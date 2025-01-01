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برنامج تحليل رحلة العملاء
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برنامج تحليل رحلة العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج تحليلات رحلة العميل، والذي يشار إليه بدلاً من ذلك باسم برنامج تنسيق رحلة العميل، على تبسيط الإشراف على تجربة العميل وأتمتتها عبر قنوات متنوعة. المصطلح المحوري هنا هو "الرحلة"، مما يدل على أن البرنامج يراقب ويدمج ويقيم تفاعلات العملاء عبر جميع القنوات، مما يمكّن الشركات من الاستجابة في الوقت الفعلي وتنفيذ الاستراتيجيات بناءً على السلوكيات الملحوظة.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

Impact

Impact

impact.com

تطبيق Impact يدير شراكات الشركات مع وسائل الإعلام والمؤثرين، ويساعدهم في بناء علاقات مربحة مع الناشرين والمستهلكين.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

تطبيق Factors.AI يساعد المسوقين في تعزيز عائد الاستثمار، وتحليل البيانات من مصادر مختلفة لتقديم رؤى شاملة حول الأنشطة التسويقية وتأثيرها على الإيرادات.

Piwik PRO

Piwik PRO

piwik.pro

Piwik PRO هو منصة تحليل بيانات تركز على الخصوصية، تساعد الشركات في جمع وتحليل بيانات العملاء لضمان الامتثال لقوانين حماية البيانات.

Insider

Insider

useinsider.com

Insider هي منصة شاملة لمساعدة الشركات في إنشاء تجارب مخصصة عبر قنوات متعددة باستخدام بيانات العملاء والذكاء الاصطناعي.

Catalyst

Catalyst

catalyst.io

كاتاليست هو منصة تركز على تحسين تجربة العملاء وتعزيز النمو من خلال الأتمتة والدمج الفعال لبيانات العملاء.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage هي منصة لمشاركة العملاء عبر قنوات متعددة، تتيح تحقيق تفاعل مخصص باستخدام تحليلات البيانات وأدوات الأتمتة.

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Contentsquare هو تطبيق لتحليل تجربة المستخدم يساعد الشركات على فهم تفاعلات المستخدم وتحسين الأداء عبر الإنترنت.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital هي منصة شاملة لتجربة العملاء والبيانات، تسهل تخصيص الحملات التسويقية عبر عدة قنوات مثل الويب والبريد الإلكتروني والرسائل النصية.

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics هي منصة لإدارة بيانات العملاء، تساعد الشركات على دمج وتحليل بياناتهم لتحقيق استراتيجيات تسويق مخصصة وتحسين تجربة العملاء.

Heap

Heap

heap.io

Heap هو منصة لتحليل البيانات تساعد الشركات على فهم سلوك المستخدم وتحسين تجربة العميل من خلال تتبع التفاعلات وتحليلها تلقائيًا.

Funnelytics

Funnelytics

funnelytics.io

Funnelytics هي أداة لتحليل مسارات العملاء بصرياً، تسمح بتصميم المسارات وتحليل أدائها باستخدام واجهة سحب وإفلات.

TheyDo

TheyDo

theydo.io

تطبيق TheyDo يتيح للفرق تتبع وإدارة رحلات العملاء بشكل تعاوني ويساعدهم في تحسين تجربة العملاء من خلال تحليل سلوكاتهم وتفضيلاتهم.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

هونيستاك هو أداة تحليلات تُستخدم في B2B لقياس وتحليل البيانات من منصات مختلفة لتحديد العوامل المؤثرة في المبيعات واتجاهات الشراء.

Xeno

Xeno

getxeno.com

تطبيق Xeno هو نظام CRM مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد تجار التجزئة والعلامات التجارية على زيادة المبيعات المتكررة وتخصيص الحملات التسويقية.

Act-On

Act-On

act-on.com

ACT-ON هي منصة لأتمتة التسويق تساعد الشركات في إدارة حملات التسويق وتحسين تفاعلات العملاء عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

WebEngage

WebEngage

webengage.com

ويب إنغاج هو نظام متكامل لإدارة البيانات والتسويق، يساعد الشركات على زيادة تفاعل العملاء وتخصيص الحملات عبر قنوات متعددة.

SuprSend

SuprSend

suprsend.com

SuprSend هو بنية تحتية قوية للإشعارات، تدير إشعارات المنتجات عبر API واحد، مع دعم قنوات متعددة مثل SMS والبريد الإلكتروني وSlack.

Woopra

Woopra

woopra.com

Woopra هي أداة لتحليلات رحلة العملاء، تساعد الشركات في تتبع وتفسير تفاعلات المستخدمين عبر القنوات المختلفة لتحسين المشاركة والاحتفاظ.

Magnews

Magnews

magnews.it

تطبيق Magnews يساعد في إدارة رحلة العميل وزيادة قيمته من خلال تصميم استراتيجيات وتنفيذ أنشطة، مع قياس مستمر وتحسين الأداء.

ContactPigeon

ContactPigeon

contactpigeon.com

ContactPigeon هي منصة لأتمتة التسويق متعددة القنوات تساعد التجار في إرسال الرسائل المناسبة للعملاء في الوقت المناسب عبر قنوات مختلفة.

Treasure Data

Treasure Data

treasuredata.com

تساعد Treasure Data الشركات على دمج بيانات العملاء لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة من خلال تقديم تجارب مخصصة عبر القنوات المختلفة.

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Emarsys هي منصة لتفاعل العملاء عبر قنوات متعددة تساعد الشركات في تحسين حملاتهم التسويقية وزيادة ولاء العملاء.

Acquia

Acquia

acquia.com

تطبيق Acquia Marketing Cloud يدمج بسهولة مع الأنظمة الخارجية ويدعم الفرق في الوصول إلى بيانات العملاء عبر المجالات والعلامات التجارية المختلفة.

Totango

Totango

totango.com

تطبيق Totango هو برنامج لإدارة نجاح العملاء يساعد الشركات في زيادة نموها من خلال تحسين رضا العملاء والاحتفاظ بهم.

ShiftX

ShiftX

shiftx.com

ShiftX أداة نمذجة عملية سهلة الاستخدام تربط العمليات بالتطبيقات والموارد، وتعزز الكفاءة والوضوح في إدارة سير العمل.

Quadient

Quadient

quadient.com

تطبيق Quadient AP Automation يسهل عمل فرق المحاسبة عن بُعد، يقلل إدخال البيانات بنسبة 83%، ويوفر تحكمًا أفضل في عمليات الفواتير والدفع.

Tealium

Tealium

tealium.com

تيليوم هي منصة لتوحيد وإدارة بيانات العملاء من مصادر متنوعة، تساعد الشركات على تحسين استراتيجياتها في التسويق والتفاعل مع العملاء.

Squeaky

Squeaky

squeaky.ai

Squeaky هو منصة تركز على الخصوصية لتحليل بيانات العملاء تساعدك على تحسين تجربة المستخدم من خلال التحليلات، تسجيل الجلسات، الملاحظات وخرائط الحرارة.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Upland Adestra هو برنامج أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني يساعد الشركات على تقديم محتوى شخصي لجمهورها لزيادة التفاعل والتحويلات.

Quantum Metric

Quantum Metric

quantummetric.com

تطبيق Quantum Metric يقدم تحليلات رقمية لتعزيز فهم سلوك الزوار عبر الويب والتطبيقات، ويُمكن من تحليل التفاعلات وتحسين تجربة المستخدم.

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

ناتكور كلاود توفر أدوات شاملة لإشراك العملاء وتحسين تجربتهم عبر قنوات متعددة، مما يساعد المسوقين في إنشاء تجارب مخصصة وتحقيق نتائج أفضل.

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon هو حل لتخصيص الويب وتنظيم الرحلات التسويقية يساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء وزيادة الأداء من خلال التحليلات المتقدمة.

Webeyez

Webeyez

webeyez.com

Webeyez تطبيق يساعد الشركات على تحسين تحويلات المبيعات عبر تحديد المشكلات في سير رحلة المستهلك وتحليل تأثيرها المالي.

Usermaven

Usermaven

usermaven.com

Usermaven هو أداة تحليل بيانات بدون كود تتيح للفرق مراقبة تفاعلات المستخدم وتحليل البيانات لتحسين الأداء والامتثال لخصوصية البيانات.

ChurnZero

ChurnZero

churnzero.net

ChurnZero هي منصة تساعد الشركات في تحسين نجاح العملاء وتقليل معدل الانسحاب، من خلال أدوات تحليل وتخصيص شاملة.

Ruler Analytics

Ruler Analytics

ruleranalytics.com

تحليلات الحاكم هي منصة لقياس التسويق والإسناد تربط بيانات التسويق والمبيعات لتمكن الشركات من فهم رحلة العميل وتحسين استراتيجياتها.

Zipy.ai

Zipy.ai

zipy.ai

Zipy.ai منصة لتحليل تجربة المستخدم وتصفية الأخطاء في التطبيقات، تتيح رؤية تفاعلات المستخدمين وتحسين الأداء من خلال تتبع الأخطاء وتوفير تقارير.

CustomerGauge

CustomerGauge

customergauge.com

تطبيق CustomerGauge يدير تجربة العملاء من خلال جمع الملاحظات وبيانات الإيرادات، مما يساعد الشركات على تحسين العلاقات وتقليل المزيج.

Bombora

Bombora

bombora.com

تساعد منصة Bombora الشركات في تحديد العملاء المحتملين عن طريق تحليل نواياهم البحثية، مما يعزز استراتيجيات التسويق والمبيعات.

Salespanel

Salespanel

salespanel.io

Salespanel هو برنامج لتحليل بيانات نية العملاء وتتبع رحلة العميل، يساعد الشركات على تسجيل وتحليل العملاء المحتملين وتحسين استراتيجيات التسويق والمبيعات.

Pega

Pega

pega.com

PEGA هي منصة برمجية منخفضة الرمز تدير العمليات والتكامل في المؤسسات، تدعم الأتمتة واتخاذ القرارات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

Alpine IQ

Alpine IQ

alpineiq.com

تطبيق Alpine IQ يقدم أدوات تكنولوجية لمساعدة الشركات في تعزيز العمليات وتحسين استراتيجيات التسويق وزيادة الإيرادات على الإنترنت وفي المتجر.

Knotch

Knotch

knotch.com

Knotch هو تطبيق يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات محتواها من خلال تحليل أداء المحتوى وفهم تفاعل الجمهور.

Anodot

Anodot

anodot.com

Anodot تطبيق لتحليلات الأعمال يقوم بمراقبة البيانات واكتشاف الشذوذ وتوقع الأداء في الوقت الفعلي، ويساعد على تحسين التكاليف في البيئات السحابية.

ChannelMix

ChannelMix

channelmix.com

ChannelMix هو تطبيق لتحليل بيانات التسويق وإدارتها، يساعد الشركات على دمج البيانات وتحليل الأداء عبر قنوات متعددة بشكل موحد.

Dreamdata

Dreamdata

dreamdata.io

Dreamdata هي منصة لإسناد إيرادات B2B، تربط البيانات عبر تقنيات السوق لتحليل رحلة العملاء وتحسين استراتيجيات التسويق وزيادة العائدات.

CrowdPower

CrowdPower

crowdpower.io

تطبيق CrowdPower يتيح لك إنشاء أتمتة بسيطة للبريد الإلكتروني لتوجيه المستخدمين الجدد، وتقليل نسبة التراجع، وزيادة تفاعل العملاء.

Insightech

Insightech

insightech.com

تطبيق إنسايتك يوفر رؤى دقيقة لتجربة العملاء الرقمية من خلال أدوات لتحليل المحتوى، تحسين التحويل، ودعم خاص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

JENTIS

JENTIS

jentis.com

JENTIS هو تطبيق يساعد الشركات على جمع البيانات وتحليلها بشكل يتوافق مع خصوصية البيانات، ويتيح فهم سلوك المستخدمين دون تغيير البنية التحتية التقنية.

Latana

Latana

latana.com

Latana هي أداة لتتبع العلامات التجارية تقدم رؤى تفصيلية حول تصورات المستهلكين، مما يساعد الشركات على تحسين قراراتها التسويقية.

Hubalz

Hubalz

hubalz.com

تطبيق Hubalz يتيح لك فهم سلوك العملاء عبر الأجهزة والمنصات، ويساعدك في تحسين رحلتهم وزيادة عائد الاستثمار في التسويق.

HarmonizeAi

HarmonizeAi

harmonize.ai

هارمونيز آي يتيح لك فهم تجربة العملاء عبر جميع القنوات من خلال تعليقات فورية من أكثر من 120 مصدر وتكامل، مما يوفر رؤية شاملة لآراء العملاء وسلوكهم.

[24]7.ai

[24]7.ai

247.ai

تطبيق [24]7.ai يقدم حلول خدمة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي لتخصيص التفاعلات وتحسين تجربة العملاء على مدار الساعة.

Datatrics

Datatrics

datatrics.com

تقدم تطبيق داتريكس قدرات تعلم الآلة لتحليل تفاعلات المستخدمين وتحسين أداء المنصات بشكل مستمر من خلال معالجة البيانات في الوقت الحقيقي.

Customer Alliance

Customer Alliance

customer-alliance.com

تطبيق Customer Alliance هو برنامج إدارة الضيافة عبر الإنترنت للأعمال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، يشمل إدارة الفنادق والحجوزات وإدارة الغرف وتحسين السمعة.

Cleeng

Cleeng

cleeng.com

Cleeng هي منصة لإدارة المحتوى المرئي تتيح للشركات إنشاء وإدارة منصات الفيديو للمدفوعات والاشتراكات، مع ميزات أمان وتحليلات متقدمة.

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