم دمجها مع أفضل ممارسات الصناعة على تسهيل وسرعة البدء...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend عبارة عن بنية أساسية قوية للإشعارات تعمل على تبسيط إشعارات منتجك من خلال نهج واجهة برمجة التطبيقات أولاً. قم بإنشاء وتسليم إشعارات المعاملات والكرونات والمشاركة على قنوات متعددة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات إعلام واحدة. ما الذي تحصل عليه مع SuprSend؟ - دعم متعدد المستأجرين لإدارة العملاء بس...
ShiftX
shiftx.com
معظم أدوات العمليات إما أن تكون صعبة الاستخدام، حتى بالنسبة للخبراء المدربين، أو أنها تتسم بالفوضى المرنة. ShiftX هي أداة نمذجة العمليات سهلة الاستخدام والتي تشمل الجميع دون الحاجة إلى أي تدريب.
Indeemo
indeemo.com
تعمل منصة أبحاث الفيديو اللحظية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي على تمكين فرق MR وUX وCX من فهم الأشخاص والمنتجات والتجارب في سياق الحياة اليومية. يستخدم الباحثون والمصممون ومديرو المنتجات الذين ندعمهم Indeemo في سياقات B2C وB2B لمجموعة متنوعة من منهجيات البحث الاستكشافي بما في ذلك: البحث الاستكشافي / ا...
WebEngage
webengage.com
WebEngage هو نظام تشغيل متكامل للاحتفاظ بالعملاء، يعمل على تبسيط مشاركة العملاء لأكثر من 800 علامة تجارية حول العالم. تتيح المنصة للشركات بناء علاقات شخصية وذات مغزى مع مستخدميها عبر القنوات الرقمية المختلفة. بفضل مجموعتها الشاملة من الأدوات والحلول، تعمل WebEngage على تمكين الشركات من فهم العملاء و...
Prelay
prelay.com
تساعد منصة بيع فريق Prelay الشركات على تبسيط صفقاتها المعقدة وتعظيم مواردها الداخلية الأكثر قيمة لزيادة الإيرادات بشكل أسرع كفريق واحد. تسمح العديد من فرق الإيرادات لملفات CRM الثابتة والأدوات القديمة بقمع إمكانات البيع الخاصة بهم. بدون حل مصمم خصيصًا لإدارة الصفقات المعقدة، يلجأ أصحاب المصلحة الداخ...
Act-On
act-on.com
توفر Act-On Software حلولاً تمكن المسوقين من إشراك الأهداف التسويقية في كل خطوة من دورة حياة العميل. تعمل Act-On على جعل بيانات العملاء قابلة للتنفيذ حتى يتمكن المسوقون من تحقيق أحلام كبيرة وإنشاء برامج أتمتة تسويقية ذكية وفعالة لتنمية أعمالهم وتحقيق قيمة أعلى لمدى الحياة للعملاء - كل ذلك في أسرع وق...
Apxor
apxor.com
Apxor عبارة عن منصة دفع رقمية رائدة بدون تعليمات برمجية، وهي مصممة لفرق المنتجات والنمو لتطبيقات المستهلكين ومواقع الويب للمساعدة في زيادة الاحتفاظ والإيرادات. يساعد Apxor في تعزيز تجربة المستخدم والمشاركة من خلال اكتشاف الميزات السياقية والتعليم. يتيح ذلك للمنتجات إمكانية تأهيل المستخدمين وتنشيطهم ...
Treasure Data
treasuredata.com
تساعد Treasure Data المؤسسات على استخدام جميع بيانات عملائها لتحسين أداء الحملة وتحقيق الكفاءة التشغيلية وزيادة قيمة الأعمال من خلال تجارب العملاء المتصلة. تعمل سحابة بيانات العملاء، وهي مجموعتنا من حلول النظام الأساسي لبيانات العملاء، على دمج بيانات العملاء وربط الهويات في ملفات تعريف موحدة للعملاء...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon هو حل لتخصيص الويب والتنسيق على أساس الحساب - منصة تنسيق الرحلة القائمة على الهدف هي المحور الرئيسي المستخدم لفهم رحلة العميل وتقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع، مما يشجع الزائرين على مواصلة التفاعل مع موقع الويب الخاص بك - مما يؤدي إلى زيادة أداء الأعمال . قم بتسريع مسار التدفق والإيرادات ا...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
برنامج أتمتة البريد الإلكتروني الذي يلهم المشاركة. قم بإشراك جمهور بريدك الإلكتروني بمحتوى مخصص يجذب التحويلات. Upland Adestra هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير البريد الإلكتروني للتسويق من منظور الشخص الأول وحلول التسويق لدورة الحياة للعلامات التجارية العالمية والمتنامية على حدٍ سواء.
Acquia
acquia.com
تتكامل Acquia Marketing Cloud بسلاسة مع أي نظام تابع لجهة خارجية وتتيح التكوين السهل لأي معايير عمل مباشرة في النظام الأساسي. تم تصميم Acquia Marketing Cloud للاستفادة منه من قبل جميع الفرق التي تحتاج إلى الوصول إلى بيانات العملاء، وهي تدعم الأعمال عبر المجالات والعلامات التجارية والمناطق الجغرافية ...
Growth Channel
growthchannel.com
تنشئ قناة النمو خططًا تسويقية مخصصة للنمو تتضمن شخصيات واضحة ومسارات تحويل واستراتيجيات نمو قائمة على البيانات. مدعوم بتقنية GPT-3.
Magnews
magnews.it
Magnews هو الحل الشامل لإدارة رحلة العميل وتحسين قيمة العميل، بدءًا من تعريف الإستراتيجية الشاملة وحتى الأنشطة الفردية وتنفيذ الحملة، مرورًا بتصميم الرحلة، في دورة مستمرة من القياس والتحسين. تعمل Magnews على تمكين فرق التسويق والمبيعات من العمل معًا لاكتساب العملاء وتحويلهم وتنميتهم وإشراكهم وإعادة ...
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
إن Ruler Analytics عبارة عن نظام أساسي لقياس التسويق وإسناده يربط بيانات التسويق والمبيعات والإيرادات والعملاء المنعزلة بما يلي: - توفير عرض مسار كامل لرحلة العميل الخاصة بك - إسناد الإيرادات بدقة على مستوى القناة والحملة والمحتوى والكلمات الرئيسية - إنشاء اللمس المتعدد تقارير الإحالة باستخدام 6 نما...
Usermaven
usermaven.com
Usermaven هي أداة تحليلية صديقة للخصوصية بدون تعليمات برمجية للمسوقين وفرق المنتجات والوكالات. يحتوي على تحليلات موقع الويب، وتحليلات المنتج، ومسارات التحويل، والرحلات، والإسناد، ونظام إدارة علاقات العملاء المصغر الذي يسمى مركز الاتصالات لعرض الرحلة الفردية لكل مستخدم. يساعد Usermaven الفرق على اتخا...
Ortto
ortto.com
Ortto هو برنامج أتمتة تسويق مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لتبسيط عملية التسويق وتحسين النتائج. إنها مليئة بالميزات التي تهدف إلى زيادة جوانب التسويق المختلفة بما في ذلك التسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفورية والمحادثات المباشرة وتسجيل العملاء المحتملين والمزيد. تفتخ...
Dynosend
dynosend.com
Dynosend عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تساعد الشركات التي تعتمد على المنتجات على النمو بشكل أسرع من خلال أتمتة عملية اكتساب العملاء وإشراكهم والاحتفاظ بهم. أرسل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وخطافات الويب والمزيد من خلال البناء المرئي وأرسل البيانات باستمرار من تطبيقك باستخدام واجه...
Custellence
custellence.com
نحن نؤمن بأن التعاطف هو أهم ميزة تنافسية لأي منظمة. تتمثل مهمة Custellence في تمكين قدر أكبر من التعاطف داخل المؤسسات - من خلال تقديم أفضل أداة لإحداث تغيير يتمحور حول العملاء. Custellence هي أداة رسم خرائط رحلة العملاء الأكثر سهولة في الاستخدام والمصممة لمديري رحلات العملاء ومحترفي تجربة العملاء. ت...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
تعد منصة مشاركة وتجربة العملاء من Netcore Cloud (المعروفة سابقًا باسم Netcore Smartech) عبارة عن منصة نمو شاملة تمكن المسوقين والنمو ومديري المنتجات من إجراء محادثات قوية مع العملاء عبر نقاط اتصال متعددة. بدعم من قوة الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، تمكن Netcore Cloud العلامات التجارية لمواقع الويب وت...
Lifesight
lifesight.io
اجعل كل دولار تسويقي مهمًا - استفد من بياناتك الخاصة باستخدام القياسات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات تسويقية مثالية. لا حاجة لمحللي البيانات أو العلماء. تتيح منصة Lifesight للمسوقين المعاصرين تحقيق نتائج أكبر من خلال الحصول على ملكية بيانات العملاء، والتخفيف من فقدان المعرفات، وتعزيز تجا...
Quadient
quadient.com
يمنح برنامج Quadient AP Automation من Beanworks فرق المحاسبة، بدءًا من المديرين الماليين وحتى محترفي AP، القدرة على العمل معًا من أي مكان. باستخدام Quadient AP، يمكنك تقليل المتابعات، والتخلص من 83% من إدخال البيانات من خلال التقاط البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخفض تكاليف معالجة الفواتير بنس...
Squeezely
squeezely.tech
نحن نساعد الشركات على زيادة تحويلاتها من خلال تحويل تفاعلات العملاء إلى تجارب مخصصة، بطريقة يمكن للجميع القيام بها. يساعد برنامج Squeezely CDP الشركات على تعزيز التخصيص على نطاق واسع في ثلاث خطوات بسيطة: جمع - جمع البيانات من جميع المصادر في مكان واحد. تحويل - تحويل البيانات إلى شرائح وإجراءات، على ...
Growlytics
growlytics.in
Growlytics عبارة عن مجموعة أتمتة التسويق متعددة القنوات ومنصة بيانات العملاء التي تعمل على تحسين تفاعل المستخدمين واستراتيجيات الاحتفاظ بهم وتساعد على زيادة الإيرادات الإجمالية عبر الإنترنت. الحلول التي تقدمها Growlytics: المشاركة: البريد الإلكتروني، الرسائل القصيرة، Whatsapp Web Push notifications،...
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu عبارة عن منصة ألعاب مصممة لمساعدتك على إنشاء تجارب غنية داخل التطبيق تعمل على زيادة مشاركة العملاء والاحتفاظ بهم. بفضل ما يزيد عن 50 قالبًا تم إعداده مسبقًا والقدرة على إنشاء قالب خاص بك من البداية، يمكنك بسهولة حل أي مشكلة تواجهك في الاحتفاظ أو المشاركة. لدى CustomerGlu كل ما تحتاجه لحل...
Cemantica
cemantica.com
CEMantica هي شركة برمجيات دولية يديرها خبراء CCXP مدربون مع وضع رضا العملاء في قلب مهمتها. تسمح لك CEMantica بإنشاء وتخصيص خرائط رحلة جذابة عالية الجودة لاكتشاف نقاط الضعف لدى العملاء وحلها وفهم احتياجاتهم وتوقعاتهم بشكل أفضل.
Vizury
vizury.com
يعد Vizury، الذي تم إطلاقه في عام 2007، أحد حلول Martech التي تركز على الأداء والتي تمكن العلامات التجارية من تحقيق تحويلات أعلى للمسار والاحتفاظ بالعملاء. منذ البداية، كان تركيز خدماتنا الفريدة المعتمدة على التكنولوجيا دائمًا هو القدرة على إعادة العملاء إلى موقع الويب الخاص بالعلامة التجارية أو تطب...
JourneyTrack.io
journeytrack.io
JourneyTrack عبارة عن منصة سحابية متطورة (SaaS) تُحدث ثورة في إدارة رحلة العميل للمؤسسات. إن توفير تصور شامل وفهم عميق لتجارب العملاء الشاملة يمكّن الشركات من تسريع تحولها الرقمي. تدور أحداث JourneyTrack حول التعاون والتوحيد القياسي وإرساء الديمقراطية والإدارة والحوكمة. إنه كل ما تحتاجه لتجميع كل بي...
Plotline
plotline.so
Plotline عبارة عن منصة مشاركة داخل التطبيق لشركات الإنترنت الاستهلاكية. يمكن لفرق المنتجات والتسويق تكوين رسائل أو دفعات داخل التطبيق قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لتحسين اعتماد الميزات وزيادة التحويلات. بدون كود بالكامل
Knotch
knotch.com
ContentEQ عبارة عن نظام أساسي لذكاء المحتوى تستخدمه العلامات التجارية للمؤسسات لفهم أداء محتواها الرقمي وتحسينه. تجمع المنصة بين أفضل تقنيات التقاط البيانات الكمية والنوعية والذكاء الاصطناعي وإستراتيجية الخبراء لمساعدة العلامات التجارية مثل Bank of America وWells Fargo وDeloitte وSquare على تحسين تأ...
ChannelMix
channelmix.com
من خلال منصة شاملة ومجموعة شاملة من منتجات التحليلات، توفر ChannelMix للعلامات التجارية والوكالات الرائدة مسارًا واضحًا لقياس عائد الاستثمار التسويقي وتنميته. تعد ChannelMix رائدة في قياس التسويق الجاهز للمستقبل من خلال تتبع تحليلات الطرف الأول ونماذج البيانات التي تقدم رؤى أكثر دقة واستدامة وتأثيرً...
cux.io
cux.io
CUX هي أداة لتحليلات الخبرة الرقمية، تساعد الشركات على توفير ما يصل إلى 5 أضعاف وقت التحليلات واستخلاص استنتاجات قيمة. نحن نتخلص من الحمل الزائد للبيانات من خلال التركيز على مشاكل المستخدم، والإحباطات، وجميع الاختناقات التي يمكن أن تمنعهم من استخدام القنوات عبر الإنترنت لشراء المنتجات والخدمات. CUX ...