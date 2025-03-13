برنامج تحليل رحلة العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية

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يعمل برنامج تحليلات رحلة العميل، والذي يشار إليه بدلاً من ذلك باسم برنامج تنسيق رحلة العميل، على تبسيط الإشراف على تجربة العميل وأتمتتها عبر قنوات متنوعة. المصطلح المحوري هنا هو "الرحلة"، مما يدل على أن البرنامج يراقب ويدمج ويقيم تفاعلات العملاء عبر جميع القنوات، مما يمكّن الشركات من الاستجابة في الوقت الفعلي وتنفيذ الاستراتيجيات بناءً على السلوكيات الملحوظة.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.
Constant Contact
constantcontact.com
تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
Impact
impact.com
تطبيق Impact يدير شراكات الشركات مع وسائل الإعلام والمؤثرين، ويساعدهم في بناء علاقات مربحة مع الناشرين والمستهلكين.
Factors.AI
factors.ai
تطبيق Factors.AI يساعد المسوقين في تعزيز عائد الاستثمار، وتحليل البيانات من مصادر مختلفة لتقديم رؤى شاملة حول الأنشطة التسويقية وتأثيرها على الإيرادات.
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO هو منصة تحليل بيانات تركز على الخصوصية، تساعد الشركات في جمع وتحليل بيانات العملاء لضمان الامتثال لقوانين حماية البيانات.
Insider
useinsider.com
Insider هي منصة شاملة لمساعدة الشركات في إنشاء تجارب مخصصة عبر قنوات متعددة باستخدام بيانات العملاء والذكاء الاصطناعي.
Catalyst
catalyst.io
كاتاليست هو منصة تركز على تحسين تجربة العملاء وتعزيز النمو من خلال الأتمتة والدمج الفعال لبيانات العملاء.
MoEngage
moengage.com
MoEngage هي منصة لمشاركة العملاء عبر قنوات متعددة، تتيح تحقيق تفاعل مخصص باستخدام تحليلات البيانات وأدوات الأتمتة.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare هو تطبيق لتحليل تجربة المستخدم يساعد الشركات على فهم تفاعلات المستخدم وتحسين الأداء عبر الإنترنت.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital هي منصة شاملة لتجربة العملاء والبيانات، تسهل تخصيص الحملات التسويقية عبر عدة قنوات مثل الويب والبريد الإلكتروني والرسائل النصية.
Solitics
solitics.com
Solitics هي منصة لإدارة بيانات العملاء، تساعد الشركات على دمج وتحليل بياناتهم لتحقيق استراتيجيات تسويق مخصصة وتحسين تجربة العملاء.
Heap
heap.io
Heap هو منصة لتحليل البيانات تساعد الشركات على فهم سلوك المستخدم وتحسين تجربة العميل من خلال تتبع التفاعلات وتحليلها تلقائيًا.
Funnelytics
funnelytics.io
Funnelytics هي أداة لتحليل مسارات العملاء بصرياً، تسمح بتصميم المسارات وتحليل أدائها باستخدام واجهة سحب وإفلات.
TheyDo
theydo.io
تطبيق TheyDo يتيح للفرق تتبع وإدارة رحلات العملاء بشكل تعاوني ويساعدهم في تحسين تجربة العملاء من خلال تحليل سلوكاتهم وتفضيلاتهم.
HoneyStack
hockeystack.com
هونيستاك هو أداة تحليلات تُستخدم في B2B لقياس وتحليل البيانات من منصات مختلفة لتحديد العوامل المؤثرة في المبيعات واتجاهات الشراء.
Xeno
getxeno.com
تطبيق Xeno هو نظام CRM مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد تجار التجزئة والعلامات التجارية على زيادة المبيعات المتكررة وتخصيص الحملات التسويقية.
Act-On
act-on.com
ACT-ON هي منصة لأتمتة التسويق تساعد الشركات في إدارة حملات التسويق وتحسين تفاعلات العملاء عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
WebEngage
webengage.com
ويب إنغاج هو نظام متكامل لإدارة البيانات والتسويق، يساعد الشركات على زيادة تفاعل العملاء وتخصيص الحملات عبر قنوات متعددة.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend هو بنية تحتية قوية للإشعارات، تدير إشعارات المنتجات عبر API واحد، مع دعم قنوات متعددة مثل SMS والبريد الإلكتروني وSlack.
Woopra
woopra.com
Woopra هي أداة لتحليلات رحلة العملاء، تساعد الشركات في تتبع وتفسير تفاعلات المستخدمين عبر القنوات المختلفة لتحسين المشاركة والاحتفاظ.
Magnews
magnews.it
تطبيق Magnews يساعد في إدارة رحلة العميل وزيادة قيمته من خلال تصميم استراتيجيات وتنفيذ أنشطة، مع قياس مستمر وتحسين الأداء.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon هي منصة لأتمتة التسويق متعددة القنوات تساعد التجار في إرسال الرسائل المناسبة للعملاء في الوقت المناسب عبر قنوات مختلفة.
Treasure Data
treasuredata.com
تساعد Treasure Data الشركات على دمج بيانات العملاء لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة من خلال تقديم تجارب مخصصة عبر القنوات المختلفة.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys هي منصة لتفاعل العملاء عبر قنوات متعددة تساعد الشركات في تحسين حملاتهم التسويقية وزيادة ولاء العملاء.
Acquia
acquia.com
تطبيق Acquia Marketing Cloud يدمج بسهولة مع الأنظمة الخارجية ويدعم الفرق في الوصول إلى بيانات العملاء عبر المجالات والعلامات التجارية المختلفة.
Totango
totango.com
تطبيق Totango هو برنامج لإدارة نجاح العملاء يساعد الشركات في زيادة نموها من خلال تحسين رضا العملاء والاحتفاظ بهم.
ShiftX
shiftx.com
ShiftX أداة نمذجة عملية سهلة الاستخدام تربط العمليات بالتطبيقات والموارد، وتعزز الكفاءة والوضوح في إدارة سير العمل.
Quadient
quadient.com
تطبيق Quadient AP Automation يسهل عمل فرق المحاسبة عن بُعد، يقلل إدخال البيانات بنسبة 83%، ويوفر تحكمًا أفضل في عمليات الفواتير والدفع.
Tealium
tealium.com
تيليوم هي منصة لتوحيد وإدارة بيانات العملاء من مصادر متنوعة، تساعد الشركات على تحسين استراتيجياتها في التسويق والتفاعل مع العملاء.
Squeaky
squeaky.ai
Squeaky هو منصة تركز على الخصوصية لتحليل بيانات العملاء تساعدك على تحسين تجربة المستخدم من خلال التحليلات، تسجيل الجلسات، الملاحظات وخرائط الحرارة.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra هو برنامج أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني يساعد الشركات على تقديم محتوى شخصي لجمهورها لزيادة التفاعل والتحويلات.
Quantum Metric
quantummetric.com
تطبيق Quantum Metric يقدم تحليلات رقمية لتعزيز فهم سلوك الزوار عبر الويب والتطبيقات، ويُمكن من تحليل التفاعلات وتحسين تجربة المستخدم.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
ناتكور كلاود توفر أدوات شاملة لإشراك العملاء وتحسين تجربتهم عبر قنوات متعددة، مما يساعد المسوقين في إنشاء تجارب مخصصة وتحقيق نتائج أفضل.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon هو حل لتخصيص الويب وتنظيم الرحلات التسويقية يساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء وزيادة الأداء من خلال التحليلات المتقدمة.
Webeyez
webeyez.com
Webeyez تطبيق يساعد الشركات على تحسين تحويلات المبيعات عبر تحديد المشكلات في سير رحلة المستهلك وتحليل تأثيرها المالي.
Usermaven
usermaven.com
Usermaven هو أداة تحليل بيانات بدون كود تتيح للفرق مراقبة تفاعلات المستخدم وتحليل البيانات لتحسين الأداء والامتثال لخصوصية البيانات.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero هي منصة تساعد الشركات في تحسين نجاح العملاء وتقليل معدل الانسحاب، من خلال أدوات تحليل وتخصيص شاملة.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
تحليلات الحاكم هي منصة لقياس التسويق والإسناد تربط بيانات التسويق والمبيعات لتمكن الشركات من فهم رحلة العميل وتحسين استراتيجياتها.
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy.ai منصة لتحليل تجربة المستخدم وتصفية الأخطاء في التطبيقات، تتيح رؤية تفاعلات المستخدمين وتحسين الأداء من خلال تتبع الأخطاء وتوفير تقارير.
CustomerGauge
customergauge.com
تطبيق CustomerGauge يدير تجربة العملاء من خلال جمع الملاحظات وبيانات الإيرادات، مما يساعد الشركات على تحسين العلاقات وتقليل المزيج.
Bombora
bombora.com
تساعد منصة Bombora الشركات في تحديد العملاء المحتملين عن طريق تحليل نواياهم البحثية، مما يعزز استراتيجيات التسويق والمبيعات.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel هو برنامج لتحليل بيانات نية العملاء وتتبع رحلة العميل، يساعد الشركات على تسجيل وتحليل العملاء المحتملين وتحسين استراتيجيات التسويق والمبيعات.
Pega
pega.com
PEGA هي منصة برمجية منخفضة الرمز تدير العمليات والتكامل في المؤسسات، تدعم الأتمتة واتخاذ القرارات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Alpine IQ
alpineiq.com
تطبيق Alpine IQ يقدم أدوات تكنولوجية لمساعدة الشركات في تعزيز العمليات وتحسين استراتيجيات التسويق وزيادة الإيرادات على الإنترنت وفي المتجر.
Knotch
knotch.com
Knotch هو تطبيق يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات محتواها من خلال تحليل أداء المحتوى وفهم تفاعل الجمهور.
Anodot
anodot.com
Anodot تطبيق لتحليلات الأعمال يقوم بمراقبة البيانات واكتشاف الشذوذ وتوقع الأداء في الوقت الفعلي، ويساعد على تحسين التكاليف في البيئات السحابية.
ChannelMix
channelmix.com
ChannelMix هو تطبيق لتحليل بيانات التسويق وإدارتها، يساعد الشركات على دمج البيانات وتحليل الأداء عبر قنوات متعددة بشكل موحد.
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata هي منصة لإسناد إيرادات B2B، تربط البيانات عبر تقنيات السوق لتحليل رحلة العملاء وتحسين استراتيجيات التسويق وزيادة العائدات.
CrowdPower
crowdpower.io
تطبيق CrowdPower يتيح لك إنشاء أتمتة بسيطة للبريد الإلكتروني لتوجيه المستخدمين الجدد، وتقليل نسبة التراجع، وزيادة تفاعل العملاء.
Insightech
insightech.com
تطبيق إنسايتك يوفر رؤى دقيقة لتجربة العملاء الرقمية من خلال أدوات لتحليل المحتوى، تحسين التحويل، ودعم خاص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
JENTIS
jentis.com
JENTIS هو تطبيق يساعد الشركات على جمع البيانات وتحليلها بشكل يتوافق مع خصوصية البيانات، ويتيح فهم سلوك المستخدمين دون تغيير البنية التحتية التقنية.
Latana
latana.com
Latana هي أداة لتتبع العلامات التجارية تقدم رؤى تفصيلية حول تصورات المستهلكين، مما يساعد الشركات على تحسين قراراتها التسويقية.
Hubalz
hubalz.com
تطبيق Hubalz يتيح لك فهم سلوك العملاء عبر الأجهزة والمنصات، ويساعدك في تحسين رحلتهم وزيادة عائد الاستثمار في التسويق.
HarmonizeAi
harmonize.ai
هارمونيز آي يتيح لك فهم تجربة العملاء عبر جميع القنوات من خلال تعليقات فورية من أكثر من 120 مصدر وتكامل، مما يوفر رؤية شاملة لآراء العملاء وسلوكهم.
[24]7.ai
247.ai
تطبيق [24]7.ai يقدم حلول خدمة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي لتخصيص التفاعلات وتحسين تجربة العملاء على مدار الساعة.
Datatrics
datatrics.com
تقدم تطبيق داتريكس قدرات تعلم الآلة لتحليل تفاعلات المستخدمين وتحسين أداء المنصات بشكل مستمر من خلال معالجة البيانات في الوقت الحقيقي.
Customer Alliance
customer-alliance.com
تطبيق Customer Alliance هو برنامج إدارة الضيافة عبر الإنترنت للأعمال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، يشمل إدارة الفنادق والحجوزات وإدارة الغرف وتحسين السمعة.
Cleeng
cleeng.com
Cleeng هي منصة لإدارة المحتوى المرئي تتيح للشركات إنشاء وإدارة منصات الفيديو للمدفوعات والاشتراكات، مع ميزات أمان وتحليلات متقدمة.
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