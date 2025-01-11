منصات بيانات العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية - باكستان

Propellor

propellor.ai

Propellor هي أداة تسمح لك بتوحيد بياناتك وتنشيطها، مما يتيح لك تحليلها بلا حدود عبر مشكلات العمل المختلفة. مع أكثر من 200 موصل، توفر Propellor تكاملًا سلسًا مع مصادر البيانات المختلفة، مما يتيح لك الوصول إلى مجموعة واسعة من نقاط البيانات. تعالج هذه الأداة كمية كبيرة من البيانات يوميًا، وتتعامل مع تيرابايت من البيانات بسهولة. إحدى الميزات الرئيسية لـ Propellor هي قدرتها على إنشاء مخططات ولوحات معلومات مخصصة مصممة خصيصًا لحالة الاستخدام المحددة الخاصة بك. مع خيار إنشاء تصوراتك الخاصة، يمكنك الحصول على رؤى أعمق وتوصيل تحليل بياناتك بشكل فعال إلى أصحاب المصلحة. بالإضافة إلى ذلك، توفر Propellor قوالب لوحة معلومات جاهزة للاستخدام تغطي نطاقًا واسعًا من المخططات العامة وذات الصلة، مما يسهل عليك البدء دون قضاء ساعات في التخصيص. ولتحليل بياناتك بشكل أفضل، توفر Propellor تطبيقات البيانات التي تتيح لك التعمق في نتائج التحليل المختلفة، مثل رحلة الشراء لعملائك أو المقاييس الأخرى ذات الصلة. تتيح لك تطبيقات البيانات هذه التعمق في بياناتك والكشف عن رؤى قيمة يمكن أن تفيد عملية اتخاذ القرار لديك. بشكل عام، تهدف Propellor إلى إعادة اختراع لوحات معلومات اتخاذ القرار من خلال توفير منصة مرنة وقابلة للتخصيص لتحليل بياناتك وتنشيطها. سواء كنت قائد أعمال، أو قائدًا للتسويق، أو مديرًا للنمو، أو مديرًا للمنتج، فإن Propellor تقدم حلولاً مخصصة لتلبية احتياجاتك الخاصة.