برنامج تحليل رحلة العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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يعمل برنامج تحليلات رحلة العميل، والذي يشار إليه بدلاً من ذلك باسم برنامج تنسيق رحلة العميل، على تبسيط الإشراف على تجربة العميل وأتمتتها عبر قنوات متنوعة. المصطلح المحوري هنا هو "الرحلة"، مما يدل على أن البرنامج يراقب ويدمج ويقيم تفاعلات العملاء عبر جميع القنوات، مما يمكّن الشركات من الاستجابة في الوقت الفعلي وتنفيذ الاستراتيجيات بناءً على السلوكيات الملحوظة.
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SuprSend
suprsend.com
SuprSend عبارة عن بنية أساسية قوية للإشعارات تعمل على تبسيط إشعارات منتجك من خلال نهج واجهة برمجة التطبيقات أولاً. قم بإنشاء وتسليم إشعارات المعاملات والكرونات والمشاركة على قنوات متعددة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات إعلام واحدة. ما الذي تحصل عليه مع SuprSend؟ - دعم متعدد المستأجرين لإدارة العملاء بسهولة - إدارة القالب مع التحكم في الإصدار - صندوق الوارد داخل التطبيق لموقع الويب والتطبيق (React، Angular، JS، Flutter - المكونات المضمنة وبدون رأس) - تكامل الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني وSlack وTeams وWhatsApp والهاتف المحمول والويب - دفع الإخطارات والملخصات - توجيه الإخطارات بين قنوات متعددة - إدارة العلامة التجارية لإرسال إشعارات للمستخدمين النهائيين للعميل - إدارة تفضيلات المستخدم خارج الصندوق - الرجوع للمورد، والتبديل باستخدام التوجيه التلقائي الذكي - تشغيل الحملات أعلى مستودع البيانات - سجلات في الوقت الحقيقي، والتحليلات، وتنبيهات الفشل
Pega
pega.com
Pega عبارة عن منصة قوية منخفضة التعليمات البرمجية تعمل على بناء المرونة في المؤسسات الرائدة في العالم حتى تتمكن من التكيف مع التغيير. يستخدم العملاء اتخاذ القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل لحل تحديات الأعمال الأكثر إلحاحًا - بدءًا من تخصيص المشاركة إلى أتمتة الخدمة وتبسيط العمليات. منذ عام 1983، قمنا ببناء بنيتنا المرنة والقابلة للتطوير لمساعدة الأشخاص على التركيز على الأمور الأكثر أهمية، حتى يتمكنوا من تلبية متطلبات العملاء اليوم مع التحول المستمر للغد.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon هو حل لتخصيص الويب وتنظيم الرحلات التسويقية يساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء وزيادة الأداء من خلال التحليلات المتقدمة.
Solitics
solitics.com
Solitics هي منصة لإدارة بيانات العملاء، تساعد الشركات على دمج وتحليل بياناتهم لتحقيق استراتيجيات تسويق مخصصة وتحسين تجربة العملاء.
ChannelMix
channelmix.com
من خلال منصة شاملة ومجموعة شاملة من منتجات التحليلات، توفر ChannelMix للعلامات التجارية والوكالات الرائدة مسارًا واضحًا لقياس عائد الاستثمار التسويقي وتنميته. تعد ChannelMix رائدة في قياس التسويق الجاهز للمستقبل من خلال تتبع تحليلات الطرف الأول ونماذج البيانات التي تقدم رؤى أكثر دقة واستدامة وتأثيرًا على الأعمال. باستخدام ChannelMix، ستحقق رؤية كاملة وتحكمًا كاملاً في الإنفاق التسويقي والأهداف وعائد الاستثمار والمزيد - دون الحاجة إلى تعلم كيفية الاستعلام أو البرمجة. - لا يتطلب ChannelMix أي معرفة بـ SQL أو البرمجة - يقوم فريقنا بإدارة وإصلاح اتصالات البيانات نيابةً عنك. لقد شهد العملاء انخفاضًا يصل إلى 90% في الوقت اللازم لإعداد البيانات للتحليل باستخدام ChannelMix. - يتم تخزين جميع البيانات في مستودع بيانات مخصص (Amazon Redshift وGoogle BigQuery) يديره فريق ChannelMix لك. نحن نرفع عبء إدارة البيانات عن فريقك. - يتكامل ChannelMix مع أداة BI أو أداة التصور التي تختارها: Tableau وGoogle Data Studio وPower BI وLooker وYellowfin والمزيد. باستخدام لوحات معلومات البداية السريعة، يمكنك الحصول على حل لإعداد التقارير وتشغيله في أقل من 3 أيام. - المنصة مدعومة من قبل فريق مقره الولايات المتحدة بنسبة 100٪. يتلقى العملاء إدارة الحساب ودعم البيانات مع الاستجابة في نفس اليوم.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys هي منصة لتفاعل العملاء عبر قنوات متعددة تساعد الشركات في تحسين حملاتهم التسويقية وزيادة ولاء العملاء.
Indicative
indicative.com
Indicative هي منصة رائدة لتحليلات المنتجات توفر لفرق المنتج والنمو رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين مشاركة العملاء وزيادة التحويل وتحسين الاحتفاظ بهم.
Funnelytics
funnelytics.io
Funnelytics هي أداة لتحليل مسارات العملاء بصرياً، تسمح بتصميم المسارات وتحليل أدائها باستخدام واجهة سحب وإفلات.
Anodot
anodot.com
تعد منصة التحليلات المعززة من Anodot هي الجيل التالي في ذكاء الأعمال. يحدد Anodot بشكل استباقي حوادث العمل ذات الأهمية للإيرادات، ويوصي بالإجراءات، ويقوم بأتمتة عملية المعالجة في الوقت الفعلي. تتجاوز تقنية Anodot الحاصلة على براءة اختراع تصور البيانات من خلال التحليل المستمر وربط مقاييس الأعمال والتنبيهات والتنبؤات في سياقها. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، تقوم تحليلات Anodot المعززة بتنبيه الشركات بشكل استباقي إلى حوادث العمل الحرجة للإيرادات وأتمتة معالجتها في الوقت الفعلي. يوفر حل التكاليف السحابية الخاص بالشركة مراقبة وتنبؤًا دقيقًا بالإضافة إلى توصيات التوفير التي تخفض ما يصل إلى 40% من الإنفاق السحابي السنوي. تستفيد شركات Fortune 500 من Anodot لإدارة تكاليف السحابة وAnodot لمعلومات الدفع للمساعدة في تقليل الهدر السحابي وحماية تدفقات الإيرادات. ينتشر فريقنا في عدة قارات، ويقع مقرنا الرئيسي في الولايات المتحدة وإسرائيل، ويضم وحدات أعمال مخصصة للخدمات الرقمية والمالية والاتصالات. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة www.anodot.com أو تابعنا على LinkedIn وTwitter.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
تقدم Netcore مجموعة شاملة من تجارب ومشاركة العملاء التي تمكن المسوق من إنشاء تجارب مخصصة للعملاء. تتيح منصتها للمسوق ربط بيانات العملاء عبر القنوات والأنظمة، وإنشاء شرائح مستهدفة، وتقديم تجارب مفيدة عبر القنوات الرقمية مثل الويب والبريد الإلكتروني وإشعارات التطبيقات وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة وRCS. بفضل تحليلاتها القوية، تساعد Netcore Cloud العلامات التجارية على فهم جمهورها بشكل أفضل، مما يتيح حملات تسويقية مستهدفة لها صدى لدى العملاء على المستوى الشخصي. تضمن قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في النظام الأساسي تحسين تفاعل كل عميل من أجل المشاركة والتحويل، مما يجعل كل نقطة اتصال فرصة لإثارة الإعجاب والاحتفاظ به. تحظى Netcore بثقة أكثر من 6500 علامة تجارية في قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والتجزئة والخدمات المصرفية والمالية والإعلام والترفيه والسفر لتقديم تجارب مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن بين عملائها العالميين البارزين Swiggy، وMyntra، وCrocs، وPizza Hut، وDomino's، وMcDonald's، وغيرها الكثير. تفتخر شركة Netcore بحصولها على شهادة "مكان رائع للعمل" لمدة ست سنوات متتالية في الهند، مما يؤكد التزامها بثقافة مكان العمل الاستثنائية. تتمتع الشركة بحضور عالمي في أكثر من 20 مكتبًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. Netcore هو نظام التشغيل Martech الذي يساعد الشركة على زيادة نمو الإيرادات وزيادة القيمة الدائمة للعميل وتسريع رحلتها نحو الربحية.
Knotch
knotch.com
ContentEQ عبارة عن نظام أساسي لذكاء المحتوى تستخدمه العلامات التجارية للمؤسسات لفهم أداء محتواها الرقمي وتحسينه. تجمع المنصة بين أفضل تقنيات التقاط البيانات الكمية والنوعية والذكاء الاصطناعي وإستراتيجية الخبراء لمساعدة العلامات التجارية مثل Bank of America وWells Fargo وDeloitte وSquare على تحسين تأثير استثماراتهم في المحتوى الرقمي وتحقيق أهداف أعمالهم.
WebEngage
webengage.com
ويب إنغاج هو نظام متكامل لإدارة البيانات والتسويق، يساعد الشركات على زيادة تفاعل العملاء وتخصيص الحملات عبر قنوات متعددة.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
تحليلات الحاكم هي منصة لقياس التسويق والإسناد تربط بيانات التسويق والمبيعات لتمكن الشركات من فهم رحلة العميل وتحسين استراتيجياتها.
Treasure Data
treasuredata.com
تساعد Treasure Data الشركات على دمج بيانات العملاء لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة من خلال تقديم تجارب مخصصة عبر القنوات المختلفة.
Magnews
magnews.it
Magnews هو الحل الشامل لإدارة رحلة العميل وتحسين قيمة العميل، بدءًا من تعريف الإستراتيجية الشاملة وحتى الأنشطة الفردية وتنفيذ الحملة، مرورًا بتصميم الرحلة، في دورة مستمرة من القياس والتحسين. تعمل Magnews على تمكين فرق التسويق والمبيعات من العمل معًا لاكتساب العملاء وتحويلهم وتنميتهم وإشراكهم وإعادة تنشيطهم وزيادة قيمتهم بالنسبة للعلامة التجارية.
ShiftX
shiftx.com
ShiftX أداة نمذجة عملية سهلة الاستخدام تربط العمليات بالتطبيقات والموارد، وتعزز الكفاءة والوضوح في إدارة سير العمل.
Dreamdata
dreamdata.io
تعمل منصة إسناد الإيرادات B2B الخاصة بـ Dreamdata على توصيل البيانات عبر مجموعتك التقنية الخاصة بالذهاب إلى السوق لتقديم رؤية غير مسبوقة لرحلة عميل B2B الخاصة بك. بدءًا من اللمسة الأولى المجهولة وحتى الفوز التام، يضع Dreamdata حدًا للتخمين ويقدم تحليلًا قابلاً للتنفيذ لما يحفز إيراداتك حقًا. باستخدام Dreamdata، يمكن لشركات B2B تشغيل نماذج إحالة مخصصة قائمة على الحسابات، والحصول على عائد النفقات الإعلانية لكل حملة إعلانية، وقياس عائد استثمار المحتوى، والنمو المعياري، والتنبؤ بالإيرادات، واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات بشأن الجهود التي يجب توسيع نطاقها بعد ذلك.
Xeno
getxeno.com
Xeno عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية D2C من زيادة المبيعات المتكررة بنسبة 11% من خلال بناء فهم لكل عميل على حدة وإنشاء حملات تسويقية أكثر صلة عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp وFacebook وInstagram. يستخدم المئات من تجار التجزئة مثل Levi's وTommy Hilfiger وForever New وJack & Jones وVero Moda وForest Essentials وKama Ayurveda وTaco Bell وNando's Xeno لزيادة مبيعاتهم في التجارة الإلكترونية والمتاجر.
Quantum Metric
quantummetric.com
تطبيق Quantum Metric يقدم تحليلات رقمية لتعزيز فهم سلوك الزوار عبر الويب والتطبيقات، ويُمكن من تحليل التفاعلات وتحسين تجربة المستخدم.
Insightech
insightech.com
توفر Insighttech للفرق الرقمية رؤى واضحة للتجربة الرقمية دون عوائق بسبب البيانات المأخوذة من عينات أو غير كاملة. باستخدام Insightec، يمكنك الحصول على جميع الأدوات اللازمة لإعداد تقارير تسويقية شاملة، وتحليل محتوى الصفحة، وتحسين مسار التحويل، وإعادة إنشاء منصة لموقع الويب في حل واحد سهل التثبيت والتشغيل. استفد من الدعم المخصص لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتدريب الشخصي، وورش العمل والندوات عبر الإنترنت لضمان النجاح المستمر أثناء تطوير القدرة التحليلية لخبرة مؤسستك.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel هو برنامج لتحليل بيانات نوايا الطرف الأول وتتبع رحلة العميل. في المشهد الحالي لتتبع العملاء، مع توقف Universal Analytics وحظر Google Analytics في العديد من البلدان الأوروبية، يعد Salespanel بمثابة الحل الأمثل للشركات B2B التي ترغب في تتبع بيانات رحلة عميل الطرف الأول وربطها بأنظمة المبيعات والتسويق الخاصة بها. . قم بتحديد العملاء المتوقعين وتتبعهم وتأهيلهم وتحليلهم باستخدام Salespanel.
Webeyez
webeyez.com
Webeyez هو السلاح السري الذي تستخدمه الشركات عبر الإنترنت لإصلاح مسارات التحويل المتسربة على الفور وزيادة الإيرادات. تسلط المنصة الضوء على كل خطوة من رحلة المستهلك في الموقع وتستخدم التعلم الآلي لتسليط الضوء على نقاط الاحتكاك الخفية وتحديد أولوياتها - مما يمنح قادة الإيرادات صاروخًا يبحث عن الحرارة لتحديد المشكلات التي تسبب انخفاض التحويل وخسارة الإيرادات على الفور. • تحديد المشكلات الحرجة التي تضر بالتحويلات عبر الإنترنت (في الوقت الفعلي) • تحديد أولويات العناصر التي تتطلب اهتمامًا فوريًا (استنادًا إلى خسارة الإيرادات والمستخدمين المتأثرين) • التنفيذ بسرعة باستخدام رؤى Webeyez المستندة إلى البيانات. توفر منصة SaaS تقارير وتنبيهات في الوقت الفعلي بشأن كل حدث بينما وكذلك قياس التأثير المالي على التحويلات عبر الإنترنت وخسارة الإيرادات الفعلية ($$). يوفر Webeyez تسجيلات الجلسة والتفاصيل التقنية الكاملة لكل حدث. يتميز تنفيذ Webeyez بالسلاسة والنتائج فورية (مكونات إضافية بنقرة واحدة لـ Magento وWooCommerce وGoogle Tag Manager (GTM) وأي موقع يستند إلى JavaScript).
B2Metric
b2metric.com
B2Metric عبارة عن نظام أساسي لتحليل البيانات مدعوم بالذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي يمكّن فرق التسويق وتحليلات البيانات وإدارة علاقات العملاء من فهم اتجاهات العملاء وسلوكياتهم بشكل أفضل. تستخدم B2Metric التعلم الآلي لأتمتة تحليل البيانات وإنشاء رؤى تنبؤية، والتي يمكن استخدامها لتحسين مشاركة العملاء والاحتفاظ بهم ونموهم.
Taglayer
taglayer.com
ونحن نعتقد أن كل شخص لديه المشاعر والصفات الخاصة بهم. غالبًا ما يكون لدى المسوقين أفكار رائعة لا يمكنهم تنفيذها بأنفسهم بسبب افتقارهم إلى مهارات التطوير. يؤدي هذا غالبًا إلى الإحباط والتكاليف المرتفعة والكثير من الموارد اللازمة. هدفنا هو تمكين جميع المسوقين من إنشاء أفضل تجربة ممكنة للعملاء، باستخدام أداة سهلة الاستخدام وفعالة لا تتضمن أي برمجة من جانبهم. ليس فقط على موقعهم الإلكتروني، ولكن يتم تبسيطه عبر جميع قنواتهم المختلفة.
Cleeng
cleeng.com
قم بإنشاء منصة تجارة الفيديو D2C الخاصة بك في غضون دقائق، واحتفظ بالمشتركين لديك لسنوات. إدارة سهلة وقوية لرحلة المشتركين لديك، عبر الأجهزة، وهي أداة فعالة للاحتفاظ بالمشتركين لديك
CrowdPower
crowdpower.io
قم بإنشاء عمليات أتمتة بسيطة للبريد الإلكتروني لضم مستخدمين جدد، وتقليل معدل التوقف عن العمل، والحفاظ على تفاعل العملاء مع منصة مشاركة العملاء رقم 1 لمنتجات SaaS.
Customer Alliance
customer-alliance.com
Customer Alliance هو برنامج لإدارة الضيافة على شبكة الإنترنت للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات. يؤدي هذا البرنامج أداءً جيدًا في إدارة الفنادق والحجز وإدارة الغرف والتحكم في سمعتك عبر الإنترنت.
Datatrics
datatrics.com
توفر Datatrics إمكانات التعلم الآلي التي ستساعد منصات المستخدمين على أن تصبح أكثر ذكاءً كلما طالت مدة عملهم مع Datatrics. يتم تحليل كل تفاعل مع نقاط الاتصال وكل رحلة يتم قطعها ومعالجتها في الوقت الفعلي، ويتم استخدامها لتدريب خوارزمية Datatrics.
[24]7.ai
247.ai
[24] تستخدم حلول مشاركة العملاء 7.ai™ الذكاء الاصطناعي للمحادثة لفهم نوايا العملاء، مما يمكّن الشركات من إنشاء تجارب عملاء مخصصة وتنبؤية وسهلة عبر جميع القنوات؛ جذب العملاء والاحتفاظ بهم؛ تعزيز إنتاجية الوكيل ورضاه؛ وزيادة الإيرادات مع خفض التكاليف. تستخدم أكبر العلامات التجارية وأكثرها شهرة في العالم [24]7.ai تقنيات قائمة على المقاصد لخدمة عدة مئات الملايين من الزوار من خلال مليارات المحادثات سنويًا، ومعظمها آلي. والنتيجة هي تحسن كبير في الاعتماد الرقمي، ورضا العملاء، ونمو الإيرادات.
Alpine IQ
alpineiq.com
تعمل Alpine IQ على تمكين الصناعات عالية المخاطر من خلال توفير التكنولوجيا التي تركز على العملاء لمساعدة تجار التجزئة والعلامات التجارية من جميع الأحجام على حل تحديات النمو وتحقيق الإيرادات. توفر الشركة للعملاء مجموعة الأدوات الأكثر شمولاً في الصناعة لحماية جميع العمليات داخل المتجر وعبر الإنترنت وتقسيمها والترويج لها.
HarmonizeAi
harmonize.ai
يتيح لك HarmonizeAi فهم تجربة العملاء عبر كل قناة من خلال التعليقات في الوقت الفعلي من أكثر من 120 مصدرًا وعمليات تكامل يتم تغذيتها في منصة واحدة، مما يوفر لك رؤية كاملة لما يفكر فيه عملاؤك والمستهلكون ويشعرون به ويشترونه.
Hubalz
hubalz.com
احصل على فهم كامل لعملائك عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية. تمنحك Hubalz الأدوات اللازمة لفهم رحلة العميل وتحسين عائد الاستثمار التسويقي.
MoEngage
moengage.com
MoEngage هي منصة لمشاركة العملاء عبر قنوات متعددة، تتيح تحقيق تفاعل مخصص باستخدام تحليلات البيانات وأدوات الأتمتة.
Act-On
act-on.com
ACT-ON هي منصة لأتمتة التسويق تساعد الشركات في إدارة حملات التسويق وتحسين تفاعلات العملاء عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
Bombora
bombora.com
يحدد عرض Bombora الشركات التي تبحث حاليًا عن المواضيع وكثافة تلك الجهود. ويقوم بتسجيل هذه الإشارات لمساعدة فرق المبيعات والتسويق على تحديد أولويات الحسابات المستهدفة، وتخصيص محادثاتهم معهم، وتحسين جهود التسويق. تقدم Bombora أعظم قيمة للمؤسسات التي تضم أكثر من 100 موظف.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst هي المنصة الرائدة لدفع النمو من خلال عملائك. تم تصميمه لتقديم قيمة على طول تجربة العملاء بأكملها؛ يقوم Catalyst بتحويل المشترين الجدد إلى إيرادات مدى الحياة. من خلال سير العمل القائم على الاحتفاظ والأتمتة التي تركز على الإيرادات، نقوم بتعزيز الفرق التي تركز على العملاء. تعمل عمليات التكامل المؤسسي السلسة التي تقدمها Catalyst على مركزة بيانات العملاء المنعزلة في النظام الأساسي الأكثر سهولة في الصناعة، والمدعوم بسير العمل المتقدم. أتمتة رحلات العملاء الأفضل في فئتها وتوسيع نطاقها؛ زيادة إنتاجية المستخدم واعتماده؛ وتقديم رؤى واضحة حول صحة العملاء تعمل على تحسين تجربة العميل بدقة - بدءًا من الإعداد وحتى المناصرة. كن شريكًا مع فريق Catalyst الموثوق به والنظام الأساسي البديهي لبناء وتكرار وتوسيع نطاق استراتيجية النمو التي يقودها العملاء. تعرف على المزيد على https://catalyst.io/
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero هي منصة تساعد الشركات في تحسين نجاح العملاء وتقليل معدل الانسحاب، من خلال أدوات تحليل وتخصيص شاملة.
Constant Contact
constantcontact.com
تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare هو تطبيق لتحليل تجربة المستخدم يساعد الشركات على فهم تفاعلات المستخدم وتحسين الأداء عبر الإنترنت.
CustomerGauge
customergauge.com
يقوم برنامج Account Experience تلقائيًا بالتقاط التعليقات من حساباتك وتوزيعها بما في ذلك البيانات غير المتعلقة بالاستطلاع إلى مديري الخطوط الأمامية في الوقت الفعلي لمساعدتهم على تقليل التباطؤ وزيادة عمليات البيع وإغلاق الأعمال الجديدة من خلال الإحالات المستندة إلى المروجين. CustomerGauge عبارة عن منصة لإدارة تجربة العملاء B2B تمكن العملاء من: - جمع تعليقات العملاء من العديد من أصحاب المصلحة في الحساب - إنشاء لوحات معلومات مخصصة لعرض النتائج في الوقت الفعلي - تحديد الأهداف والغايات لإغلاق الحلقة مع العملاء - تقسيم رؤى العملاء حسب المنطقة والمنتج والمنشأة والمزيد. - ومواءمة مبادرات الأعمال المتعلقة بتجربة العملاء للموظفين يعد CustomerGauge أيضًا الحل الأول والوحيد لإدارة تجربة العملاء الذي يجمع تلقائيًا رؤى العملاء وبيانات الإيرادات. يسمح هذا لمديري تجربة العملاء بما يلي: - تحديد وترتيب أولويات تحسينات تجربة العملاء الأكثر تأثيرًا - توقع تأثير تحسينات تجربة العملاء المستقبلية عبر رحلة العميل - وتقديم تقرير عن عائد الاستثمار لمبادرات تجربة العملاء القيمة
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital هي منصة شاملة لتجربة العملاء والبيانات، تسهل تخصيص الحملات التسويقية عبر عدة قنوات مثل الويب والبريد الإلكتروني والرسائل النصية.
Heap
heap.io
Heap هو منصة لتحليل البيانات تساعد الشركات على فهم سلوك المستخدم وتحسين تجربة العميل من خلال تتبع التفاعلات وتحليلها تلقائيًا.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack هي منصة التحليلات والإسناد الرائدة في مجال B2B. يتصل HockeyStack بجميع منصاتك، وينظف بياناتك، ويسمح لك بقياس ما يقود خط الأنابيب وتصور رحلات المشتري. تحليلات SaaS الشاملة. HockeyStack هي أداة تحليلية SaaS تعمل على توحيد بيانات التسويق والمنتجات والإيرادات والمبيعات للكشف عن الرؤى المخفية، مثل القيمة الدائمة للحملة، أو معدل التراجع لكل قناة تسويقية. تستخدم المئات من فرق الإيرادات في شركات مثل 8x8 وActiveCampaign وCognism HockeyStack لجذب المزيد من خطوط الأنابيب وإتمام الصفقات بشكل أسرع.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.
Impact
impact.com
تعمل Impact.com، المنصة العالمية الرائدة لإدارة الشراكات، على تغيير الطريقة التي تكتشف بها المؤسسات جميع أنواع الشراكات وتديرها - بما في ذلك الشركات التابعة، وأصحاب النفوذ، وناشري المحتوى التجاري، والأعمال التجارية بين الشركات، والمزيد - منذ تأسيسها في عام 2008. يساعد النظام الأساسي المبني الشركات - العلامات التجارية والناشرين والوكالات - على بناء علاقات حقيقية ودائمة ومجزية مع كل من الناشرين والمستهلكين. ومن خلال توفير الرؤية عبر رحلة المستهلك بأكملها، فإنهم قادرون على تجميع القيمة الإجمالية لمزيج الشراكات بالكامل وتنسيقها وتحسينها بسهولة وشفافية - مما يؤدي إلى دفع النمو وخلق قيمة جديدة للمستهلكين. لمعرفة المزيد حول كيفية قيام منصة التكنولوجيا وسوق الشراكات الخاصة بـ Impact.com بتعزيز نمو إيرادات العلامات التجارية العالمية للمؤسسات مثل Walmart وUber وShopify وLenovo وL'Oreal وFanatics وLevi's و1-800-Flowers، تفضل بزيارة www.impact. com.
Insider
useinsider.com
Insider هي منصة شاملة لمساعدة الشركات في إنشاء تجارب مخصصة عبر قنوات متعددة باستخدام بيانات العملاء والذكاء الاصطناعي.
JENTIS
jentis.com
تأسست JENTIS في فيينا عام 2020 على يد فريق مكون من خمسة أفراد حول توماس تاوشنر وكلاوس مولر. من خلال منصة التقاط البيانات (DCP)، قامت JENTIS بتطوير حل مبتكر لتتبع الويب يعتمد على التتبع من جانب الخادم. باستخدام JENTIS DCP، لا تلتقط الشركات بياناتها بطريقة متوافقة مع الخصوصية فحسب، بل أيضًا بجودة أعلى من التتبع التقليدي - دون الحاجة إلى تغيير مجموعتها التقنية. وبالتالي، تتيح JENTIS حملات محسّنة عبر الإنترنت وقرارات أفضل تعتمد على البيانات.
Latana
latana.com
يساعد تطبيق Latana Brand Tracking، المدعوم بتكنولوجيا التعلم الآلي، العلامات التجارية على اتخاذ قرارات تسويقية أفضل من خلال تقديم رؤى قابلة للتطوير لإدارة العلامة التجارية.
Acquia
acquia.com
تتكامل Acquia Marketing Cloud بسلاسة مع أي نظام تابع لجهة خارجية وتتيح التكوين السهل لأي معايير عمل مباشرة في النظام الأساسي. تم تصميم Acquia Marketing Cloud للاستفادة منه من قبل جميع الفرق التي تحتاج إلى الوصول إلى بيانات العملاء، وهي تدعم الأعمال عبر المجالات والعلامات التجارية والمناطق الجغرافية ومواقع الويب. قم بزيادة سرعة التسويق مع تحصين عملك في المستقبل لأي شيء يأتي بعد ذلك. اكتساب المرونة لتلبية احتياجات المستهلكين المتغيرة مع زيادة الكفاءات بين الإدارات.
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO هو منصة تحليل بيانات تركز على الخصوصية، تساعد الشركات في جمع وتحليل بيانات العملاء لضمان الامتثال لقوانين حماية البيانات.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.
Squeaky
squeaky.ai
منصة رؤى العملاء ذات الأولوية للخصوصية. يساعدك Squeaky على تنمية أعمالك من خلال بناء تجارب رقمية أفضل. تشتمل أداتنا الشاملة على التحليلات وتسجيل الجلسة والتعليقات والخرائط الحرارية.
Tealium
tealium.com
تيليوم هي منصة لتوحيد وإدارة بيانات العملاء من مصادر متنوعة، تساعد الشركات على تحسين استراتيجياتها في التسويق والتفاعل مع العملاء.
TheyDo
theydo.io
تطبيق TheyDo يتيح للفرق تتبع وإدارة رحلات العملاء بشكل تعاوني ويساعدهم في تحسين تجربة العملاء من خلال تحليل سلوكاتهم وتفضيلاتهم.
Totango
totango.com
تطبيق Totango هو برنامج لإدارة نجاح العملاء يساعد الشركات في زيادة نموها من خلال تحسين رضا العملاء والاحتفاظ بهم.
Woopra
woopra.com
Woopra هي أداة لتحليلات رحلة العملاء، تساعد الشركات في تتبع وتفسير تفاعلات المستخدمين عبر القنوات المختلفة لتحسين المشاركة والاحتفاظ.
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy عبارة عن منصة تجربة رقمية موثوقة تجمع بين إعادة تشغيل الجلسة ومراقبة أخطاء الواجهة الأمامية وتحليلات المنتج وتحديد الأولويات في نظام واحد مع ضمان الخصوصية والأمان. ماذا يمكنك أن تفعل مع Zipy؟ > فهم سلوك المستخدم لتجنب التغيير > مراقبة المستخدمين المباشرين والأخطاء في الوقت الفعلي للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ > تقليل الوقت لحل أخطاء JS وواجهة برمجة التطبيقات باستخدام أدوات التطوير المضمنة > التعاون مع أعضاء فريقك بشأن مشكلات تجربة العملاء > الحصول على إعادة تشغيل فيديو رحلة العميل والشبكة السجلات وسجلات وحدة التحكم وتتبعات المكدس كلها في مكان واحد من يمكنه استخدام Zipy؟ يعد Zipy مفيدًا جدًا لفرق المنتجات ومحللي الأعمال ونجاح العملاء ودعم العملاء والمطورين الذين يتعين عليهم حل مشكلات العملاء. ما الذي ستحققه مع Zipy؟ > خفض معدل TTR بنسبة 50% ووفر الوقت الذي يستغرقه فريق الدعم والتطوير في تصحيح الأخطاء > تقليل توقف العملاء عن طريق إصلاح مشكلاتهم بشكل استباقي > إنشاء منتج أفضل واستراتيجية GTM استنادًا إلى فهم سلوك المستخدم بواسطة فرق المنتج والمحللين
FirstHive
firsthive.com
FirstHive عبارة عن نظام أساسي متكامل لبيانات العملاء يمكّن المسوقين الاستهلاكيين والعلامات التجارية من التحكم في بيانات الطرف الأول الخاصة بهم من جميع المصادر، سواء عبر الإنترنت أو دون الاتصال بالإنترنت، كما يتيح حملات مخصصة للغاية تؤدي إلى زيادة التحويلات.
Factors.AI
factors.ai
تطبيق Factors.AI يساعد المسوقين في تعزيز عائد الاستثمار، وتحليل البيانات من مصادر مختلفة لتقديم رؤى شاملة حول الأنشطة التسويقية وتأثيرها على الإيرادات.
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