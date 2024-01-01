برنامج تحليل رحلة العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية - البوسنة والهرسك

Taglayer

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ونحن نعتقد أن كل شخص لديه المشاعر والصفات الخاصة بهم. غالبًا ما يكون لدى المسوقين أفكار رائعة لا يمكنهم تنفيذها بأنفسهم بسبب افتقارهم إلى مهارات التطوير. يؤدي هذا غالبًا إلى الإحباط والتكاليف المرتفعة والكثير من الموارد اللازمة. هدفنا هو تمكين جميع المسوقين من إنشاء أفضل تجربة ممكنة للعملاء، باستخدا...