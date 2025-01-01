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منصات بيانات العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية

تلعب منصات بيانات العملاء (CDPs) دورًا حاسمًا في توحيد بيانات العملاء ومركزيتها ضمن قاعدة بيانات واحدة. تزود هذه الأدوات فرق التسويق بالرؤى الأساسية اللازمة لتنفيذ الحملات الناجحة. تتمتع CDPs بالقدرة على جمع البيانات من مصادر مختلفة، سواء عبر الإنترنت أو دون الاتصال بالإنترنت، بما في ذلك مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات البريد الإلكتروني، مما يوفر نظرة شاملة لكل عميل. بعد استرجاع البيانات، تمكن CDPs المؤسسات من التنبؤ بالخطوات التالية الأكثر فعالية للعملاء الأفراد، مما يساعد الشركات على فهم كيفية الاحتفاظ بعملاء محددين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لفرق خدمة العملاء استخدام CDPs لتخصيص خدمات الدعم الخاصة بهم وفقًا للاحتياجات الفريدة لكل عميل. توجد عادةً إمكانات التكامل مع برامج أتمتة التسويق وبرامج مستودع البيانات ومنصات تخزين البيانات الأخرى في CDPs.

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo هي منصة تسويق أتمتة تتيح للشركات التواصل مع العملاء عبر منصات متعددة باستخدام بيانات دقيقة وتحليلات متقدمة.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Salesmanago هو منصة لتفاعل العملاء تساعد الشركات على أتمتة تسويقهم وتحسين التفاعل مع العملاء من خلال أدوات وتجارب مخصصة.

Customer.io

Customer.io

customer.io

Customer.io هو منصة للتفاعل مع العملاء تتيح للفرق التسويقية إنشاء حملات معتمدة على البيانات عبر قنوات متعددة مثل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة.

Piwik PRO

Piwik PRO

piwik.pro

Piwik PRO هو منصة تحليل بيانات تركز على الخصوصية، تساعد الشركات في جمع وتحليل بيانات العملاء لضمان الامتثال لقوانين حماية البيانات.

Contlo

Contlo

contlo.com

تطبيق Contlo هو منصة تسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل التفاعل مع العملاء من خلال حملات متعددة القنوات وتحليل سلوك العملاء.

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Skeepers هو تطبيق لإدارة المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، يوفر أدوات للحملات التسويقية والتفاعل مع المؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely هي منصة برمجية American للتجريب والتوصيل المتقدم، توفر أدوات اختبار A/B، تخصيص المحتوى، وتحسين تفاعل العملاء عبر الإنترنت.

OpenText

OpenText

opentext.com

تطبيق OpenText يدير المحتوى والبيانات غير المهيكلة للشركات الكبيرة والوكالات الحكومية، مع التركيز على متطلبات إدارة المعلومات.

Ascent360

Ascent360

ascent360.com

Ascent360 هي منصة تكامل إدارة بيانات العملاء، تقدم رؤية شاملة للعملاء وتساعد في إنشاء حملات تسويقية مخصصة لتعزيز المشاركة والاحتفاظ بالعملاء.

Forest Admin

Forest Admin

forestadmin.com

فورست أدمين هي أداة منخفضة الشيفرة لإنشاء لوحات الإدارة الداخلية، مما يسهل على الفرق تطوير أدوات داخلية وإدارة البيانات.

Hightouch

Hightouch

hightouch.io

Hightouch منصة لتفعيل البيانات تساعد المؤسسات في مزامنة بيانات العملاء عبر أدوات متعددة لتخصيص التجارب وتحسين العمليات التسويقية.

Insider

Insider

useinsider.com

Insider هي منصة شاملة لمساعدة الشركات في إنشاء تجارب مخصصة عبر قنوات متعددة باستخدام بيانات العملاء والذكاء الاصطناعي.

Census

Census

getcensus.com

تطبيق Census هو منصة لتحويل البيانات، تساعد الشركات على مزامنة بيانات العملاء مع الأدوات اللازمة لتحسين العمليات التسويقية والتجارية.

Formaloo

Formaloo

formaloo.com

Formaloo هو منصة لإنشاء استبيانات وتطبيقات ويب وأدوات تفاعلية بسهولة، بدون الحاجة لبرمجة، مع إمكانية تنظيم البيانات وتحليلها.

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat منصة لإدارة بيانات العملاء وتحسين تجربة العملاء، توفر أتمتة وتكامل مع أدوات متعددة لتحليل الأداء وتحسين النجاح.

Segment

Segment

segment.com

Segment هو منصة لجمع بيانات العملاء تساعد الشركات على جمع البيانات مباشرة من العملاء، وتوحيد سجلاتهم، وإرسال البيانات إلى الأنظمة المختلفة.

Catalyst

Catalyst

catalyst.io

كاتاليست هو منصة تركز على تحسين تجربة العملاء وتعزيز النمو من خلال الأتمتة والدمج الفعال لبيانات العملاء.

Lexer

Lexer

lexer.io

تطبيق Lexer هو منصة لإدارة بيانات العملاء وتجربة التسويق والمبيعات وخدمة العملاء، يوفر رؤى شاملة لتحسين التفاعل مع العملاء.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital هي منصة شاملة لتجربة العملاء والبيانات، تسهل تخصيص الحملات التسويقية عبر عدة قنوات مثل الويب والبريد الإلكتروني والرسائل النصية.

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics هي منصة لإدارة بيانات العملاء، تساعد الشركات على دمج وتحليل بياناتهم لتحقيق استراتيجيات تسويق مخصصة وتحسين تجربة العملاء.

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk هو تطبيق لتحليل البيانات الآلية، يدعم مراقبة الأداء والأمان وتوفير تحليلات دقيقة من مصادر بيانات متعددة.

Arena

Arena

arena.im

تطبيق Arena يوفر أدوات تفاعل مباشر تعتمد على البيانات الأولية، مثل الدردشة المباشرة والمدونات، لبناء جماهير موثوقة عبر الإنترنت وتطبيقات الحدث.

Pimcore

Pimcore

pimcore.com

Pimcore هو برنامج مفتوح المصدر لإدارة البيانات وتجربة العملاء، يمكّن الشركات من تنظيم معلومات المنتج والأصول الرقمية بفاعلية.

WebEngage

WebEngage

webengage.com

ويب إنغاج هو نظام متكامل لإدارة البيانات والتسويق، يساعد الشركات على زيادة تفاعل العملاء وتخصيص الحملات عبر قنوات متعددة.

Mobio

Mobio

mobio.io

موبيو هو منصة متكاملة لفِرق التسويق والمبيعات والخدمات، مع قاعدة بيانات مركزية لتلبية احتياجات الأعمال اليومية.

Treasure Data

Treasure Data

treasuredata.com

تساعد Treasure Data الشركات على دمج بيانات العملاء لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة من خلال تقديم تجارب مخصصة عبر القنوات المختلفة.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

بلومريتش هي منصة لتجربة التجارة الإلكترونية تحسن من رحلات العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوفر إدارة محتوى مرنة وأدوات أتمتة التسويق.

WayMore

WayMore

waymore.io

وَي مَوَر هو منصة تسويق سحابية شاملة تساعد الأعمال على زيادة المبيعات وتقليل التكاليف من خلال أدوات تحليل البيانات والأتمتة والتسويق الرقمي.

CustomerLabs

CustomerLabs

customerlabs.com

CustomerLabs عبارة عن منصة بيانات عملاء بدون كود تساعد الشركات على تتبع وتحليل بيانات العملاء وإعداد حملات تسويقية مخصصة عبر قنوات مختلفة.

Acquia

Acquia

acquia.com

تطبيق Acquia Marketing Cloud يدمج بسهولة مع الأنظمة الخارجية ويدعم الفرق في الوصول إلى بيانات العملاء عبر المجالات والعلامات التجارية المختلفة.

Totango

Totango

totango.com

تطبيق Totango هو برنامج لإدارة نجاح العملاء يساعد الشركات في زيادة نموها من خلال تحسين رضا العملاء والاحتفاظ بهم.

Simon Data

Simon Data

simondata.com

تساعد منصة Simon Data الفرق التسويقية في إدارة وتحليل بيانات العملاء، مما يعزز التخصيص والتجزئة لحملات التسويق بفعالية.

Tealium

Tealium

tealium.com

تيليوم هي منصة لتوحيد وإدارة بيانات العملاء من مصادر متنوعة، تساعد الشركات على تحسين استراتيجياتها في التسويق والتفاعل مع العملاء.

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

ناتكور كلاود توفر أدوات شاملة لإشراك العملاء وتحسين تجربتهم عبر قنوات متعددة، مما يساعد المسوقين في إنشاء تجارب مخصصة وتحقيق نتائج أفضل.

RevSetter

RevSetter

revsetter.com

RevSetter هو منصة لإدارة العائدات ونجاح العملاء توفر أدوات لتحسين التواصل وفعالية الفرق عبر تحليلات البيانات وإدارة سير العمل.

BambooBox

BambooBox

bamboobox.ai

تُساعد تطبيق BambooBox فرق تسويق النمو في زيادة الإيرادات من خلال إدارة البيانات وتحديد أولويات الحسابات وتقديم رؤى للعملاء.

NetWise

NetWise

netwisedata.com

NetWise هو مزود رئيسي لبيانات الجمهور بين الشركات، يتيح استهداف جماهير متعددة عبر قنوات التسويق المختلفة باستخدام بيانات موثوقة.

DinMo

DinMo

dinmo.com

يتيح تطبيق DinMo للمستخدمين الوصول إلى بياناتهم بسهولة، واستخراج رؤى ذكية، وإنشاء شرائح مخصصة، دون الحاجة لمحلل بيانات.

Aislelabs

Aislelabs

aislelabs.com

تطبيق Aislelabs هو منصة شاملة لإدارة هوية العملاء والوصول، تشمل تسجيلات ويب قابل للتخصيص، إدارة ملفات شخصية، وتكامل التسويق.

Omeda

Omeda

omeda.com

Omeda هو منصة لتكنولوجيا التسويق، تقدم أدوات لإدارة البيانات، الأتمتة، وتنمية الجمهور، مما يسهل تنظيم وتحليل البيانات وتحسين الكفاءة.

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks هي منصة تسويقية تعتمد على الحساب تساعد الشركات في تحديد حسابات مستهدفة ومشاركتها وتحليل الأداء لزيادة الإيرادات.

Squeezely

Squeezely

squeezely.tech

تطبيق Squeezely يساعد الأعمال على زيادة التحويل من خلال تخصيص تجارب العملاء باستخدام بيانات مستخلصة من مصادر متعددة.

Leadspace

Leadspace

leadspace.com

Leadspace هو منصة بيانات تتيح دمج مصادر البيانات لتحديد الأهداف التسويقية وتحسين تفاعل العملاء في الوقت الفعلي.

Listrak

Listrak

listrak.com

Listrak هي منصة لتفاعل العملاء في صناعة البيع بالتجزئة، تقدم خدمات تسويق متعددة مثل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة لتحقيق نتائج محسنة.

Blueshift

Blueshift

blueshift.com

تطبيق Blueshift يتيح للشركات تحسين تجربة العملاء من خلال تحليل البيانات وتخصيص الرسائل عبر قنوات متعددة، مما يعزز التفاعل والولاء.

LeadBoxer

LeadBoxer

leadboxer.com

LeadBoxer هي منصة لتوليد وتقييم العملاء المحتملين، تُساعد فرق المبيعات في تتبع سلوك الزوار وتحليل بياناتهم لزيادة فعالية الاستجابة.

RudderStack

RudderStack

rudderstack.com

RudderStack هو منصة لإدارة بيانات العملاء، تتيح جمع وتوحيد البيانات من مصادر متعددة وتوفير رؤى دقيقة لتحسين اتخاذ القرارات.

Ortto

Ortto

ortto.com

أورتو هو برنامج أتمتة تسويق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد الشركات في إدارة الحملات التسويقية عبر قنوات متعددة وتحليل بيانات العملاء.

Transitiv

Transitiv

transitiv.io

تطبيق Transitiv هو منصة تسويق متعددة القنوات مؤتمتة بالكامل ومتاحة للجميع، تتيح تحسين الحملات الإعلانية بشكل فعال.

Squirro

Squirro

squirro.com

Squirro هو أداة ذكاء اصطناعي تستخدم في البحث وتحليل البيانات، تسهل الوصول للمعلومات المهمة من مصادر متعددة وتعزز دقة النتائج.

Scal-e

Scal-e

scal-e.com

تساعد تطبيق Scal-e العلامات التجارية على توصيل الرسائل المناسبة لكل شخص في الوقت المناسب ومن خلال القنوات الصحيحة باستخدام بيانات مُنظمة.

Journify

Journify

journify.io

تطبيق Journify هو منصة لجمع بيانات العملاء تساعد المسوقين على جمع وتوحيد ملفات تعريف العملاء وتحديد الفئات الديناميكية والتفاعل معهم في الوقت الفعلي.

Castled.io

Castled.io

castled.io

تطبيق Castled.io يساعد على إنشاء رحلات تفاعلية مع العملاء وحملات مخصصة باستخدام بيانات العملاء المخزنة بأمان على سيرفراتك.

Session AI

Session AI

sessionai.com

تطبيق Session AI يستخدم الذكاء الاصطناعي لتوقع نية الشراء في أثناء التصفح، مما يساعد بائعي التجزئة على تقديم العروض المناسبة للزوار في الوقت الحقيقي.

Salespanel

Salespanel

salespanel.io

Salespanel هو برنامج لتحليل بيانات نية العملاء وتتبع رحلة العميل، يساعد الشركات على تسجيل وتحليل العملاء المحتملين وتحسين استراتيجيات التسويق والمبيعات.

Lytics

Lytics

lytics.com

Lytics هي منصة بيانات العميل تساعد الشركات في توحيد وتحليل بيانات العملاء، مما يمكّنهم من تقديم تجارب مخصصة وزيادة المشاركة.

Zeotap

Zeotap

zeotap.com

تعد Zeotap منصة موحدة لبيانات العملاء، تسهل تكامل البيانات وتحليلها لتحسين اتخاذ القرار وتعزيز تفاعل العملاء وفعالية الأعمال.

mParticle Customer

mParticle Customer

mparticle.com

تطبيق Mparticle Customer يدير ويوحد بيانات العملاء، ويسمح بتحليلها وتفعيلها لإنشاء استراتيجيات تسويقية مخصصة عبر منصات متعددة.

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