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برنامج تحليل رحلة العملاء
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برنامج تحليل رحلة العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج تحليلات رحلة العميل، والذي يشار إليه بدلاً من ذلك باسم برنامج تنسيق رحلة العميل، على تبسيط الإشراف على تجربة العميل وأتمتتها عبر قنوات متنوعة. المصطلح المحوري هنا هو "الرحلة"، مما يدل على أن البرنامج يراقب ويدمج ويقيم تفاعلات العملاء عبر جميع القنوات، مما يمكّن الشركات من الاستجابة في الوقت الفعلي وتنفيذ الاستراتيجيات بناءً على السلوكيات الملحوظة.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

Impact

Impact

impact.com

تطبيق Impact يدير شراكات الشركات مع وسائل الإعلام والمؤثرين، ويساعدهم في بناء علاقات مربحة مع الناشرين والمستهلكين.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

تطبيق Factors.AI يساعد المسوقين في تعزيز عائد الاستثمار، وتحليل البيانات من مصادر مختلفة لتقديم رؤى شاملة حول الأنشطة التسويقية وتأثيرها على الإيرادات.

Piwik PRO

Piwik PRO

piwik.pro

Piwik PRO هو منصة تحليل بيانات تركز على الخصوصية، تساعد الشركات في جمع وتحليل بيانات العملاء لضمان الامتثال لقوانين حماية البيانات.

Insider

Insider

useinsider.com

Insider هي منصة شاملة لمساعدة الشركات في إنشاء تجارب مخصصة عبر قنوات متعددة باستخدام بيانات العملاء والذكاء الاصطناعي.

Catalyst

Catalyst

catalyst.io

كاتاليست هو منصة تركز على تحسين تجربة العملاء وتعزيز النمو من خلال الأتمتة والدمج الفعال لبيانات العملاء.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage هي منصة لمشاركة العملاء عبر قنوات متعددة، تتيح تحقيق تفاعل مخصص باستخدام تحليلات البيانات وأدوات الأتمتة.

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Contentsquare هو تطبيق لتحليل تجربة المستخدم يساعد الشركات على فهم تفاعلات المستخدم وتحسين الأداء عبر الإنترنت.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital هي منصة شاملة لتجربة العملاء والبيانات، تسهل تخصيص الحملات التسويقية عبر عدة قنوات مثل الويب والبريد الإلكتروني والرسائل النصية.

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics هي منصة لإدارة بيانات العملاء، تساعد الشركات على دمج وتحليل بياناتهم لتحقيق استراتيجيات تسويق مخصصة وتحسين تجربة العملاء.

Heap

Heap

heap.io

Heap هو منصة لتحليل البيانات تساعد الشركات على فهم سلوك المستخدم وتحسين تجربة العميل من خلال تتبع التفاعلات وتحليلها تلقائيًا.

Funnelytics

Funnelytics

funnelytics.io

Funnelytics هي أداة لتحليل مسارات العملاء بصرياً، تسمح بتصميم المسارات وتحليل أدائها باستخدام واجهة سحب وإفلات.

TheyDo

TheyDo

theydo.io

تطبيق TheyDo يتيح للفرق تتبع وإدارة رحلات العملاء بشكل تعاوني ويساعدهم في تحسين تجربة العملاء من خلال تحليل سلوكاتهم وتفضيلاتهم.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

هونيستاك هو أداة تحليلات تُستخدم في B2B لقياس وتحليل البيانات من منصات مختلفة لتحديد العوامل المؤثرة في المبيعات واتجاهات الشراء.

Xeno

Xeno

getxeno.com

تطبيق Xeno هو نظام CRM مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد تجار التجزئة والعلامات التجارية على زيادة المبيعات المتكررة وتخصيص الحملات التسويقية.

Act-On

Act-On

act-on.com

ACT-ON هي منصة لأتمتة التسويق تساعد الشركات في إدارة حملات التسويق وتحسين تفاعلات العملاء عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

WebEngage

WebEngage

webengage.com

ويب إنغاج هو نظام متكامل لإدارة البيانات والتسويق، يساعد الشركات على زيادة تفاعل العملاء وتخصيص الحملات عبر قنوات متعددة.

SuprSend

SuprSend

suprsend.com

SuprSend هو بنية تحتية قوية للإشعارات، تدير إشعارات المنتجات عبر API واحد، مع دعم قنوات متعددة مثل SMS والبريد الإلكتروني وSlack.

Woopra

Woopra

woopra.com

Woopra هي أداة لتحليلات رحلة العملاء، تساعد الشركات في تتبع وتفسير تفاعلات المستخدمين عبر القنوات المختلفة لتحسين المشاركة والاحتفاظ.

Magnews

Magnews

magnews.it

تطبيق Magnews يساعد في إدارة رحلة العميل وزيادة قيمته من خلال تصميم استراتيجيات وتنفيذ أنشطة، مع قياس مستمر وتحسين الأداء.

ContactPigeon

ContactPigeon

contactpigeon.com

ContactPigeon هي منصة لأتمتة التسويق متعددة القنوات تساعد التجار في إرسال الرسائل المناسبة للعملاء في الوقت المناسب عبر قنوات مختلفة.

Treasure Data

Treasure Data

treasuredata.com

تساعد Treasure Data الشركات على دمج بيانات العملاء لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة من خلال تقديم تجارب مخصصة عبر القنوات المختلفة.

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Emarsys هي منصة لتفاعل العملاء عبر قنوات متعددة تساعد الشركات في تحسين حملاتهم التسويقية وزيادة ولاء العملاء.

Acquia

Acquia

acquia.com

تطبيق Acquia Marketing Cloud يدمج بسهولة مع الأنظمة الخارجية ويدعم الفرق في الوصول إلى بيانات العملاء عبر المجالات والعلامات التجارية المختلفة.

Totango

Totango

totango.com

تطبيق Totango هو برنامج لإدارة نجاح العملاء يساعد الشركات في زيادة نموها من خلال تحسين رضا العملاء والاحتفاظ بهم.

ShiftX

ShiftX

shiftx.com

ShiftX أداة نمذجة عملية سهلة الاستخدام تربط العمليات بالتطبيقات والموارد، وتعزز الكفاءة والوضوح في إدارة سير العمل.

Quadient

Quadient

quadient.com

تطبيق Quadient AP Automation يسهل عمل فرق المحاسبة عن بُعد، يقلل إدخال البيانات بنسبة 83%، ويوفر تحكمًا أفضل في عمليات الفواتير والدفع.

Tealium

Tealium

tealium.com

تيليوم هي منصة لتوحيد وإدارة بيانات العملاء من مصادر متنوعة، تساعد الشركات على تحسين استراتيجياتها في التسويق والتفاعل مع العملاء.

Squeaky

Squeaky

squeaky.ai

Squeaky هو منصة تركز على الخصوصية لتحليل بيانات العملاء تساعدك على تحسين تجربة المستخدم من خلال التحليلات، تسجيل الجلسات، الملاحظات وخرائط الحرارة.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Upland Adestra هو برنامج أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني يساعد الشركات على تقديم محتوى شخصي لجمهورها لزيادة التفاعل والتحويلات.

Quantum Metric

Quantum Metric

quantummetric.com

تطبيق Quantum Metric يقدم تحليلات رقمية لتعزيز فهم سلوك الزوار عبر الويب والتطبيقات، ويُمكن من تحليل التفاعلات وتحسين تجربة المستخدم.

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

ناتكور كلاود توفر أدوات شاملة لإشراك العملاء وتحسين تجربتهم عبر قنوات متعددة، مما يساعد المسوقين في إنشاء تجارب مخصصة وتحقيق نتائج أفضل.

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon هو حل لتخصيص الويب وتنظيم الرحلات التسويقية يساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء وزيادة الأداء من خلال التحليلات المتقدمة.

Webeyez

Webeyez

webeyez.com

Webeyez تطبيق يساعد الشركات على تحسين تحويلات المبيعات عبر تحديد المشكلات في سير رحلة المستهلك وتحليل تأثيرها المالي.

Usermaven

Usermaven

usermaven.com

Usermaven هو أداة تحليل بيانات بدون كود تتيح للفرق مراقبة تفاعلات المستخدم وتحليل البيانات لتحسين الأداء والامتثال لخصوصية البيانات.

ChurnZero

ChurnZero

churnzero.net

ChurnZero هي منصة تساعد الشركات في تحسين نجاح العملاء وتقليل معدل الانسحاب، من خلال أدوات تحليل وتخصيص شاملة.

Ruler Analytics

Ruler Analytics

ruleranalytics.com

تحليلات الحاكم هي منصة لقياس التسويق والإسناد تربط بيانات التسويق والمبيعات لتمكن الشركات من فهم رحلة العميل وتحسين استراتيجياتها.

Zipy.ai

Zipy.ai

zipy.ai

Zipy.ai منصة لتحليل تجربة المستخدم وتصفية الأخطاء في التطبيقات، تتيح رؤية تفاعلات المستخدمين وتحسين الأداء من خلال تتبع الأخطاء وتوفير تقارير.

CustomerGauge

CustomerGauge

customergauge.com

تطبيق CustomerGauge يدير تجربة العملاء من خلال جمع الملاحظات وبيانات الإيرادات، مما يساعد الشركات على تحسين العلاقات وتقليل المزيج.

Bombora

Bombora

bombora.com

تساعد منصة Bombora الشركات في تحديد العملاء المحتملين عن طريق تحليل نواياهم البحثية، مما يعزز استراتيجيات التسويق والمبيعات.

Salespanel

Salespanel

salespanel.io

Salespanel هو برنامج لتحليل بيانات نية العملاء وتتبع رحلة العميل، يساعد الشركات على تسجيل وتحليل العملاء المحتملين وتحسين استراتيجيات التسويق والمبيعات.

Pega

Pega

pega.com

PEGA هي منصة برمجية منخفضة الرمز تدير العمليات والتكامل في المؤسسات، تدعم الأتمتة واتخاذ القرارات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

Alpine IQ

Alpine IQ

alpineiq.com

تعمل Alpine IQ على تمكين الصناعات عالية المخاطر من خلال توفير التكنولوجيا التي تركز على العملاء لمساعدة تجار التجزئة والعلامات التجارية من جميع الأحجام على حل تحديات النمو وتحقيق الإيرادات. توفر الشركة للعملاء مجموعة الأدوات الأكثر شمولاً في الصناعة لحماية جميع العمليات داخل المتجر وعبر الإنترنت وتقسيمها والترويج لها.

Knotch

Knotch

knotch.com

ContentEQ عبارة عن نظام أساسي لذكاء المحتوى تستخدمه العلامات التجارية للمؤسسات لفهم أداء محتواها الرقمي وتحسينه. تجمع المنصة بين أفضل تقنيات التقاط البيانات الكمية والنوعية والذكاء الاصطناعي وإستراتيجية الخبراء لمساعدة العلامات التجارية مثل Bank of America وWells Fargo وDeloitte وSquare على تحسين تأثير استثماراتهم في المحتوى الرقمي وتحقيق أهداف أعمالهم.

Anodot

Anodot

anodot.com

تعد منصة التحليلات المعززة من Anodot هي الجيل التالي في ذكاء الأعمال. يحدد Anodot بشكل استباقي حوادث العمل ذات الأهمية للإيرادات، ويوصي بالإجراءات، ويقوم بأتمتة عملية المعالجة في الوقت الفعلي. تتجاوز تقنية Anodot الحاصلة على براءة اختراع تصور البيانات من خلال التحليل المستمر وربط مقاييس الأعمال والتنبيهات والتنبؤات في سياقها. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، تقوم تحليلات Anodot المعززة بتنبيه الشركات بشكل استباقي إلى حوادث العمل الحرجة للإيرادات وأتمتة معالجتها في الوقت الفعلي. يوفر حل التكاليف السحابية الخاص بالشركة مراقبة وتنبؤًا دقيقًا بالإضافة إلى توصيات التوفير التي تخفض ما يصل إلى 40% من الإنفاق السحابي السنوي. تستفيد شركات Fortune 500 من Anodot لإدارة تكاليف السحابة وAnodot لمعلومات الدفع للمساعدة في تقليل الهدر السحابي وحماية تدفقات الإيرادات. ينتشر فريقنا في عدة قارات، ويقع مقرنا الرئيسي في الولايات المتحدة وإسرائيل، ويضم وحدات أعمال مخصصة للخدمات الرقمية والمالية والاتصالات. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة www.anodot.com أو تابعنا على LinkedIn وTwitter.

ChannelMix

ChannelMix

channelmix.com

من خلال منصة شاملة ومجموعة شاملة من منتجات التحليلات، توفر ChannelMix للعلامات التجارية والوكالات الرائدة مسارًا واضحًا لقياس عائد الاستثمار التسويقي وتنميته. تعد ChannelMix رائدة في قياس التسويق الجاهز للمستقبل من خلال تتبع تحليلات الطرف الأول ونماذج البيانات التي تقدم رؤى أكثر دقة واستدامة وتأثيرًا على الأعمال. باستخدام ChannelMix، ستحقق رؤية كاملة وتحكمًا كاملاً في الإنفاق التسويقي والأهداف وعائد الاستثمار والمزيد - دون الحاجة إلى تعلم كيفية الاستعلام أو البرمجة. - لا يتطلب ChannelMix أي معرفة بـ SQL أو البرمجة - يقوم فريقنا بإدارة وإصلاح اتصالات البيانات نيابةً عنك. لقد شهد العملاء انخفاضًا يصل إلى 90% في الوقت اللازم لإعداد البيانات للتحليل باستخدام ChannelMix. - يتم تخزين جميع البيانات في مستودع بيانات مخصص (Amazon Redshift وGoogle BigQuery) يديره فريق ChannelMix لك. نحن نرفع عبء إدارة البيانات عن فريقك. - يتكامل ChannelMix مع أداة BI أو أداة التصور التي تختارها: Tableau وGoogle Data Studio وPower BI وLooker وYellowfin والمزيد. باستخدام لوحات معلومات البداية السريعة، يمكنك الحصول على حل لإعداد التقارير وتشغيله في أقل من 3 أيام. - المنصة مدعومة من قبل فريق مقره الولايات المتحدة بنسبة 100٪. يتلقى العملاء إدارة الحساب ودعم البيانات مع الاستجابة في نفس اليوم.

Dreamdata

Dreamdata

dreamdata.io

تعمل منصة إسناد الإيرادات B2B الخاصة بـ Dreamdata على توصيل البيانات عبر مجموعتك التقنية الخاصة بالذهاب إلى السوق لتقديم رؤية غير مسبوقة لرحلة عميل B2B الخاصة بك. بدءًا من اللمسة الأولى المجهولة وحتى الفوز التام، يضع Dreamdata حدًا للتخمين ويقدم تحليلًا قابلاً للتنفيذ لما يحفز إيراداتك حقًا. باستخدام Dreamdata، يمكن لشركات B2B تشغيل نماذج إحالة مخصصة قائمة على الحسابات، والحصول على عائد النفقات الإعلانية لكل حملة إعلانية، وقياس عائد استثمار المحتوى، والنمو المعياري، والتنبؤ بالإيرادات، واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات بشأن الجهود التي يجب توسيع نطاقها بعد ذلك.

CrowdPower

CrowdPower

crowdpower.io

قم بإنشاء عمليات أتمتة بسيطة للبريد الإلكتروني لضم مستخدمين جدد، وتقليل معدل التوقف عن العمل، والحفاظ على تفاعل العملاء مع منصة مشاركة العملاء رقم 1 لمنتجات SaaS.

Insightech

Insightech

insightech.com

توفر Insighttech للفرق الرقمية رؤى واضحة للتجربة الرقمية دون عوائق بسبب البيانات المأخوذة من عينات أو غير كاملة. باستخدام Insightec، يمكنك الحصول على جميع الأدوات اللازمة لإعداد تقارير تسويقية شاملة، وتحليل محتوى الصفحة، وتحسين مسار التحويل، وإعادة إنشاء منصة لموقع الويب في حل واحد سهل التثبيت والتشغيل. استفد من الدعم المخصص لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتدريب الشخصي، وورش العمل والندوات عبر الإنترنت لضمان النجاح المستمر أثناء تطوير القدرة التحليلية لخبرة مؤسستك.

JENTIS

JENTIS

jentis.com

تأسست JENTIS في فيينا عام 2020 على يد فريق مكون من خمسة أفراد حول توماس تاوشنر وكلاوس مولر. من خلال منصة التقاط البيانات (DCP)، قامت JENTIS بتطوير حل مبتكر لتتبع الويب يعتمد على التتبع من جانب الخادم. باستخدام JENTIS DCP، لا تلتقط الشركات بياناتها بطريقة متوافقة مع الخصوصية فحسب، بل أيضًا بجودة أعلى من التتبع التقليدي - دون الحاجة إلى تغيير مجموعتها التقنية. وبالتالي، تتيح JENTIS حملات محسّنة عبر الإنترنت وقرارات أفضل تعتمد على البيانات.

Latana

Latana

latana.com

يساعد تطبيق Latana Brand Tracking، المدعوم بتكنولوجيا التعلم الآلي، العلامات التجارية على اتخاذ قرارات تسويقية أفضل من خلال تقديم رؤى قابلة للتطوير لإدارة العلامة التجارية.

Hubalz

Hubalz

hubalz.com

احصل على فهم كامل لعملائك عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية. تمنحك Hubalz الأدوات اللازمة لفهم رحلة العميل وتحسين عائد الاستثمار التسويقي.

HarmonizeAi

HarmonizeAi

harmonize.ai

يتيح لك HarmonizeAi فهم تجربة العملاء عبر كل قناة من خلال التعليقات في الوقت الفعلي من أكثر من 120 مصدرًا وعمليات تكامل يتم تغذيتها في منصة واحدة، مما يوفر لك رؤية كاملة لما يفكر فيه عملاؤك والمستهلكون ويشعرون به ويشترونه.

[24]7.ai

[24]7.ai

247.ai

[24] تستخدم حلول مشاركة العملاء 7.ai™ الذكاء الاصطناعي للمحادثة لفهم نوايا العملاء، مما يمكّن الشركات من إنشاء تجارب عملاء مخصصة وتنبؤية وسهلة عبر جميع القنوات؛ جذب العملاء والاحتفاظ بهم؛ تعزيز إنتاجية الوكيل ورضاه؛ وزيادة الإيرادات مع خفض التكاليف. تستخدم أكبر العلامات التجارية وأكثرها شهرة في العالم [24]7.ai تقنيات قائمة على المقاصد لخدمة عدة مئات الملايين من الزوار من خلال مليارات المحادثات سنويًا، ومعظمها آلي. والنتيجة هي تحسن كبير في الاعتماد الرقمي، ورضا العملاء، ونمو الإيرادات.

Datatrics

Datatrics

datatrics.com

توفر Datatrics إمكانات التعلم الآلي التي ستساعد منصات المستخدمين على أن تصبح أكثر ذكاءً كلما طالت مدة عملهم مع Datatrics. يتم تحليل كل تفاعل مع نقاط الاتصال وكل رحلة يتم قطعها ومعالجتها في الوقت الفعلي، ويتم استخدامها لتدريب خوارزمية Datatrics.

Customer Alliance

Customer Alliance

customer-alliance.com

Customer Alliance هو برنامج لإدارة الضيافة على شبكة الإنترنت للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات. يؤدي هذا البرنامج أداءً جيدًا في إدارة الفنادق والحجز وإدارة الغرف والتحكم في سمعتك عبر الإنترنت.

Cleeng

Cleeng

cleeng.com

قم بإنشاء منصة تجارة الفيديو D2C الخاصة بك في غضون دقائق، واحتفظ بالمشتركين لديك لسنوات. إدارة سهلة وقوية لرحلة المشتركين لديك، عبر الأجهزة، وهي أداة فعالة للاحتفاظ بالمشتركين لديك

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