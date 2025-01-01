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منصات بيانات العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية - بنما
تلعب منصات بيانات العملاء (CDPs) دورًا حاسمًا في توحيد بيانات العملاء ومركزيتها ضمن قاعدة بيانات واحدة. تزود هذه الأدوات فرق التسويق بالرؤى الأساسية اللازمة لتنفيذ الحملات الناجحة. تتمتع CDPs بالقدرة على جمع البيانات من مصادر مختلفة، سواء عبر الإنترنت أو دون الاتصال بالإنترنت، بما في ذلك مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات البريد الإلكتروني، مما يوفر نظرة شاملة لكل عميل. بعد استرجاع البيانات، تمكن CDPs المؤسسات من التنبؤ بالخطوات التالية الأكثر فعالية للعملاء الأفراد، مما يساعد الشركات على فهم كيفية الاحتفاظ بعملاء محددين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لفرق خدمة العملاء استخدام CDPs لتخصيص خدمات الدعم الخاصة بهم وفقًا للاحتياجات الفريدة لكل عميل. توجد عادةً إمكانات التكامل مع برامج أتمتة التسويق وبرامج مستودع البيانات ومنصات تخزين البيانات الأخرى في CDPs.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfo...
Klaviyo
klaviyo.com
يعمل Klaviyo على تعزيز العلاقات الرقمية الأكثر ذكاءً من خلال منصة أتمتة تسويقية ذكية يغذيها جميع عملائك ومصممة منذ اليوم الأول لتوسيع نطاق العمل. مبني على قاعدة بيانات مرنة في الوقت الفعلي تقوم بتجميع جميع بيانات عملائك - من مجموعتك التقنية بأكملها، لأي مدة زمنية، وبتفاصيل دقيقة كاملة - يجعل Klaviyo...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago عبارة عن منصة لمشاركة العملاء لفرق تسويق التجارة الإلكترونية المتعطشة للتأثير والذين يريدون أن يكونوا شركاء نمو إيرادات بسيطين ولكن أقوياء وموثوقين للرؤساء التنفيذيين. لقد تم بالفعل اعتماد حلولنا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من قبل أكثر من 2000 شركة متوسطة الحجم في 50 دولة، بالإضافة إلى...
Customer.io
customer.io
Customer.io عبارة عن منصة لمشاركة العملاء مصممة لفرق التسويق لإنشاء حملات تعتمد على البيانات تصل إلى الأشخاص عبر جميع قنوات المراسلة في الوقت المناسب. تتضمن مجموعة المنتجات الخاصة بهم Journeys، وهي أداة أتمتة للمراسلة لجميع احتياجات المشاركة، وData Pipelines، وهي منصة بيانات العملاء التي تربط مجموعة...
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، ومقرها في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Canada Inc. تقوم ال...
Skeepers
octoly.com
Skeepers هي الشركة الأوروبية الرائدة في مجال حلول إشراك المتسوقين. إنها توفر مجموعة متكاملة تمامًا من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون في متجر واحد للعلامات التجارية للتواصل مع المستهلكين، وتوسيع نطاق الوصول، وتعزيز المشاركة، وزيادة المبيعات، والاحتفاظ بالعملاء. تعمل Skeepers على ربط العلامات التجاري...
Contlo
contlo.com
Contlo هي منصة رائدة لتسويق الذكاء الاصطناعي لتوليد تفاعلات العملاء المستقلة عبر الحملات متعددة القنوات، ورحلات العملاء التوليدية في الوقت الفعلي، والتجزئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أجل التخصيص الفائق الفردي، والرؤى القابلة للتنفيذ حول سلوك عميلك. تم تصميم Contlo خصيصًا لعالم الذكاء الاصطناعي ا...
Formaloo
formaloo.com
Formaloo هي مساحة عمل يمكنك استخدامها لإنشاء أي شيء بدءًا من الاستطلاعات وحتى تطبيقات الويب والبوابات - كل ذلك في مكان واحد. يأتي Formaloo مزودًا بمجموعة من العناصر الأساسية القوية لجمع بياناتك وتنظيمها وفهمها. تستخدم الفرق من جميع الأحجام Formaloo لإنشاء استطلاعات المشاركة وبوابات العضوية ولوحات ال...
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO هو أول بديل موجه نحو الخصوصية لبرنامج Google Analytics. تم إنشاء Piwik PRO Analytics Suite في عام 2013، وهو يسمح بتتبع سلوك المستخدمين على الويب والتطبيقات والمنتجات والشبكة الداخلية. تضمن المنصة الامتثال لقوانين حماية البيانات الصارمة الخاصة بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين وروس...
Segment
segment.com
تقدم شركة Segment.Io, Inc. حلول واجهة برمجة التطبيقات. تقوم الشركة بجمع بيانات العملاء وتنظيفها والتحكم فيها مع القطاع، بالإضافة إلى توفير خدمات تكامل البيانات والحوكمة وإدارة الجمهور. يخدم Segment.Io العملاء في ولاية كاليفورنيا.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 عبارة عن منصة لأتمتة التسويق تعتمد على البيانات والتي تمنحك رؤية 360 درجة لعملائك وتمكنك من تسريع مبيعاتك وزيادة الاحتفاظ بالعملاء إلى أقصى حد من خلال البيانات النظيفة والجماهير المقسمة والحملات الآلية المخصصة. لم يكن تحويل بيانات عملائك إلى مبيعات أسهل من أي وقت مضى.
Splunk
splunk.com
هي شركة تكنولوجيا أمريكية مقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، تنتج برامج للبحث عن البيانات التي يتم إنشاؤها آليًا ومراقبتها وتحليلها عبر واجهة على نمط الويب. تقوم حلول Splunk Enterprise وEnterprise Cloud بالتقاط وفهرسة وربط البيانات الحقيقية بيانات الوقت في مستودع قابل للبحث يمكن من خلاله إنشاء الرس...
Hightouch
hightouch.io
Hightouch عبارة عن نظام أساسي لتنشيط البيانات يساعد المؤسسات على تحويل بيانات عملائها إلى أفعال. توفر المنصة الميزات القوية اللازمة لجمع البيانات وإعدادها وتنشيطها من أي مستودع بيانات إلى أكثر من 200 أداة فرعية حتى تتمكن فرق التسويق والمبيعات ونجاح العملاء من استخدامها لتخصيص التجارب وزيادة الإيرادا...
Insider
useinsider.com
تتيح Insider - وهي منصة واحدة لبناء تجارب فردية عبر القنوات - لمسوقي المؤسسات ربط بيانات العملاء عبر القنوات والأنظمة، والتنبؤ بسلوكهم المستقبلي باستخدام محرك نوايا الذكاء الاصطناعي، وبناء تجارب عملاء فردية. يستخدم المسوقون منصة Insider لتقديم تجارب متسقة وجذابة عبر الويب والتطبيقات وWeb Push والبري...
Forest Admin
forestadmin.com
يعد Forest Admin أحد حلول الأدوات الداخلية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة التي تساعد المطورين على تجهيز فرق العمل الخاصة بهم بسرعة بأدوات داخلية مثل لوحات الإدارة كاملة الميزات ولوحات المعلومات وأدوات معالجة قواعد البيانات المصممة خصيصًا لعملياتهم وجاهزة للتوسع. كل ما تحتاجه هو توصيل مصدر بيانات وس...
Planhat
planhat.com
Planhat عبارة عن منصة للعملاء تم تصميمها لتقديم رؤى وإدارة سير العمل وتعزيز تجربة العملاء. تساعد Planhat المئات من شركات التكنولوجيا الحديثة في جميع أنحاء العالم على تركيز أعمالها حول عملائها من أجل تحقيق أقصى قدر من نجاح العملاء والقيمة الدائمة للعميل. تتيح لك المنصة، المصممة للجميع بدءًا من CSM إل...
Catalyst
catalyst.io
Catalyst هي المنصة الرائدة لدفع النمو من خلال عملائك. تم تصميمه لتقديم قيمة على طول تجربة العملاء بأكملها؛ يقوم Catalyst بتحويل المشترين الجدد إلى إيرادات مدى الحياة. من خلال سير العمل القائم على الاحتفاظ والأتمتة التي تركز على الإيرادات، نقوم بتعزيز الفرق التي تركز على العملاء. تعمل عمليات التكامل ...
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital عبارة عن منصة متكاملة لتجربة العملاء والبيانات (CXDP) تعمل على تمكين فرق التسويق من تجاوز توقعات العملاء من خلال رحلات عبر القنوات مخصصة للغاية. باستخدام Dotdigital، يمكن للمسوقين توحيد بيانات العملاء وإثرائها وتقسيمها بسلاسة. من خلال كسر صوامع البيانات، تعمل Dotdigital على تبسيط عملية صن...
Lexer
lexer.io
تعمل منصة Lexer لبيانات وتجربة العملاء (CDXP) كمركز متكامل للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء المستندة إلى المعرفة. من خلال وجهة نظر غنية للعميل الواحد، والتي يتم الحفاظ عليها في الوقت الفعلي ويمكن الوصول إليها عبر جميع الأنظمة الأساسية، يمكنك فهم العملاء وإشراكهم حقًا لتحقيق النمو المربح. ستساعد خدمات...
Solitics
solitics.com
Solitics عبارة عن منصة مبتكرة لمشاركة العملاء متخصصة في تنشيط الزوار وإشراك العملاء ومجموعة التحليلات الحديثة. تتيح المنصة للعلامات التجارية B2C أتمتة دورة حياة عملائها وتخصيصها وإدارتها بالكامل، وتنفيذ الرؤية الأكثر طموحًا ودفع النمو. مع الالتزام بالتنفيذ السريع (يعيش خلال 45 يومًا!) والابتكار المس...
WebEngage
webengage.com
WebEngage هو نظام تشغيل متكامل للاحتفاظ بالعملاء، يعمل على تبسيط مشاركة العملاء لأكثر من 800 علامة تجارية حول العالم. تتيح المنصة للشركات بناء علاقات شخصية وذات مغزى مع مستخدميها عبر القنوات الرقمية المختلفة. بفضل مجموعتها الشاملة من الأدوات والحلول، تعمل WebEngage على تمكين الشركات من فهم العملاء و...
Leadspace
leadspace.com
Leadspace هي شركة علوم بيانات برمجيات كخدمة (SaaS) توفر منصة بيانات العملاء B2B. تعمل منتجات الشركة على توحيد مصادر البيانات المتعددة ومصادر الطرف الأول والثالث من وسائل التواصل الاجتماعي وقواعد بيانات الاتصال وأنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات أتمتة التسويق.
WayMore
waymore.io
WayMore عبارة عن منصة سحابية تسويقية مبتكرة ومتعددة القنوات، والتي تتكون من العديد من الأدوات المختلفة، والتي تهدف إلى زيادة المبيعات وتقليل تكاليف التسويق. تعتمد التكنولوجيا العالية للمنصة على جمع البيانات والتحليلات والأتمتة والتسويق الرقمي. WayMore مخصص لجميع الشركات، بغض النظر عن الصناعة أو ال...
Totango
totango.com
Totango هو نجاح العملاء الذي لا يمكن لشركات البرمجيات أن تتفوق عليه، مما يوفر قابلية تطوير غير محدودة ووقتًا لا مثيل له للقيمة لمساعدة فرق المؤسسات متعددة الوظائف على زيادة الإنتاجية والاحتفاظ والتوسع. تعمل برامج نجاح العملاء المعدة مسبقًا والتي تم دمجها مع أفضل ممارسات الصناعة على تسهيل وسرعة البدء...
Pimcore
pimcore.com
Pimcore هو مزود برمجيات مفتوحة المصدر حائز على جوائز لإدارة البيانات وحلول إدارة الخبرة. مع Pimcore، يقدم آلاف العملاء على مستوى العالم، بما في ذلك Burger King وAudi وPeugeot وIKEA، تجارب رقمية تخلق قيمة كبيرة لأعمالهم. تجعل Pimcore من السهل والسريع بناء تجارب رقمية سياقية عالية التحويل ومتسقة والا...
Treasure Data
treasuredata.com
تساعد Treasure Data المؤسسات على استخدام جميع بيانات عملائها لتحسين أداء الحملة وتحقيق الكفاءة التشغيلية وزيادة قيمة الأعمال من خلال تجارب العملاء المتصلة. تعمل سحابة بيانات العملاء، وهي مجموعتنا من حلول النظام الأساسي لبيانات العملاء، على دمج بيانات العملاء وربط الهويات في ملفات تعريف موحدة للعملاء...
Arena
arena.im
تعمل Arena على تطوير الجيل التالي من أدوات المشاركة المباشرة المدعومة ببيانات الطرف الأول، لبناء جماهير موثوقة ومباشرة في كل مكان. تستفيد حلولنا - الدردشة المباشرة، والمدونة المباشرة، وArena Personas) من الميزات الأكثر شيوعًا من وسائل التواصل الاجتماعي لإنشاء مشاركة عميقة بسرعة على أي نظام أساسي تدي...
Mobio
mobio.io
Mobio عبارة عن منصة شاملة لفريق التسويق والمبيعات والخدمة مع وجود CDP في القلب. تم تصميم منتجنا للتعامل مع الأعمال اليومية
Census
getcensus.com
Census هو النظام الأساسي الرائد لتنشيط البيانات، والمدعوم من Reverse ETL. نقوم بتحويل مستودع البيانات إلى مركز للتسويق والعمليات التجارية، وتمكين الجميع من اتخاذ الإجراءات باستخدام بيانات موثوقة وقابلة للتنفيذ. لا حاجة إلى نصوص برمجية مخصصة أو خدمات هندسية! تستخدم المئات من الشركات الحديثة مثل Fivet...
Tealium
tealium.com
Tealium هي منصة بيانات العملاء (CDP) الأكثر ثقة. يقوم Tealium بتوصيل البيانات حتى تتمكن من التواصل مع عملائك. تقوم Tealium بربط بيانات العملاء عبر الويب والجوال وغير متصل وإنترنت الأشياء حتى تتمكن الشركات من التواصل بشكل أفضل مع عملائها. يدعم النظام البيئي للتكامل الجاهز لشركة Tealium أكثر من 1300 ...
Listrak
listrak.com
Listrak هي منصة مشاركة العملاء الرائدة في صناعة البيع بالتجزئة. تقدم Listrak نتائج لأكثر من 1000 بائع تجزئة من خلال توفير أفضل خدمات البريد الإلكتروني وتسويق الرسائل النصية وتسويق دقة الهوية ودفع الإشعارات من خلال التنسيق السلس عبر القنوات. يوفر نهج Listrak للبيانات أولاً تخصيصًا بنسبة 1:1 على نطاق ...
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach هي سحابة التجارب التجارية رقم 1 في العالم، حيث تعمل على تمكين العلامات التجارية من تقديم رحلات مخصصة للعملاء بحيث تبدو وكأنها سحرية. وهي تقدم مجموعة من المنتجات التي تدفع التخصيص الحقيقي ونمو التجارة الرقمية، بما في ذلك: Discovery، الذي يقدم بحثًا وتسويقًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي؛ الم...
Acquia
acquia.com
تتكامل Acquia Marketing Cloud بسلاسة مع أي نظام تابع لجهة خارجية وتتيح التكوين السهل لأي معايير عمل مباشرة في النظام الأساسي. تم تصميم Acquia Marketing Cloud للاستفادة منه من قبل جميع الفرق التي تحتاج إلى الوصول إلى بيانات العملاء، وهي تدعم الأعمال عبر المجالات والعلامات التجارية والمناطق الجغرافية ...
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP عبارة عن نظام أساسي لبيانات العملاء بدون تعليمات برمجية يساعد مسوقي التجارة الإلكترونية وSaaS وB2B والوكالات على تتبع بيانات عملائهم وتحديدها وتقسيمها ومزامنتها وتحليلها. تساعد المنصة المسوقين على تنظيم حملات مخصصة عبر القنوات دون الاعتماد على مطوريهم. قم بتتبع ودمج بيانات العميل ال...
Simon Data
simondata.com
تعمل Simon Data على تمكين فرق التسويق من خلال منصة بيانات العملاء (CDP) الوحيدة المصممة خصيصًا لزيادة أداء الحملة من خلال التقسيم والتخصيص بشكل أسرع وأكثر دقة. أول منصة CDP مبنية على Snowflake، تعمل منصة Simon Data Platform على تمكين العلامات التجارية من التحرر من البنية القديمة التي تجعل من الصعب ا...
DinMo
dinmo.com
في DinMo، نتصور عالمًا تزدهر فيه الشركات من خلال تسخير قوة البيانات. مهمتنا هي تبسيط الوصول إلى البيانات، والقضاء على التعقيد، وتعزيز الثقافة القائمة على البيانات التي تمكن الفرق من اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز النمو. تقدم DinMo منصة متكاملة تعمل على تبسيط المعرفة التجارية دون تخزين أي بيانات، حيث نق...
Blueshift
blueshift.com
تساعد Blueshift العلامات التجارية على تقديم تجارب ذات صلة ومتصلة عبر كل تفاعل مع العملاء. توفر منصتها Smart Hub للمشاركة الذكية للعملاء للعلامات التجارية مجموعة أدوات كاملة لتقديم تجارب 1:1 في الوقت الفعلي بسلاسة عبر رحلة القناة الشاملة بأكملها، بما في ذلك توحيد البيانات في الوقت الفعلي، وتقسيم الجم...
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer عبارة عن منصة لتوليد العملاء المحتملين وتسجيل النتائج لفرق مبيعات B2B الصغيرة والكبيرة. توفر LeadBoxer لفرق المبيعات من أي حجم رؤى قيمة حول ما يهتم به عملاؤهم المحتملون حتى قبل أن يتواصلوا معهم. يقوم البرنامج تلقائيًا بإنشاء ملفات تعريف الزائرين لزوار موقع الويب، ويلتقط البيانات حول سلوكهم...
RollWorks
rollworks.com
يقدم RollWorks، أحد أقسام NextRoll، للشركات الطموحة العاملة في مجال B2B من أي حجم منصة قائمة على الحسابات لمواءمة فرق التسويق والمبيعات لديها وزيادة الإيرادات بثقة. مدعومًا بالتعلم الآلي وأساس شامل لبيانات الحساب، تساعدك منصة RollWorks على تحديد حساباتك المستهدفة، وإشراكها في الإعلانات الرقمية، وتخص...
RevSetter
revsetter.com
RevSetter عبارة عن منصة متطورة لعلوم الكمبيوتر والإيرادات مبنية على نموذج بيانات فريد ومحرك رؤى لتعزيز نجاح العملاء وإدارة الحسابات وفرق الإيرادات في جميع أنحاء العالم. يفتح RevSetter كفاءة فرقك التي تواجه الإيرادات - بدءًا من عملية الإعداد المبسطة والوقت السريع لتحقيق القيمة، كما أنه قابل للتخصيص ب...
Ortto
ortto.com
Ortto هو برنامج أتمتة تسويق مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لتبسيط عملية التسويق وتحسين النتائج. إنها مليئة بالميزات التي تهدف إلى زيادة جوانب التسويق المختلفة بما في ذلك التسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفورية والمحادثات المباشرة وتسجيل العملاء المحتملين والمزيد. تفتخ...
MSIGHTS
msights.com
تدعم MSIGHTS فرق التسويق لأكثر من 17 عامًا للمساعدة في جعل بياناتهم رائعة لإعداد التقارير والتحليل. منصتنا، الحائزة على جوائز MarTech Breakthrough Awards لعام 2019 عن "أفضل حل شامل لإدارة الحملات التسويقية
Plumb5
plumb5.com
إطلاق حملات تسويقية متعددة القنوات عبر الويب والهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. استخدم الإشعارات الفورية والمراسلة داخل التطبيق بسهولة. Plumb5 عبارة عن منصة لإشراك العملاء في الوقت الفعلي تساعد المسوقين على الاحتفاظ بمشاركة المستخدم واستعادة المستخدمين من خلال استراتيجيات ال...
Transitiv
transitiv.io
لقد قمنا ببناء أول منصة تسويقية متعددة القنوات مؤتمتة بالكامل ومُحسّنة ومفتوحة حقًا في العالم.
Squirro
squirro.com
Squirro هي أداة ذكاء اصطناعي توليدية متعددة الاستخدامات مصممة للبحث في المؤسسات والرؤى والأتمتة. تم تصميمه باستخدام إطار عمل متقدم للذكاء الاصطناعي، وهو الجيل المعزز للاسترجاع (RAG)، الذي يعزز دقة الاستجابات الناتجة عن نماذج اللغة الأكبر (LLMs). أصبح هذا التحسين ممكنًا من خلال دمج مصادر المعرفة الخ...
Scal-e
scal-e.com
تساعد Scal-e العلامات التجارية على إيصال الرسالة الصحيحة، في الوقت المناسب، إلى الشخص المناسب ومن خلال القناة الصحيحة. ومن خلال تطبيق DataMart المصمم خصيصًا بنسبة 100%، يصبح من الممكن التقاط جميع البيانات وتنظيمها حول ملفات تعريف موحدة من أجل تخصيص تفاعلات القنوات الشاملة وتوفير المعلومات ذات الصلة ...
Journify
journify.io
Journify - منصة بيانات العملاء القابلة للتركيب والتي تساعد المسوقين على جمع وتوحيد ملفات تعريف العملاء، وتحديد الجماهير الديناميكية، وتنشيطها في الوقت الفعلي.
Session AI
sessionai.com
تعتبر Session AI رائدة في مجال التسويق أثناء الجلسة، وهي القدرة الحاسمة التي يحتاجها كبار تجار التجزئة عبر الإنترنت لتحويل زوار الموقع في عالم الخصوصية أولاً. باستخدام التعلم الآلي الحاصل على براءة اختراع، تتنبأ Session AI بنية الشراء بخمس نقرات، مما يمكّن تجار التجزئة عبر الإنترنت من تزويد كل زائر ...
Aislelabs
aislelabs.com
منصة الكل في واحد لإدارة هوية العميل والوصول (CIAM) مع نماذج تسجيل ويب قابلة للتخصيص، وإدارة ملف تعريف الخدمة الذاتية، وتسجيل الدخول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقدرات تسويقية كاملة الميزات. يمكنك اكتساب المستخدمين عبر الإنترنت وفي وضع عدم الاتصال، من مواقع الويب، وتطبيقات الأجهزة المحمولة، والاشتر...
Salespanel
salespanel.io
Salespanel هو برنامج لتحليل بيانات نوايا الطرف الأول وتتبع رحلة العميل. في المشهد الحالي لتتبع العملاء، مع توقف Universal Analytics وحظر Google Analytics في العديد من البلدان الأوروبية، يعد Salespanel بمثابة الحل الأمثل للشركات B2B التي ترغب في تتبع بيانات رحلة عميل الطرف الأول وربطها بأنظمة المبيعا...
Omeda
omeda.com
Omeda عبارة عن منصة شاملة لتكنولوجيا التسويق لتنمية جمهورك وإشراكه وتحقيق الدخل منه. تتألف Omeda من منصة بيانات العملاء (CDP)، وأتمتة البريد الإلكتروني والتسويق، وإدارة البيانات والموافقات، وإدارة الاشتراكات والكثير من عمليات التكامل، مما يجعل من السهل إنشاء حملات متطورة لنمو الجمهور على نطاق واسع د...
Zeotap
zeotap.com
Zeotap CDP هي منصة بيانات العملاء السهلة والآمنة والمؤثرة المصنوعة في أوروبا لأوروبا. يعمل Zeotap CDP على تمكين العلامات التجارية من دمج بيانات العملاء وتوحيدها وتقسيمها وتنظيمها الآن وفي المستقبل بدون ملفات تعريف الارتباط، كل ذلك مع وضع خصوصية المستهلك والامتثال في المقدمة والمركز. إنه يوفر واجهة م...
mParticle Customer
mparticle.com
mParticle هي أكبر منصة مستقلة لبيانات العملاء. نحن نجعل من السهل إدارة بيانات العملاء بشكل شامل طوال دورة حياة المنتج والعميل بأكملها. نحن ندعم مدخلات غير محدودة من خلال حزم SDK والواردات المجمعة وموجزات الشركاء ومخرجات غير محدودة لما يزيد عن 300 عملية تكامل معدة مسبقًا. نحن نقدم مجموعة من ميزات جود...
Successeve
successeve.com
Successeve عبارة عن منصة ذكاء العملاء المستندة إلى السحابة. توفر سلسلة منتجاتنا نتائج وتحليلات قابلة للتنفيذ في كل مرحلة من رحلة العميل لتسهيل جهود فرق المبيعات والتسويق ونجاح العملاء. هدفنا هو مساعدة الشركات على زيادة نموها من خلال تحويل المزيد من العملاء والاحتفاظ بهم وتوسيع نطاقهم. يتم تشغيل منتج...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
تقدم Netcore مجموعة شاملة من تجارب ومشاركة العملاء التي تمكن المسوق من إنشاء تجارب مخصصة للعملاء. تتيح منصتها للمسوق ربط بيانات العملاء عبر القنوات والأنظمة، وإنشاء شرائح مستهدفة، وتقديم تجارب مفيدة عبر القنوات الرقمية مثل الويب والبريد الإلكتروني وإشعارات التطبيقات وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة...
BambooBox
bamboobox.ai
يساعد BambooBox فرق تسويق النمو على زيادة الإيرادات عبر حركات GTM. الاستحواذ والبيع المتبادل والبيع. تحتوي المنصة على 4 وحدات أساسية: 1. محرك CDP قوي يستوعب البيانات وينظفها وينظمها ويتصورها ويحللها عبر نقاط اتصال العملاء. 2. تسجيل 6-D يعتمد على الذكاء الاصطناعي تحديد مراحل الرحلة وتحديد أولويات الح...
Lifesight
lifesight.io
اجعل كل دولار تسويقي مهمًا - استفد من بياناتك الخاصة باستخدام القياسات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات تسويقية مثالية. لا حاجة لمحللي البيانات أو العلماء. تتيح منصة Lifesight للمسوقين المعاصرين تحقيق نتائج أكبر من خلال الحصول على ملكية بيانات العملاء، والتخفيف من فقدان المعرفات، وتعزيز تجا...
RudderStack
rudderstack.com
RudderStack هو CDP الأصلي للمستودعات. بفضل منصة RudderStack الشاملة والأدوات المرنة والقوية، يمكن لفرق البيانات جمع بيانات العملاء وتوحيدها وتنشيطها بسهولة لدفع نمو الأعمال بأكملها. يقوم أكثر من 30.000 موقع وتطبيق بتشغيل RudderStack، بما في ذلك Crate & Barrel وFoot Locker وGlassdoor وStripe وAllbird...