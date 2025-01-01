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برامج الدفاع عن العملاء
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برامج الدفاع عن العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج الدفاع عن العملاء، المعروف أيضًا باسم برنامج Advocacy Marketing أو برنامج Referral Marketing، على تمكين الشركات من الاستفادة من دعم عملائها في الترويج لرسائلهم أو محتواهم أو منتجاتهم من خلال الكلام الشفهي. تلعب هذه الأدوات دورًا حاسمًا في مساعدة فرق التسويق والمبيعات والنجاح في الشركات من خلال تسهيل جمع الإحالات والشهادات التي يمكن الاستفادة منها مع العملاء المحتملين. يقوم المدافعون المتحمسون عن العملاء بمشاركة الأدلة القصصية عن تجاربهم مع المنتجات والخدمات عن طيب خاطر، كما تعمل برامج دعم العملاء على تبسيط عملية المشاركة هذه. علاوة على ذلك، يعمل البرنامج كمحفز لتشجيع الشركات على المشاركة بنشاط في اختبار المنتج، وتقديم تعليقات قيمة، ومشاركة التحديثات الجديرة بالملاحظة.

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Tapfiliate

Tapfiliate

tapfiliate.com

Tapfiliate هو تطبيق لإدارة التسويق التابع، يتيح للشركات إنشاء وتتبع برامج التسويق والمكافآت بسهولة.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

تطبيق Birdeye يدير سمعة الشركات المحلية ويتيح تفاعل سلس مع العملاء، من خلال أدوات لمراقبة المراجعات والتواصل وجدولة المنشورات.

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo هي منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تساعد الشركات في تعزيز علاقاتها مع العملاء من خلال أدوات الولاء، التسويق عبر البريد والرسائل القصيرة.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr هي منصة خدمة العملاء تعتمد على السحابة، تسمح بالتفاعل عبر قنوات رقمية متعددة وتوفر تحليلات ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوكيل.

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

BrandChamp هي منصة لإدارة برامج دعم العلامة التجارية، تساعد الشركات على التواصل مع المؤثرين وتعزيز وجودها الرقمي.

Rewardful

Rewardful

rewardful.com

مكافأة هي منصة تساعد الشركات على إنشاء وإدارة برامج تسويق تابعة بمرونة، مع تتبع للإحالات والعمولات باستخدام Stripe وPaddle.

GrowthHero

GrowthHero

growthhero.io

تطبيق GrowthHero هو منصة تسويق شاملة لإدارة التسويق عبر الشركاء والم Influencers وإحالات العملاء.

Haiilo

Haiilo

haiilo.com

هايليو هي منصة اتصالات عربية تتيح تحسين تواصل الموظفين والمشاركة والإنتاجية داخل الشركات.

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

تطبيق المرجع يعزز استراتيجيات تسويق الإحالة، يساعد في إدارة وتتبع الإحالات، ويتيح إنشاء حملات مخصصة لتحسين نتائج الأعمال.

Referral Factory

Referral Factory

referral-factory.com

برنامج سهل الاستخدام لإنشاء وتتبع برامج الإحالة والشركاء لزيادة العملاء وتحسين الأداء التجاري.

Roster

Roster

getroster.com

تطبيق Roster يساعد الشركات في تحويل العملاء المتحمسين إلى سفراء للعلامة التجارية، وتعزيز الوعي، وزيادة الإيرادات من خلال المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.

LoudCrowd

LoudCrowd

loudcrowd.com

تطبيق LoudCrowd يوفر حلاً للتجارة عبر الإنفلونسر للعلامات التجارية، مما يمكنها من زيادة الإيرادات من خلال تصميم صفحات مخصصة للمنشئين.

UserEvidence

UserEvidence

userevidence.com

UserEvidence هو منصة لجمع تعليقات العملاء، توفر دراسات حالة وشهادات موثوقة بشكل آلي، وتساعد الشركات على إبراز قيمة منتجاتها.

FirstPromoter

FirstPromoter

firstpromoter.com

FirstPromoter هو تطبيق لإدارة برامج التسويق التابعة، يتيح تتبع الشركاء والعمولات بسهولة ودمج سريع مع منصات الدفع المختلفة.

Smile.io

Smile.io

smile.io

Smile.io هو تطبيق يساعد الشركات على إنشاء وإدارة برامج ولاء لمكافأة العملاء على تفاعلاتهم، مما يعزز العلاقات طويلة الأمد مع العملاء.

NiceJob

NiceJob

nicejob.com

NICEJOB هو تطبيق يساعد الشركات في جمع المراجعات وإدارة السمعة، مما يعزز وجودها عبر الإنترنت ويساعد في جذب عملاء جدد.

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

تطبيق SpotlerUK هو برنامج تسويق B2B يساعد في إدارة الحملات التسويقية وتحسين تفاعل العملاء من خلال تتبع سلوك المستخدمين وتحليل البيانات.

LinkMink

LinkMink

linkmink.com

تطبيق LinkMink يساعد الشركات على تتبع الإشارات والمبيعات عبر روابط الدفع من Stripe بدون الحاجة لخوادم أو برمجة.

GrowSurf

GrowSurf

growsurf.com

Growsurf هو برنامج لإدارة برامج الإحالة يساعد الشركات على زيادة نموها من خلال تتبع الإحالات وتقديم حوافز للمستخدمين.

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

تطبيق Ambassador يُمكّن التسويق من تحسين جهود الإحالة وتسهيل إدارة العملاء والشركاء من خلال أتمتة تتبع وتحليل الإحالات.

Affilae

Affilae

affilae.com

Affilae هي منصة تسويق تابعة تتيح للمعلنين والشبكات إنشاء وإدارة شبكاتها التابعة بشكل فعال مع أدوات تتبع وتحليل الأداء.

Talkable

Talkable

talkable.com

تطبيق Talkable يساعد العلامات التجارية في التجارة الإلكترونية على اكتساب والاحتفاظ بالعملاء من خلال برامج الإحالة والولاء.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Upland Adestra هو برنامج أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني يساعد الشركات على تقديم محتوى شخصي لجمهورها لزيادة التفاعل والتحويلات.

Reditus

Reditus

getreditus.com

Reditus هو أداة لإدارة الشركاء المعلنين لشركات B2B SaaS، توفر واجهة سهلة الاستخدام ودعم مباشر، مخصصة لتوسيع الشبكات التابعة.

SaaSquatch

SaaSquatch

saasquatch.com

SaaSquatch هو برنامج تسويق للإحالة والولاء يساعد الشركات على تعزيز ولاء العملاء وزيادة الإيرادات من خلال برامج مخصصة للإحالة والمكافآت.

CustomerGauge

CustomerGauge

customergauge.com

تطبيق CustomerGauge يدير تجربة العملاء من خلال جمع الملاحظات وبيانات الإيرادات، مما يساعد الشركات على تحسين العلاقات وتقليل المزيج.

Referral Rocket

Referral Rocket

referralrocket.io

تطبيق Referral Rocket يساعد الشركات في إطلاق وإدارة برامج الإحالة، مما يعزز اكتساب العملاء والنمو من خلال الدعوة الفعالة من العملاء.

Harviist

Harviist

harviist.com

تطبيق Harviist يتيح لك إنشاء وتتبع حملات إحالة العملاء بسهولة، مما يسهل الحصول على توصيات موثوقة من الأصدقاء والعائلة.

Loyoly.io

Loyoly.io

loyoly.io

تطبيق Loyoly.io يهدف إلى تحسين برامج الإحالة من خلال إنشاء مساحات شخصية للسفراء للتفاعل مع العلامات التجارية وكسب المكافآت من خلال المهام.

Annex Cloud

Annex Cloud

annexcloud.com

تساعد منصة Annex Cloud الشركات على تحسين تجربة العملاء والولاء من خلال إدارة البيانات وتحليل السلوك وتوفير تجارب مخصصة عبر قنوات متعددة.

Perkville

Perkville

perkville.com

تطبيق بيركفيل يقدم برامج ولاء مخصصة للشركات في مجالات الصحة واللياقة البدنية، مع ميزات لإدارة نقاط المكافآت ودعم الإحالة.

SocialLadder

SocialLadder

socialladderapp.com

تطبيق SocialLadder يساعد العلامات التجارية على إدارة برامج سفراء العلامة والتواصل معهم بفعالية لتعزيز الوعي بالعلامة والولاء من خلال المحتوى الاجتماعي.

Friendbuy

Friendbuy

friendbuy.com

Friendbuy هو تطبيق يساعد العلامات التجارية على إدارة برامج الإحالة والولاء، مما يزيد المبيعات من خلال مشاركة العملاء وكشف الاحتيال.

MouthPublicity.io

MouthPublicity.io

mouthpublicity.io

MouthPublicity.io هو أداة تساعد الأعمال والعلامات التجارية الشخصية على إدارة وتتبع حملات التسويق عن طريق الكلام بشكل تلقائي.

LoyalAs

LoyalAs

loyalas.com

يتيح تطبيق LoyalAs إعداد برنامج إحالة بسرعة، تتبع الإحالات والائتمانات تلقائيًا، ويعطي روابط إحالة مخصصة لكل عميل.

LeadFellow

LeadFellow

leadfellow.com

تطبيق LeadFellow يساعد الشركات B2B على زيادة الإيرادات من خلال التسويق عبر الإحالات والتركيز على التوصيات الشخصية.

Kudo Koala

Kudo Koala

kudokoala.com

تطبيق كودو كوالا هو منصة للولاء والتعليقات، تجمع برامج الولاء، ملاحظات العملاء، ونظام إحالة مبتكر لتعزيز الاحتفاظ بالعملاء.

Influence.io

Influence.io

influence.io

تطبيق Influence.io يساعد العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية في إنشاء برامج ولاء وإحالة مخصصة لتحفيز العملاء وكسب نقاط ومكافآت.

Partnero

Partnero

partnero.com

Partnero هو تطبيق لإدارة برامج الشراكة للأعمال التجارية، يمكّن الشركات من تتبع وتحليل الشراكات والمكافآت والتكامل مع أدوات الدفع المعروفة.

OneLocal

OneLocal

onelocal.com

يتيح تطبيق OneLocal للمستخدمين إدارة وجودهم المحلي بسهولة، من خلال أدوات لتسهيل التواصل، جدولة الخدمات، والدفع، مع دعم عمليات التسويق.

Kickbooster

Kickbooster

kickbooster.me

Kickbooster هو تطبيق مخصص لتعزيز حملات التمويل الجماعي عبر تسهيل التسويق التابع وتتبع الإحالات، مما يساعد المبدعين على توسيع مشاريعهم.

Base AI

Base AI

base.ai

Base هو منصة لأتمتة تسويق العملاء والمناصرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد المسوقين على تحسين التفاعل وتحليل آراء العملاء.

Synup

Synup

synup.com

Synup يساعد الشركات على إدارة وجودها عبر الإنترنت من خلال تحديث معلومات العمل، وتحسين مراجعات العملاء، وتحليل الأداء عبر المنصات المختلفة.

ReferralCandy

ReferralCandy

referralcandy.com

تساعد ReferralCandy الشركات على استخدام إحالات العملاء لزيادة المبيعات من خلال برامج مكافآت وإدارة سهلة للإحالات.

Herdify

Herdify

herdify.com

Herdify هو تطبيق لتحليل سلوك المجتمعات حول العلامات التجارية، يكتشف ويراقب المجتمعات الحقيقية التي تؤثر على سلوك المستهلكين.

Genius Referrals

Genius Referrals

geniusreferrals.com

تطبيق إحالات Genius يُبسط عملية تسويق الإحالة، يساعد الشركات على تحويل العملاء إلى دعاة للعلامة التجارية ويعزز النمو من خلال أتمتة العمليات.

Retainful

Retainful

retainful.com

Retainful هو تطبيق لأتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني يساعد شركات التجارة الإلكترونية في استرداد العربات المهجورة وزيادة المبيعات من خلال رسائل مخصصة.

ReferIn

ReferIn

referin.com

ReferIn هو أداة للسوق تساعد فرق المبيعات على توليد الفرص من خلال تقديمات دافئة للعملاء من خلال الشبكات المتاحة.

InviteReferrals

InviteReferrals

invitereferrals.com

تطبيق InviteReferrals يساعد الشركات في إنشاء وإدارة حملات تسويق الإحالة بسهولة وبتكلفة معقولة، مع ميزات متكاملة لتتبع الأداء والمكافآت.

Referral Rock

Referral Rock

referralrock.com

روك روك هو تطبيق لإدارة برامج الإحالة، يساعد الشركات على تشجيع العملاء لإحالة أصدقاءهم من خلال مكافآت مخصصة وأدوات تتبع متكاملة.

Prefinery

Prefinery

prefinery.com

Prefinery هي منصة لإدارة برامج الإحالة وبناء قاعدة عملاء جديدة، تشمل تتبع العمليات، أتمتة البريد، وخيارات مكافآت قابلة للتخصيص.

Get The Referral

Get The Referral

getthereferral.com

تطبيق الحصول على الإحالة هو منصة لإدارة وتتبع الإحالات، يساعد الشركات في تحسين تسويق الإحالات من خلال أدوات للتحفيز والتحليل.

Aklamio

Aklamio

aklamio.com

Aklamio هو تطبيق يساعد الشركات على إدارة برامج الإحالة والتسويق لتعزيز اكتساب العملاء وولائهم بسهولة وبتكاليف منخفضة.

Extole

Extole

extole.com

تساعد Extole الشركات في إدارة برامج الإحالة وتفعيل الدفاع عن العملاء لزيادة ولاء العملاء وزيادة الإيرادات.

Mention Me

Mention Me

mention-me.com

Mention Me هو تطبيق يساعد الشركات على إدارة برامج الإحالة، يشجع العملاء على مشاركة تجاربهم وكسب مكافآت، مما يزيد من ولاء العلامة التجارية.

Fotaflo

Fotaflo

fotaflo.com

Fotaflo هو تطبيق يساعد الشركات في تحسين تجربة الضيوف من خلال إدارة ومشاركة الصور والفيديوهات الخاصة بهم بشكل سهل وفعال.

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