منصات بيانات العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية - الأقاليم الجنوبية الفرنسية

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تلعب منصات بيانات العملاء (CDPs) دورًا حاسمًا في توحيد بيانات العملاء ومركزيتها ضمن قاعدة بيانات واحدة. تزود هذه الأدوات فرق التسويق بالرؤى الأساسية اللازمة لتنفيذ الحملات الناجحة. تتمتع CDPs بالقدرة على جمع البيانات من مصادر مختلفة، سواء عبر الإنترنت أو دون الاتصال بالإنترنت، بما في ذلك مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات البريد الإلكتروني، مما يوفر نظرة شاملة لكل عميل. بعد استرجاع البيانات، تمكن CDPs المؤسسات من التنبؤ بالخطوات التالية الأكثر فعالية للعملاء الأفراد، مما يساعد الشركات على فهم كيفية الاحتفاظ بعملاء محددين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لفرق خدمة العملاء استخدام CDPs لتخصيص خدمات الدعم الخاصة بهم وفقًا للاحتياجات الفريدة لكل عميل. توجد عادةً إمكانات التكامل مع برامج أتمتة التسويق وبرامج مستودع البيانات ومنصات تخزين البيانات الأخرى في CDPs.
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Simon Data
simondata.com
تعمل Simon Data على تمكين فرق التسويق من خلال منصة بيانات العملاء (CDP) الوحيدة المصممة خصيصًا لزيادة أداء الحملة من خلال التقسيم والتخصيص بشكل أسرع وأكثر دقة. أول منصة CDP مبنية على Snowflake، تعمل منصة Simon Data Platform على تمكين العلامات التجارية من التحرر من البنية القديمة التي تجعل من الصعب الوصول إلى البيانات ونشرها. ولهذا السبب تعتمد شركات Tripadvisor وEquinox وJetBlue وASOS وVenmo وغيرها الكثير على Simon Data للتواصل مع المستهلكين. تم تصميم منصة Simon Data Platform ذات الكود المنخفض للاستخدام من قبل المسوقين - مما يحولهم إلى علماء بيانات. Simon Data هو أحد أفضل أماكن العمل المدمجة لعام 2022، ومعتمد من أفضل أماكن العمل، وهو قائد G2 لمدة 8 مرات في مجال CDP. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.simondata.com.
Omeda
omeda.com
Omeda عبارة عن منصة شاملة لتكنولوجيا التسويق لتنمية جمهورك وإشراكه وتحقيق الدخل منه. تتألف Omeda من منصة بيانات العملاء (CDP)، وأتمتة البريد الإلكتروني والتسويق، وإدارة البيانات والموافقات، وإدارة الاشتراكات والكثير من عمليات التكامل، مما يجعل من السهل إنشاء حملات متطورة لنمو الجمهور على نطاق واسع دون الحاجة إلى أدوات إضافية. يتمتع أوميدا بخبرة تزيد عن 40 عامًا في إدارة علاقات الجمهور. نرسل أكثر من 5.5 مليار رسالة بريد إلكتروني سنويًا، وندير أكثر من 25000 علامة تجارية ومنتج، ونقوم بتنقية وإدارة ملايين السجلات لعملائنا.
Lytics
lytics.com
Lytics هي منصة رائدة لبيانات العملاء لعملاء Google Cloud و100% من Google Cloud Native CDP. يقدم Lytics CDP بنية حديثة وقابلة للتركيب تتناسب مع إستراتيجية البيانات السحابية الخاصة بك وتسرعها. من خلال التكامل مع مستودعات البيانات السحابية الحالية، تساعد Lytics الشركات على بناء أساس موحد لبيانات الطرف الأول، وحل الهويات لإنشاء وصيانة ملفات تعريف شاملة متوافقة وقابلة للتوسيع ويمكن الوصول إليها. تتصل Lytics بنظام بيئي قوي لإثراء الطرف الثالث وتنشيطه باستخدام ETL العكسي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والمجموعة الأكثر شمولاً من الاتصالات في الوقت الفعلي في مزودي خدمات البيانات وأنظمة العمل في الصناعة. يمكّن نهج Lytics الفريد العلامات التجارية من العمل بدون صوامع من مصدر موثوق للحقيقة، وإعادة تصور كيفية الاستفادة من بيانات العملاء الخاصة بهم لزيادة مشاركة العملاء وتعزيز عائد الاستثمار، وتمكين مستخدمي الأعمال من الرؤى والأدوات التي يحتاجون إليها لدفع العمل مع تمكين الامتثال للمعايير العالمية. إقامة بيانات المستهلك ولوائح الخصوصية.
Blueshift
blueshift.com
تساعد Blueshift العلامات التجارية على تقديم تجارب ذات صلة ومتصلة عبر كل تفاعل مع العملاء. توفر منصتها Smart Hub للمشاركة الذكية للعملاء للعلامات التجارية مجموعة أدوات كاملة لتقديم تجارب 1:1 في الوقت الفعلي بسلاسة عبر رحلة القناة الشاملة بأكملها، بما في ذلك توحيد البيانات في الوقت الفعلي، وتقسيم الجمهور، والذكاء التنبؤي، والتخصيص 1:1، والقناة الشاملة تنسيق، وحجم لا مثيل له. تعمل المنصة المرنة وسهلة الاستخدام على توحيد بيانات العملاء من أي مصدر، وفتح الذكاء باستخدام الذكاء الاصطناعي القابل للتخصيص، وتنشيط البيانات عبر نقاط الاتصال في الوقت الفعلي باستخدام القرار الذكي. لم يكن الطريق إلى تقديم تجارب تتمحور حول العملاء والتي تعمل على زيادة الإيرادات وتحقيق النتائج أسرع من أي وقت مضى. توفر منصة مشاركة العملاء الذكية من Blueshift تجارب ذات صلة ومتصلة طوال الرحلة متعددة القنوات من خلال توحيد البيانات وإعلامها وتنشيطها.
Actito
actito.com
Actito هي شركة أتمتة تسويق SaaS تأسست عام 2000. في ذلك الوقت، أراد المؤسسون الثلاثة سد الفجوة بين العلامات التجارية والمستهلكين. لذلك بدأوا في بناء البرامج التي يحبها المسوقون الآن. مع Actito، يمكنك تخصيص تفاعلاتك في الثانية، مع المئات والآلاف وحتى الملايين من العملاء في جميع أنحاء العالم. تستهدف Actito الشركات المتوسطة والكبيرة التي ترغب في إدارة جميع أنشطتها التسويقية من منصة واحدة سهلة الاستخدام. يتم مركزية جميع بيانات العملاء التي تجمعها ويتم دمجها في منصة بيانات العملاء وإتاحتها لتصميم الرسائل في الوقت المناسب واستهدافها وتخصيصها من خلال قنوات التسويق الرئيسية - وهي البريد الإلكتروني والهاتف المحمول والويب. توفر Actito الامتثال الكامل لأحدث اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR) في أوروبا، مما يتيح للمسوقين الحرية في التركيز على بناء علاقات دائمة ومربحة مع العملاء. تدير شركة Actito عملياتها الأوروبية من مقرها الرئيسي في بلجيكا، ولديها أيضًا مكاتب في فرنسا وهولندا. Actito موجودة أيضًا في أمريكا الشمالية ولها مكتب في كندا. ويستخدم أكثر من 250 عميلاً المنصة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك ABB وFriesland Campina وBiocodex وARTE وWWF وKIA.
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
تعتبر شركة Raptor Services إحدى الشركات الرائدة في السوق في مجال توفير منصة التخصيص وبيانات العملاء. تتيح حلولنا للعلامات التجارية التعرف على سلوك المستخدمين عبر القنوات، وتقديم توصيات مخصصة، وتنشيط البيانات في جميع القنوات من منصة بيانات العملاء الخاصة بنا. تستخدم المئات من العلامات التجارية الطموحة Raptor بالفعل لتحقيق معدلات تحويل أعلى، وسير عمل أكثر كفاءة، وتجارب أفضل للمستخدم. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://www.raptorservices.com/
Zeotap
zeotap.com
Zeotap CDP هي منصة بيانات العملاء السهلة والآمنة والمؤثرة المصنوعة في أوروبا لأوروبا. يعمل Zeotap CDP على تمكين العلامات التجارية من دمج بيانات العملاء وتوحيدها وتقسيمها وتنظيمها الآن وفي المستقبل بدون ملفات تعريف الارتباط، كل ذلك مع وضع خصوصية المستهلك والامتثال في المقدمة والمركز. إنه يوفر واجهة مستخدم بسيطة مصممة للمسوقين لتقديم تجارب مخصصة للمستهلكين تؤدي إلى تحسين نتائج الأعمال عبر التسويق والمبيعات والخدمة في 8 أسابيع فقط.
mParticle AU
mparticle.com
mParticle هي أكبر منصة مستقلة لبيانات العملاء. نحن نجعل من السهل إدارة بيانات العملاء بشكل شامل طوال دورة حياة المنتج والعميل بأكملها. نحن ندعم مدخلات غير محدودة من خلال مجموعات SDK والواردات المجمعة وموجزات الشركاء ومخرجات غير محدودة لما يزيد عن 300 عملية تكامل معدة مسبقًا. نحن نقدم مجموعة من ميزات جودة البيانات والحوكمة التي تدير سلامة البيانات وتوفر عناصر تحكم دقيقة في الخصوصية للالتزام بحالات الموافقة. نقوم بتنشيط بيانات العملاء باستخدام أدوات مثل منشئي الجمهور، والحسابات بدون تعليمات برمجية لاستخلاص الرؤى، وواجهات برمجة التطبيقات لإرجاع بيانات ملف تعريف المستخدم برمجيًا. تستخدم الفرق عبر شركات مثل Airbnb وJack in the Box وJetBlue وNBCUniversal وOverstock وVenmo تطبيق mParticle لتقديم تجارب رائعة للعملاء وتسريع النمو من خلال حل التحديات الأساسية التي تعيق النجاح على نطاق واسع.
mParticle EU
mparticle.com
mParticle هي أكبر منصة مستقلة لبيانات العملاء. نحن نجعل من السهل إدارة بيانات العملاء بشكل شامل طوال دورة حياة المنتج والعميل بأكملها. نحن ندعم مدخلات غير محدودة من خلال مجموعات SDK والواردات المجمعة وموجزات الشركاء ومخرجات غير محدودة لما يزيد عن 300 عملية تكامل معدة مسبقًا. نحن نقدم مجموعة من ميزات جودة البيانات والحوكمة التي تدير سلامة البيانات وتوفر عناصر تحكم دقيقة في الخصوصية للالتزام بحالات الموافقة. نقوم بتنشيط بيانات العملاء باستخدام أدوات مثل منشئي الجمهور، والحسابات بدون تعليمات برمجية لاستخلاص الرؤى، وواجهات برمجة التطبيقات لإرجاع بيانات ملف تعريف المستخدم برمجيًا. تستخدم الفرق عبر شركات مثل Airbnb وJack in the Box وJetBlue وNBCUniversal وOverstock وVenmo تطبيق mParticle لتقديم تجارب رائعة للعملاء وتسريع النمو من خلال حل التحديات الأساسية التي تعيق النجاح على نطاق واسع.
mParticle US
mparticle.com
mParticle هي أكبر منصة مستقلة لبيانات العملاء. نحن نجعل من السهل إدارة بيانات العملاء بشكل شامل طوال دورة حياة المنتج والعميل بأكملها. نحن ندعم مدخلات غير محدودة من خلال مجموعات SDK والواردات المجمعة وموجزات الشركاء ومخرجات غير محدودة لما يزيد عن 300 عملية تكامل معدة مسبقًا. نحن نقدم مجموعة من ميزات جودة البيانات والحوكمة التي تدير سلامة البيانات وتوفر عناصر تحكم دقيقة في الخصوصية للالتزام بحالات الموافقة. نقوم بتنشيط بيانات العملاء باستخدام أدوات مثل منشئي الجمهور، والحسابات بدون تعليمات برمجية لاستخلاص الرؤى، وواجهات برمجة التطبيقات لإرجاع بيانات ملف تعريف المستخدم برمجيًا. تستخدم الفرق عبر شركات مثل Airbnb وJack in the Box وJetBlue وNBCUniversal وOverstock وVenmo تطبيق mParticle لتقديم تجارب رائعة للعملاء وتسريع النمو من خلال حل التحديات الأساسية التي تعيق النجاح على نطاق واسع.
mParticle Customer
mparticle.com
mParticle هي أكبر منصة مستقلة لبيانات العملاء. نحن نجعل من السهل إدارة بيانات العملاء بشكل شامل طوال دورة حياة المنتج والعميل بأكملها. نحن ندعم مدخلات غير محدودة من خلال مجموعات SDK والواردات المجمعة وموجزات الشركاء ومخرجات غير محدودة لما يزيد عن 300 عملية تكامل معدة مسبقًا. نحن نقدم مجموعة من ميزات جودة البيانات والحوكمة التي تدير سلامة البيانات وتوفر عناصر تحكم دقيقة في الخصوصية للالتزام بحالات الموافقة. نقوم بتنشيط بيانات العملاء باستخدام أدوات مثل منشئي الجمهور، والحسابات بدون تعليمات برمجية لاستخلاص الرؤى، وواجهات برمجة التطبيقات لإرجاع بيانات ملف تعريف المستخدم برمجيًا. تستخدم الفرق عبر شركات مثل Airbnb وJack in the Box وJetBlue وNBCUniversal وOverstock وVenmo تطبيق mParticle لتقديم تجارب رائعة للعملاء وتسريع النمو من خلال حل التحديات الأساسية التي تعيق النجاح على نطاق واسع.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 عبارة عن منصة لأتمتة التسويق تعتمد على البيانات والتي تمنحك رؤية 360 درجة لعملائك وتمكنك من تسريع مبيعاتك وزيادة الاحتفاظ بالعملاء إلى أقصى حد من خلال البيانات النظيفة والجماهير المقسمة والحملات الآلية المخصصة. لم يكن تحويل بيانات عملائك إلى مبيعات أسهل من أي وقت مضى.
Dialog Insight
app.dialoginsight.com
Dialog Insight عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تعمل على تمكين الشركات من إنشاء المزيد من نقاط اتصال العملاء وبناء الولاء للعلامة التجارية من خلال أتمتة التخصيص. تتميز المنصة بمجموعة من الأدوات لإنشاء الحملات ونشرها، بالإضافة إلى إمكانات التحليلات وإعداد التقارير لتتبع نجاح تلك الحملات. تشمل المزايا الرئيسية لـ Dialog Insight القدرة على تقسيم مجموعات العملاء واستهدافها، وأتمتة الاتصالات وتخصيصها، وتحسين الحملات لتحقيق أقصى قدر من الأداء. تقدم Dialog Insight تجربة حقيقية للعملاء بنسبة 1:1، وتستهدف الشريحة المناسبة عبر جميع القنوات، وتعظيم عائد الاستثمار مع تقليل التكلفة والوقت.
Treasure Data
treasuredata.com
تساعد Treasure Data المؤسسات على استخدام جميع بيانات عملائها لتحسين أداء الحملة وتحقيق الكفاءة التشغيلية وزيادة قيمة الأعمال من خلال تجارب العملاء المتصلة. تعمل سحابة بيانات العملاء، وهي مجموعتنا من حلول النظام الأساسي لبيانات العملاء، على دمج بيانات العملاء وربط الهويات في ملفات تعريف موحدة للعملاء وتطبيق الخصوصية وجعل الرؤى والتنبؤات المستندة إلى التعلم الآلي متاحة للتسويق والخدمة والمبيعات والعمليات لتعزيز المشاركة الشخصية تحسين اكتساب العملاء والمبيعات والاحتفاظ بهم. نحن الأفضل للمؤسسات والشركات سريعة النمو لأننا نتكامل بسلاسة مع مجموعتك التقنية الحالية مع تقديم أسرع وقت للقيمة، بغض النظر عن البيئات المعقدة. تضمن ضماناتنا على مستوى المؤسسة جودة البيانات والحوكمة والأمان والامتثال للخصوصية وقابلية التوسع لمساعدة الشركات على إدارة الموافقة وتقليل المخاطر عبر العلامات التجارية والمناطق. تعمل الأدوات القوية وسهلة الاستخدام على توحيد البيانات والتحليلات ومستخدمي الأعمال لتحسين الكفاءة ودفع النمو.
Arena
arena.im
تقوم Arena بتطوير الجيل القادم من أدوات المشاركة المباشرة المدعومة من بيانات الطرف الأول ، لبناء جماهير موثوقة ، في كل مكان. حلولنا - الدردشة الحية ، المدونة الحية ، أرينا personas) الاستفادة من الميزات الأكثر شعبية من وسائل التواصل الاجتماعي لإنشاء مشاركة عميقة بسرعة على أي منصة تديرها. أكثر من 20.000 عميل يثقون في Arena لجمع جماهيرهم على الويب أو في التطبيقات أو في الأحداث المباشرة (أو الثلاثة) للتفاعل مع المحتوى والمجتمع والتجارة.
Openprise
openprisetech.com
Openprise يغذي الثورة في RevOps. يقوم Openprise بأتمتة عمليات RevOps الهامة لكسر الصوامع ومواءمة محترفي المبيعات والتسويق وتقنياتهم لتحقيق نمو هائل. Openprise عبارة عن نظام أساسي واحد بدون تعليمات برمجية يتيح لك تبسيط مجموعة RevTech الخاصة بك، والاستجابة بشكل أسرع للتغيرات في السوق، وتوسيع نطاق العمليات لتحقيق أهداف الإيرادات الخاصة بك. تعتمد فرق RevOps في رواد الصناعة مثل UI Path وFreshworks وZendesk وZscaler وOkta على Openprise لتحقيق إيرادات فعالة ويمكن التنبؤ بها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.openprisetech.com.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer عبارة عن منصة لتوليد العملاء المحتملين وتسجيل النتائج لفرق مبيعات B2B الصغيرة والكبيرة. توفر LeadBoxer لفرق المبيعات من أي حجم رؤى قيمة حول ما يهتم به عملاؤهم المحتملون حتى قبل أن يتواصلوا معهم. يقوم البرنامج تلقائيًا بإنشاء ملفات تعريف الزائرين لزوار موقع الويب، ويلتقط البيانات حول سلوكهم وتفاعلاتهم عبر الإنترنت، ثم يعين لهم نقاطًا رئيسية وفقًا للمعايير التي حددها مدير الحساب المعين. باستخدام LeadBoxer، تستطيع فرق المبيعات تتبع زوار موقع الويب، ومشاهدات الصفحة والفيديو، وتنزيلات المستندات، بالإضافة إلى قياس مصادر حركة المرور. يمكن لمندوب المبيعات المعين تحديد أهمية خصائص العملاء المحتملين المختلفة (الصناعة، عدد مشاهدات الصفحة، وما إلى ذلك) من أجل التأثير على نتيجة العملاء المتوقعين المعينة من قبل LeadBoxer. عندما يكون العميل المحتمل جاهزًا للتأهل، يقوم LeadBoxer بالإبلاغ وإخطار مندوب المبيعات (أو الأشخاص) المسؤولين. يمكن لمندوب المبيعات ذي الصلة التعامل مع العميل المتوقع مباشرة عبر تطبيق LeadBoxer، حيث يمكن مراجعة العملاء المتوقعين أو تعيينهم أو إزالتهم في أي وقت. يتكامل LeadBoxer مع إدارة علاقات العملاء وأدوات المبيعات الأخرى عبر واجهة برمجة التطبيقات المتقدمة.
Successeve
successeve.com
Successeve عبارة عن منصة ذكاء العملاء المستندة إلى السحابة. توفر سلسلة منتجاتنا نتائج وتحليلات قابلة للتنفيذ في كل مرحلة من رحلة العميل لتسهيل جهود فرق المبيعات والتسويق ونجاح العملاء. هدفنا هو مساعدة الشركات على زيادة نموها من خلال تحويل المزيد من العملاء والاحتفاظ بهم وتوسيع نطاقهم. يتم تشغيل منتجات Successeve بواسطة ثلاثة محركات أساسية: مركزية البيانات، والنتائج، والإجراءات الآلية.
WebEngage
webengage.com
WebEngage هو نظام تشغيل متكامل للاحتفاظ بالعملاء، يعمل على تبسيط مشاركة العملاء لأكثر من 800 علامة تجارية حول العالم. تتيح المنصة للشركات بناء علاقات شخصية وذات مغزى مع مستخدميها عبر القنوات الرقمية المختلفة. بفضل مجموعتها الشاملة من الأدوات والحلول، تعمل WebEngage على تمكين الشركات من فهم العملاء وإشراكهم والاحتفاظ بهم بشكل فعال. - توحيد بيانات العملاء: يمكّن WebEngage الشركات من دمج بيانات العملاء من مصادر مختلفة، مما يوفر رؤى في الوقت الفعلي ويسمح بتقسيم ديناميكي دقيق للحملات المستهدفة بناءً على سمات وسلوكيات محددة للعملاء. - رحلات متعددة القنوات: من خلال منشئ سير العمل بالسحب والإفلات البديهي في WebEngage، يمكن للشركات تصميم رحلات العملاء متعددة القنوات وأتمتتها بسلاسة، مما يضمن تجارب متسقة وشخصية عبر القنوات مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفورية والمزيد. - الحملات المستهدفة: يعمل WebEngage على تمكين الشركات من أتمتة الحملات المخصصة التي يتم تشغيلها بواسطة إجراءات العملاء وأحداث الأعمال المحددة مسبقًا. وهذا يضمن التواصل في الوقت المناسب وذات الصلة لتعزيز مشاركة العملاء ومعدلات التحويل. - النماذج التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي: تعمل لوحة تحكم WebEngage Analytics على تمكين جميع المقاييس المطلوبة لتقسيم العملاء ذوي الأولوية وإشراكهم والاحتفاظ بهم، وتحويل النوافذ وتحسين عائد الاستثمار، مما يسمح للشركات بتركيز تدخلاتها وحملاتها لتحقيق أقصى قدر من التأثير وعائد استثمار أفضل. - التخصيص 1:1: يتيح WebEngage للشركات تقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع. ومن خلال دمج نية المستخدم وتفضيلاته والبيانات الأخرى ذات الصلة، يمكن للشركات تخصيص اتصالاتها لكل عميل على حدة، وتعزيز مشاركة العملاء عبر القنوات الشاملة. ما هو أكثر من ذلك؟ تتميز منصة WebEngage بالسرعة وسهولة الدمج. متوافق مع نطاق ESP وMSP، كل ما يتطلبه الأمر هو بضع ساعات من الفريق الفني. التواجد في جميع أنحاء العالم: من خلال المقر الرئيسي في الهند، قامت WebEngage بتوسيع عملياتها على مستوى العالم من خلال مكاتب وتواجد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية.
WayMore
waymore.io
WayMore عبارة عن منصة سحابية تسويقية مبتكرة ومتعددة القنوات، والتي تتكون من العديد من الأدوات المختلفة، والتي تهدف إلى زيادة المبيعات وتقليل تكاليف التسويق. تعتمد التكنولوجيا العالية للمنصة على جمع البيانات والتحليلات والأتمتة والتسويق الرقمي. WayMore مخصص لجميع الشركات، بغض النظر عن الصناعة أو الحجم. التصميم البسيط للمنصة يجعل تجربة المستخدم سهلة للغاية. كيف؟ * ضع عملائك في مركز النهج الشامل. * توحيد كافة مصادر البيانات الخاصة بك. قم بتحليل البيانات بقوة الذكاء الاصطناعي لفهم جمهورك بشكل أفضل. * قم بتقسيم جمهورك إلى شرائح صغيرة لزيادة معدل المشاركة إلى الحد الأقصى. * التواصل مع كل شريحة من الجمهور بالقناة المناسبة، وفي اللحظة المناسبة، وبالمحتوى المناسب. * تنفيذ الأتمتة لتجنب المهام اليدوية. لماذا؟ * تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء مخلصين. * توفير الوقت والجهد.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
تقدم Netcore مجموعة شاملة من تجارب ومشاركة العملاء التي تمكن المسوق من إنشاء تجارب مخصصة للعملاء. تتيح منصتها للمسوق ربط بيانات العملاء عبر القنوات والأنظمة، وإنشاء شرائح مستهدفة، وتقديم تجارب مفيدة عبر القنوات الرقمية مثل الويب والبريد الإلكتروني وإشعارات التطبيقات وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة وRCS. بفضل تحليلاتها القوية، تساعد Netcore Cloud العلامات التجارية على فهم جمهورها بشكل أفضل، مما يتيح حملات تسويقية مستهدفة لها صدى لدى العملاء على المستوى الشخصي. تضمن قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في النظام الأساسي تحسين تفاعل كل عميل من أجل المشاركة والتحويل، مما يجعل كل نقطة اتصال فرصة لإثارة الإعجاب والاحتفاظ به. تحظى Netcore بثقة أكثر من 6500 علامة تجارية في قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والتجزئة والخدمات المصرفية والمالية والإعلام والترفيه والسفر لتقديم تجارب مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن بين عملائها العالميين البارزين Swiggy، وMyntra، وCrocs، وPizza Hut، وDomino's، وMcDonald's، وغيرها الكثير. تفتخر شركة Netcore بحصولها على شهادة "مكان رائع للعمل" لمدة ست سنوات متتالية في الهند، مما يؤكد التزامها بثقافة مكان العمل الاستثنائية. تتمتع الشركة بحضور عالمي في أكثر من 20 مكتبًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. Netcore هو نظام التشغيل Martech الذي يساعد الشركة على زيادة نمو الإيرادات وزيادة القيمة الدائمة للعميل وتسريع رحلتها نحو الربحية.
Lexer
lexer.io
تعمل منصة Lexer لبيانات وتجربة العملاء (CDXP) كمركز متكامل للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء المستندة إلى المعرفة. من خلال وجهة نظر غنية للعميل الواحد، والتي يتم الحفاظ عليها في الوقت الفعلي ويمكن الوصول إليها عبر جميع الأنظمة الأساسية، يمكنك فهم العملاء وإشراكهم حقًا لتحقيق النمو المربح. ستساعد خدمات الإعداد والتنفيذ والاستشارات الإستراتيجية من Lexer في سد أي فجوات في موارد فريقك لضمان اعتماد CDXP بسلاسة وناجح. منصة بيانات العملاء > من خلال واحدة من أبسط عمليات التكامل في الصناعة، ستقوم Lexer's CDP بدمج بياناتك وتنظيفها وتوحيدها وإثرائها بسهولة في عرض واحد قابل للتنفيذ للعميل. ستساعد أدواتنا وفريقنا على تعزيز معدل ذكاء عملائك من خلال التحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإثراء بيانات الطرف الثالث واستطلاعات العملاء المستهدفة. التسويق > يمكّنك حل التسويق من Lexer من التعرف بسرعة على العملاء والرسائل والإبداعات والقنوات المناسبة لحملاتك التسويقية. تتيح لك أدواتنا سهلة الاستخدام، المصممة لمستخدمي الأعمال - وليس لعلماء البيانات - تنظيم حملات شديدة الاستهداف عبر كل قناة، مما يقلل الهدر ويحسن المشاركة. باستخدام الأدوات الفعالة لتتبع التغيير وقياس التأثير، يمكنك بسهولة إثبات قيمة أنشطتك التسويقية. البيع بالتجزئة > يرشد حل البيع بالتجزئة من Lexer شركاء المبيعات من خلال التفاعلات مع كل عميل لتحسين مدى ملاءمة وتأثير التجربة داخل المتجر. تسمح لك ملفات تعريف العملاء الكاملة ببناء علاقات حقيقية على نطاق واسع. من خلال الوصول إلى سجلات الشراء التفصيلية ومعلومات التفضيلات، يمكنك تخصيص تجربة العميل، والتقاط البيانات المفقودة تقليديًا، وتقديم توصيات مستنيرة حول المنتج، وتكوين أفضل الإجراءات التالية للمشاركة عالية الجودة باستمرار. الخدمة > يجمع حل خدمة Lexer جميع بيانات العملاء وصناديق البريد الوارد وسير العمل ونماذج التعليقات معًا لتمكين تفاعلات الخدمة المستنيرة والمتوافقة مع السياق بالكامل. من خلال الوصول إلى رؤى غنية حول الشخص الذي يقف وراء كل طلب خدمة، يمكن لفريقك الدخول في كل محادثة بالسياق الكامل الذي يحتاجونه لتقديم خدمة متسقة وعالية الجودة. تتيح لك أفضل الإجراءات التالية التي تم تكوينها مسبقًا للطلبات الشائعة توجيه استجابات الوكلاء وتحقيق التخصيص على نطاق واسع. نحن شركة خاصة تأسست في أستراليا ولدينا فريق يضم أكثر من 100 موظف يعملون مع أكثر من 150 علامة تجارية في أستراليا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
Castled.io
castled.io
أنشئ رحلات عملاء معقدة وحملات مشاركة مخصصة باستخدام بيانات العميل المقفلة بشكل آمن في خوادمك.
Transitiv
transitiv.io
لقد قمنا ببناء أول منصة تسويقية متعددة القنوات مؤتمتة بالكامل ومُحسّنة ومفتوحة حقًا في العالم.
Squirro
squirro.com
Squirro هي أداة ذكاء اصطناعي توليدية متعددة الاستخدامات مصممة للبحث في المؤسسات والرؤى والأتمتة. تم تصميمه باستخدام إطار عمل متقدم للذكاء الاصطناعي، وهو الجيل المعزز للاسترجاع (RAG)، الذي يعزز دقة الاستجابات الناتجة عن نماذج اللغة الأكبر (LLMs). أصبح هذا التحسين ممكنًا من خلال دمج مصادر المعرفة الخارجية لدعم الفهم الداخلي للنموذج. يستخدم مكون SquirroGPT للأداة البحث الدلالي للاستعلام عن LLM، مما يسهل عملية استرجاع البيانات الأكثر كفاءة واستنارة. عندما يقوم المستخدم بإدخال مطالبة، يبحث SquirroGPT في قاعدة المعرفة، بما في ذلك البيانات والمستندات التي يتم استيعابها. يتم بعد ذلك إرسال المعلومات ذات الصلة إلى LLM، ويتم التحقق من الاستجابة وفقًا لقاعدة المعرفة قبل نقلها إلى المستخدم. وهذا يضمن دعم كل إجابة بالأدلة، وتقلل عملية التنقيح من الإجابات غير الدقيقة. وتتخصص الأداة أيضًا في توفير إمكانية الوصول إلى البيانات التنظيمية المعقدة، مع القدرة على تحديد مصادر البيانات وحقوق الأذونات التي تناسب وحدات الأعمال الفردية. فهو يمكّن المستخدمين من التفاعل مع البيانات دون الحاجة إلى فتح المستندات، مما يوفر نتائج أكثر دقة من خلال تحليل الفقرات ذات الصلة بدلاً من المستندات بأكملها. توفر هذه الأداة أمانًا على مستوى المؤسسات ويمكن تضمينها لتسهيل الوصول إلى جمهور واسع.
Scal-e
scal-e.com
تساعد Scal-e العلامات التجارية على إيصال الرسالة الصحيحة، في الوقت المناسب، إلى الشخص المناسب ومن خلال القناة الصحيحة. ومن خلال تطبيق DataMart المصمم خصيصًا بنسبة 100%، يصبح من الممكن التقاط جميع البيانات وتنظيمها حول ملفات تعريف موحدة من أجل تخصيص تفاعلات القنوات الشاملة وتوفير المعلومات ذات الصلة والموثوقة والقابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي.
NetWise
netwisedata.com
NetWise هي المزود الرائد لبيانات الجمهور B2B للعلامات التجارية والوكالات والمنصات ومحترفي المبيعات والتسويق وفرق علوم البيانات. تتيح منتجات بيانات B2B الفريدة لدينا تسويقًا حقيقيًا متعدد القنوات مما يسمح لك باستهداف نفس الجمهور عبر جميع قنوات التسويق في كل منصة تريد استخدامها. الرسم البياني الخاص بمعرفات B2B-to-Consumer الخاص بنا يعني أنك تصل إلى نفس الشخص في كل مكان وفي كل مرة. ونحن نقدم أكبر قدر من الوصول إلى الجمهور في الصناعة، هذه الفترة. يعمل عملاؤنا معنا بانتظام لإنشاء وتنشيط شرائح وجماهير مخصصة. نحن خبراء في استخلاص المعلومات وجعلها مفيدة لاحتياجات عملك وجمهورك المحدد. لا توجد شركة أخرى لديها بيانات أعمال فريدة متاحة بسهولة. تستخدم NetWise تقنيات عالمية ومجموعات بيانات غير تقليدية لتقديم منتجات بيانات B2B فريدة لعملائها وشركائها، ونحن إحدى شركات البيانات الأكثر خبرة وموثوقية وموثوقية في صناعات المبيعات والتسويق والإعلان.
mediarithmics
mediarithmics.io
تقدم mediarithmics بنية أساسية مفتوحة ومتكاملة لتسويق البيانات، تغطي جميع استخدامات CDP وDMP. يمكن أيضًا استخدام النظام الأساسي لإنشاء تحالفات البيانات، مما يضمن عدم نفاذية البيانات بين الشركاء والامتثال للوائح الحالية والمستقبلية (GDPR، Pipeda، CCPA...). تتيح تقنيتنا جمع بيانات كل عميل وبيانات محتملة (مئات الملايين من ملفات تعريف البيانات عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت) دون ضغط، مما يسمح بتجزئة وتنسيق الحملات متعددة القنوات في الوقت الفعلي. يمكن لعملاء mediarithmics إضافة خوارزمياتهم الخاصة لتخصيص النقاط الإستراتيجية للمنصة، سواء كان ذلك في التخصيص التسويقي 360 درجة أو حالات استخدام تسييل البيانات. نحن شركة متخصصة في التكنولوجيا أولاً، تم إنشاؤها في عام 2014، ونفتتح مكاتب دولية كل عام. يشمل عملاؤنا تجار التجزئة الكبار، والمجموعات الإعلامية، والشركات الطموحة، وبشكل عام الشركات التي ترغب في الاستفادة من بياناتها بشكل لم يسبق له مثيل.
Journify
journify.io
Journify - منصة بيانات العملاء القابلة للتركيب والتي تساعد المسوقين على جمع وتوحيد ملفات تعريف العملاء، وتحديد الجماهير الديناميكية، وتنشيطها في الوقت الفعلي.
Herogi
herogi.com
يعد Herogi حلاً متكاملاً للإجراءات الآلية الذكية بشأن البيانات الضخمة سريعة الحركة. يوفر تكاملها السلس مع خدمات الطرف الثالث وقدرتها على معالجة الأحداث المعقدة ذكاءً آليًا للحلول القائمة على التكنولوجيا. يركز Herogi على بيانات الحدث أثناء وقوع الأحداث ثم يتخذ الإجراءات في الوقت المناسب. تضمن هندستها القائمة على الأحداث والحالة الاستجابة التشغيلية للعملاء في الوقت الفعلي.
FLYDE
flyde.io
لا تستخدم معظم الشركات قوة مكدس البيانات الخاصة بها بشكل صحيح مما قد يتسبب في خسارة الإيرادات بنسبة 4-7% كل عام. قمنا ببناء منصة FLYDE SaaS لمساعدة العلامات التجارية الاستهلاكية وتجار التجزئة الذين لديهم بالفعل مجموعة تقنية متقدمة (إدارة علاقات العملاء، ومنصة التجارة الإلكترونية، وبرامج أتمتة التسويق، وتكنولوجيا تتبع البيع بالتجزئة، وحملات التسويق الرقمي، وما إلى ذلك) لكنهم ما زالوا يعانون من الألم أو التوتر في حالتين : تشتت البيانات. الشركات التي لديها مصادر بياناتها في صوامع ومنفصلة عن بعضها البعض. FLYDE هي منصة بيانات العملاء الأسهل والأكثر سهولة في الوصول إليها، وهي قادرة على ربط جميع مصادر بياناتك وتقديم لوحة تحكم للعملاء مع عرض تفصيلي 360 درجة لقاعدة عملائك، والتي يمكنك التصرف بناءً عليها في الوقت الفعلي. التنبؤات من خلال أنظمة القرن الماضي. في كثير من الحالات، حتى مع وجود اتصال جيد بين مصادر البيانات، تنشر الشركات نماذج تنبؤية بشكل متقطع ومن خلال أنظمة القرن الماضي. قامت FLYDE بدمج نماذجها التنبؤية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي في النظام الأساسي والتي تساعد على زيادة الاحتفاظ بالعملاء والقيمة الدائمة بنسبة 20%، وزيادة العملاء المتوقعين إلى تحويل المبيعات وفي النهاية زيادة الأرباح وعائد النفقات الإعلانية بنسبة 43%. نحن أكثر بكثير من مجرد CDP (منصة بيانات العملاء) ومع أكثر من 15 عامًا من الخبرة في إنشاء وتنفيذ حلول تكنولوجيا البيانات الضخمة، لدينا أصول مميزة: (1) إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي لدينا ودقته، (2) الذكاء الاصطناعي والتقسيمات القابلة للتنفيذ التي تدفع تنشيط العملاء مع عائد استثمار أعلى و(3) نهج عالمي لنجاح العملاء لخدمة مؤسسات عملائنا.
DinMo
dinmo.com
في DinMo، نتصور عالمًا تزدهر فيه الشركات من خلال تسخير قوة البيانات. مهمتنا هي تبسيط الوصول إلى البيانات، والقضاء على التعقيد، وتعزيز الثقافة القائمة على البيانات التي تمكن الفرق من اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز النمو. تقدم DinMo منصة متكاملة تعمل على تبسيط المعرفة التجارية دون تخزين أي بيانات، حيث نقرأ مباشرة من مستودعات بيانات عملائنا. يسمح هذا النهج للمستخدمين غير التقنيين بالوصول بسهولة إلى بياناتهم دون مواجهة التعقيدات المرتبطة بمستودعات البيانات. من خلال العمل كمصدر وحيد للحقيقة لمنطق الأعمال، فإننا نضمن أن المستخدمين يمكنهم استخلاص رؤى ذكية من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية لدينا. يتيح هذا النهج المبتكر اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات دون الحاجة إلى محلل بيانات. بالإضافة إلى ذلك، تعمل منصتنا على تمكين المستخدمين من إنشاء شرائح مخصصة بدون تعليمات برمجية، وذلك باستخدام اللغة الطبيعية لتحديد الجماهير المستهدفة والكشف عن الفرص المخفية. ولجعل كل هذا قابلاً للتنفيذ، يمكن لـ DinMo مزامنة الجماهير وأحداث العملاء والرؤى مع أدوات الأعمال والتنشيط، مما يسهل نشر المعرفة وتمكين حالات استخدام النمو.
Custobar
custobar.com
عملاؤك هم الأفراد. عاملهم بهذه الطريقة. يمنحك Custobar فهمًا شاملاً لكل عميل من عملائك وكيفية تفاعلهم مع عملك - عبر جميع القنوات التي يقابلونك بها. نقوم بجمع جميع بيانات معاملات العملاء الخاصة بك ونجعلها مفهومة وقابلة للتنفيذ.
Solitics
solitics.com
Solitics عبارة عن منصة مبتكرة لمشاركة العملاء متخصصة في تنشيط الزوار وإشراك العملاء ومجموعة التحليلات الحديثة. تتيح المنصة للعلامات التجارية B2C أتمتة دورة حياة عملائها وتخصيصها وإدارتها بالكامل، وتنفيذ الرؤية الأكثر طموحًا ودفع النمو. مع الالتزام بالتنفيذ السريع (يعيش خلال 45 يومًا!) والابتكار المستمر، يشهد شركاء Solitics والعملاء نتائج رائعة عبر التحويل والاحتفاظ والقيمة الدائمة. تقوم المئات من العلامات التجارية العالمية عبر قطاعات متعددة بإشراك عملائها بطريقة مبتكرة وشخصية، في الوقت الفعلي، باستخدام Solitics.
Session AI
sessionai.com
تعتبر Session AI رائدة في مجال التسويق أثناء الجلسة، وهي القدرة الحاسمة التي يحتاجها كبار تجار التجزئة عبر الإنترنت لتحويل زوار الموقع في عالم الخصوصية أولاً. باستخدام التعلم الآلي الحاصل على براءة اختراع، تتنبأ Session AI بنية الشراء بخمس نقرات، مما يمكّن تجار التجزئة عبر الإنترنت من تزويد كل زائر بالعرض المناسب في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى معلومات تعريف شخصية أو ملفات تعريف ارتباط تابعة لجهات خارجية. تعرف على المزيد حول مستقبل تسويق التجارة الإلكترونية على www.sessionai.com.
Aislelabs
aislelabs.com
منصة الكل في واحد لإدارة هوية العميل والوصول (CIAM) مع نماذج تسجيل ويب قابلة للتخصيص، وإدارة ملف تعريف الخدمة الذاتية، وتسجيل الدخول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقدرات تسويقية كاملة الميزات. يمكنك اكتساب المستخدمين عبر الإنترنت وفي وضع عدم الاتصال، من مواقع الويب، وتطبيقات الأجهزة المحمولة، والاشتراكات الشخصية، وشبكة WiFi للضيوف، وأي عدد من المصادر الأخرى. دمج ملفات تعريف العملاء عبر القنوات في مكان واحد. إمكانات التسويق المحلية بما في ذلك حملات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والاستطلاعات الغنية والكوبونات الذكية وإعلانات الوسائط المدفوعة. محرك التعلم العميق المزود بالذكاء الاصطناعي (AI) لفهم السلوكيات وتقسيم المستخدمين إلى شرائح لتحقيق عائد استثمار مرتفع. إدارة الهوية بدون كلمة مرور والتوصيف التقدمي المصمم للعملاء المعاصرين.
Splio
splio.com
Splio عبارة عن منصة تسويق متعددة القنوات تجمع بين أتمتة التسويق وتسويق الولاء. يمكّن Splio المسوقين من إدارة برامج الولاء الخاصة بالمعاملات والعلاقات عبر الإنترنت وخارجها، بالإضافة إلى تنسيق الحملات التسويقية القوية بناءً على معرفة العملاء. أكثر من 500 علامة تجارية حول العالم تستخدم سبليو يوميًا، بما في ذلك The Kooples، وKusmi Tea، وGivenchy، وLe Slip Français، وCaudalie، وDegrenne، وIntersport، وLongchamp، وLindt، وAir China، وCache Cache.
Propellor
propellor.ai
Propellor هي أداة تسمح لك بتوحيد بياناتك وتنشيطها، مما يتيح لك تحليلها بلا حدود عبر مشكلات العمل المختلفة. مع أكثر من 200 موصل، توفر Propellor تكاملًا سلسًا مع مصادر البيانات المختلفة، مما يتيح لك الوصول إلى مجموعة واسعة من نقاط البيانات. تعالج هذه الأداة كمية كبيرة من البيانات يوميًا، وتتعامل مع تيرابايت من البيانات بسهولة. إحدى الميزات الرئيسية لـ Propellor هي قدرتها على إنشاء مخططات ولوحات معلومات مخصصة مصممة خصيصًا لحالة الاستخدام المحددة الخاصة بك. مع خيار إنشاء تصوراتك الخاصة، يمكنك الحصول على رؤى أعمق وتوصيل تحليل بياناتك بشكل فعال إلى أصحاب المصلحة. بالإضافة إلى ذلك، توفر Propellor قوالب لوحة معلومات جاهزة للاستخدام تغطي نطاقًا واسعًا من المخططات العامة وذات الصلة، مما يسهل عليك البدء دون قضاء ساعات في التخصيص. ولتحليل بياناتك بشكل أفضل، توفر Propellor تطبيقات البيانات التي تتيح لك التعمق في نتائج التحليل المختلفة، مثل رحلة الشراء لعملائك أو المقاييس الأخرى ذات الصلة. تتيح لك تطبيقات البيانات هذه التعمق في بياناتك والكشف عن رؤى قيمة يمكن أن تفيد عملية اتخاذ القرار لديك. بشكل عام، تهدف Propellor إلى إعادة اختراع لوحات معلومات اتخاذ القرار من خلال توفير منصة مرنة وقابلة للتخصيص لتحليل بياناتك وتنشيطها. سواء كنت قائد أعمال، أو قائدًا للتسويق، أو مديرًا للنمو، أو مديرًا للمنتج، فإن Propellor تقدم حلولاً مخصصة لتلبية احتياجاتك الخاصة.
Freshpaint
freshpaint.io
يُشار إلى Freshpaint بحب باسم "CDP المتعافي". عندما تم إطلاق Freshpaint لأول مرة، وضعت نفسها كمنصة عامة لبيانات العملاء قبل تجديد منصتها خصيصًا لمقدمي الرعاية الصحية. على عكس CDPs العامة، تساعد منصة خصوصية الرعاية الصحية من Freshpaint المؤسسات على تنفيذ استراتيجيات التسويق القائمة على البيانات مع الالتزام بلوائح الصناعة. تساعد Freshpaint مقدمي الرعاية الصحية في الحفاظ على توافق بيانات عملاء الطرف الأول مع قانون HIPAA بشكل افتراضي. نحن نستبدل تقنية التتبع التي تستخدمها Google وFacebook وغيرهما لتمكينك من استخدام هذه الأدوات والبقاء متوافقًا مع HIPAA. تم تضمين إخفاء المعرفات والقوائم المسموح بها، مما يجعل Freshpaint HIPAA آمنًا بشكل افتراضي. Freshpaint هي منصة بيانات العملاء الوحيدة المصممة خصيصًا للرعاية الصحية.
Pimcore
pimcore.com
Pimcore هو مزود برمجيات مفتوحة المصدر حائز على جوائز لإدارة البيانات وحلول إدارة الخبرة. مع Pimcore، يقدم آلاف العملاء على مستوى العالم، بما في ذلك Burger King وAudi وPeugeot وIKEA، تجارب رقمية تخلق قيمة كبيرة لأعمالهم. تجعل Pimcore من السهل والسريع بناء تجارب رقمية سياقية عالية التحويل ومتسقة والابتكار عليها بسرعة فائقة، والتعاون في منصة واحدة عبر المؤسسة الرقمية بأكملها. فهو يتيح وقتاً فائقًا للوصول إلى السوق واتصالًا لا مثيل له. فهو مفتوح المصدر ومرخص، ويسمح للمؤسسات من أي حجم وصناعة بالبقاء في السيطرة الكاملة على التكنولوجيا. يتم استخدام Pimcore من قبل أكثر من 110.000 شركة في 65 دولة ويتم الاعتراف بها على أنها "اختيار العملاء" من Gartner Peer Insights 2022/23.
Yespo
yespo.io
Yespo عبارة عن منصة متعددة القنوات تقدم أدوات وحملات جاهزة للتجارة الإلكترونية متوسطة الحجم. تعمل Yespo على تسهيل إنشاء تجربة مستخدم مخصصة وتحقيق إيرادات بسرعة من العملاء الحاليين. سيتمكن مسوقو التجارة الإلكترونية من دمج خلاصات المنتجات، أو اختيار الحملات المناسبة من بين 53 حملة مقترحة، أو إعداد شرائح وسيناريوهات خاصة بهم دون مشاركة المطورين. إذا كان لدى الشركة بيانات مستخدم في مصادر خارجية (PostgreSQL، وBig Query، وGoogle Sheets)، فسوف تقوم Yespo بإثراء ملفات تعريف العملاء بها. بهذه الطريقة، ستحصل الشركة على أقصى استفادة من قاعدتها، وسيحصل المشتركون على توصيات المنتجات الأكثر دقة من الذكاء الاصطناعي. ستتمكن التجارة الإلكترونية الدولية من أتمتة العمل من خلال الحملات متعددة اللغات.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel هو برنامج لتحليل بيانات نوايا الطرف الأول وتتبع رحلة العميل. في المشهد الحالي لتتبع العملاء، مع توقف Universal Analytics وحظر Google Analytics في العديد من البلدان الأوروبية، يعد Salespanel بمثابة الحل الأمثل للشركات B2B التي ترغب في تتبع بيانات رحلة عميل الطرف الأول وربطها بأنظمة المبيعات والتسويق الخاصة بها. . قم بتحديد العملاء المتوقعين وتتبعهم وتأهيلهم وتحليلهم باستخدام Salespanel.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP عبارة عن نظام أساسي لبيانات العملاء بدون تعليمات برمجية يساعد مسوقي التجارة الإلكترونية وSaaS وB2B والوكالات على تتبع بيانات عملائهم وتحديدها وتقسيمها ومزامنتها وتحليلها. تساعد المنصة المسوقين على تنظيم حملات مخصصة عبر القنوات دون الاعتماد على مطوريهم. قم بتتبع ودمج بيانات العميل التي تريدها من موقع الويب الخاص بك والتطبيق وإدارة علاقات العملاء والبريد الإلكتروني والخدمة والقنوات غير المتصلة بالإنترنت. من خلال تحليل الهوية، يمكنك تعيين المستخدمين المجهولين وأنشطتهم عبر الأنظمة الأساسية والحصول على عرض 360 درجة لعملائك. قم بإنشاء شرائح عملاء مخصصة لتشغيل الرسائل في الوقت المناسب عبر القنوات. يمكنك دمج بيانات العميل هذه ومزامنتها بسلاسة مع أدوات التسويق الحالية لديك مثل Google Analytics وGoogle Adwords وMixpanel وKissmetrics وSegment وSalesforce وPipedrive وZapier وFacebook وأكثر من 180 أداة في الوقت الفعلي. قم بدعم قراراتك التسويقية من خلال التقاط بيانات العملاء الدقيقة باستخدام CustomerLabs CDP.
Klaviyo
klaviyo.com
يعمل Klaviyo على تعزيز العلاقات الرقمية الأكثر ذكاءً من خلال منصة أتمتة تسويقية ذكية يغذيها جميع عملائك ومصممة منذ اليوم الأول لتوسيع نطاق العمل. مبني على قاعدة بيانات مرنة في الوقت الفعلي تقوم بتجميع جميع بيانات عملائك - من مجموعتك التقنية بأكملها، لأي مدة زمنية، وبتفاصيل دقيقة كاملة - يجعل Klaviyo من السهل إنشاء تجارب متطورة وشخصية بشكل لا يصدق وتقديمها وتحسينها عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، وتطبيقات الهاتف المحمول، والمراجعات، والويب، والإعلانات المدفوعة، والمزيد. انضم إلى أكثر من 130 ألف عميل يدفعون باستخدام Klaviyo لزيادة التحويلات والقيمة الدائمة للعميل - والنمو وفقًا لشروطهم الخاصة. معرفة المزيد في klaviyo.com.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com ، INC. هي شركة برمجيات أمريكية مقرها السحابة مقرها في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا. يوفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء ، وأتمتة التسويق ، والتحليلات ، وتطوير التطبيقات. في عام 2020 ، صنفت مجلة Fortune Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل من أجلها" ، بناءً على مسح للموظف للرضا.
Plumb5
plumb5.com
إطلاق حملات تسويقية متعددة القنوات عبر الويب والهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. استخدم الإشعارات الفورية والمراسلة داخل التطبيق بسهولة. Plumb5 عبارة عن منصة لإشراك العملاء في الوقت الفعلي تساعد المسوقين على الاحتفاظ بمشاركة المستخدم واستعادة المستخدمين من خلال استراتيجيات التسويق الذكية. تمكين الذكاء الاصطناعي لأتمتة التسويق
Planhat
planhat.com
Planhat عبارة عن منصة للعملاء تم تصميمها لتقديم رؤى وإدارة سير العمل وتعزيز تجربة العملاء. تساعد Planhat المئات من شركات التكنولوجيا الحديثة في جميع أنحاء العالم على تركيز أعمالها حول عملائها من أجل تحقيق أقصى قدر من نجاح العملاء والقيمة الدائمة للعميل. تتيح لك المنصة، المصممة للجميع بدءًا من CSM إلى C-Suite، توحيد بيانات عملائك، وتحديد الأهداف والنتائج المثالية، وتعزيز رحلة العميل بميزات مثل أدلة التشغيل والأتمتة والتعاون. تأسست الشركة في ستوكهولم بالسويد عام 2014 ولديها فريق يضم أكثر من 100 شخص في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. اقرأ المزيد على www.planhat.com.
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO هو أول بديل موجه نحو الخصوصية لبرنامج Google Analytics. تم إنشاء Piwik PRO Analytics Suite في عام 2013، وهو يسمح بتتبع سلوك المستخدمين على الويب والتطبيقات والمنتجات والشبكة الداخلية. تضمن المنصة الامتثال لقوانين حماية البيانات الصارمة الخاصة بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين وروسيا، بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA). مع المنصة الرائعة تأتي خدمة عملاء رائعة. بدءًا من التنفيذ والإعداد، ومرورًا بالتدريب على المنتج، ووصولاً إلى الاستشارات التحليلية وعمليات التكامل المخصصة - يوفر Piwik PRO نهجًا شخصيًا في كل خطوة من رحلتك. تحليلات Piwik PRO Analytics Suite تتبع سلوك العملاء عبر مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول والمنتجات الرقمية ومناطق ما بعد تسجيل الدخول دون المساس بخصوصية المستخدم. احصل على بياناتك دون أي تأخير أو مشكلات في المعالجة، بغض النظر عن نطاق المعلومات التي تريد تحليلها. تسمح تقارير الجمهور والاكتساب والسلوك سهلة الإنشاء لبياناتك بسرد قصتها دون أي أدوات تصور إضافية. مدير العلامات يمكنك إدارة العلامات ووحدات البكسل وأكواد JavaScript بسهولة لمواقع الويب والمنتجات الرقمية ومناطق الأعضاء الآمنة دون إشراك فريق تكنولوجيا المعلومات لديك. قم بتوسيع قدراتك التحليلية من خلال مكتبة واسعة من قوالب العلامات والمشغلات والشروط. حافظ على امتثالك لقوانين الخصوصية من خلال تحديد العلامات التي تتطلب موافقة مسبقة، وضبط التتبع الخاص بك وفقًا لتفضيلات خصوصية المستخدم. منصة بيانات العملاء يمكنك الاطلاع على جميع بيانات عملائك في مكان واحد وفهمهم بشكل أفضل، كمجموعات وأفراد. قم باستيراد البيانات وتجميعها من إدارة علاقات العملاء ومنصات التجارة الإلكترونية وغير المتصلة بالإنترنت ونماذج الويب وتطبيقات الهاتف المحمول والمصادر الأخرى لتحقيق رؤية واحدة للعميل. قم بتحسين جهودك التسويقية عبر القنوات دون المساس بالخصوصية والأمان. مدير الموافقة جمع ومعالجة الموافقات وطلبات البيانات لاحترام حقوق خصوصية المستخدم في جميع أنحاء العالم. احصل على أدواتك ومواقعك الإلكترونية محدثة السرعة باستخدام القانون العام لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي، وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) في كاليفورنيا، وقانون LGPD في البرازيل، وغيرها من القوانين حول العالم. اكتشف ما يمكننا فعله لمؤسستك. زيارة: https://piwik.pro/
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا ولندن والمملكة المتحدة وسيدني بأستراليا. .
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، ومقرها في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Canada Inc. تقوم التطبيقات البرمجية OpenText بإدارة المحتوى أو البيانات غير المنظمة للشركات الكبيرة والوكالات الحكومية وشركات الخدمات المهنية. تهدف OpenText منتجاتها إلى معالجة متطلبات إدارة المعلومات، بما في ذلك إدارة كميات كبيرة من المحتوى، والامتثال للمتطلبات التنظيمية، وإدارة تجربة الهاتف المحمول والإنترنت. توظف OpenText أكثر من 14000 شخص حول العالم وهي شركة مساهمة عامة، مدرجة في بورصة ناسداك (OTEX) وبورصة تورنتو (OTEX).
MSIGHTS
msights.com
تدعم MSIGHTS فرق التسويق لأكثر من 17 عامًا للمساعدة في جعل بياناتهم رائعة لإعداد التقارير والتحليل. منصتنا، الحائزة على جوائز MarTech Breakthrough Awards لعام 2019 عن "أفضل حل شامل لإدارة الحملات التسويقية
Mobio
mobio.io
Mobio عبارة عن منصة شاملة لفريق التسويق والمبيعات والخدمة مع وجود CDP في القلب. تم تصميم منتجنا للتعامل مع الأعمال اليومية
Listrak
listrak.com
Listrak هي منصة مشاركة العملاء الرائدة في صناعة البيع بالتجزئة. تقدم Listrak نتائج لأكثر من 1000 بائع تجزئة من خلال توفير أفضل خدمات البريد الإلكتروني وتسويق الرسائل النصية وتسويق دقة الهوية ودفع الإشعارات من خلال التنسيق السلس عبر القنوات. يوفر نهج Listrak للبيانات أولاً تخصيصًا بنسبة 1:1 على نطاق واسع حتى تتمكن من إرسال الرسائل في الوقت المناسب تمامًا عبر المجموعة المناسبة من القنوات والأجهزة لتحقيق أقصى قدر من مشاركة العملاء والإيرادات والقيمة الدائمة.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace هي شركة علوم بيانات برمجيات كخدمة (SaaS) توفر منصة بيانات العملاء B2B. تعمل منتجات الشركة على توحيد مصادر البيانات المتعددة ومصادر الطرف الأول والثالث من وسائل التواصل الاجتماعي وقواعد بيانات الاتصال وأنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات أتمتة التسويق.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago عبارة عن منصة لمشاركة العملاء لفرق تسويق التجارة الإلكترونية المتعطشة للتأثير والذين يريدون أن يكونوا شركاء نمو إيرادات بسيطين ولكن أقوياء وموثوقين للرؤساء التنفيذيين. لقد تم بالفعل اعتماد حلولنا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من قبل أكثر من 2000 شركة متوسطة الحجم في 50 دولة، بالإضافة إلى العديد من العلامات التجارية العالمية المعروفة مثل Vodafone وLacoste وNew Balance وVictoria’s Secret. تفي شركة SALESmanago بوعدها بتعظيم نمو الإيرادات وتحسين مؤشرات الأداء الرئيسية للتجارة الإلكترونية من خلال الاستفادة من ثلاثة مبادئ: (1) العلاقة الحميمة مع العملاء لإنشاء علاقات حقيقية مع العملاء استنادًا إلى بيانات الطرف الأول والصفر؛ (2) التنفيذ الدقيق لتوفير تجربة عملاء فائقة الجودة عبر القنوات المتعددة بفضل التخصيص المفرط؛ و(3) ذكاء النمو الذي يدمج التوجيه البشري والتوجيه القائم على الذكاء الاصطناعي مما يتيح اتخاذ قرارات عملية وسريعة لتحقيق أقصى قدر من التأثير. مزيد من المعلومات: www.salesmanago.com
Kevel
kevel.com
يقدم Kevel واجهات برمجة التطبيقات للبنية التحتية اللازمة لإنشاء منصات إعلانية مخصصة بسرعة للقوائم المدعومة، والعروض الترويجية الداخلية، والإعلانات الأصلية، والمزيد - مما يسمح للعلامات التجارية بتحقيق إيرادات جديدة بطريقة تضع المستخدم أولاً. تلتزم Kevel بالرؤية القائلة بأن كل بائع تجزئة وناشر عبر الإنترنت يجب أن يكون قادرًا على إضافة تدفقات إيرادات الإعلانات التي تركز على الخصوصية واستعادة الإنترنت من Google وAmazon وFacebook وغيرها من الاحتكارات الرقمية. لقد أطلق عملاء مثل Ticketmaster وYelp وStrava وKlarna وغيرهم الكثير بالفعل منصات إعلانية ناجحة على Kevel. تعرف على المزيد على www.kevel.com.
Insider
useinsider.com
تتيح Insider - وهي منصة واحدة لبناء تجارب فردية عبر القنوات - لمسوقي المؤسسات ربط بيانات العملاء عبر القنوات والأنظمة، والتنبؤ بسلوكهم المستقبلي باستخدام محرك نوايا الذكاء الاصطناعي، وبناء تجارب عملاء فردية. يستخدم المسوقون منصة Insider لتقديم تجارب متسقة وجذابة عبر الويب والتطبيقات وWeb Push والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp Commerce والمزيد. بعد أن حصلت مؤخرًا على مكانة يونيكورن، تم تهنئة Insider أيضًا من قبل NASDAQ لكونها واحدة من الشركات الوحيدة التي أسستها امرأة والتي تقودها نساء في مجال B2B SaaS في العالم. صنفت CrunchBase مؤخرًا المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Insider Hande Cilingir كواحدة من أفضل المديرات التنفيذيات خارج الولايات المتحدة. ثلث شركات Fortune 500 وأفضل العلامات التجارية في مجال البيع بالتجزئة والسيارات والسفر تختار Insider لتقديم تجارب مخصصة قائمة على الذكاء الاصطناعي تتجاوز توقعات العملاء. تحظى Insider بثقة أكثر من 1200 شركة عالمية، بما في ذلك الخطوط الجوية السنغافورية، وEstée Lauder، وVirgin، وToyota، وNew Balance، وIKEA، وGAP، وL'Oreal، وSamsung، وVodafone، وAllianz، وSantander، وBBVA، وPizza Hut، وNewsweek، وMediaMarkt، وNissan، أفيس، ماك، ماركس آند سبنسر، ماديرا ماديرا، أفون، وسي إن إن.
Hightouch
hightouch.io
Hightouch عبارة عن نظام أساسي لتنشيط البيانات يساعد المؤسسات على تحويل بيانات عملائها إلى أفعال. توفر المنصة الميزات القوية اللازمة لجمع البيانات وإعدادها وتنشيطها من أي مستودع بيانات إلى أكثر من 200 أداة فرعية حتى تتمكن فرق التسويق والمبيعات ونجاح العملاء من استخدامها لتخصيص التجارب وزيادة الإيرادات وتنمية أعمالهم في نهاية المطاف. تجعل ميزات Hightouch الملائمة للتسويق من السهل إنجاز حالات الاستخدام المعقدة والمخصصة دون كتابة التعليمات البرمجية. بفضل قوة SQL أو Customer Studio، وهي مجموعة من الميزات التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية، يمكن لأي شخص في مؤسستك استكشاف بيانات العملاء ومزامنتها مع الأدوات التي يستخدمونها يوميًا. باعتبارها شركة رائدة في فئة Reverse ETL، تقود Hightouch عملية انتقال صناعة منصة بيانات العملاء إلى بنية CDP القابلة للتركيب في المستودعات. يحول هذا النموذج الجديد مستودع البيانات إلى محرك يمكنه تشغيل جميع حالات الاستخدام التسويقي ويفتح الأمان والمرونة والوقت لتحقيق القيمة التي ترغب فيها المؤسسات الحديثة.
Formaloo
formaloo.com
Formaloo هي مساحة عمل يمكنك استخدامها لإنشاء أي شيء بدءًا من الاستطلاعات وحتى تطبيقات الويب والبوابات - كل ذلك في مكان واحد. يأتي Formaloo مزودًا بمجموعة من العناصر الأساسية القوية لجمع بياناتك وتنظيمها وفهمها. تستخدم الفرق من جميع الأحجام Formaloo لإنشاء استطلاعات المشاركة وبوابات العضوية ولوحات النشرات وروبوتات الدردشة والعديد من الأدوات الأخرى لإشراك جمهورهم.
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