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منصات بيانات العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية - أرمينيا
تلعب منصات بيانات العملاء (CDPs) دورًا حاسمًا في توحيد بيانات العملاء ومركزيتها ضمن قاعدة بيانات واحدة. تزود هذه الأدوات فرق التسويق بالرؤى الأساسية اللازمة لتنفيذ الحملات الناجحة. تتمتع CDPs بالقدرة على جمع البيانات من مصادر مختلفة، سواء عبر الإنترنت أو دون الاتصال بالإنترنت، بما في ذلك مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات البريد الإلكتروني، مما يوفر نظرة شاملة لكل عميل. بعد استرجاع البيانات، تمكن CDPs المؤسسات من التنبؤ بالخطوات التالية الأكثر فعالية للعملاء الأفراد، مما يساعد الشركات في فهم كيفية الاحتفاظ بعملاء محددين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لفرق خدمة العملاء استخدام CDPs لتخصيص خدمات الدعم الخاصة بهم وفقًا للاحتياجات الفريدة لكل عميل. توجد عادةً إمكانات التكامل مع برامج أتمتة التسويق وبرامج مستودع البيانات ومنصات تخزين البيانات الأخرى في CDPs.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo عبارة عن منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تم إنشاؤها للشركات عبر الإنترنت - وتتميز بأتمتة قوية للتسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، التي يقع مقرها الرئيسي في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Can...
Contlo
contlo.com
قل مرحباً للتسويق التوليدي المستقل. Contlo عبارة عن منصة تسويق من الجيل التالي، تم إنشاؤها لعالم الذكاء الاصطناعي الأول. مدعوم بنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بعلامتك التجارية ووكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين.
Skeepers
octoly.com
منصة التسويق المؤثرة الرائدة تساعد Octoly العلامات التجارية على زيادة ظهورها وبناء الثقة وتعزيز المبيعات من خلال ربط أصحاب النفوذ الصغار الذين تم فحصهم والمستهلكين على نطاق واسع. تستفيد العلامات التجارية من مجتمعنا المنسق لإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعات التجارة الإلكترونية مقابل...
Segment
segment.com
تقدم شركة Segment.Io, Inc. حلول واجهة برمجة التطبيقات. تقوم الشركة بجمع بيانات العملاء وتنظيفها والتحكم فيها مع القطاع، بالإضافة إلى توفير خدمات تكامل البيانات والحوكمة وإدارة الجمهور. يخدم Segment.Io العملاء في ولاية كاليفورنيا.
Formaloo
formaloo.com
منصة تعاون قوية للفرق لجمع بياناتهم وتنظيمها وفهمها. انتقل من الفكرة إلى التنفيذ في دقائق دون الحاجة إلى كود برمجي!
Splunk
splunk.com
هي شركة تكنولوجيا أمريكية مقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، تنتج برامج للبحث عن البيانات التي يتم إنشاؤها آليًا ومراقبتها وتحليلها عبر واجهة على نمط الويب. تقوم حلول Splunk Enterprise وEnterprise Cloud بالتقاط وفهرسة وربط البيانات الحقيقية بيانات الوقت في مستودع قابل للبحث يمكن من خلاله إنشاء الرس...
Customer.io
customer.io
قم بتشغيل البريد الإلكتروني والدفع والرسائل النصية القصيرة وخطافات الويب والمزيد باستخدام Customer.io. يمكنك التحكم في البيانات السلوكية لتخصيص التواصل مع العملاء وتعزيز المشاركة. ابدأ مجانًا.
Piwik PRO
piwik.pro
تحليل رحلة العميل عبر مواقع الويب والتطبيقات. مجموعة تحليلات تركز على خصوصية المستخدم وأمن البيانات - البديل الأمثل لبرنامج Google Analytics.
SALESmanago
salesmanago.com
CDXP الوحيد بدون تعليمات برمجية والمعتمد على الذكاء الاصطناعي مع قنوات تنفيذ تسويقية مدمجة ومدمجة محليًا.
Hightouch
hightouch.io
مستودع البيانات الخاص بك هو مصدر الحقيقة لبيانات العملاء. يقوم Hightouch بمزامنة هذه البيانات مع الأدوات التي تعتمد عليها فرق عملك.
Planhat
planhat.com
Planhat عبارة عن منصة جميلة ومرنة وقوية لنجاح العملاء. العملاء 360، والنتائج الصحية، وكتب قواعد اللعبة، وبوابات العملاء، والمزيد.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 عبارة عن منصة لأتمتة التسويق تعتمد على البيانات والتي تمنحك رؤية 360 درجة لعملائك وتمكنك من تسريع مبيعاتك وزيادة الاحتفاظ بالعملاء إلى أقصى حد من خلال البيانات النظيفة والجماهير المقسمة والحملات الآلية المخصصة. لم يكن تحويل بيانات عملائك إلى مبيعات أسهل من أي وقت مضى.
Forest Admin
forestadmin.com
توقف عن إنشاء لوحة الإدارة الخاصة بك، فلدينا واحدة لك لا يجب أن يستغرق الحصول على لوحة الإدارة وقتًا طويلاً. بدلاً من إنشائه، يقوم Forest Admin بإنشاء لوحة إدارة أعلى بياناتك في غضون ثوانٍ.
dotdigital
dotdigital.com
تعرف على كيف يتيح لك النظام الأساسي الشامل لـ dotdigital إنشاء عمليات أتمتة تسويقية لإشراك جهات الاتصال الخاصة بك مع البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والإشعارات الفورية والصفحات المقصودة.
Catalyst
catalyst.io
برنامج نجاح العملاء الذي يساعدك على مركزية بيانات العملاء والحصول على رؤية واضحة لصحة العملاء وتوسيع نطاق التجارب التي تدفع الاحتفاظ والنمو.
Lexer
lexer.io
تعمل منصة Lexer لبيانات وتجربة العملاء (CDXP) كمركز متكامل للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء المستندة إلى المعرفة. من خلال وجهة نظر غنية للعميل الواحد، والتي يتم الحفاظ عليها في الوقت الفعلي ويمكن الوصول إليها عبر جميع الأنظمة الأساسية، يمكنك فهم العملاء وإشراكهم حقًا لتحقيق النمو المربح. ستساعد خدمات...
Solitics
solitics.com
Solitics عبارة عن منصة مبتكرة لمشاركة العملاء متخصصة في تنشيط الزوار وإشراك العملاء ومجموعة التحليلات الحديثة. تتيح المنصة للعلامات التجارية B2C أتمتة دورة حياة عملائها وتخصيصها وإدارتها بالكامل، وتنفيذ الرؤية الأكثر طموحًا ودفع النمو. مع الالتزام بالتنفيذ السريع (يعيش خلال 45 يومًا!) والابتكار المس...
Insider
useinsider.com
منصة واحدة لتجارب العملاء الفردية عبر القنوات. يقوم Insider بربط البيانات عبر القنوات، والتنبؤ بالسلوك المستقبلي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتخصيص التجارب من منصة واحدة مع أسرع وقت للقيمة.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace هي شركة علوم بيانات برمجيات كخدمة (SaaS) توفر منصة بيانات العملاء B2B. تعمل منتجات الشركة على توحيد مصادر البيانات المتعددة ومصادر الطرف الأول والثالث من وسائل التواصل الاجتماعي وقواعد بيانات الاتصال وأنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات أتمتة التسويق.
Totango
totango.com
Totango هو أحد برامج نجاح العملاء الذي يساعد المؤسسات على تحقيق نمو في الإيرادات وتقليل التقلبات مع التركيز على رحلة عميل SaaS. تجربة توتانجو مجانا.
WebEngage
webengage.com
WebEngage هو نظام تشغيل متكامل للاحتفاظ بالعملاء، يعمل على تبسيط مشاركة العملاء لأكثر من 800 علامة تجارية حول العالم. تتيح المنصة للشركات بناء علاقات شخصية وذات مغزى مع مستخدميها عبر القنوات الرقمية المختلفة. بفضل مجموعتها الشاملة من الأدوات والحلول، تعمل WebEngage على تمكين الشركات من فهم العملاء و...
Treasure Data
treasuredata.com
تساعد Treasure Data المؤسسات على استخدام جميع بيانات عملائها لتحسين أداء الحملة وتحقيق الكفاءة التشغيلية وزيادة قيمة الأعمال من خلال تجارب العملاء المتصلة. تعمل سحابة بيانات العملاء، وهي مجموعتنا من حلول النظام الأساسي لبيانات العملاء، على دمج بيانات العملاء وربط الهويات في ملفات تعريف موحدة للعملاء...
Bloomreach
bloomreach.com
منصة التجربة الرقمية المصممة للتجارة. تجمع حلول Bloomreach بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم الذكاء الاصطناعي والقرارات التنبؤية، حتى تتمكن من تقديم تجارب سحرية تتحول على أي قناة وفي كل رحلة.
Acquia
acquia.com
Acquia هي شركة برمجيات كخدمة شارك في تأسيسها Dries Buytaert وJay Batson لتوفير منتجات وخدمات المؤسسات والدعم الفني لمنصة إدارة محتوى الويب مفتوحة المصدر Drupal.
Tealium
tealium.com
Tealium هي شركة أمريكية يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، تأسست عام 2008 في سان دييغو، كاليفورنيا، وتبيع إدارة علامات المؤسسات ومركز واجهة برمجة التطبيقات (API) ومنصة بيانات العملاء مع التعلم الآلي ومنتجات إدارة البيانات.
Listrak
listrak.com
Listrak يسلم النتائج. منصة التسويق الرقمي المتكاملة الوحيدة التي يثق بها أكثر من 1000 من تجار التجزئة والعلامات التجارية الرائدة للبريد الإلكتروني وتسويق الرسائل النصية وحل الهوية والمحفزات السلوكية والتنسيق عبر القنوات.
WayMore
waymore.io
بذل المزيد من الجهد، وكسب الوقت، وتحقيق نتائج أفضل. تواصل مع عملائك. حافظ على سلامة عملائك. تنمية عملك. اكتشف الطريقالمزيد!
RollWorks
rollworks.com
يقدم RollWorks، أحد أقسام NextRoll، للشركات الطموحة العاملة في مجال B2B من أي حجم منصة قائمة على الحسابات لمواءمة فرق التسويق والمبيعات لديها وزيادة الإيرادات بثقة. مدعومًا بالتعلم الآلي وأساس شامل لبيانات الحساب، تساعدك منصة RollWorks على تحديد حساباتك المستهدفة، وإشراكها في الإعلانات الرقمية، وتخص...
Ortto
ortto.com
افهم عملائك وأطلق إستراتيجية كاملة النطاق تعتمد على البيانات من خلال منصة Ortto المتكاملة لإدارة علاقات العملاء والبريد الإلكتروني والتسويق.
Plumb5
plumb5.com
إطلاق حملات تسويقية متعددة القنوات عبر الويب والهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. استخدم الإشعارات الفورية والمراسلة داخل التطبيق بسهولة. Plumb5 عبارة عن منصة لإشراك العملاء في الوقت الفعلي تساعد المسوقين على الاحتفاظ بمشاركة المستخدم واستعادة المستخدمين من خلال استراتيجيات ال...
Session AI
sessionai.com
تعتبر Session AI رائدة في التسويق أثناء الجلسة، وهي القدرة الحاسمة التي يحتاجها تجار التجزئة الرائدون عبر الإنترنت لتحويل زوار الموقع في عالم الخصوصية أولاً. باستخدام التعلم الآلي الحاصل على براءة اختراع، تتنبأ Session AI بنية الشراء بخمس نقرات، مما يمكّن تجار التجزئة عبر الإنترنت من تزويد كل زائر ب...
Pimcore
pimcore.com
محبوب من قبل المطورين والوكالات والمؤسسات: إن Pimcore Platform™ عبارة عن منصة متقدمة مفتوحة المصدر موثوق بها من قبل أكثر من 110.000 شركة حول العالم. تقدم أحدث الحلول لإدارة الأصول الرقمية (DAM)، وإدارة معلومات المنتج (PIM)، وإدارة البيانات الرئيسية (MDM)، وإدارة الخبرة الرقمية (DXP/CMS)، والنشر متعد...
Blueshift
blueshift.com
تساعد Blueshift العلامات التجارية على تقديم تجارب ذات صلة ومتصلة عبر كل تفاعل مع العملاء. توفر منصتها Smart Hub للمشاركة الذكية للعملاء للعلامات التجارية مجموعة أدوات كاملة لتقديم تجارب 1:1 في الوقت الفعلي بسلاسة عبر رحلة القناة الشاملة بأكملها، بما في ذلك توحيد البيانات في الوقت الفعلي، وتقسيم الجم...
mParticle Customer
mparticle.com
mParticle هي أكبر منصة مستقلة لبيانات العملاء. نحن نجعل من السهل إدارة بيانات العملاء بشكل شامل على طول دورة حياة المنتج والعميل بأكملها. نحن ندعم مدخلات غير محدودة من خلال حزم SDK والواردات المجمعة وموجزات الشركاء ومخرجات غير محدودة لما يزيد عن 300 عملية تكامل معدة مسبقًا. نحن نقدم مجموعة من ميزات ...
Simon Data
simondata.com
تعمل Simon Data على تمكين فرق التسويق من خلال منصة بيانات العملاء (CDP) الوحيدة المصممة خصيصًا لزيادة أداء الحملة من خلال التقسيم والتخصيص بشكل أسرع وأكثر دقة. أول منصة CDP مبنية على Snowflake، تعمل منصة Simon Data Platform على تمكين العلامات التجارية من التحرر من البنية القديمة التي تجعل من الصعب ا...
Successeve
successeve.com
يساعدك Successeve على إدارة عملائك بسهولة طوال دورة حياتك، بدءًا من الاشتراك وحتى التوقف عن العمل.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
تعد منصة مشاركة وتجربة العملاء من Netcore Cloud (المعروفة سابقًا باسم Netcore Smartech) بمثابة منصة نمو شاملة تمكن المسوقين والنمو ومديري المنتجات من إجراء محادثات قوية مع العملاء عبر نقاط اتصال متعددة. بدعم من قوة الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، تمكن Netcore Cloud العلامات التجارية لمواقع الويب وتطب...
RevSetter
revsetter.com
RevSetter عبارة عن منصة متطورة لعلوم الكمبيوتر والإيرادات مبنية على نموذج بيانات فريد ومحرك رؤى لتعزيز نجاح العملاء وإدارة الحسابات وفرق الإيرادات في جميع أنحاء العالم. يفتح RevSetter كفاءة فرقك التي تواجه الإيرادات - بدءًا من عملية الإعداد المبسطة والوقت السريع لتحقيق القيمة، كما أنه قابل للتخصيص ب...
Lifesight
lifesight.io
اجعل كل دولار تسويقي مهمًا - استفد من بياناتك الخاصة باستخدام القياسات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات تسويقية مثالية. لا حاجة لمحللي البيانات أو العلماء. تتيح منصة Lifesight للمسوقين المعاصرين تحقيق نتائج أكبر من خلال الحصول على ملكية بيانات العملاء، والتخفيف من فقدان المعرفات، وتعزيز تجا...
RudderStack
rudderstack.com
RudderStack هي أسهل طريقة لجمع بيانات العملاء وتوحيدها وتنشيطها عبر المستودعات ومواقع الويب والتطبيقات الخاصة بك.
Squeezely
squeezely.tech
قم ببناء مسار تحويل أفضل مع تجارب مخصصة لكل زائر
Census
getcensus.com
أرسل البيانات من مستودع البيانات الخاص بك إلى أدوات المبيعات والتسويق والتمويل والدعم والتشغيل. لا توجد خدمات هندسية مطلوبة.
MSIGHTS
msights.com
تحويل البيانات وإعداد التقارير والتعاون الذي يدفع الكفاءة والعمل والمساءلة.
Transitiv
transitiv.io
لقد قمنا ببناء أول منصة تسويقية متعددة القنوات مؤتمتة بالكامل ومُحسّنة ومفتوحة حقًا في العالم.
Squirro
squirro.com
قم بتوصيل النقاط: اكتشف الفرص الجديدة، وطور فهمًا عميقًا للعملاء والشركاء والأسواق، واكتشف الاتجاهات وادعم فريق المبيعات الخاص بك بأفضل الإجراءات التالية. يقدم Squirro هذه الرؤى في الوقت الفعلي، تلقائيًا، في تطبيقات جاهزة للمؤسسات تم تدريبها مسبقًا.
Scal-e
scal-e.com
تساعد Scal-e العلامات التجارية على إيصال الرسالة الصحيحة، في الوقت المناسب، إلى الشخص المناسب ومن خلال القناة الصحيحة. ومن خلال تطبيق DataMart المصمم خصيصًا بنسبة 100%، يصبح من الممكن التقاط جميع البيانات وتنظيمها حول ملفات تعريف موحدة من أجل تخصيص تفاعلات القنوات الشاملة وتوفير المعلومات ذات الصلة ...
NetWise
netwisedata.com
NetWise هي المزود الرائد لبيانات الجمهور B2B للعلامات التجارية والوكالات والمنصات ومحترفي المبيعات والتسويق وفرق علوم البيانات. تتيح منتجات بيانات B2B الفريدة لدينا تسويقًا حقيقيًا متعدد القنوات مما يسمح لك باستهداف نفس الجمهور عبر جميع قنوات التسويق في كل منصة ترغب في استخدامها. الرسم البياني الخاص...
Herogi
herogi.com
يعد Herogi حلاً شاملاً للإجراءات الآلية الذكية بشأن البيانات الضخمة سريعة الحركة. يوفر تكاملها السلس مع خدمات الطرف الثالث وقدرة معالجة الأحداث المعقدة ذكاءً آليًا للحلول القائمة على التكنولوجيا. يركز Herogi على بيانات الحدث أثناء وقوع الأحداث ثم يتخذ الإجراءات في الوقت المناسب. تضمن هندستها القائمة...
FLYDE
flyde.io
لا تستخدم معظم الشركات قوة مكدس البيانات الخاصة بها بشكل صحيح مما قد يتسبب في خسارة الإيرادات بنسبة 4-7% كل عام. قمنا ببناء منصة FLYDE SaaS لمساعدة العلامات التجارية الاستهلاكية وتجار التجزئة الذين لديهم بالفعل مجموعة تقنية متقدمة (إدارة علاقات العملاء، ومنصة التجارة الإلكترونية، وبرامج أتمتة التسوي...
DinMo
dinmo.com
في DinMo، نتصور عالمًا تزدهر فيه الشركات من خلال تسخير قوة البيانات. مهمتنا هي تبسيط الوصول إلى البيانات، والقضاء على التعقيد، وتعزيز الثقافة القائمة على البيانات التي تمكن الفرق من اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز النمو. تقدم DinMo منصة متكاملة تعمل على تبسيط المعرفة التجارية دون تخزين أي بيانات، حيث نق...
Custobar
custobar.com
عملاؤك هم الأفراد. عاملهم بهذه الطريقة. يمنحك Custobar فهمًا شاملاً لكل عميل من عملائك وكيفية تفاعلهم مع عملك - عبر جميع القنوات التي يقابلونك بها. نقوم بجمع جميع بيانات معاملات العملاء الخاصة بك ونجعلها مفهومة وقابلة للتنفيذ.
Castled.io
castled.io
أنشئ رحلات عملاء معقدة وحملات مشاركة مخصصة باستخدام بيانات العميل المقفلة بشكل آمن في خوادمك.
Splio
splio.com
Splio عبارة عن منصة تسويق متعددة القنوات تجمع بين أتمتة التسويق وتسويق الولاء. يمكّن Splio المسوقين من إدارة برامج الولاء الخاصة بالمعاملات والعلاقات عبر الإنترنت وخارجها، بالإضافة إلى تنسيق الحملات التسويقية القوية بناءً على معرفة العملاء. أكثر من 500 علامة تجارية حول العالم تستخدم Splio يوميًا، بم...
Salespanel
salespanel.io
Salespanel هو برنامج لتحليل بيانات نوايا الطرف الأول وتتبع رحلة العميل. في المشهد الحالي لتتبع العملاء، مع توقف Universal Analytics وحظر Google Analytics في العديد من البلدان الأوروبية، يعد Salespanel بمثابة الحل الأمثل للشركات B2B التي ترغب في تتبع بيانات رحلة عميل الطرف الأول وربطها بأنظمة المبيعا...
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP عبارة عن نظام أساسي لبيانات العملاء بدون تعليمات برمجية يساعد مسوقي التجارة الإلكترونية وSaaS وB2B والوكالات على تتبع بيانات عملائهم وتحديدها وتقسيمها ومزامنتها وتحليلها. تساعد المنصة المسوقين على تنظيم حملات مخصصة عبر القنوات دون الاعتماد على مطوريهم. قم بتتبع ودمج بيانات العميل ال...
Lytics
lytics.com
Lytics هي منصة رائدة لبيانات العملاء لعملاء Google Cloud و100% من Google Cloud Native CDP. يقدم Lytics CDP بنية حديثة وقابلة للتركيب تتناسب مع إستراتيجية البيانات السحابية الخاصة بك وتسرعها. من خلال التكامل مع مستودعات البيانات السحابية الحالية، تساعد Lytics الشركات على بناء أساس موحد لبيانات الطرف ...