برنامج تحليل رحلة العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر سليمان

Woopra

woopra.com

Woopra هو أحد حلول تحليلات رحلة العملاء الذي يعيد تعريف كيفية فهم الشركات لعملائها وتحليلها وإشراكهم والاحتفاظ بهم. تم تصميم النظام الأساسي لدعم التحسين والنمو طوال دورة حياة العميل بأكملها. الاستفادة من البيانات على المستوى الفردي لتجميع تقارير التحليلات للحصول على رؤى دورة الحياة الكاملة التي تسد فجوات الأقسام. تعمل تقنية التتبع الخاصة بشركة Woopra على تتبع الاستخدام عبر موقع الويب الخاص بك والمنتج وتطبيقات الهاتف المحمول. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة أكثر من 51 عملية تكامل بنقرة واحدة مع شركاء مثل Salesforce وMarketo وIntercom وSegment لتوحيد نقاط البيانات المتباينة عبر الأدوات والفرق بسلاسة. مع تدفق البيانات إلى Woopra، تكشف ملفات تعريف الأشخاص عن سجل سلوكي كامل لكل مستخدم، بدءًا من اللمسة الأولى وحتى التحويل وما بعده. جعل كل مشاركة فرصة لإنشاء تجارب ودعم أكثر تخصيصًا. تشتمل ميزات التحليلات المتقدمة على رحلات العملاء غير الخطية وتقارير الاتجاهات والاحتفاظ المدعومة بالبيانات المدمجة. ترجمة الأرقام إلى أشخاص وفتح طرق عرض جديدة تمامًا حول من وماذا وكيف في بياناتك. وأخيرًا، تعمل Woopra's Triggers على تمكين الفرق من اتخاذ إجراءات في الوقت الفعلي بشأن بياناتهم. يمكنك تخصيص محتوى الصفحة تلقائيًا، أو تشغيل رسالة دردشة، أو تسجيل حملات تنقيط للشرائح، أو تحديث حالة العميل المتوقع، أو تخصيص عرض ترويجي بدون أي زمن وصول. إلى جانب البيانات السلوكية والديموغرافية القوية، تستطيع الشركات تقديم تجارب مخصصة من خلال القناة الصحيحة وفي الوقت المناسب. مع أكثر من 200000 مستخدم و1000 عميل مبتكر في جميع أنحاء العالم، توفر Woopra أول حل تحليلي موحد تستخدمه SaaS والتجارة الإلكترونية والخدمات عند الطلب لفهم العملاء وإشراكهم والتواصل معهم من خلال البيانات.