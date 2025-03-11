منصات بيانات العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية

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تلعب منصات بيانات العملاء (CDPs) دورًا حاسمًا في توحيد بيانات العملاء ومركزيتها ضمن قاعدة بيانات واحدة. تزود هذه الأدوات فرق التسويق بالرؤى الأساسية اللازمة لتنفيذ الحملات الناجحة. تتمتع CDPs بالقدرة على جمع البيانات من مصادر مختلفة، سواء عبر الإنترنت أو دون الاتصال بالإنترنت، بما في ذلك مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات البريد الإلكتروني، مما يوفر نظرة شاملة لكل عميل. بعد استرجاع البيانات، تمكن CDPs المؤسسات من التنبؤ بالخطوات التالية الأكثر فعالية للعملاء الأفراد، مما يساعد الشركات على فهم كيفية الاحتفاظ بعملاء محددين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لفرق خدمة العملاء استخدام CDPs لتخصيص خدمات الدعم الخاصة بهم وفقًا للاحتياجات الفريدة لكل عميل. توجد عادةً إمكانات التكامل مع برامج أتمتة التسويق وبرامج مستودع البيانات ومنصات تخزين البيانات الأخرى في CDPs.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo هي منصة تسويق أتمتة تتيح للشركات التواصل مع العملاء عبر منصات متعددة باستخدام بيانات دقيقة وتحليلات متقدمة.
SALESmanago
salesmanago.com
Salesmanago هو منصة لتفاعل العملاء تساعد الشركات على أتمتة تسويقهم وتحسين التفاعل مع العملاء من خلال أدوات وتجارب مخصصة.
Customer.io
customer.io
Customer.io هو منصة للتفاعل مع العملاء تتيح للفرق التسويقية إنشاء حملات معتمدة على البيانات عبر قنوات متعددة مثل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة.
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO هو منصة تحليل بيانات تركز على الخصوصية، تساعد الشركات في جمع وتحليل بيانات العملاء لضمان الامتثال لقوانين حماية البيانات.
Contlo
contlo.com
تطبيق Contlo هو منصة تسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل التفاعل مع العملاء من خلال حملات متعددة القنوات وتحليل سلوك العملاء.
Skeepers
octoly.com
Skeepers هو تطبيق لإدارة المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، يوفر أدوات للحملات التسويقية والتفاعل مع المؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي منصة برمجية American للتجريب والتوصيل المتقدم، توفر أدوات اختبار A/B، تخصيص المحتوى، وتحسين تفاعل العملاء عبر الإنترنت.
OpenText
opentext.com
تطبيق OpenText يدير المحتوى والبيانات غير المهيكلة للشركات الكبيرة والوكالات الحكومية، مع التركيز على متطلبات إدارة المعلومات.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 هي منصة تكامل إدارة بيانات العملاء، تقدم رؤية شاملة للعملاء وتساعد في إنشاء حملات تسويقية مخصصة لتعزيز المشاركة والاحتفاظ بالعملاء.
Forest Admin
forestadmin.com
فورست أدمين هي أداة منخفضة الشيفرة لإنشاء لوحات الإدارة الداخلية، مما يسهل على الفرق تطوير أدوات داخلية وإدارة البيانات.
Hightouch
hightouch.io
Hightouch منصة لتفعيل البيانات تساعد المؤسسات في مزامنة بيانات العملاء عبر أدوات متعددة لتخصيص التجارب وتحسين العمليات التسويقية.
Insider
useinsider.com
Insider هي منصة شاملة لمساعدة الشركات في إنشاء تجارب مخصصة عبر قنوات متعددة باستخدام بيانات العملاء والذكاء الاصطناعي.
Census
getcensus.com
تطبيق Census هو منصة لتحويل البيانات، تساعد الشركات على مزامنة بيانات العملاء مع الأدوات اللازمة لتحسين العمليات التسويقية والتجارية.
Formaloo
formaloo.com
Formaloo هو منصة لإنشاء استبيانات وتطبيقات ويب وأدوات تفاعلية بسهولة، بدون الحاجة لبرمجة، مع إمكانية تنظيم البيانات وتحليلها.
Planhat
planhat.com
Planhat منصة لإدارة بيانات العملاء وتحسين تجربة العملاء، توفر أتمتة وتكامل مع أدوات متعددة لتحليل الأداء وتحسين النجاح.
Segment
segment.com
Segment هو منصة لجمع بيانات العملاء تساعد الشركات على جمع البيانات مباشرة من العملاء، وتوحيد سجلاتهم، وإرسال البيانات إلى الأنظمة المختلفة.
Catalyst
catalyst.io
كاتاليست هو منصة تركز على تحسين تجربة العملاء وتعزيز النمو من خلال الأتمتة والدمج الفعال لبيانات العملاء.
Lexer
lexer.io
تطبيق Lexer هو منصة لإدارة بيانات العملاء وتجربة التسويق والمبيعات وخدمة العملاء، يوفر رؤى شاملة لتحسين التفاعل مع العملاء.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital هي منصة شاملة لتجربة العملاء والبيانات، تسهل تخصيص الحملات التسويقية عبر عدة قنوات مثل الويب والبريد الإلكتروني والرسائل النصية.
Solitics
solitics.com
Solitics هي منصة لإدارة بيانات العملاء، تساعد الشركات على دمج وتحليل بياناتهم لتحقيق استراتيجيات تسويق مخصصة وتحسين تجربة العملاء.
Splunk
splunk.com
Splunk هو تطبيق لتحليل البيانات الآلية، يدعم مراقبة الأداء والأمان وتوفير تحليلات دقيقة من مصادر بيانات متعددة.
Arena
arena.im
تطبيق Arena يوفر أدوات تفاعل مباشر تعتمد على البيانات الأولية، مثل الدردشة المباشرة والمدونات، لبناء جماهير موثوقة عبر الإنترنت وتطبيقات الحدث.
Pimcore
pimcore.com
Pimcore هو برنامج مفتوح المصدر لإدارة البيانات وتجربة العملاء، يمكّن الشركات من تنظيم معلومات المنتج والأصول الرقمية بفاعلية.
WebEngage
webengage.com
ويب إنغاج هو نظام متكامل لإدارة البيانات والتسويق، يساعد الشركات على زيادة تفاعل العملاء وتخصيص الحملات عبر قنوات متعددة.
Mobio
mobio.io
موبيو هو منصة متكاملة لفِرق التسويق والمبيعات والخدمات، مع قاعدة بيانات مركزية لتلبية احتياجات الأعمال اليومية.
Treasure Data
treasuredata.com
تساعد Treasure Data الشركات على دمج بيانات العملاء لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة من خلال تقديم تجارب مخصصة عبر القنوات المختلفة.
Bloomreach
bloomreach.com
بلومريتش هي منصة لتجربة التجارة الإلكترونية تحسن من رحلات العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوفر إدارة محتوى مرنة وأدوات أتمتة التسويق.
WayMore
waymore.io
وَي مَوَر هو منصة تسويق سحابية شاملة تساعد الأعمال على زيادة المبيعات وتقليل التكاليف من خلال أدوات تحليل البيانات والأتمتة والتسويق الرقمي.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs عبارة عن منصة بيانات عملاء بدون كود تساعد الشركات على تتبع وتحليل بيانات العملاء وإعداد حملات تسويقية مخصصة عبر قنوات مختلفة.
Acquia
acquia.com
تطبيق Acquia Marketing Cloud يدمج بسهولة مع الأنظمة الخارجية ويدعم الفرق في الوصول إلى بيانات العملاء عبر المجالات والعلامات التجارية المختلفة.
Totango
totango.com
تطبيق Totango هو برنامج لإدارة نجاح العملاء يساعد الشركات في زيادة نموها من خلال تحسين رضا العملاء والاحتفاظ بهم.
Simon Data
simondata.com
تساعد منصة Simon Data الفرق التسويقية في إدارة وتحليل بيانات العملاء، مما يعزز التخصيص والتجزئة لحملات التسويق بفعالية.
Tealium
tealium.com
تيليوم هي منصة لتوحيد وإدارة بيانات العملاء من مصادر متنوعة، تساعد الشركات على تحسين استراتيجياتها في التسويق والتفاعل مع العملاء.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
ناتكور كلاود توفر أدوات شاملة لإشراك العملاء وتحسين تجربتهم عبر قنوات متعددة، مما يساعد المسوقين في إنشاء تجارب مخصصة وتحقيق نتائج أفضل.
RevSetter
revsetter.com
RevSetter هو منصة لإدارة العائدات ونجاح العملاء توفر أدوات لتحسين التواصل وفعالية الفرق عبر تحليلات البيانات وإدارة سير العمل.
NetWise
netwisedata.com
NetWise هو مزود رئيسي لبيانات الجمهور بين الشركات، يتيح استهداف جماهير متعددة عبر قنوات التسويق المختلفة باستخدام بيانات موثوقة.
DinMo
dinmo.com
يتيح تطبيق DinMo للمستخدمين الوصول إلى بياناتهم بسهولة، واستخراج رؤى ذكية، وإنشاء شرائح مخصصة، دون الحاجة لمحلل بيانات.
Aislelabs
aislelabs.com
تطبيق Aislelabs هو منصة شاملة لإدارة هوية العملاء والوصول، تشمل تسجيلات ويب قابل للتخصيص، إدارة ملفات شخصية، وتكامل التسويق.
Omeda
omeda.com
Omeda هو منصة لتكنولوجيا التسويق، تقدم أدوات لإدارة البيانات، الأتمتة، وتنمية الجمهور، مما يسهل تنظيم وتحليل البيانات وتحسين الكفاءة.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks هي منصة تسويقية تعتمد على الحساب تساعد الشركات في تحديد حسابات مستهدفة ومشاركتها وتحليل الأداء لزيادة الإيرادات.
BambooBox
bamboobox.ai
تُساعد تطبيق BambooBox فرق تسويق النمو في زيادة الإيرادات من خلال إدارة البيانات وتحديد أولويات الحسابات وتقديم رؤى للعملاء.
Squeezely
squeezely.tech
تطبيق Squeezely يساعد الأعمال على زيادة التحويل من خلال تخصيص تجارب العملاء باستخدام بيانات مستخلصة من مصادر متعددة.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace هو منصة بيانات تتيح دمج مصادر البيانات لتحديد الأهداف التسويقية وتحسين تفاعل العملاء في الوقت الفعلي.
Listrak
listrak.com
Listrak هي منصة لتفاعل العملاء في صناعة البيع بالتجزئة، تقدم خدمات تسويق متعددة مثل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة لتحقيق نتائج محسنة.
Blueshift
blueshift.com
تطبيق Blueshift يتيح للشركات تحسين تجربة العملاء من خلال تحليل البيانات وتخصيص الرسائل عبر قنوات متعددة، مما يعزز التفاعل والولاء.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer هي منصة لتوليد وتقييم العملاء المحتملين، تُساعد فرق المبيعات في تتبع سلوك الزوار وتحليل بياناتهم لزيادة فعالية الاستجابة.
RudderStack
rudderstack.com
RudderStack هو منصة لإدارة بيانات العملاء، تتيح جمع وتوحيد البيانات من مصادر متعددة وتوفير رؤى دقيقة لتحسين اتخاذ القرارات.
Ortto
ortto.com
أورتو هو برنامج أتمتة تسويق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد الشركات في إدارة الحملات التسويقية عبر قنوات متعددة وتحليل بيانات العملاء.
Transitiv
transitiv.io
تطبيق Transitiv هو منصة تسويق متعددة القنوات مؤتمتة بالكامل ومتاحة للجميع، تتيح تحسين الحملات الإعلانية بشكل فعال.
Squirro
squirro.com
Squirro هو أداة ذكاء اصطناعي تستخدم في البحث وتحليل البيانات، تسهل الوصول للمعلومات المهمة من مصادر متعددة وتعزز دقة النتائج.
Scal-e
scal-e.com
تساعد تطبيق Scal-e العلامات التجارية على توصيل الرسائل المناسبة لكل شخص في الوقت المناسب ومن خلال القنوات الصحيحة باستخدام بيانات مُنظمة.
Journify
journify.io
تطبيق Journify هو منصة لجمع بيانات العملاء تساعد المسوقين على جمع وتوحيد ملفات تعريف العملاء وتحديد الفئات الديناميكية والتفاعل معهم في الوقت الفعلي.
Castled.io
castled.io
تطبيق Castled.io يساعد على إنشاء رحلات تفاعلية مع العملاء وحملات مخصصة باستخدام بيانات العملاء المخزنة بأمان على سيرفراتك.
Session AI
sessionai.com
تطبيق Session AI يستخدم الذكاء الاصطناعي لتوقع نية الشراء في أثناء التصفح، مما يساعد بائعي التجزئة على تقديم العروض المناسبة للزوار في الوقت الحقيقي.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel هو برنامج لتحليل بيانات نية العملاء وتتبع رحلة العميل، يساعد الشركات على تسجيل وتحليل العملاء المحتملين وتحسين استراتيجيات التسويق والمبيعات.
Lytics
lytics.com
Lytics هي منصة بيانات العميل تساعد الشركات في توحيد وتحليل بيانات العملاء، مما يمكّنهم من تقديم تجارب مخصصة وزيادة المشاركة.
Zeotap
zeotap.com
تعد Zeotap منصة موحدة لبيانات العملاء، تسهل تكامل البيانات وتحليلها لتحسين اتخاذ القرار وتعزيز تفاعل العملاء وفعالية الأعمال.
mParticle Customer
mparticle.com
تطبيق Mparticle Customer يدير ويوحد بيانات العملاء، ويسمح بتحليلها وتفعيلها لإنشاء استراتيجيات تسويقية مخصصة عبر منصات متعددة.
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