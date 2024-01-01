برنامج رسم خرائط رحلة العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية - البحرين الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تساعد برامج رسم خرائط رحلة العميل الشركات في فهم تجربة العميل الكاملة من خلال تصورات ديناميكية. تتضمن العملية إنشاء خريطة مرئية تشمل جميع نقاط الاتصال طوال رحلة العميل، بما في ذلك التوقعات والأهداف والتفاعلات. تمتد هذه الخريطة من بداية تجربة العميل مع العلامة التجارية (مثل الاكتشاف الأولي) إلى مراحل الشراء والاحتفاظ. من المهم ملاحظة أنه على الرغم من الخلط بينه وبين برنامج تحليلات رحلة العميل، إلا أن كلا النوعين متكاملان ولكنهما مختلفان. يركز برنامج تحليلات رحلة العميل على مراقبة وتتبع وتحليل سلوك العملاء المحتملين و/أو العملاء عبر قنوات مختلفة مع مرور الوقت، مما يساهم في القضاء على صوامع البيانات من خلال دمج البيانات المقسمة مسبقًا.