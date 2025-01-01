البحث

الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج تحليل رحلة العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج تحليلات رحلة العميل، والذي يشار إليه بدلاً من ذلك باسم برنامج تنسيق رحلة العميل، على تبسيط الإشراف على تجربة العميل وأتمتتها عبر قنوات متنوعة. المصطلح المحوري هنا هو "الرحلة"، مما يدل على أن البرنامج يراقب ويدمج ويقيم تفاعلات العملاء عبر جميع القنوات، مما يمكّن الشركات من الاستجابة في الوقت الفعلي وتنفيذ الاستراتيجيات بناءً على السلوكيات الملحوظة.