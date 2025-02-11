منصات بيانات العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية - سورينام

FLYDE

flyde.io

لا تستخدم معظم الشركات قوة مكدس البيانات الخاصة بها بشكل صحيح مما قد يتسبب في خسارة الإيرادات بنسبة 4-7% كل عام. قمنا ببناء منصة FLYDE SaaS لمساعدة العلامات التجارية الاستهلاكية وتجار التجزئة الذين لديهم بالفعل مجموعة تقنية متقدمة (إدارة علاقات العملاء، ومنصة التجارة الإلكترونية، وبرامج أتمتة التسويق، وتكنولوجيا تتبع البيع بالتجزئة، وحملات التسويق الرقمي، وما إلى ذلك) لكنهم ما زالوا يعانون من الألم أو التوتر في حالتين : تشتت البيانات. الشركات التي لديها مصادر بياناتها في صوامع ومنفصلة عن بعضها البعض. FLYDE هي منصة بيانات العملاء الأسهل والأكثر سهولة في الوصول إليها، وهي قادرة على ربط جميع مصادر بياناتك وتقديم لوحة تحكم للعملاء مع عرض تفصيلي 360 درجة لقاعدة عملائك، والتي يمكنك التصرف بناءً عليها في الوقت الفعلي. التنبؤات من خلال أنظمة القرن الماضي. في كثير من الحالات، حتى مع وجود اتصال جيد بين مصادر البيانات، تنشر الشركات نماذج تنبؤية بشكل متقطع ومن خلال أنظمة القرن الماضي. قامت FLYDE بدمج نماذجها التنبؤية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي في النظام الأساسي والتي تساعد على زيادة الاحتفاظ بالعملاء والقيمة الدائمة بنسبة 20%، وزيادة العملاء المتوقعين إلى تحويل المبيعات وفي النهاية زيادة الأرباح وعائد النفقات الإعلانية بنسبة 43%. نحن أكثر بكثير من مجرد CDP (منصة بيانات العملاء) ومع أكثر من 15 عامًا من الخبرة في إنشاء وتنفيذ حلول تكنولوجيا البيانات الضخمة، لدينا أصول مميزة: (1) إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي لدينا ودقته، (2) الذكاء الاصطناعي والتقسيمات القابلة للتنفيذ التي تدفع تنشيط العملاء مع عائد استثمار أعلى و(3) نهج عالمي لنجاح العملاء لخدمة مؤسسات عملائنا.