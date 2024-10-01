منصات بيانات العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية - قيرغيزستان الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تلعب منصات بيانات العملاء (CDPs) دورًا حاسمًا في توحيد بيانات العملاء ومركزيتها ضمن قاعدة بيانات واحدة. تزود هذه الأدوات فرق التسويق بالرؤى الأساسية اللازمة لتنفيذ الحملات الناجحة. تتمتع CDPs بالقدرة على جمع البيانات من مصادر مختلفة، سواء عبر الإنترنت أو دون الاتصال بالإنترنت، بما في ذلك مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات البريد الإلكتروني، مما يوفر نظرة شاملة لكل عميل. بعد استرجاع البيانات، تمكن CDPs المؤسسات من التنبؤ بالخطوات التالية الأكثر فعالية للعملاء الأفراد، مما يساعد الشركات على فهم كيفية الاحتفاظ بعملاء محددين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لفرق خدمة العملاء استخدام CDPs لتخصيص خدمات الدعم الخاصة بهم وفقًا للاحتياجات الفريدة لكل عميل. توجد عادةً إمكانات التكامل مع برامج أتمتة التسويق وبرامج مستودع البيانات ومنصات تخزين البيانات الأخرى في CDPs.