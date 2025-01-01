برنامج تحليل رحلة العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية - نيوي

JENTIS

jentis.com

تأسست JENTIS في فيينا عام 2020 على يد فريق مكون من خمسة أفراد حول توماس تاوشنر وكلاوس مولر. من خلال منصة التقاط البيانات (DCP)، قامت JENTIS بتطوير حل مبتكر لتتبع الويب يعتمد على التتبع من جانب الخادم. باستخدام JENTIS DCP، لا تلتقط الشركات بياناتها بطريقة متوافقة مع الخصوصية فحسب، بل أيضًا بجودة أعلى...