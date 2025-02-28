منصات بيانات العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية - تركيا

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تلعب منصات بيانات العملاء (CDPs) دورًا حاسمًا في توحيد بيانات العملاء ومركزيتها ضمن قاعدة بيانات واحدة. تزود هذه الأدوات فرق التسويق بالرؤى الأساسية اللازمة لتنفيذ الحملات الناجحة. تتمتع CDPs بالقدرة على جمع البيانات من مصادر مختلفة، سواء عبر الإنترنت أو دون الاتصال بالإنترنت، بما في ذلك مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات البريد الإلكتروني، مما يوفر نظرة شاملة لكل عميل. بعد استرجاع البيانات، تمكن CDPs المؤسسات من التنبؤ بالخطوات التالية الأكثر فعالية للعملاء الأفراد، مما يساعد الشركات على فهم كيفية الاحتفاظ بعملاء محددين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لفرق خدمة العملاء استخدام CDPs لتخصيص خدمات الدعم الخاصة بهم وفقًا للاحتياجات الفريدة لكل عميل. توجد عادةً إمكانات التكامل مع برامج أتمتة التسويق وبرامج مستودع البيانات ومنصات تخزين البيانات الأخرى في CDPs.
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Klaviyo
klaviyo.com
يعمل Klaviyo على تعزيز العلاقات الرقمية الأكثر ذكاءً من خلال منصة أتمتة تسويقية ذكية يغذيها جميع عملائك ومصممة منذ اليوم الأول لتوسيع نطاق العمل. مبني على قاعدة بيانات مرنة في الوقت الفعلي تقوم بتجميع جميع بيانات عملائك - من مجموعتك التقنية بأكملها، لأي مدة زمنية، وبتفاصيل دقيقة كاملة - يجعل Klaviyo من السهل إنشاء تجارب متطورة وشخصية بشكل لا يصدق وتقديمها وتحسينها عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، وتطبيقات الهاتف المحمول، والمراجعات، والويب، والإعلانات المدفوعة، والمزيد. انضم إلى أكثر من 130 ألف عميل يدفعون باستخدام Klaviyo لزيادة التحويلات والقيمة الدائمة للعميل - والنمو وفقًا لشروطهم الخاصة. معرفة المزيد في klaviyo.com.
Customer.io
customer.io
Customer.io عبارة عن منصة لمشاركة العملاء مصممة لفرق التسويق لإنشاء حملات تعتمد على البيانات تصل إلى الأشخاص عبر جميع قنوات المراسلة في الوقت المناسب. تتضمن مجموعة المنتجات الخاصة بهم Journeys، وهي أداة أتمتة للمراسلة لجميع احتياجات المشاركة، وData Pipelines، وهي منصة بيانات العملاء التي تربط مجموعة التكنولوجيا بأكملها. يقدم موقع Customer.io وصفة ناجحة للمشاركة الفعالة للعملاء من خلال الجمع بين البيانات في الوقت الفعلي والرسائل المخصصة. تم تصميم Customer.io على نطاق واسع، ويتم استخدامه من قبل أكثر من 5500 شركة، وإرسال أكثر من 29 مليار رسالة سنويًا. تأسست شركة Customer.io في عام 2012، وهي شركة يتم توزيعها عالميًا عن بعد وتم تصنيفها كواحدة من أسرع الشركات الخاصة نموًا في قائمة 2022 Inc. 5000.
Insider
useinsider.com
تتيح Insider - وهي منصة واحدة لبناء تجارب فردية عبر القنوات - لمسوقي المؤسسات ربط بيانات العملاء عبر القنوات والأنظمة، والتنبؤ بسلوكهم المستقبلي باستخدام محرك نوايا الذكاء الاصطناعي، وبناء تجارب عملاء فردية. يستخدم المسوقون منصة Insider لتقديم تجارب متسقة وجذابة عبر الويب والتطبيقات وWeb Push والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp Commerce والمزيد. بعد أن حصلت مؤخرًا على مكانة يونيكورن، تم تهنئة Insider أيضًا من قبل NASDAQ لكونها واحدة من الشركات الوحيدة التي أسستها امرأة والتي تقودها نساء في مجال B2B SaaS في العالم. صنفت CrunchBase مؤخرًا المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Insider Hande Cilingir كواحدة من أفضل المديرات التنفيذيات خارج الولايات المتحدة. ثلث شركات Fortune 500 وأفضل العلامات التجارية في مجال البيع بالتجزئة والسيارات والسفر تختار Insider لتقديم تجارب مخصصة قائمة على الذكاء الاصطناعي تتجاوز توقعات العملاء. تحظى Insider بثقة أكثر من 1200 شركة عالمية، بما في ذلك الخطوط الجوية السنغافورية، وEstée Lauder، وVirgin، وToyota، وNew Balance، وIKEA، وGAP، وL'Oreal، وSamsung، وVodafone، وAllianz، وSantander، وBBVA، وPizza Hut، وNewsweek، وMediaMarkt، وNissan، أفيس، ماك، ماركس آند سبنسر، ماديرا ماديرا، أفون، وسي إن إن.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 عبارة عن منصة لأتمتة التسويق تعتمد على البيانات والتي تمنحك رؤية 360 درجة لعملائك وتمكنك من تسريع مبيعاتك وزيادة الاحتفاظ بالعملاء إلى أقصى حد من خلال البيانات النظيفة والجماهير المقسمة والحملات الآلية المخصصة. لم يكن تحويل بيانات عملائك إلى مبيعات أسهل من أي وقت مضى.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا ولندن والمملكة المتحدة وسيدني بأستراليا. .
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com ، INC. هي شركة برمجيات أمريكية مقرها السحابة مقرها في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا. يوفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء ، وأتمتة التسويق ، والتحليلات ، وتطوير التطبيقات. في عام 2020 ، صنفت مجلة Fortune Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل من أجلها" ، بناءً على مسح للموظف للرضا.
Solitics
solitics.com
Solitics عبارة عن منصة مبتكرة لمشاركة العملاء متخصصة في تنشيط الزوار وإشراك العملاء ومجموعة التحليلات الحديثة. تتيح المنصة للعلامات التجارية B2C أتمتة دورة حياة عملائها وتخصيصها وإدارتها بالكامل، وتنفيذ الرؤية الأكثر طموحًا ودفع النمو. مع الالتزام بالتنفيذ السريع (يعيش خلال 45 يومًا!) والابتكار المستمر، يشهد شركاء Solitics والعملاء نتائج رائعة عبر التحويل والاحتفاظ والقيمة الدائمة. تقوم المئات من العلامات التجارية العالمية عبر قطاعات متعددة بإشراك عملائها بطريقة مبتكرة وشخصية، في الوقت الفعلي، باستخدام Solitics.
Lexer
lexer.io
تعمل منصة Lexer لبيانات وتجربة العملاء (CDXP) كمركز متكامل للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء المستندة إلى المعرفة. من خلال وجهة نظر غنية للعميل الواحد، والتي يتم الحفاظ عليها في الوقت الفعلي ويمكن الوصول إليها عبر جميع الأنظمة الأساسية، يمكنك فهم العملاء وإشراكهم حقًا لتحقيق النمو المربح. ستساعد خدمات الإعداد والتنفيذ والاستشارات الإستراتيجية من Lexer في سد أي فجوات في موارد فريقك لضمان اعتماد CDXP بسلاسة وناجح. منصة بيانات العملاء > من خلال واحدة من أبسط عمليات التكامل في الصناعة، ستقوم Lexer's CDP بدمج بياناتك وتنظيفها وتوحيدها وإثرائها بسهولة في عرض واحد قابل للتنفيذ للعميل. ستساعد أدواتنا وفريقنا على تعزيز معدل ذكاء عملائك من خلال التحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإثراء بيانات الطرف الثالث واستطلاعات العملاء المستهدفة. التسويق > يمكّنك حل التسويق من Lexer من التعرف بسرعة على العملاء والرسائل والإبداعات والقنوات المناسبة لحملاتك التسويقية. تتيح لك أدواتنا سهلة الاستخدام، المصممة لمستخدمي الأعمال - وليس لعلماء البيانات - تنظيم حملات شديدة الاستهداف عبر كل قناة، مما يقلل الهدر ويحسن المشاركة. باستخدام الأدوات الفعالة لتتبع التغيير وقياس التأثير، يمكنك بسهولة إثبات قيمة أنشطتك التسويقية. البيع بالتجزئة > يرشد حل البيع بالتجزئة من Lexer شركاء المبيعات من خلال التفاعلات مع كل عميل لتحسين مدى ملاءمة وتأثير التجربة داخل المتجر. تسمح لك ملفات تعريف العملاء الكاملة ببناء علاقات حقيقية على نطاق واسع. من خلال الوصول إلى سجلات الشراء التفصيلية ومعلومات التفضيلات، يمكنك تخصيص تجربة العميل، والتقاط البيانات المفقودة تقليديًا، وتقديم توصيات مستنيرة حول المنتج، وتكوين أفضل الإجراءات التالية للمشاركة عالية الجودة باستمرار. الخدمة > يجمع حل خدمة Lexer جميع بيانات العملاء وصناديق البريد الوارد وسير العمل ونماذج التعليقات معًا لتمكين تفاعلات الخدمة المستنيرة والمتوافقة مع السياق بالكامل. من خلال الوصول إلى رؤى غنية حول الشخص الذي يقف وراء كل طلب خدمة، يمكن لفريقك الدخول في كل محادثة بالسياق الكامل الذي يحتاجونه لتقديم خدمة متسقة وعالية الجودة. تتيح لك أفضل الإجراءات التالية التي تم تكوينها مسبقًا للطلبات الشائعة توجيه استجابات الوكلاء وتحقيق التخصيص على نطاق واسع. نحن شركة خاصة تأسست في أستراليا ولدينا فريق يضم أكثر من 100 موظف يعملون مع أكثر من 150 علامة تجارية في أستراليا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital عبارة عن منصة متكاملة لتجربة العملاء والبيانات (CXDP) تعمل على تمكين فرق التسويق من تجاوز توقعات العملاء من خلال رحلات عبر القنوات مخصصة للغاية. باستخدام Dotdigital، يمكن للمسوقين توحيد بيانات العملاء وإثرائها وتقسيمها بسلاسة. من خلال كسر صوامع البيانات، تعمل Dotdigital على تبسيط عملية صنع القرار وتمهد الطريق للإبداع التسويقي الذي يوفر مشاركة العملاء على نطاق واسع. بفضل إمكانات الذكاء الاصطناعي القوية، تجعل Dotdigital من السهل أتمتة التجارب المخصصة بعمق عبر الويب والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp والدردشة والدفع ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات والمزيد. تحظى Dotdigital بثقة أكثر من 4000 علامة تجارية في قطاعات التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والمنظمات غير الهادفة للربح والتعليم والخدمات المالية وغيرها من القطاعات، مما يتيح للمسوقين في جميع أنحاء العالم. تركز شركة Dotdigital، التي يقع مقرها الرئيسي في لندن وتأسست عام 1999، على بناء حلول موثوقة ومتصلة ومثبتة للمستقبل تعمل على تمكين الشركات المهووسة بالعملاء. تعرف على المزيد على dotdigital.com.
Segment
segment.com
Segment عبارة عن نظام أساسي لبيانات العملاء (CDP) يساعد الشركات على الاستفادة من بيانات عملاء الطرف الأول. تعمل منصتها على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى البيانات الموثوقة لجميع الفرق وتوفر مجموعة أدوات كاملة لتوحيد جمع البيانات، وتوحيد سجلات المستخدمين، وتوجيه بيانات العملاء إلى أي نظام عند الحاجة إليها. تستخدم أكثر من 20000 شركة مثل Intuit وFOX وInstacart وLevi’s Segment لاتخاذ قرارات في الوقت الفعلي وتسريع النمو وتقديم تجارب مستخدم مقنعة. باستخدام Segment، يمكنك جمع بيانات عميل الطرف الأول وتحويلها وإرسالها وأرشفتها. تعمل الشريحة على تبسيط عملية جمع البيانات وربط الأدوات الجديدة، مما يسمح لك بقضاء المزيد من الوقت في استخدام بياناتك، ووقت أقل في محاولة جمعها. يمكنك استخدام المقطع لتتبع الأحداث التي تحدث عندما يتفاعل المستخدم مع الواجهات. "الواجهات" هي الكلمة العامة للقطاع لأي خصائص رقمية تمتلكها: موقع الويب الخاص بك، وتطبيقات الهاتف المحمول، والعمليات التي تعمل على خادم أو جهاز OTT. عند التقاط بيانات التفاعل في Segment، يمكنك إرسالها (غالبًا في الوقت الفعلي) إلى أدوات التسويق والمنتج والتحليلات لديك، بالإضافة إلى مستودعات البيانات. في معظم الحالات، لن تحتاج حتى إلى لمس رمز التتبع الخاص بك للاتصال بالأدوات الجديدة.
Contlo
contlo.com
Contlo هي منصة رائدة لتسويق الذكاء الاصطناعي لتوليد تفاعلات العملاء المستقلة عبر الحملات متعددة القنوات، ورحلات العملاء التوليدية في الوقت الفعلي، والتجزئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أجل التخصيص الفائق الفردي، والرؤى القابلة للتنفيذ حول سلوك عميلك. تم تصميم Contlo خصيصًا لعالم الذكاء الاصطناعي الأول - وهو يتيح للشركات الحديثة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتنسيق تسويقها الشامل. تساعد المنصة العلامات التجارية على زيادة القيمة الدائمة للعملاء، وتعزيز تفاعلات العملاء، وتقديم تجربة مخصصة للغاية للاحتفاظ بعملائهم الأكثر قيمة. تحظى شركة Contlo بثقة الآلاف من الشركات سريعة النمو لتعزيز مبيعاتها من خلال إشراك العملاء المخلصين واتخاذ قرارات أسرع تعتمد على البيانات طوال دورة حياة عملائها. تمكينهم من قياس تجارب العملاء الفردية وتحسينها بمساعدة: * حملات مخصصة مستقلة لكل نقطة اتصال للعملاء: قم بإشراك عملائك بسهولة من خلال الحملات المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر جميع قنوات التسويق الرئيسية مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp وWeb Push وMobile Push وFacebook وInstagram. * رحلات عملاء مولدة في الوقت الفعلي مدعومة بـ LLMs: وداعا لتدفقات الأتمتة المقولبة! اسمح للذكاء الاصطناعي ببناء سير العمل الأمثل لمشاركة العملاء ورحلات العملاء بناءً على تفاعلاتهم الأخيرة لتحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار. * إنشاء شرائح العملاء للتخصيص الفردي باستخدام الذكاء الاصطناعي: قم بتنسيق تفاعلات العملاء المخصصة والموجهة للغاية بناءً على البيانات السلوكية والتركيبة السكانية والإجراءات الأخيرة على موقع الويب. * أنتجت LLM رؤى وتحليلات وتقارير مستقلة: احصل على رؤية دقيقة لسلوك عملائك وأداء حملتك وذكاء الأعمال بشكل عام إلى جانب الرؤى والتوصيات والتقارير المستقلة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. * مشاركة العملاء المستقلة، وروبوتات الدردشة المدعومة من LLM وصندوق وارد موحد للمحادثة: قدِّم تجربة سلسة للعلامة التجارية لعملائك عبر الدردشة عبر Facebook/Instagram/WhatsApp وقم بإجراء مكالمات هاتفية مباشرةً من لوحة تحكم واحدة. تتكامل Contlo بسلاسة مع أكثر من 200 منصة لمساعدة العلامات التجارية على بناء مجموعة قوية من تكنولوجيا التسويق المستقلة حول أعمالها.
Simon Data
simondata.com
تعمل Simon Data على تمكين فرق التسويق من خلال منصة بيانات العملاء (CDP) الوحيدة المصممة خصيصًا لزيادة أداء الحملة من خلال التقسيم والتخصيص بشكل أسرع وأكثر دقة. أول منصة CDP مبنية على Snowflake، تعمل منصة Simon Data Platform على تمكين العلامات التجارية من التحرر من البنية القديمة التي تجعل من الصعب الوصول إلى البيانات ونشرها. ولهذا السبب تعتمد شركات Tripadvisor وEquinox وJetBlue وASOS وVenmo وغيرها الكثير على Simon Data للتواصل مع المستهلكين. تم تصميم منصة Simon Data Platform ذات الكود المنخفض للاستخدام من قبل المسوقين - مما يحولهم إلى علماء بيانات. Simon Data هو أحد أفضل أماكن العمل المدمجة لعام 2022، ومعتمد من أفضل أماكن العمل، وهو قائد G2 لمدة 8 مرات في مجال CDP. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.simondata.com.
Arena
arena.im
تقوم Arena بتطوير الجيل القادم من أدوات المشاركة المباشرة المدعومة من بيانات الطرف الأول ، لبناء جماهير موثوقة ، في كل مكان. حلولنا - الدردشة الحية ، المدونة الحية ، أرينا personas) الاستفادة من الميزات الأكثر شعبية من وسائل التواصل الاجتماعي لإنشاء مشاركة عميقة بسرعة على أي منصة تديرها. أكثر من 20.000 عميل يثقون في Arena لجمع جماهيرهم على الويب أو في التطبيقات أو في الأحداث المباشرة (أو الثلاثة) للتفاعل مع المحتوى والمجتمع والتجارة.
Pimcore
pimcore.com
Pimcore هو مزود برمجيات مفتوحة المصدر حائز على جوائز لإدارة البيانات وحلول إدارة الخبرة. مع Pimcore، يقدم آلاف العملاء على مستوى العالم، بما في ذلك Burger King وAudi وPeugeot وIKEA، تجارب رقمية تخلق قيمة كبيرة لأعمالهم. تجعل Pimcore من السهل والسريع بناء تجارب رقمية سياقية عالية التحويل ومتسقة والابتكار عليها بسرعة فائقة، والتعاون في منصة واحدة عبر المؤسسة الرقمية بأكملها. فهو يتيح وقتاً فائقًا للوصول إلى السوق واتصالًا لا مثيل له. فهو مفتوح المصدر ومرخص، ويسمح للمؤسسات من أي حجم وصناعة بالبقاء في السيطرة الكاملة على التكنولوجيا. يتم استخدام Pimcore من قبل أكثر من 110.000 شركة في 65 دولة ويتم الاعتراف بها على أنها "اختيار العملاء" من Gartner Peer Insights 2022/23.
Session AI
sessionai.com
تعتبر Session AI رائدة في مجال التسويق أثناء الجلسة، وهي القدرة الحاسمة التي يحتاجها كبار تجار التجزئة عبر الإنترنت لتحويل زوار الموقع في عالم الخصوصية أولاً. باستخدام التعلم الآلي الحاصل على براءة اختراع، تتنبأ Session AI بنية الشراء بخمس نقرات، مما يمكّن تجار التجزئة عبر الإنترنت من تزويد كل زائر بالعرض المناسب في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى معلومات تعريف شخصية أو ملفات تعريف ارتباط تابعة لجهات خارجية. تعرف على المزيد حول مستقبل تسويق التجارة الإلكترونية على www.sessionai.com.
Transitiv
transitiv.io
لقد قمنا ببناء أول منصة تسويقية متعددة القنوات مؤتمتة بالكامل ومُحسّنة ومفتوحة حقًا في العالم.
RevSetter
revsetter.com
RevSetter عبارة عن منصة متطورة لعلوم الكمبيوتر والإيرادات مبنية على نموذج بيانات فريد ومحرك رؤى لتعزيز نجاح العملاء وإدارة الحسابات وفرق الإيرادات في جميع أنحاء العالم. يفتح RevSetter كفاءة فرقك التي تواجه الإيرادات - بدءًا من عملية الإعداد المبسطة والوقت السريع لتحقيق القيمة، كما أنه قابل للتخصيص بالكامل للمديرين المرحلين والمديرين والمديرين التنفيذيين وقادر على تشغيل الإجراءات وسير العمل لرحلة الإيرادات الكاملة . لقد أنشأنا منصتنا لمواجهة التحديات الحالية للسوق، مع تأمين الاحتياجات المستقبلية لفرق الإيرادات في جميع أنحاء العالم. لقد حان الوقت لتمكين أعمالك من خلال مجموعة شاملة من الحلول التي تتراوح بين سير العمل الآلي، وإدارة البيانات القوية، ورحلات العملاء الديناميكية، وتحليلات استخدام المنتج، وغير ذلك الكثير - كل ذلك في حل مبتكر واحد.
Splio
splio.com
Splio عبارة عن منصة تسويق متعددة القنوات تجمع بين أتمتة التسويق وتسويق الولاء. يمكّن Splio المسوقين من إدارة برامج الولاء الخاصة بالمعاملات والعلاقات عبر الإنترنت وخارجها، بالإضافة إلى تنسيق الحملات التسويقية القوية بناءً على معرفة العملاء. أكثر من 500 علامة تجارية حول العالم تستخدم سبليو يوميًا، بما في ذلك The Kooples، وKusmi Tea، وGivenchy، وLe Slip Français، وCaudalie، وDegrenne، وIntersport، وLongchamp، وLindt، وAir China، وCache Cache.
Forest Admin
forestadmin.com
يعد Forest Admin أحد حلول الأدوات الداخلية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة التي تساعد المطورين على تجهيز فرق العمل الخاصة بهم بسرعة بأدوات داخلية مثل لوحات الإدارة كاملة الميزات ولوحات المعلومات وأدوات معالجة قواعد البيانات المصممة خصيصًا لعملياتهم وجاهزة للتوسع. كل ما تحتاجه هو توصيل مصدر بيانات وسيتم إنشاء لوحة إدارة كاملة الميزات تلقائيًا من بياناتك في لحظات قليلة. ثم قم بتخصيصه بسهولة باستخدام مكونات ذات تعليمات برمجية منخفضة لتلبية احتياجاتك الفريدة.
Skeepers
octoly.com
Skeepers هو الرائد الأوروبي في حلول مشاركة المتسوقين. إنها توفر مجموعة UGC متكاملة متكاملة واحدة للعلامات التجارية للعلامات التجارية للترابط مع المستهلكين ، وتضخيم الوصول ، وزيادة المشاركة ، ومبيعات القيادة ، والاحتفاظ بالعملاء. يربط Skeepers العلامات التجارية والمستهلكين من خلال تجارب أصيلة مع جناحنا المدمج بالكامل من حلول UGC. مع Skeareers ، تقوم العلامات التجارية بتغذية علاقات المستهلك بشكل أصلي ، وتضخيم الوصول ، وتعزيز المشاركة ، وقيادة المبيعات ، وتحسين الاحتفاظ بالمستهلك. تجعل حلولها من السهل إنشاء وجمع وتنشيط UGC ، بفعالية وعلى نطاق واسع. يمكّن Skeepers العلامات التجارية من التواصل مع مجتمع المبدعين لدينا لمحتوى فيديو UGC عالي الجودة المصنوع خصيصًا. تتيح الذكاء الاصطناعي المتقدم العلامات التجارية من استخدام محتوى الفيديو الأكثر أمانًا لجعل المنتجات صدى مع الجماهير المستهدفة ومقاطع الفيديو البث عبر قنوات التوزيع الأكثر فعالية لها
Castled.io
castled.io
أنشئ رحلات عملاء معقدة وحملات مشاركة مخصصة باستخدام بيانات العميل المقفلة بشكل آمن في خوادمك.
DinMo
dinmo.com
في DinMo، نتصور عالمًا تزدهر فيه الشركات من خلال تسخير قوة البيانات. مهمتنا هي تبسيط الوصول إلى البيانات، والقضاء على التعقيد، وتعزيز الثقافة القائمة على البيانات التي تمكن الفرق من اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز النمو. تقدم DinMo منصة متكاملة تعمل على تبسيط المعرفة التجارية دون تخزين أي بيانات، حيث نقرأ مباشرة من مستودعات بيانات عملائنا. يسمح هذا النهج للمستخدمين غير التقنيين بالوصول بسهولة إلى بياناتهم دون مواجهة التعقيدات المرتبطة بمستودعات البيانات. من خلال العمل كمصدر وحيد للحقيقة لمنطق الأعمال، فإننا نضمن أن المستخدمين يمكنهم استخلاص رؤى ذكية من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية لدينا. يتيح هذا النهج المبتكر اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات دون الحاجة إلى محلل بيانات. بالإضافة إلى ذلك، تعمل منصتنا على تمكين المستخدمين من إنشاء شرائح مخصصة بدون تعليمات برمجية، وذلك باستخدام اللغة الطبيعية لتحديد الجماهير المستهدفة والكشف عن الفرص المخفية. ولجعل كل هذا قابلاً للتنفيذ، يمكن لـ DinMo مزامنة الجماهير وأحداث العملاء والرؤى مع أدوات الأعمال والتنشيط، مما يسهل نشر المعرفة وتمكين حالات استخدام النمو.
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، ومقرها في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Canada Inc. تقوم التطبيقات البرمجية OpenText بإدارة المحتوى أو البيانات غير المنظمة للشركات الكبيرة والوكالات الحكومية وشركات الخدمات المهنية. تهدف OpenText منتجاتها إلى معالجة متطلبات إدارة المعلومات، بما في ذلك إدارة كميات كبيرة من المحتوى، والامتثال للمتطلبات التنظيمية، وإدارة تجربة الهاتف المحمول والإنترنت. توظف OpenText أكثر من 14000 شخص حول العالم وهي شركة مساهمة عامة، مدرجة في بورصة ناسداك (OTEX) وبورصة تورنتو (OTEX).
Mobio
mobio.io
Mobio عبارة عن منصة شاملة لفريق التسويق والمبيعات والخدمة مع وجود CDP في القلب. تم تصميم منتجنا للتعامل مع الأعمال اليومية
Kevel
kevel.com
يقدم Kevel واجهات برمجة التطبيقات للبنية التحتية اللازمة لإنشاء منصات إعلانية مخصصة بسرعة للقوائم المدعومة، والعروض الترويجية الداخلية، والإعلانات الأصلية، والمزيد - مما يسمح للعلامات التجارية بتحقيق إيرادات جديدة بطريقة تضع المستخدم أولاً. تلتزم Kevel بالرؤية القائلة بأن كل بائع تجزئة وناشر عبر الإنترنت يجب أن يكون قادرًا على إضافة تدفقات إيرادات الإعلانات التي تركز على الخصوصية واستعادة الإنترنت من Google وAmazon وFacebook وغيرها من الاحتكارات الرقمية. لقد أطلق عملاء مثل Ticketmaster وYelp وStrava وKlarna وغيرهم الكثير بالفعل منصات إعلانية ناجحة على Kevel. تعرف على المزيد على www.kevel.com.
Lytics
lytics.com
Lytics هي منصة رائدة لبيانات العملاء لعملاء Google Cloud و100% من Google Cloud Native CDP. يقدم Lytics CDP بنية حديثة وقابلة للتركيب تتناسب مع إستراتيجية البيانات السحابية الخاصة بك وتسرعها. من خلال التكامل مع مستودعات البيانات السحابية الحالية، تساعد Lytics الشركات على بناء أساس موحد لبيانات الطرف الأول، وحل الهويات لإنشاء وصيانة ملفات تعريف شاملة متوافقة وقابلة للتوسيع ويمكن الوصول إليها. تتصل Lytics بنظام بيئي قوي لإثراء الطرف الثالث وتنشيطه باستخدام ETL العكسي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والمجموعة الأكثر شمولاً من الاتصالات في الوقت الفعلي في مزودي خدمات البيانات وأنظمة العمل في الصناعة. يمكّن نهج Lytics الفريد العلامات التجارية من العمل بدون صوامع من مصدر موثوق للحقيقة، وإعادة تصور كيفية الاستفادة من بيانات العملاء الخاصة بهم لزيادة مشاركة العملاء وتعزيز عائد الاستثمار، وتمكين مستخدمي الأعمال من الرؤى والأدوات التي يحتاجون إليها لدفع العمل مع تمكين الامتثال للمعايير العالمية. إقامة بيانات المستهلك ولوائح الخصوصية.
Hightouch
hightouch.io
Hightouch عبارة عن نظام أساسي لتنشيط البيانات يساعد المؤسسات على تحويل بيانات عملائها إلى أفعال. توفر المنصة الميزات القوية اللازمة لجمع البيانات وإعدادها وتنشيطها من أي مستودع بيانات إلى أكثر من 200 أداة فرعية حتى تتمكن فرق التسويق والمبيعات ونجاح العملاء من استخدامها لتخصيص التجارب وزيادة الإيرادات وتنمية أعمالهم في نهاية المطاف. تجعل ميزات Hightouch الملائمة للتسويق من السهل إنجاز حالات الاستخدام المعقدة والمخصصة دون كتابة التعليمات البرمجية. بفضل قوة SQL أو Customer Studio، وهي مجموعة من الميزات التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية، يمكن لأي شخص في مؤسستك استكشاف بيانات العملاء ومزامنتها مع الأدوات التي يستخدمونها يوميًا. باعتبارها شركة رائدة في فئة Reverse ETL، تقود Hightouch عملية انتقال صناعة منصة بيانات العملاء إلى بنية CDP القابلة للتركيب في المستودعات. يحول هذا النموذج الجديد مستودع البيانات إلى محرك يمكنه تشغيل جميع حالات الاستخدام التسويقي ويفتح الأمان والمرونة والوقت لتحقيق القيمة التي ترغب فيها المؤسسات الحديثة.
Yespo
yespo.io
Yespo عبارة عن منصة متعددة القنوات تقدم أدوات وحملات جاهزة للتجارة الإلكترونية متوسطة الحجم. تعمل Yespo على تسهيل إنشاء تجربة مستخدم مخصصة وتحقيق إيرادات بسرعة من العملاء الحاليين. سيتمكن مسوقو التجارة الإلكترونية من دمج خلاصات المنتجات، أو اختيار الحملات المناسبة من بين 53 حملة مقترحة، أو إعداد شرائح وسيناريوهات خاصة بهم دون مشاركة المطورين. إذا كان لدى الشركة بيانات مستخدم في مصادر خارجية (PostgreSQL، وBig Query، وGoogle Sheets)، فسوف تقوم Yespo بإثراء ملفات تعريف العملاء بها. بهذه الطريقة، ستحصل الشركة على أقصى استفادة من قاعدتها، وسيحصل المشتركون على توصيات المنتجات الأكثر دقة من الذكاء الاصطناعي. ستتمكن التجارة الإلكترونية الدولية من أتمتة العمل من خلال الحملات متعددة اللغات.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel هو برنامج لتحليل بيانات نوايا الطرف الأول وتتبع رحلة العميل. في المشهد الحالي لتتبع العملاء، مع توقف Universal Analytics وحظر Google Analytics في العديد من البلدان الأوروبية، يعد Salespanel بمثابة الحل الأمثل للشركات B2B التي ترغب في تتبع بيانات رحلة عميل الطرف الأول وربطها بأنظمة المبيعات والتسويق الخاصة بها. . قم بتحديد العملاء المتوقعين وتتبعهم وتأهيلهم وتحليلهم باستخدام Salespanel.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP عبارة عن نظام أساسي لبيانات العملاء بدون تعليمات برمجية يساعد مسوقي التجارة الإلكترونية وSaaS وB2B والوكالات على تتبع بيانات عملائهم وتحديدها وتقسيمها ومزامنتها وتحليلها. تساعد المنصة المسوقين على تنظيم حملات مخصصة عبر القنوات دون الاعتماد على مطوريهم. قم بتتبع ودمج بيانات العميل التي تريدها من موقع الويب الخاص بك والتطبيق وإدارة علاقات العملاء والبريد الإلكتروني والخدمة والقنوات غير المتصلة بالإنترنت. من خلال تحليل الهوية، يمكنك تعيين المستخدمين المجهولين وأنشطتهم عبر الأنظمة الأساسية والحصول على عرض 360 درجة لعملائك. قم بإنشاء شرائح عملاء مخصصة لتشغيل الرسائل في الوقت المناسب عبر القنوات. يمكنك دمج بيانات العميل هذه ومزامنتها بسلاسة مع أدوات التسويق الحالية لديك مثل Google Analytics وGoogle Adwords وMixpanel وKissmetrics وSegment وSalesforce وPipedrive وZapier وFacebook وأكثر من 180 أداة في الوقت الفعلي. قم بدعم قراراتك التسويقية من خلال التقاط بيانات العملاء الدقيقة باستخدام CustomerLabs CDP.
Omeda
omeda.com
Omeda عبارة عن منصة شاملة لتكنولوجيا التسويق لتنمية جمهورك وإشراكه وتحقيق الدخل منه. تتألف Omeda من منصة بيانات العملاء (CDP)، وأتمتة البريد الإلكتروني والتسويق، وإدارة البيانات والموافقات، وإدارة الاشتراكات والكثير من عمليات التكامل، مما يجعل من السهل إنشاء حملات متطورة لنمو الجمهور على نطاق واسع دون الحاجة إلى أدوات إضافية. يتمتع أوميدا بخبرة تزيد عن 40 عامًا في إدارة علاقات الجمهور. نرسل أكثر من 5.5 مليار رسالة بريد إلكتروني سنويًا، وندير أكثر من 25000 علامة تجارية ومنتج، ونقوم بتنقية وإدارة ملايين السجلات لعملائنا.
mParticle US
mparticle.com
mParticle هي أكبر منصة مستقلة لبيانات العملاء. نحن نجعل من السهل إدارة بيانات العملاء بشكل شامل طوال دورة حياة المنتج والعميل بأكملها. نحن ندعم مدخلات غير محدودة من خلال مجموعات SDK والواردات المجمعة وموجزات الشركاء ومخرجات غير محدودة لما يزيد عن 300 عملية تكامل معدة مسبقًا. نحن نقدم مجموعة من ميزات جودة البيانات والحوكمة التي تدير سلامة البيانات وتوفر عناصر تحكم دقيقة في الخصوصية للالتزام بحالات الموافقة. نقوم بتنشيط بيانات العملاء باستخدام أدوات مثل منشئي الجمهور، والحسابات بدون تعليمات برمجية لاستخلاص الرؤى، وواجهات برمجة التطبيقات لإرجاع بيانات ملف تعريف المستخدم برمجيًا. تستخدم الفرق عبر شركات مثل Airbnb وJack in the Box وJetBlue وNBCUniversal وOverstock وVenmo تطبيق mParticle لتقديم تجارب رائعة للعملاء وتسريع النمو من خلال حل التحديات الأساسية التي تعيق النجاح على نطاق واسع.
Blueshift
blueshift.com
تساعد Blueshift العلامات التجارية على تقديم تجارب ذات صلة ومتصلة عبر كل تفاعل مع العملاء. توفر منصتها Smart Hub للمشاركة الذكية للعملاء للعلامات التجارية مجموعة أدوات كاملة لتقديم تجارب 1:1 في الوقت الفعلي بسلاسة عبر رحلة القناة الشاملة بأكملها، بما في ذلك توحيد البيانات في الوقت الفعلي، وتقسيم الجمهور، والذكاء التنبؤي، والتخصيص 1:1، والقناة الشاملة تنسيق، وحجم لا مثيل له. تعمل المنصة المرنة وسهلة الاستخدام على توحيد بيانات العملاء من أي مصدر، وفتح الذكاء باستخدام الذكاء الاصطناعي القابل للتخصيص، وتنشيط البيانات عبر نقاط الاتصال في الوقت الفعلي باستخدام القرار الذكي. لم يكن الطريق إلى تقديم تجارب تتمحور حول العملاء والتي تعمل على زيادة الإيرادات وتحقيق النتائج أسرع من أي وقت مضى. توفر منصة مشاركة العملاء الذكية من Blueshift تجارب ذات صلة ومتصلة طوال الرحلة متعددة القنوات من خلال توحيد البيانات وإعلامها وتنشيطها.
Actito
actito.com
Actito هي شركة أتمتة تسويق SaaS تأسست عام 2000. في ذلك الوقت، أراد المؤسسون الثلاثة سد الفجوة بين العلامات التجارية والمستهلكين. لذلك بدأوا في بناء البرامج التي يحبها المسوقون الآن. مع Actito، يمكنك تخصيص تفاعلاتك في الثانية، مع المئات والآلاف وحتى الملايين من العملاء في جميع أنحاء العالم. تستهدف Actito الشركات المتوسطة والكبيرة التي ترغب في إدارة جميع أنشطتها التسويقية من منصة واحدة سهلة الاستخدام. يتم مركزية جميع بيانات العملاء التي تجمعها ويتم دمجها في منصة بيانات العملاء وإتاحتها لتصميم الرسائل في الوقت المناسب واستهدافها وتخصيصها من خلال قنوات التسويق الرئيسية - وهي البريد الإلكتروني والهاتف المحمول والويب. توفر Actito الامتثال الكامل لأحدث اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR) في أوروبا، مما يتيح للمسوقين الحرية في التركيز على بناء علاقات دائمة ومربحة مع العملاء. تدير شركة Actito عملياتها الأوروبية من مقرها الرئيسي في بلجيكا، ولديها أيضًا مكاتب في فرنسا وهولندا. Actito موجودة أيضًا في أمريكا الشمالية ولها مكتب في كندا. ويستخدم أكثر من 250 عميلاً المنصة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك ABB وFriesland Campina وBiocodex وARTE وWWF وKIA.
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
تعتبر شركة Raptor Services إحدى الشركات الرائدة في السوق في مجال توفير منصة التخصيص وبيانات العملاء. تتيح حلولنا للعلامات التجارية التعرف على سلوك المستخدمين عبر القنوات، وتقديم توصيات مخصصة، وتنشيط البيانات في جميع القنوات من منصة بيانات العملاء الخاصة بنا. تستخدم المئات من العلامات التجارية الطموحة Raptor بالفعل لتحقيق معدلات تحويل أعلى، وسير عمل أكثر كفاءة، وتجارب أفضل للمستخدم. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://www.raptorservices.com/
Zeotap
zeotap.com
Zeotap CDP هي منصة بيانات العملاء السهلة والآمنة والمؤثرة المصنوعة في أوروبا لأوروبا. يعمل Zeotap CDP على تمكين العلامات التجارية من دمج بيانات العملاء وتوحيدها وتقسيمها وتنظيمها الآن وفي المستقبل بدون ملفات تعريف الارتباط، كل ذلك مع وضع خصوصية المستهلك والامتثال في المقدمة والمركز. إنه يوفر واجهة مستخدم بسيطة مصممة للمسوقين لتقديم تجارب مخصصة للمستهلكين تؤدي إلى تحسين نتائج الأعمال عبر التسويق والمبيعات والخدمة في 8 أسابيع فقط.
mParticle AU
mparticle.com
mParticle هي أكبر منصة مستقلة لبيانات العملاء. نحن نجعل من السهل إدارة بيانات العملاء بشكل شامل طوال دورة حياة المنتج والعميل بأكملها. نحن ندعم مدخلات غير محدودة من خلال مجموعات SDK والواردات المجمعة وموجزات الشركاء ومخرجات غير محدودة لما يزيد عن 300 عملية تكامل معدة مسبقًا. نحن نقدم مجموعة من ميزات جودة البيانات والحوكمة التي تدير سلامة البيانات وتوفر عناصر تحكم دقيقة في الخصوصية للالتزام بحالات الموافقة. نقوم بتنشيط بيانات العملاء باستخدام أدوات مثل منشئي الجمهور، والحسابات بدون تعليمات برمجية لاستخلاص الرؤى، وواجهات برمجة التطبيقات لإرجاع بيانات ملف تعريف المستخدم برمجيًا. تستخدم الفرق عبر شركات مثل Airbnb وJack in the Box وJetBlue وNBCUniversal وOverstock وVenmo تطبيق mParticle لتقديم تجارب رائعة للعملاء وتسريع النمو من خلال حل التحديات الأساسية التي تعيق النجاح على نطاق واسع.
mParticle EU
mparticle.com
mParticle هي أكبر منصة مستقلة لبيانات العملاء. نحن نجعل من السهل إدارة بيانات العملاء بشكل شامل طوال دورة حياة المنتج والعميل بأكملها. نحن ندعم مدخلات غير محدودة من خلال مجموعات SDK والواردات المجمعة وموجزات الشركاء ومخرجات غير محدودة لما يزيد عن 300 عملية تكامل معدة مسبقًا. نحن نقدم مجموعة من ميزات جودة البيانات والحوكمة التي تدير سلامة البيانات وتوفر عناصر تحكم دقيقة في الخصوصية للالتزام بحالات الموافقة. نقوم بتنشيط بيانات العملاء باستخدام أدوات مثل منشئي الجمهور، والحسابات بدون تعليمات برمجية لاستخلاص الرؤى، وواجهات برمجة التطبيقات لإرجاع بيانات ملف تعريف المستخدم برمجيًا. تستخدم الفرق عبر شركات مثل Airbnb وJack in the Box وJetBlue وNBCUniversal وOverstock وVenmo تطبيق mParticle لتقديم تجارب رائعة للعملاء وتسريع النمو من خلال حل التحديات الأساسية التي تعيق النجاح على نطاق واسع.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace هي شركة علوم بيانات برمجيات كخدمة (SaaS) توفر منصة بيانات العملاء B2B. تعمل منتجات الشركة على توحيد مصادر البيانات المتعددة ومصادر الطرف الأول والثالث من وسائل التواصل الاجتماعي وقواعد بيانات الاتصال وأنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات أتمتة التسويق.
Freshpaint
freshpaint.io
يُشار إلى Freshpaint بحب باسم "CDP المتعافي". عندما تم إطلاق Freshpaint لأول مرة، وضعت نفسها كمنصة عامة لبيانات العملاء قبل تجديد منصتها خصيصًا لمقدمي الرعاية الصحية. على عكس CDPs العامة، تساعد منصة خصوصية الرعاية الصحية من Freshpaint المؤسسات على تنفيذ استراتيجيات التسويق القائمة على البيانات مع الالتزام بلوائح الصناعة. تساعد Freshpaint مقدمي الرعاية الصحية في الحفاظ على توافق بيانات عملاء الطرف الأول مع قانون HIPAA بشكل افتراضي. نحن نستبدل تقنية التتبع التي تستخدمها Google وFacebook وغيرهما لتمكينك من استخدام هذه الأدوات والبقاء متوافقًا مع HIPAA. تم تضمين إخفاء المعرفات والقوائم المسموح بها، مما يجعل Freshpaint HIPAA آمنًا بشكل افتراضي. Freshpaint هي منصة بيانات العملاء الوحيدة المصممة خصيصًا للرعاية الصحية.
Propellor
propellor.ai
Propellor هي أداة تسمح لك بتوحيد بياناتك وتنشيطها، مما يتيح لك تحليلها بلا حدود عبر مشكلات العمل المختلفة. مع أكثر من 200 موصل، توفر Propellor تكاملًا سلسًا مع مصادر البيانات المختلفة، مما يتيح لك الوصول إلى مجموعة واسعة من نقاط البيانات. تعالج هذه الأداة كمية كبيرة من البيانات يوميًا، وتتعامل مع تيرابايت من البيانات بسهولة. إحدى الميزات الرئيسية لـ Propellor هي قدرتها على إنشاء مخططات ولوحات معلومات مخصصة مصممة خصيصًا لحالة الاستخدام المحددة الخاصة بك. مع خيار إنشاء تصوراتك الخاصة، يمكنك الحصول على رؤى أعمق وتوصيل تحليل بياناتك بشكل فعال إلى أصحاب المصلحة. بالإضافة إلى ذلك، توفر Propellor قوالب لوحة معلومات جاهزة للاستخدام تغطي نطاقًا واسعًا من المخططات العامة وذات الصلة، مما يسهل عليك البدء دون قضاء ساعات في التخصيص. ولتحليل بياناتك بشكل أفضل، توفر Propellor تطبيقات البيانات التي تتيح لك التعمق في نتائج التحليل المختلفة، مثل رحلة الشراء لعملائك أو المقاييس الأخرى ذات الصلة. تتيح لك تطبيقات البيانات هذه التعمق في بياناتك والكشف عن رؤى قيمة يمكن أن تفيد عملية اتخاذ القرار لديك. بشكل عام، تهدف Propellor إلى إعادة اختراع لوحات معلومات اتخاذ القرار من خلال توفير منصة مرنة وقابلة للتخصيص لتحليل بياناتك وتنشيطها. سواء كنت قائد أعمال، أو قائدًا للتسويق، أو مديرًا للنمو، أو مديرًا للمنتج، فإن Propellor تقدم حلولاً مخصصة لتلبية احتياجاتك الخاصة.
Formaloo
formaloo.com
Formaloo هي مساحة عمل يمكنك استخدامها لإنشاء أي شيء بدءًا من الاستطلاعات وحتى تطبيقات الويب والبوابات - كل ذلك في مكان واحد. يأتي Formaloo مزودًا بمجموعة من العناصر الأساسية القوية لجمع بياناتك وتنظيمها وفهمها. تستخدم الفرق من جميع الأحجام Formaloo لإنشاء استطلاعات المشاركة وبوابات العضوية ولوحات النشرات وروبوتات الدردشة والعديد من الأدوات الأخرى لإشراك جمهورهم.
Aislelabs
aislelabs.com
منصة الكل في واحد لإدارة هوية العميل والوصول (CIAM) مع نماذج تسجيل ويب قابلة للتخصيص، وإدارة ملف تعريف الخدمة الذاتية، وتسجيل الدخول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقدرات تسويقية كاملة الميزات. يمكنك اكتساب المستخدمين عبر الإنترنت وفي وضع عدم الاتصال، من مواقع الويب، وتطبيقات الأجهزة المحمولة، والاشتراكات الشخصية، وشبكة WiFi للضيوف، وأي عدد من المصادر الأخرى. دمج ملفات تعريف العملاء عبر القنوات في مكان واحد. إمكانات التسويق المحلية بما في ذلك حملات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والاستطلاعات الغنية والكوبونات الذكية وإعلانات الوسائط المدفوعة. محرك التعلم العميق المزود بالذكاء الاصطناعي (AI) لفهم السلوكيات وتقسيم المستخدمين إلى شرائح لتحقيق عائد استثمار مرتفع. إدارة الهوية بدون كلمة مرور والتوصيف التقدمي المصمم للعملاء المعاصرين.
Census
getcensus.com
Census هو النظام الأساسي الرائد لتنشيط البيانات، والمدعوم من Reverse ETL. نقوم بتحويل مستودع البيانات إلى مركز للتسويق والعمليات التجارية، وتمكين الجميع من اتخاذ الإجراءات باستخدام بيانات موثوقة وقابلة للتنفيذ. لا حاجة إلى نصوص برمجية مخصصة أو خدمات هندسية! تستخدم المئات من الشركات الحديثة مثل Fivetran، وSonos، وCanva، وOrangetheory Fitness، وNotion، وFigma Census لمزامنة بيانات عملائها مع الأدوات التي تعتمد عليها فرق العمل، وتحقيق نتائج مثل تقليل تكاليف اكتساب العملاء بنسبة 50%، وتخصيص التسويق لأكثر من 125 شركة. مليون مستخدم، مما يؤدي إلى تحسين إنتاجية المبيعات بمقدار 10 أضعاف وتقليل أوقات الدعم بنسبة 98%.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst هي المنصة الرائدة لدفع النمو من خلال عملائك. تم تصميمه لتقديم قيمة على طول تجربة العملاء بأكملها؛ يقوم Catalyst بتحويل المشترين الجدد إلى إيرادات مدى الحياة. من خلال سير العمل القائم على الاحتفاظ والأتمتة التي تركز على الإيرادات، نقوم بتعزيز الفرق التي تركز على العملاء. تعمل عمليات التكامل المؤسسي السلسة التي تقدمها Catalyst على مركزة بيانات العملاء المنعزلة في النظام الأساسي الأكثر سهولة في الصناعة، والمدعوم بسير العمل المتقدم. أتمتة رحلات العملاء الأفضل في فئتها وتوسيع نطاقها؛ زيادة إنتاجية المستخدم واعتماده؛ وتقديم رؤى واضحة حول صحة العملاء تعمل على تحسين تجربة العميل بدقة - بدءًا من الإعداد وحتى المناصرة. كن شريكًا مع فريق Catalyst الموثوق به والنظام الأساسي البديهي لبناء وتكرار وتوسيع نطاق استراتيجية النمو التي يقودها العملاء. تعرف على المزيد على https://catalyst.io/
Custobar
custobar.com
عملاؤك هم الأفراد. عاملهم بهذه الطريقة. يمنحك Custobar فهمًا شاملاً لكل عميل من عملائك وكيفية تفاعلهم مع عملك - عبر جميع القنوات التي يقابلونك بها. نقوم بجمع جميع بيانات معاملات العملاء الخاصة بك ونجعلها مفهومة وقابلة للتنفيذ.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach هي سحابة التجارب التجارية رقم 1 في العالم، حيث تعمل على تمكين العلامات التجارية من تقديم رحلات مخصصة للعملاء بحيث تبدو وكأنها سحرية. وهي تقدم مجموعة من المنتجات التي تدفع التخصيص الحقيقي ونمو التجارة الرقمية، بما في ذلك: Discovery، الذي يقدم بحثًا وتسويقًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي؛ المحتوى، الذي يقدم نظام إدارة المحتوى بدون رأس؛ والمشاركة، التي تقدم حلول CDP وأتمتة التسويق الرائدة. تجمع هذه الحلول معًا بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم تحسين الذكاء الاصطناعي، مما يتيح تجارب التجارة الرقمية التي تزيد الإيرادات والتي يتم تحويلها على أي قناة وفي كل رحلة. تخدم Bloomreach أكثر من 850 علامة تجارية عالمية بما في ذلك Albertsons وBosch وPuma وFC بايرن ميونخ وماركس آند سبنسر. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة Bloomreach.com. (استحوذت شركة Bloomreach على شركة Exponea في عام 2021.)
FLYDE
flyde.io
لا تستخدم معظم الشركات قوة مكدس البيانات الخاصة بها بشكل صحيح مما قد يتسبب في خسارة الإيرادات بنسبة 4-7% كل عام. قمنا ببناء منصة FLYDE SaaS لمساعدة العلامات التجارية الاستهلاكية وتجار التجزئة الذين لديهم بالفعل مجموعة تقنية متقدمة (إدارة علاقات العملاء، ومنصة التجارة الإلكترونية، وبرامج أتمتة التسويق، وتكنولوجيا تتبع البيع بالتجزئة، وحملات التسويق الرقمي، وما إلى ذلك) لكنهم ما زالوا يعانون من الألم أو التوتر في حالتين : تشتت البيانات. الشركات التي لديها مصادر بياناتها في صوامع ومنفصلة عن بعضها البعض. FLYDE هي منصة بيانات العملاء الأسهل والأكثر سهولة في الوصول إليها، وهي قادرة على ربط جميع مصادر بياناتك وتقديم لوحة تحكم للعملاء مع عرض تفصيلي 360 درجة لقاعدة عملائك، والتي يمكنك التصرف بناءً عليها في الوقت الفعلي. التنبؤات من خلال أنظمة القرن الماضي. في كثير من الحالات، حتى مع وجود اتصال جيد بين مصادر البيانات، تنشر الشركات نماذج تنبؤية بشكل متقطع ومن خلال أنظمة القرن الماضي. قامت FLYDE بدمج نماذجها التنبؤية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي في النظام الأساسي والتي تساعد على زيادة الاحتفاظ بالعملاء والقيمة الدائمة بنسبة 20%، وزيادة العملاء المتوقعين إلى تحويل المبيعات وفي النهاية زيادة الأرباح وعائد النفقات الإعلانية بنسبة 43%. نحن أكثر بكثير من مجرد CDP (منصة بيانات العملاء) ومع أكثر من 15 عامًا من الخبرة في إنشاء وتنفيذ حلول تكنولوجيا البيانات الضخمة، لدينا أصول مميزة: (1) إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي لدينا ودقته، (2) الذكاء الاصطناعي والتقسيمات القابلة للتنفيذ التي تدفع تنشيط العملاء مع عائد استثمار أعلى و(3) نهج عالمي لنجاح العملاء لخدمة مؤسسات عملائنا.
Herogi
herogi.com
يعد Herogi حلاً متكاملاً للإجراءات الآلية الذكية بشأن البيانات الضخمة سريعة الحركة. يوفر تكاملها السلس مع خدمات الطرف الثالث وقدرتها على معالجة الأحداث المعقدة ذكاءً آليًا للحلول القائمة على التكنولوجيا. يركز Herogi على بيانات الحدث أثناء وقوع الأحداث ثم يتخذ الإجراءات في الوقت المناسب. تضمن هندستها القائمة على الأحداث والحالة الاستجابة التشغيلية للعملاء في الوقت الفعلي.
Journify
journify.io
Journify - منصة بيانات العملاء القابلة للتركيب والتي تساعد المسوقين على جمع وتوحيد ملفات تعريف العملاء، وتحديد الجماهير الديناميكية، وتنشيطها في الوقت الفعلي.
mediarithmics
mediarithmics.io
تقدم mediarithmics بنية أساسية مفتوحة ومتكاملة لتسويق البيانات، تغطي جميع استخدامات CDP وDMP. يمكن أيضًا استخدام النظام الأساسي لإنشاء تحالفات البيانات، مما يضمن عدم نفاذية البيانات بين الشركاء والامتثال للوائح الحالية والمستقبلية (GDPR، Pipeda، CCPA...). تتيح تقنيتنا جمع بيانات كل عميل وبيانات محتملة (مئات الملايين من ملفات تعريف البيانات عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت) دون ضغط، مما يسمح بتجزئة وتنسيق الحملات متعددة القنوات في الوقت الفعلي. يمكن لعملاء mediarithmics إضافة خوارزمياتهم الخاصة لتخصيص النقاط الإستراتيجية للمنصة، سواء كان ذلك في التخصيص التسويقي 360 درجة أو حالات استخدام تسييل البيانات. نحن شركة متخصصة في التكنولوجيا أولاً، تم إنشاؤها في عام 2014، ونفتتح مكاتب دولية كل عام. يشمل عملاؤنا تجار التجزئة الكبار، والمجموعات الإعلامية، والشركات الطموحة، وبشكل عام الشركات التي ترغب في الاستفادة من بياناتها بشكل لم يسبق له مثيل.
NetWise
netwisedata.com
NetWise هي المزود الرائد لبيانات الجمهور B2B للعلامات التجارية والوكالات والمنصات ومحترفي المبيعات والتسويق وفرق علوم البيانات. تتيح منتجات بيانات B2B الفريدة لدينا تسويقًا حقيقيًا متعدد القنوات مما يسمح لك باستهداف نفس الجمهور عبر جميع قنوات التسويق في كل منصة تريد استخدامها. الرسم البياني الخاص بمعرفات B2B-to-Consumer الخاص بنا يعني أنك تصل إلى نفس الشخص في كل مكان وفي كل مرة. ونحن نقدم أكبر قدر من الوصول إلى الجمهور في الصناعة، هذه الفترة. يعمل عملاؤنا معنا بانتظام لإنشاء وتنشيط شرائح وجماهير مخصصة. نحن خبراء في استخلاص المعلومات وجعلها مفيدة لاحتياجات عملك وجمهورك المحدد. لا توجد شركة أخرى لديها بيانات أعمال فريدة متاحة بسهولة. تستخدم NetWise تقنيات عالمية ومجموعات بيانات غير تقليدية لتقديم منتجات بيانات B2B فريدة لعملائها وشركائها، ونحن إحدى شركات البيانات الأكثر خبرة وموثوقية وموثوقية في صناعات المبيعات والتسويق والإعلان.
Scal-e
scal-e.com
تساعد Scal-e العلامات التجارية على إيصال الرسالة الصحيحة، في الوقت المناسب، إلى الشخص المناسب ومن خلال القناة الصحيحة. ومن خلال تطبيق DataMart المصمم خصيصًا بنسبة 100%، يصبح من الممكن التقاط جميع البيانات وتنظيمها حول ملفات تعريف موحدة من أجل تخصيص تفاعلات القنوات الشاملة وتوفير المعلومات ذات الصلة والموثوقة والقابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي.
Squirro
squirro.com
Squirro هي أداة ذكاء اصطناعي توليدية متعددة الاستخدامات مصممة للبحث في المؤسسات والرؤى والأتمتة. تم تصميمه باستخدام إطار عمل متقدم للذكاء الاصطناعي، وهو الجيل المعزز للاسترجاع (RAG)، الذي يعزز دقة الاستجابات الناتجة عن نماذج اللغة الأكبر (LLMs). أصبح هذا التحسين ممكنًا من خلال دمج مصادر المعرفة الخارجية لدعم الفهم الداخلي للنموذج. يستخدم مكون SquirroGPT للأداة البحث الدلالي للاستعلام عن LLM، مما يسهل عملية استرجاع البيانات الأكثر كفاءة واستنارة. عندما يقوم المستخدم بإدخال مطالبة، يبحث SquirroGPT في قاعدة المعرفة، بما في ذلك البيانات والمستندات التي يتم استيعابها. يتم بعد ذلك إرسال المعلومات ذات الصلة إلى LLM، ويتم التحقق من الاستجابة وفقًا لقاعدة المعرفة قبل نقلها إلى المستخدم. وهذا يضمن دعم كل إجابة بالأدلة، وتقلل عملية التنقيح من الإجابات غير الدقيقة. وتتخصص الأداة أيضًا في توفير إمكانية الوصول إلى البيانات التنظيمية المعقدة، مع القدرة على تحديد مصادر البيانات وحقوق الأذونات التي تناسب وحدات الأعمال الفردية. فهو يمكّن المستخدمين من التفاعل مع البيانات دون الحاجة إلى فتح المستندات، مما يوفر نتائج أكثر دقة من خلال تحليل الفقرات ذات الصلة بدلاً من المستندات بأكملها. توفر هذه الأداة أمانًا على مستوى المؤسسات ويمكن تضمينها لتسهيل الوصول إلى جمهور واسع.
Acquia
acquia.com
تتكامل Acquia Marketing Cloud بسلاسة مع أي نظام تابع لجهة خارجية وتتيح التكوين السهل لأي معايير عمل مباشرة في النظام الأساسي. تم تصميم Acquia Marketing Cloud للاستفادة منه من قبل جميع الفرق التي تحتاج إلى الوصول إلى بيانات العملاء، وهي تدعم الأعمال عبر المجالات والعلامات التجارية والمناطق الجغرافية ومواقع الويب. قم بزيادة سرعة التسويق مع تحصين عملك في المستقبل لأي شيء يأتي بعد ذلك. اكتساب المرونة لتلبية احتياجات المستهلكين المتغيرة مع زيادة الكفاءات بين الإدارات.
Mortar AI
mortarai.com
Mortar AI هو الجيل التالي من CDP (منصة بيانات العملاء) التي تقوم بتنظيف جميع بياناتك المجزأة وتحليلها وتوحيدها في لوحة معلومات واحدة سهلة الاستخدام في الوقت الفعلي.
Splunk
splunk.com
هي شركة تكنولوجيا أمريكية مقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، تنتج برامج للبحث عن البيانات التي يتم إنشاؤها آليًا ومراقبتها وتحليلها عبر واجهة على نمط الويب. تقوم حلول Splunk Enterprise وEnterprise Cloud بالتقاط وفهرسة وربط البيانات الحقيقية بيانات الوقت في مستودع قابل للبحث يمكن من خلاله إنشاء الرسوم البيانية والتقارير والتنبيهات ولوحات المعلومات والمرئيات. يتيح Splunk إمكانية الوصول إلى بيانات الجهاز عبر المؤسسة من خلال تحديد أنماط البيانات وتوفير المقاييس وتشخيص المشكلات وتوفير المعلومات الذكية للعمليات التجارية. Splunk هي تقنية أفقية تستخدم لإدارة التطبيقات والأمن والامتثال، بالإضافة إلى تحليلات الأعمال والويب. في الآونة الأخيرة، بدأت Splunk أيضًا في تطوير حلول التعلم الآلي والبيانات لـ BizOps.
Tealium
tealium.com
Tealium هي منصة بيانات العملاء (CDP) الأكثر ثقة. يقوم Tealium بتوصيل البيانات حتى تتمكن من التواصل مع عملائك. تقوم Tealium بربط بيانات العملاء عبر الويب والجوال وغير متصل وإنترنت الأشياء حتى تتمكن الشركات من التواصل بشكل أفضل مع عملائها. يدعم النظام البيئي للتكامل الجاهز لشركة Tealium أكثر من 1300 اتصال مدمج، مما يمكّن العلامات التجارية من إنشاء بنية تحتية كاملة لبيانات العملاء في الوقت الفعلي. تتضمن حلول Tealium منصة بيانات العملاء مع التعلم الآلي وإدارة العلامات ومركز واجهة برمجة التطبيقات وحلول إدارة البيانات التي تجعل بيانات العملاء أكثر قيمة وقابلة للتنفيذ ومتوافقة مع الخصوصية وآمنة. تثق أكثر من 850 شركة رائدة في جميع أنحاء العالم بشركة Tealium لدعم استراتيجيات بيانات عملائها. يؤدي CDP الموثوق والمرن من Tealium إلى جانب الدعم الأكثر إستراتيجية في الصناعة إلى أفضل النتائج لأعمالك.
Totango
totango.com
Totango هو نجاح العملاء الذي لا يمكن لشركات البرمجيات أن تتفوق عليه، مما يوفر قابلية تطوير غير محدودة ووقتًا لا مثيل له للقيمة لمساعدة فرق المؤسسات متعددة الوظائف على زيادة الإنتاجية والاحتفاظ والتوسع. تعمل برامج نجاح العملاء المعدة مسبقًا والتي تم دمجها مع أفضل ممارسات الصناعة على تسهيل وسرعة البدء والتخصيص بما يناسب أعمالك وتحقيق نتائج الأعمال المهمة في كل مرحلة من رحلة العميل. تستخدم أكبر فرق نجاح العملاء في العالم - بما في ذلك SAP وGithub وSchneider Electric وAircall - Totango لدمج بيانات العملاء للحصول على رؤية 360 درجة لصحة العملاء، وإدارة محفظة عملائهم بشكل تعاوني، والتفاعل بشكل استباقي وذكي مع عملائهم .
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