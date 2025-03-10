برنامج تحليل رحلة العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية

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يعمل برنامج تحليلات رحلة العميل، والذي يشار إليه بدلاً من ذلك باسم برنامج تنسيق رحلة العميل، على تبسيط الإشراف على تجربة العميل وأتمتتها عبر قنوات متنوعة. المصطلح المحوري هنا هو "الرحلة"، مما يدل على أن البرنامج يراقب ويدمج ويقيم تفاعلات العملاء عبر جميع القنوات، مما يمكّن الشركات من الاستجابة في الوقت الفعلي وتنفيذ الاستراتيجيات بناءً على السلوكيات الملحوظة.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.
Constant Contact
constantcontact.com
تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
Impact
impact.com
تطبيق Impact يدير شراكات الشركات مع وسائل الإعلام والمؤثرين، ويساعدهم في بناء علاقات مربحة مع الناشرين والمستهلكين.
Factors.AI
factors.ai
تطبيق Factors.AI يساعد المسوقين في تعزيز عائد الاستثمار، وتحليل البيانات من مصادر مختلفة لتقديم رؤى شاملة حول الأنشطة التسويقية وتأثيرها على الإيرادات.
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO هو منصة تحليل بيانات تركز على الخصوصية، تساعد الشركات في جمع وتحليل بيانات العملاء لضمان الامتثال لقوانين حماية البيانات.
Insider
useinsider.com
Insider هي منصة شاملة لمساعدة الشركات في إنشاء تجارب مخصصة عبر قنوات متعددة باستخدام بيانات العملاء والذكاء الاصطناعي.
Catalyst
catalyst.io
كاتاليست هو منصة تركز على تحسين تجربة العملاء وتعزيز النمو من خلال الأتمتة والدمج الفعال لبيانات العملاء.
MoEngage
moengage.com
MoEngage هي منصة لمشاركة العملاء عبر قنوات متعددة، تتيح تحقيق تفاعل مخصص باستخدام تحليلات البيانات وأدوات الأتمتة.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare هو تطبيق لتحليل تجربة المستخدم يساعد الشركات على فهم تفاعلات المستخدم وتحسين الأداء عبر الإنترنت.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital هي منصة شاملة لتجربة العملاء والبيانات، تسهل تخصيص الحملات التسويقية عبر عدة قنوات مثل الويب والبريد الإلكتروني والرسائل النصية.
Solitics
solitics.com
Solitics هي منصة لإدارة بيانات العملاء، تساعد الشركات على دمج وتحليل بياناتهم لتحقيق استراتيجيات تسويق مخصصة وتحسين تجربة العملاء.
Heap
heap.io
Heap هو منصة لتحليل البيانات تساعد الشركات على فهم سلوك المستخدم وتحسين تجربة العميل من خلال تتبع التفاعلات وتحليلها تلقائيًا.
Funnelytics
funnelytics.io
Funnelytics هي أداة لتحليل مسارات العملاء بصرياً، تسمح بتصميم المسارات وتحليل أدائها باستخدام واجهة سحب وإفلات.
TheyDo
theydo.io
تطبيق TheyDo يتيح للفرق تتبع وإدارة رحلات العملاء بشكل تعاوني ويساعدهم في تحسين تجربة العملاء من خلال تحليل سلوكاتهم وتفضيلاتهم.
HoneyStack
hockeystack.com
هونيستاك هو أداة تحليلات تُستخدم في B2B لقياس وتحليل البيانات من منصات مختلفة لتحديد العوامل المؤثرة في المبيعات واتجاهات الشراء.
Xeno
getxeno.com
تطبيق Xeno هو نظام CRM مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد تجار التجزئة والعلامات التجارية على زيادة المبيعات المتكررة وتخصيص الحملات التسويقية.
Act-On
act-on.com
ACT-ON هي منصة لأتمتة التسويق تساعد الشركات في إدارة حملات التسويق وتحسين تفاعلات العملاء عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
WebEngage
webengage.com
ويب إنغاج هو نظام متكامل لإدارة البيانات والتسويق، يساعد الشركات على زيادة تفاعل العملاء وتخصيص الحملات عبر قنوات متعددة.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend هو بنية تحتية قوية للإشعارات، تدير إشعارات المنتجات عبر API واحد، مع دعم قنوات متعددة مثل SMS والبريد الإلكتروني وSlack.
Woopra
woopra.com
Woopra هي أداة لتحليلات رحلة العملاء، تساعد الشركات في تتبع وتفسير تفاعلات المستخدمين عبر القنوات المختلفة لتحسين المشاركة والاحتفاظ.
Magnews
magnews.it
تطبيق Magnews يساعد في إدارة رحلة العميل وزيادة قيمته من خلال تصميم استراتيجيات وتنفيذ أنشطة، مع قياس مستمر وتحسين الأداء.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon هي منصة لأتمتة التسويق متعددة القنوات تساعد التجار في إرسال الرسائل المناسبة للعملاء في الوقت المناسب عبر قنوات مختلفة.
Treasure Data
treasuredata.com
تساعد Treasure Data الشركات على دمج بيانات العملاء لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة من خلال تقديم تجارب مخصصة عبر القنوات المختلفة.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys هي منصة لتفاعل العملاء عبر قنوات متعددة تساعد الشركات في تحسين حملاتهم التسويقية وزيادة ولاء العملاء.
Acquia
acquia.com
تطبيق Acquia Marketing Cloud يدمج بسهولة مع الأنظمة الخارجية ويدعم الفرق في الوصول إلى بيانات العملاء عبر المجالات والعلامات التجارية المختلفة.
Totango
totango.com
تطبيق Totango هو برنامج لإدارة نجاح العملاء يساعد الشركات في زيادة نموها من خلال تحسين رضا العملاء والاحتفاظ بهم.
ShiftX
shiftx.com
ShiftX أداة نمذجة عملية سهلة الاستخدام تربط العمليات بالتطبيقات والموارد، وتعزز الكفاءة والوضوح في إدارة سير العمل.
Quadient
quadient.com
تطبيق Quadient AP Automation يسهل عمل فرق المحاسبة عن بُعد، يقلل إدخال البيانات بنسبة 83%، ويوفر تحكمًا أفضل في عمليات الفواتير والدفع.
Tealium
tealium.com
تيليوم هي منصة لتوحيد وإدارة بيانات العملاء من مصادر متنوعة، تساعد الشركات على تحسين استراتيجياتها في التسويق والتفاعل مع العملاء.
Squeaky
squeaky.ai
Squeaky هو منصة تركز على الخصوصية لتحليل بيانات العملاء تساعدك على تحسين تجربة المستخدم من خلال التحليلات، تسجيل الجلسات، الملاحظات وخرائط الحرارة.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra هو برنامج أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني يساعد الشركات على تقديم محتوى شخصي لجمهورها لزيادة التفاعل والتحويلات.
Quantum Metric
quantummetric.com
تطبيق Quantum Metric يقدم تحليلات رقمية لتعزيز فهم سلوك الزوار عبر الويب والتطبيقات، ويُمكن من تحليل التفاعلات وتحسين تجربة المستخدم.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
ناتكور كلاود توفر أدوات شاملة لإشراك العملاء وتحسين تجربتهم عبر قنوات متعددة، مما يساعد المسوقين في إنشاء تجارب مخصصة وتحقيق نتائج أفضل.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon هو حل لتخصيص الويب وتنظيم الرحلات التسويقية يساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء وزيادة الأداء من خلال التحليلات المتقدمة.
Webeyez
webeyez.com
Webeyez تطبيق يساعد الشركات على تحسين تحويلات المبيعات عبر تحديد المشكلات في سير رحلة المستهلك وتحليل تأثيرها المالي.
Usermaven
usermaven.com
Usermaven هو أداة تحليل بيانات بدون كود تتيح للفرق مراقبة تفاعلات المستخدم وتحليل البيانات لتحسين الأداء والامتثال لخصوصية البيانات.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero هي منصة تساعد الشركات في تحسين نجاح العملاء وتقليل معدل الانسحاب، من خلال أدوات تحليل وتخصيص شاملة.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
تحليلات الحاكم هي منصة لقياس التسويق والإسناد تربط بيانات التسويق والمبيعات لتمكن الشركات من فهم رحلة العميل وتحسين استراتيجياتها.
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy.ai منصة لتحليل تجربة المستخدم وتصفية الأخطاء في التطبيقات، تتيح رؤية تفاعلات المستخدمين وتحسين الأداء من خلال تتبع الأخطاء وتوفير تقارير.
CustomerGauge
customergauge.com
تطبيق CustomerGauge يدير تجربة العملاء من خلال جمع الملاحظات وبيانات الإيرادات، مما يساعد الشركات على تحسين العلاقات وتقليل المزيج.
Bombora
bombora.com
تساعد منصة Bombora الشركات في تحديد العملاء المحتملين عن طريق تحليل نواياهم البحثية، مما يعزز استراتيجيات التسويق والمبيعات.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel هو برنامج لتحليل بيانات نية العملاء وتتبع رحلة العميل، يساعد الشركات على تسجيل وتحليل العملاء المحتملين وتحسين استراتيجيات التسويق والمبيعات.
Pega
pega.com
PEGA هي منصة برمجية منخفضة الرمز تدير العمليات والتكامل في المؤسسات، تدعم الأتمتة واتخاذ القرارات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Alpine IQ
alpineiq.com
تعمل Alpine IQ على تمكين الصناعات عالية المخاطر من خلال توفير التكنولوجيا التي تركز على العملاء لمساعدة تجار التجزئة والعلامات التجارية من جميع الأحجام على حل تحديات النمو وتحقيق الإيرادات. توفر الشركة للعملاء مجموعة الأدوات الأكثر شمولاً في الصناعة لحماية جميع العمليات داخل المتجر وعبر الإنترنت وتقسيمها والترويج لها.
Knotch
knotch.com
ContentEQ عبارة عن نظام أساسي لذكاء المحتوى تستخدمه العلامات التجارية للمؤسسات لفهم أداء محتواها الرقمي وتحسينه. تجمع المنصة بين أفضل تقنيات التقاط البيانات الكمية والنوعية والذكاء الاصطناعي وإستراتيجية الخبراء لمساعدة العلامات التجارية مثل Bank of America وWells Fargo وDeloitte وSquare على تحسين تأثير استثماراتهم في المحتوى الرقمي وتحقيق أهداف أعمالهم.
Anodot
anodot.com
تعد منصة التحليلات المعززة من Anodot هي الجيل التالي في ذكاء الأعمال. يحدد Anodot بشكل استباقي حوادث العمل ذات الأهمية للإيرادات، ويوصي بالإجراءات، ويقوم بأتمتة عملية المعالجة في الوقت الفعلي. تتجاوز تقنية Anodot الحاصلة على براءة اختراع تصور البيانات من خلال التحليل المستمر وربط مقاييس الأعمال والتنبيهات والتنبؤات في سياقها. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، تقوم تحليلات Anodot المعززة بتنبيه الشركات بشكل استباقي إلى حوادث العمل الحرجة للإيرادات وأتمتة معالجتها في الوقت الفعلي. يوفر حل التكاليف السحابية الخاص بالشركة مراقبة وتنبؤًا دقيقًا بالإضافة إلى توصيات التوفير التي تخفض ما يصل إلى 40% من الإنفاق السحابي السنوي. تستفيد شركات Fortune 500 من Anodot لإدارة تكاليف السحابة وAnodot لمعلومات الدفع للمساعدة في تقليل الهدر السحابي وحماية تدفقات الإيرادات. ينتشر فريقنا في عدة قارات، ويقع مقرنا الرئيسي في الولايات المتحدة وإسرائيل، ويضم وحدات أعمال مخصصة للخدمات الرقمية والمالية والاتصالات. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة www.anodot.com أو تابعنا على LinkedIn وTwitter.
ChannelMix
channelmix.com
من خلال منصة شاملة ومجموعة شاملة من منتجات التحليلات، توفر ChannelMix للعلامات التجارية والوكالات الرائدة مسارًا واضحًا لقياس عائد الاستثمار التسويقي وتنميته. تعد ChannelMix رائدة في قياس التسويق الجاهز للمستقبل من خلال تتبع تحليلات الطرف الأول ونماذج البيانات التي تقدم رؤى أكثر دقة واستدامة وتأثيرًا على الأعمال. باستخدام ChannelMix، ستحقق رؤية كاملة وتحكمًا كاملاً في الإنفاق التسويقي والأهداف وعائد الاستثمار والمزيد - دون الحاجة إلى تعلم كيفية الاستعلام أو البرمجة. - لا يتطلب ChannelMix أي معرفة بـ SQL أو البرمجة - يقوم فريقنا بإدارة وإصلاح اتصالات البيانات نيابةً عنك. لقد شهد العملاء انخفاضًا يصل إلى 90% في الوقت اللازم لإعداد البيانات للتحليل باستخدام ChannelMix. - يتم تخزين جميع البيانات في مستودع بيانات مخصص (Amazon Redshift وGoogle BigQuery) يديره فريق ChannelMix لك. نحن نرفع عبء إدارة البيانات عن فريقك. - يتكامل ChannelMix مع أداة BI أو أداة التصور التي تختارها: Tableau وGoogle Data Studio وPower BI وLooker وYellowfin والمزيد. باستخدام لوحات معلومات البداية السريعة، يمكنك الحصول على حل لإعداد التقارير وتشغيله في أقل من 3 أيام. - المنصة مدعومة من قبل فريق مقره الولايات المتحدة بنسبة 100٪. يتلقى العملاء إدارة الحساب ودعم البيانات مع الاستجابة في نفس اليوم.
Dreamdata
dreamdata.io
تعمل منصة إسناد الإيرادات B2B الخاصة بـ Dreamdata على توصيل البيانات عبر مجموعتك التقنية الخاصة بالذهاب إلى السوق لتقديم رؤية غير مسبوقة لرحلة عميل B2B الخاصة بك. بدءًا من اللمسة الأولى المجهولة وحتى الفوز التام، يضع Dreamdata حدًا للتخمين ويقدم تحليلًا قابلاً للتنفيذ لما يحفز إيراداتك حقًا. باستخدام Dreamdata، يمكن لشركات B2B تشغيل نماذج إحالة مخصصة قائمة على الحسابات، والحصول على عائد النفقات الإعلانية لكل حملة إعلانية، وقياس عائد استثمار المحتوى، والنمو المعياري، والتنبؤ بالإيرادات، واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات بشأن الجهود التي يجب توسيع نطاقها بعد ذلك.
CrowdPower
crowdpower.io
قم بإنشاء عمليات أتمتة بسيطة للبريد الإلكتروني لضم مستخدمين جدد، وتقليل معدل التوقف عن العمل، والحفاظ على تفاعل العملاء مع منصة مشاركة العملاء رقم 1 لمنتجات SaaS.
Insightech
insightech.com
توفر Insighttech للفرق الرقمية رؤى واضحة للتجربة الرقمية دون عوائق بسبب البيانات المأخوذة من عينات أو غير كاملة. باستخدام Insightec، يمكنك الحصول على جميع الأدوات اللازمة لإعداد تقارير تسويقية شاملة، وتحليل محتوى الصفحة، وتحسين مسار التحويل، وإعادة إنشاء منصة لموقع الويب في حل واحد سهل التثبيت والتشغيل. استفد من الدعم المخصص لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتدريب الشخصي، وورش العمل والندوات عبر الإنترنت لضمان النجاح المستمر أثناء تطوير القدرة التحليلية لخبرة مؤسستك.
JENTIS
jentis.com
تأسست JENTIS في فيينا عام 2020 على يد فريق مكون من خمسة أفراد حول توماس تاوشنر وكلاوس مولر. من خلال منصة التقاط البيانات (DCP)، قامت JENTIS بتطوير حل مبتكر لتتبع الويب يعتمد على التتبع من جانب الخادم. باستخدام JENTIS DCP، لا تلتقط الشركات بياناتها بطريقة متوافقة مع الخصوصية فحسب، بل أيضًا بجودة أعلى من التتبع التقليدي - دون الحاجة إلى تغيير مجموعتها التقنية. وبالتالي، تتيح JENTIS حملات محسّنة عبر الإنترنت وقرارات أفضل تعتمد على البيانات.
Latana
latana.com
يساعد تطبيق Latana Brand Tracking، المدعوم بتكنولوجيا التعلم الآلي، العلامات التجارية على اتخاذ قرارات تسويقية أفضل من خلال تقديم رؤى قابلة للتطوير لإدارة العلامة التجارية.
Hubalz
hubalz.com
احصل على فهم كامل لعملائك عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية. تمنحك Hubalz الأدوات اللازمة لفهم رحلة العميل وتحسين عائد الاستثمار التسويقي.
HarmonizeAi
harmonize.ai
يتيح لك HarmonizeAi فهم تجربة العملاء عبر كل قناة من خلال التعليقات في الوقت الفعلي من أكثر من 120 مصدرًا وعمليات تكامل يتم تغذيتها في منصة واحدة، مما يوفر لك رؤية كاملة لما يفكر فيه عملاؤك والمستهلكون ويشعرون به ويشترونه.
[24]7.ai
247.ai
[24] تستخدم حلول مشاركة العملاء 7.ai™ الذكاء الاصطناعي للمحادثة لفهم نوايا العملاء، مما يمكّن الشركات من إنشاء تجارب عملاء مخصصة وتنبؤية وسهلة عبر جميع القنوات؛ جذب العملاء والاحتفاظ بهم؛ تعزيز إنتاجية الوكيل ورضاه؛ وزيادة الإيرادات مع خفض التكاليف. تستخدم أكبر العلامات التجارية وأكثرها شهرة في العالم [24]7.ai تقنيات قائمة على المقاصد لخدمة عدة مئات الملايين من الزوار من خلال مليارات المحادثات سنويًا، ومعظمها آلي. والنتيجة هي تحسن كبير في الاعتماد الرقمي، ورضا العملاء، ونمو الإيرادات.
Datatrics
datatrics.com
توفر Datatrics إمكانات التعلم الآلي التي ستساعد منصات المستخدمين على أن تصبح أكثر ذكاءً كلما طالت مدة عملهم مع Datatrics. يتم تحليل كل تفاعل مع نقاط الاتصال وكل رحلة يتم قطعها ومعالجتها في الوقت الفعلي، ويتم استخدامها لتدريب خوارزمية Datatrics.
Customer Alliance
customer-alliance.com
Customer Alliance هو برنامج لإدارة الضيافة على شبكة الإنترنت للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات. يؤدي هذا البرنامج أداءً جيدًا في إدارة الفنادق والحجز وإدارة الغرف والتحكم في سمعتك عبر الإنترنت.
Cleeng
cleeng.com
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