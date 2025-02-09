برنامج تحليل رحلة العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية - السنغال

Piwik PRO

piwik.pro

Piwik PRO هو أول بديل موجه نحو الخصوصية لبرنامج Google Analytics. تم إنشاء Piwik PRO Analytics Suite في عام 2013، وهو يسمح بتتبع سلوك المستخدمين على الويب والتطبيقات والمنتجات والشبكة الداخلية. تضمن المنصة الامتثال لقوانين حماية البيانات الصارمة الخاصة بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين وروسيا، بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA). مع المنصة الرائعة تأتي خدمة عملاء رائعة. بدءًا من التنفيذ والإعداد، ومرورًا بالتدريب على المنتج، ووصولاً إلى الاستشارات التحليلية وعمليات التكامل المخصصة - يوفر Piwik PRO نهجًا شخصيًا في كل خطوة من رحلتك. تحليلات Piwik PRO Analytics Suite تتبع سلوك العملاء عبر مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول والمنتجات الرقمية ومناطق ما بعد تسجيل الدخول دون المساس بخصوصية المستخدم. احصل على بياناتك دون أي تأخير أو مشكلات في المعالجة، بغض النظر عن نطاق المعلومات التي تريد تحليلها. تسمح تقارير الجمهور والاكتساب والسلوك سهلة الإنشاء لبياناتك بسرد قصتها دون أي أدوات تصور إضافية. مدير العلامات يمكنك إدارة العلامات ووحدات البكسل وأكواد JavaScript بسهولة لمواقع الويب والمنتجات الرقمية ومناطق الأعضاء الآمنة دون إشراك فريق تكنولوجيا المعلومات لديك. قم بتوسيع قدراتك التحليلية من خلال مكتبة واسعة من قوالب العلامات والمشغلات والشروط. حافظ على امتثالك لقوانين الخصوصية من خلال تحديد العلامات التي تتطلب موافقة مسبقة، وضبط التتبع الخاص بك وفقًا لتفضيلات خصوصية المستخدم. منصة بيانات العملاء يمكنك الاطلاع على جميع بيانات عملائك في مكان واحد وفهمهم بشكل أفضل، كمجموعات وأفراد. قم باستيراد البيانات وتجميعها من إدارة علاقات العملاء ومنصات التجارة الإلكترونية وغير المتصلة بالإنترنت ونماذج الويب وتطبيقات الهاتف المحمول والمصادر الأخرى لتحقيق رؤية واحدة للعميل. قم بتحسين جهودك التسويقية عبر القنوات دون المساس بالخصوصية والأمان. مدير الموافقة جمع ومعالجة الموافقات وطلبات البيانات لاحترام حقوق خصوصية المستخدم في جميع أنحاء العالم. احصل على أدواتك ومواقعك الإلكترونية محدثة السرعة باستخدام القانون العام لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي، وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) في كاليفورنيا، وقانون LGPD في البرازيل، وغيرها من القوانين حول العالم. اكتشف ما يمكننا فعله لمؤسستك. زيارة: https://piwik.pro/