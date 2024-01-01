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منصات بيانات العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر فارو
تلعب منصات بيانات العملاء (CDPs) دورًا حاسمًا في توحيد بيانات العملاء ومركزيتها ضمن قاعدة بيانات واحدة. تزود هذه الأدوات فرق التسويق بالرؤى الأساسية اللازمة لتنفيذ الحملات الناجحة. تتمتع CDPs بالقدرة على جمع البيانات من مصادر مختلفة، سواء عبر الإنترنت أو دون الاتصال بالإنترنت، بما في ذلك مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات البريد الإلكتروني، مما يوفر نظرة شاملة لكل عميل. بعد استرجاع البيانات، تمكن CDPs المؤسسات من التنبؤ بالخطوات التالية الأكثر فعالية للعملاء الأفراد، مما يساعد الشركات على فهم كيفية الاحتفاظ بعملاء محددين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لفرق خدمة العملاء استخدام CDPs لتخصيص خدمات الدعم الخاصة بهم وفقًا للاحتياجات الفريدة لكل عميل. توجد عادةً إمكانات التكامل مع برامج أتمتة التسويق وبرامج مستودع البيانات ومنصات تخزين البيانات الأخرى في CDPs.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfo...
Klaviyo
klaviyo.com
يعمل Klaviyo على تعزيز العلاقات الرقمية الأكثر ذكاءً من خلال منصة أتمتة تسويقية ذكية يغذيها جميع عملائك ومصممة منذ اليوم الأول لتوسيع نطاق العمل. مبني على قاعدة بيانات مرنة في الوقت الفعلي تقوم بتجميع جميع بيانات عملائك - من مجموعتك التقنية بأكملها، لأي مدة زمنية، وبتفاصيل دقيقة كاملة - يجعل Klaviyo...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...
Contlo
contlo.com
Contlo هي منصة رائدة لتسويق الذكاء الاصطناعي لتوليد تفاعلات العملاء المستقلة عبر الحملات متعددة القنوات، ورحلات العملاء التوليدية في الوقت الفعلي، والتجزئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أجل التخصيص الفائق الفردي، والرؤى القابلة للتنفيذ حول سلوك عميلك. تم تصميم Contlo خصيصًا لعالم الذكاء الاصطناعي ا...
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، ومقرها في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Canada Inc. تقوم ال...
Skeepers
octoly.com
منصة التسويق المؤثرة الرائدة تساعد Octoly العلامات التجارية على زيادة ظهورها وبناء الثقة وتعزيز المبيعات من خلال ربط أصحاب النفوذ الصغار الذين تم فحصهم والمستهلكين على نطاق واسع. تستفيد العلامات التجارية من مجتمعنا المنسق لإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعات التجارة الإلكترونية مقابل...
Customer.io
customer.io
Customer.io عبارة عن منصة لمشاركة العملاء مصممة لفرق التسويق لإنشاء حملات تعتمد على البيانات تصل إلى الأشخاص عبر جميع قنوات المراسلة في الوقت المناسب. تتضمن مجموعة المنتجات الخاصة بهم Journeys، وهي أداة أتمتة للمراسلة لجميع احتياجات المشاركة، وData Pipelines، وهي منصة بيانات العملاء التي تربط مجموعة...
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO هو أول بديل موجه نحو الخصوصية لبرنامج Google Analytics. تم إنشاء Piwik PRO Analytics Suite في عام 2013، وهو يسمح بتتبع سلوك المستخدمين على الويب والتطبيقات والمنتجات والشبكة الداخلية. تضمن المنصة الامتثال لقوانين حماية البيانات الصارمة الخاصة بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين وروس...
Formaloo
formaloo.com
Formaloo هي مساحة عمل يمكنك استخدامها لإنشاء أي شيء بدءًا من الاستطلاعات وحتى تطبيقات الويب والبوابات - كل ذلك في مكان واحد. يأتي Formaloo مزودًا بمجموعة من العناصر الأساسية القوية لجمع بياناتك وتنظيمها وفهمها. تستخدم الفرق من جميع الأحجام Formaloo لإنشاء استطلاعات المشاركة وبوابات العضوية ولوحات ال...
Segment
segment.com
تقدم شركة Segment.Io, Inc. حلول واجهة برمجة التطبيقات. تقوم الشركة بجمع بيانات العملاء وتنظيفها والتحكم فيها مع القطاع، بالإضافة إلى توفير خدمات تكامل البيانات والحوكمة وإدارة الجمهور. يخدم Segment.Io العملاء في ولاية كاليفورنيا.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago عبارة عن منصة لمشاركة العملاء لفرق تسويق التجارة الإلكترونية المتعطشة للتأثير والذين يريدون أن يكونوا شركاء نمو إيرادات بسيطين ولكن أقوياء وموثوقين للرؤساء التنفيذيين. لقد تم بالفعل اعتماد حلولنا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من قبل أكثر من 2000 شركة متوسطة الحجم في 50 دولة، بالإضافة إلى...
Splunk
splunk.com
هي شركة تكنولوجيا أمريكية مقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، تنتج برامج للبحث عن البيانات التي يتم إنشاؤها آليًا ومراقبتها وتحليلها عبر واجهة على نمط الويب. تقوم حلول Splunk Enterprise وEnterprise Cloud بالتقاط وفهرسة وربط البيانات الحقيقية بيانات الوقت في مستودع قابل للبحث يمكن من خلاله إنشاء الرس...
Hightouch
hightouch.io
Hightouch عبارة عن نظام أساسي لتنشيط البيانات يساعد المؤسسات على تحويل بيانات عملائها إلى أفعال. توفر المنصة الميزات القوية اللازمة لجمع البيانات وإعدادها وتنشيطها من أي مستودع بيانات إلى أكثر من 200 أداة فرعية حتى تتمكن فرق التسويق والمبيعات ونجاح العملاء من استخدامها لتخصيص التجارب وزيادة الإيرادا...
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 عبارة عن منصة لأتمتة التسويق تعتمد على البيانات والتي تمنحك رؤية 360 درجة لعملائك وتمكنك من تسريع مبيعاتك وزيادة الاحتفاظ بالعملاء إلى أقصى حد من خلال البيانات النظيفة والجماهير المقسمة والحملات الآلية المخصصة. لم يكن تحويل بيانات عملائك إلى مبيعات أسهل من أي وقت مضى.
Planhat
planhat.com
Planhat عبارة عن منصة للعملاء تم تصميمها لتقديم رؤى وإدارة سير العمل وتعزيز تجربة العملاء. تساعد Planhat المئات من شركات التكنولوجيا الحديثة في جميع أنحاء العالم على تركيز أعمالها حول عملائها من أجل تحقيق أقصى قدر من نجاح العملاء والقيمة الدائمة للعميل. تتيح لك المنصة، المصممة للجميع بدءًا من CSM إل...
Forest Admin
forestadmin.com
يعد Forest Admin أحد حلول الأدوات الداخلية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة التي تساعد المطورين على تجهيز فرق العمل الخاصة بهم بسرعة بأدوات داخلية مثل لوحات الإدارة كاملة الميزات ولوحات المعلومات وأدوات معالجة قواعد البيانات المصممة خصيصًا لعملياتهم وجاهزة للتوسع. كل ما تحتاجه هو توصيل مصدر بيانات وس...
Insider
useinsider.com
تتيح Insider - وهي منصة واحدة لبناء تجارب فردية عبر القنوات - لمسوقي المؤسسات ربط بيانات العملاء عبر القنوات والأنظمة، والتنبؤ بسلوكهم المستقبلي باستخدام محرك نوايا الذكاء الاصطناعي، وبناء تجارب عملاء فردية. يستخدم المسوقون منصة Insider لتقديم تجارب متسقة وجذابة عبر الويب والتطبيقات وWeb Push والبري...
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital عبارة عن منصة متكاملة لتجربة العملاء والبيانات (CXDP) تعمل على تمكين فرق التسويق من تجاوز توقعات العملاء من خلال رحلات عبر القنوات مخصصة للغاية. باستخدام Dotdigital، يمكن للمسوقين توحيد بيانات العملاء وإثرائها وتقسيمها بسلاسة. من خلال كسر صوامع البيانات، تعمل Dotdigital على تبسيط عملية صن...
Lexer
lexer.io
تعمل منصة Lexer لبيانات وتجربة العملاء (CDXP) كمركز متكامل للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء المستندة إلى المعرفة. من خلال وجهة نظر غنية للعميل الواحد، والتي يتم الحفاظ عليها في الوقت الفعلي ويمكن الوصول إليها عبر جميع الأنظمة الأساسية، يمكنك فهم العملاء وإشراكهم حقًا لتحقيق النمو المربح. ستساعد خدمات...
Solitics
solitics.com
Solitics عبارة عن منصة مبتكرة لمشاركة العملاء متخصصة في تنشيط الزوار وإشراك العملاء ومجموعة التحليلات الحديثة. تتيح المنصة للعلامات التجارية B2C أتمتة دورة حياة عملائها وتخصيصها وإدارتها بالكامل، وتنفيذ الرؤية الأكثر طموحًا ودفع النمو. مع الالتزام بالتنفيذ السريع (يعيش خلال 45 يومًا!) والابتكار المس...
Catalyst
catalyst.io
Catalyst هي المنصة الرائدة لدفع النمو من خلال عملائك. تم تصميمه لتقديم قيمة على طول تجربة العملاء بأكملها؛ يقوم Catalyst بتحويل المشترين الجدد إلى إيرادات مدى الحياة. من خلال سير العمل القائم على الاحتفاظ والأتمتة التي تركز على الإيرادات، نقوم بتعزيز الفرق التي تركز على العملاء. تعمل عمليات التكامل ...
Leadspace
leadspace.com
Leadspace هي شركة علوم بيانات برمجيات كخدمة (SaaS) توفر منصة بيانات العملاء B2B. تعمل منتجات الشركة على توحيد مصادر البيانات المتعددة ومصادر الطرف الأول والثالث من وسائل التواصل الاجتماعي وقواعد بيانات الاتصال وأنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات أتمتة التسويق.
Totango
totango.com
Totango هو نجاح العملاء الذي لا يمكن لشركات البرمجيات أن تتفوق عليه، مما يوفر قابلية تطوير غير محدودة ووقتًا لا مثيل له للقيمة لمساعدة فرق المؤسسات متعددة الوظائف على زيادة الإنتاجية والاحتفاظ والتوسع. تعمل برامج نجاح العملاء المعدة مسبقًا والتي تم دمجها مع أفضل ممارسات الصناعة على تسهيل وسرعة البدء...
WebEngage
webengage.com
WebEngage هو نظام تشغيل متكامل للاحتفاظ بالعملاء، يعمل على تبسيط مشاركة العملاء لأكثر من 800 علامة تجارية حول العالم. تتيح المنصة للشركات بناء علاقات شخصية وذات مغزى مع مستخدميها عبر القنوات الرقمية المختلفة. بفضل مجموعتها الشاملة من الأدوات والحلول، تعمل WebEngage على تمكين الشركات من فهم العملاء و...
WayMore
waymore.io
WayMore عبارة عن منصة سحابية تسويقية مبتكرة ومتعددة القنوات، والتي تتكون من العديد من الأدوات المختلفة، والتي تهدف إلى زيادة المبيعات وتقليل تكاليف التسويق. تعتمد التكنولوجيا العالية للمنصة على جمع البيانات والتحليلات والأتمتة والتسويق الرقمي. WayMore مخصص لجميع الشركات، بغض النظر عن الصناعة أو ال...
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach هي سحابة التجارب التجارية رقم 1 في العالم، حيث تعمل على تمكين العلامات التجارية من تقديم رحلات للعملاء مخصصة للغاية، بحيث تبدو وكأنها سحرية. وهي تقدم مجموعة من المنتجات التي تدفع التخصيص الحقيقي ونمو التجارة الرقمية، بما في ذلك: Discovery، الذي يقدم بحثًا وتسويقًا قائمًا على الذكاء الاصطن...
Tealium
tealium.com
Tealium هي منصة بيانات العملاء (CDP) الأكثر ثقة. يقوم Tealium بتوصيل البيانات حتى تتمكن من التواصل مع عملائك. تقوم Tealium بربط بيانات العملاء عبر الويب والجوال وغير متصل وإنترنت الأشياء حتى تتمكن الشركات من التواصل بشكل أفضل مع عملائها. يدعم النظام البيئي للتكامل الجاهز لشركة Tealium أكثر من 1300 ...
Treasure Data
treasuredata.com
تساعد Treasure Data المؤسسات على استخدام جميع بيانات عملائها لتحسين أداء الحملة وتحقيق الكفاءة التشغيلية وزيادة قيمة الأعمال من خلال تجارب العملاء المتصلة. تعمل سحابة بيانات العملاء، وهي مجموعتنا من حلول النظام الأساسي لبيانات العملاء، على دمج بيانات العملاء وربط الهويات في ملفات تعريف موحدة للعملاء...
Acquia
acquia.com
تتكامل Acquia Marketing Cloud بسلاسة مع أي نظام تابع لجهة خارجية وتتيح التكوين السهل لأي معايير عمل مباشرة في النظام الأساسي. تم تصميم Acquia Marketing Cloud للاستفادة منه من قبل جميع الفرق التي تحتاج إلى الوصول إلى بيانات العملاء، وهي تدعم الأعمال عبر المجالات والعلامات التجارية والمناطق الجغرافية ...
Listrak
listrak.com
Listrak هي منصة مشاركة العملاء الرائدة في صناعة البيع بالتجزئة. تقدم Listrak نتائج لأكثر من 1000 بائع تجزئة من خلال توفير أفضل خدمات البريد الإلكتروني وتسويق الرسائل النصية وتسويق دقة الهوية ودفع الإشعارات من خلال التنسيق السلس عبر القنوات. يوفر نهج Listrak للبيانات أولاً تخصيصًا بنسبة 1:1 على نطاق ...
Pimcore
pimcore.com
محبوب من قبل المطورين والوكالات والمؤسسات: إن Pimcore Platform™ عبارة عن منصة متقدمة مفتوحة المصدر موثوق بها من قبل أكثر من 110.000 شركة حول العالم. تقدم أحدث الحلول لإدارة الأصول الرقمية (DAM)، وإدارة معلومات المنتج (PIM)، وإدارة البيانات الرئيسية (MDM)، وإدارة الخبرة الرقمية (DXP/CMS)، والنشر متعد...
RollWorks
rollworks.com
يقدم RollWorks، أحد أقسام NextRoll، للشركات الطموحة العاملة في مجال B2B من أي حجم منصة قائمة على الحسابات لمواءمة فرق التسويق والمبيعات لديها وزيادة الإيرادات بثقة. مدعومًا بالتعلم الآلي وأساس شامل لبيانات الحساب، تساعدك منصة RollWorks على تحديد حساباتك المستهدفة، وإشراكها في الإعلانات الرقمية، وتخص...
Ortto
ortto.com
Ortto هو برنامج أتمتة تسويق مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لتبسيط عملية التسويق وتحسين النتائج. إنها مليئة بالميزات التي تهدف إلى زيادة جوانب التسويق المختلفة بما في ذلك التسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفورية والمحادثات المباشرة وتسجيل العملاء المحتملين والمزيد. تفتخ...
Plumb5
plumb5.com
إطلاق حملات تسويقية متعددة القنوات عبر الويب والهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. استخدم الإشعارات الفورية والمراسلة داخل التطبيق بسهولة. Plumb5 عبارة عن منصة لإشراك العملاء في الوقت الفعلي تساعد المسوقين على الاحتفاظ بمشاركة المستخدم واستعادة المستخدمين من خلال استراتيجيات ال...
Transitiv
transitiv.io
لقد قمنا ببناء أول منصة تسويقية متعددة القنوات مؤتمتة بالكامل ومُحسّنة ومفتوحة حقًا في العالم.
Squirro
squirro.com
Squirro هي أداة ذكاء اصطناعي توليدية متعددة الاستخدامات مصممة للبحث في المؤسسات والرؤى والأتمتة. تم تصميمه باستخدام إطار عمل متقدم للذكاء الاصطناعي، وهو الجيل المعزز للاسترجاع (RAG)، الذي يعزز دقة الاستجابات الناتجة عن نماذج اللغة الأكبر (LLMs). أصبح هذا التحسين ممكنًا من خلال دمج مصادر المعرفة الخ...
DinMo
dinmo.com
في DinMo، نتصور عالمًا تزدهر فيه الشركات من خلال تسخير قوة البيانات. مهمتنا هي تبسيط الوصول إلى البيانات، والقضاء على التعقيد، وتعزيز الثقافة القائمة على البيانات التي تمكن الفرق من اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز النمو. تقدم DinMo منصة متكاملة تعمل على تبسيط المعرفة التجارية دون تخزين أي بيانات، حيث نق...
Session AI
sessionai.com
تعتبر Session AI رائدة في مجال التسويق أثناء الجلسة، وهي القدرة الحاسمة التي يحتاجها كبار تجار التجزئة عبر الإنترنت لتحويل زوار الموقع في عالم الخصوصية أولاً. باستخدام التعلم الآلي الحاصل على براءة اختراع، تتنبأ Session AI بنية الشراء بخمس نقرات، مما يمكّن تجار التجزئة عبر الإنترنت من تزويد كل زائر ...
Blueshift
blueshift.com
تساعد Blueshift العلامات التجارية على تقديم تجارب ذات صلة ومتصلة عبر كل تفاعل مع العملاء. توفر منصتها Smart Hub للمشاركة الذكية للعملاء للعلامات التجارية مجموعة أدوات كاملة لتقديم تجارب 1:1 في الوقت الفعلي بسلاسة عبر رحلة القناة الشاملة بأكملها، بما في ذلك توحيد البيانات في الوقت الفعلي، وتقسيم الجم...
mParticle Customer
mparticle.com
mParticle هي أكبر منصة مستقلة لبيانات العملاء. نحن نسهل إدارة بيانات العملاء بشكل شامل على طول دورة حياة المنتج والعميل بأكملها. نحن ندعم مدخلات غير محدودة من خلال حزم SDK والواردات المجمعة وموجزات الشركاء ومخرجات غير محدودة لما يزيد عن 300 عملية تكامل معدة مسبقًا. نحن نقدم مجموعة من ميزات جودة البي...
Simon Data
simondata.com
تعمل Simon Data على تمكين فرق التسويق من خلال منصة بيانات العملاء (CDP) الوحيدة المصممة خصيصًا لزيادة أداء الحملة من خلال التقسيم والتخصيص بشكل أسرع وأكثر دقة. أول منصة CDP مبنية على Snowflake، تعمل منصة Simon Data Platform على تمكين العلامات التجارية من التحرر من البنية القديمة التي تجعل من الصعب ا...
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer عبارة عن منصة لتوليد العملاء المحتملين وتسجيل النتائج لفرق مبيعات B2B الصغيرة والكبيرة. توفر LeadBoxer لفرق المبيعات من أي حجم رؤى قيمة حول ما يهتم به عملاؤهم المحتملون حتى قبل أن يتواصلوا معهم. يقوم البرنامج تلقائيًا بإنشاء ملفات تعريف الزائرين لزوار موقع الويب، ويلتقط البيانات حول سلوكهم...
Successeve
successeve.com
Successeve عبارة عن منصة ذكاء العملاء المستندة إلى السحابة. توفر سلسلة منتجاتنا نتائج وتحليلات قابلة للتنفيذ في كل مرحلة من رحلة العميل لتسهيل جهود فرق المبيعات والتسويق ونجاح العملاء. هدفنا هو مساعدة الشركات على زيادة نموها من خلال تحويل المزيد من العملاء والاحتفاظ بهم وتوسيع نطاقهم. يتم تشغيل منتج...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
تعد منصة مشاركة وتجربة العملاء من Netcore Cloud (المعروفة سابقًا باسم Netcore Smartech) عبارة عن منصة نمو شاملة تمكن المسوقين والنمو ومديري المنتجات من إجراء محادثات قوية مع العملاء عبر نقاط اتصال متعددة. بدعم من قوة الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، تمكن Netcore Cloud العلامات التجارية لمواقع الويب وت...
RevSetter
revsetter.com
RevSetter عبارة عن منصة متطورة لعلوم الكمبيوتر والإيرادات مبنية على نموذج بيانات فريد ومحرك رؤى لتعزيز نجاح العملاء وإدارة الحسابات وفرق الإيرادات في جميع أنحاء العالم. يفتح RevSetter كفاءة فرقك التي تواجه الإيرادات - بدءًا من عملية الإعداد المبسطة والوقت السريع لتحقيق القيمة، كما أنه قابل للتخصيص ب...
Lifesight
lifesight.io
اجعل كل دولار تسويقي مهمًا - استفد من بياناتك الخاصة باستخدام القياسات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات تسويقية مثالية. لا حاجة لمحللي البيانات أو العلماء. تتيح منصة Lifesight للمسوقين المعاصرين تحقيق نتائج أكبر من خلال الحصول على ملكية بيانات العملاء، والتخفيف من فقدان المعرفات، وتعزيز تجا...
RudderStack
rudderstack.com
RudderStack هو CDP الأصلي للمستودعات. بفضل منصة RudderStack الشاملة والأدوات المرنة والقوية، يمكن لفرق البيانات جمع بيانات العملاء وتوحيدها وتنشيطها بسهولة لدفع نمو الشركة بأكملها. يقوم أكثر من 30.000 موقع وتطبيق بتشغيل RudderStack، بما في ذلك Crate & Barrel وFoot Locker وGlassdoor وStripe وAllbirds...
Squeezely
squeezely.tech
نحن نساعد الشركات على زيادة تحويلاتها من خلال تحويل تفاعلات العملاء إلى تجارب مخصصة، بطريقة يمكن للجميع القيام بها. يساعد برنامج Squeezely CDP الشركات على تعزيز التخصيص على نطاق واسع في ثلاث خطوات بسيطة: جمع - جمع البيانات من جميع المصادر في مكان واحد. تحويل - تحويل البيانات إلى شرائح وإجراءات، على ...
Census
getcensus.com
Census هو النظام الأساسي الرائد لتنشيط البيانات، والمدعوم من Reverse ETL. نقوم بتحويل مستودع البيانات إلى مركز للتسويق والعمليات التجارية، وتمكين الجميع من اتخاذ الإجراءات باستخدام بيانات موثوقة وقابلة للتنفيذ. لا حاجة إلى نصوص برمجية مخصصة أو خدمات هندسية! تستخدم المئات من الشركات الحديثة مثل Fivet...
MSIGHTS
msights.com
تدعم MSIGHTS فرق التسويق لأكثر من 17 عامًا للمساعدة في جعل بياناتهم رائعة لإعداد التقارير والتحليل. منصتنا، الحائزة على جوائز MarTech Breakthrough Awards لعام 2019 عن "أفضل حل شامل لإدارة الحملات التسويقية
Scal-e
scal-e.com
تساعد Scal-e العلامات التجارية على إيصال الرسالة الصحيحة، في الوقت المناسب، إلى الشخص المناسب ومن خلال القناة الصحيحة. ومن خلال تطبيق DataMart المصمم خصيصًا بنسبة 100%، يصبح من الممكن التقاط جميع البيانات وتنظيمها حول ملفات تعريف موحدة من أجل تخصيص تفاعلات القنوات الشاملة وتوفير المعلومات ذات الصلة ...
NetWise
netwisedata.com
NetWise هي المزود الرائد لبيانات الجمهور B2B للعلامات التجارية والوكالات والمنصات ومحترفي المبيعات والتسويق وفرق علوم البيانات. تتيح منتجات بيانات B2B الفريدة لدينا تسويقًا حقيقيًا متعدد القنوات مما يسمح لك باستهداف نفس الجمهور عبر جميع قنوات التسويق في كل منصة تريد استخدامها. الرسم البياني الخاص بم...
Herogi
herogi.com
يعد Herogi حلاً متكاملاً للإجراءات الآلية الذكية بشأن البيانات الضخمة سريعة الحركة. يوفر تكاملها السلس مع خدمات الطرف الثالث وقدرتها على معالجة الأحداث المعقدة ذكاءً آليًا للحلول القائمة على التكنولوجيا. يركز Herogi على بيانات الحدث أثناء وقوع الأحداث ثم يتخذ الإجراءات في الوقت المناسب. تضمن هندستها...
FLYDE
flyde.io
لا تستخدم معظم الشركات قوة مكدس البيانات الخاصة بها بشكل صحيح مما قد يتسبب في خسارة الإيرادات بنسبة 4-7% كل عام. قمنا ببناء منصة FLYDE SaaS لمساعدة العلامات التجارية الاستهلاكية وتجار التجزئة الذين لديهم بالفعل مجموعة تقنية متقدمة (إدارة علاقات العملاء، ومنصة التجارة الإلكترونية، وبرامج أتمتة التسوي...
Custobar
custobar.com
عملاؤك هم الأفراد. عاملهم بهذه الطريقة. يمنحك Custobar فهمًا شاملاً لكل عميل من عملائك وكيفية تفاعلهم مع عملك - عبر جميع القنوات التي يقابلونك بها. نقوم بجمع جميع بيانات معاملات العملاء الخاصة بك ونجعلها مفهومة وقابلة للتنفيذ.
Castled.io
castled.io
أنشئ رحلات عملاء معقدة وحملات مشاركة مخصصة باستخدام بيانات العميل المقفلة بشكل آمن في خوادمك.
Aislelabs
aislelabs.com
منصة الكل في واحد لإدارة هوية العميل والوصول (CIAM) مع نماذج تسجيل ويب قابلة للتخصيص، وإدارة ملف تعريف الخدمة الذاتية، وتسجيل الدخول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقدرات تسويقية كاملة الميزات. يمكنك اكتساب المستخدمين عبر الإنترنت وفي وضع عدم الاتصال، من مواقع الويب، وتطبيقات الأجهزة المحمولة، والاشتر...
Splio
splio.com
Splio عبارة عن منصة تسويق متعددة القنوات تجمع بين أتمتة التسويق وتسويق الولاء. يمكّن Splio المسوقين من إدارة برامج الولاء الخاصة بالمعاملات والعلاقات عبر الإنترنت وخارجها، بالإضافة إلى تنسيق الحملات التسويقية القوية بناءً على معرفة العملاء. أكثر من 500 علامة تجارية حول العالم تستخدم سبليو يوميًا، بم...
Salespanel
salespanel.io
Salespanel هو برنامج لتحليل بيانات نوايا الطرف الأول وتتبع رحلة العميل. في المشهد الحالي لتتبع العملاء، مع توقف Universal Analytics وحظر Google Analytics في العديد من البلدان الأوروبية، يعد Salespanel بمثابة الحل الأمثل للشركات B2B التي ترغب في تتبع بيانات رحلة عميل الطرف الأول وربطها بأنظمة المبيعا...