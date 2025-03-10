برامج الدفاع عن العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية

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يعمل برنامج الدفاع عن العملاء، المعروف أيضًا باسم برنامج Advocacy Marketing أو برنامج Referral Marketing، على تمكين الشركات من الاستفادة من دعم عملائها في الترويج لرسائلهم أو محتواهم أو منتجاتهم من خلال الكلام الشفهي. تلعب هذه الأدوات دورًا حاسمًا في مساعدة فرق التسويق والمبيعات والنجاح في الشركات من خلال تسهيل جمع الإحالات والشهادات التي يمكن الاستفادة منها مع العملاء المحتملين. يقوم المدافعون المتحمسون عن العملاء بمشاركة الأدلة القصصية عن تجاربهم مع المنتجات والخدمات عن طيب خاطر، كما تعمل برامج دعم العملاء على تبسيط عملية المشاركة هذه. علاوة على ذلك، يعمل البرنامج كمحفز لتشجيع الشركات على المشاركة بنشاط في اختبار المنتج، وتقديم تعليقات قيمة، ومشاركة التحديثات الجديرة بالملاحظة.
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Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate هو تطبيق لإدارة التسويق التابع، يتيح للشركات إنشاء وتتبع برامج التسويق والمكافآت بسهولة.
BirdEye
birdeye.com
تطبيق Birdeye يدير سمعة الشركات المحلية ويتيح تفاعل سلس مع العملاء، من خلال أدوات لمراقبة المراجعات والتواصل وجدولة المنشورات.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo هي منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تساعد الشركات في تعزيز علاقاتها مع العملاء من خلال أدوات الولاء، التسويق عبر البريد والرسائل القصيرة.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr هي منصة خدمة العملاء تعتمد على السحابة، تسمح بالتفاعل عبر قنوات رقمية متعددة وتوفر تحليلات ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوكيل.
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp هي منصة لإدارة برامج دعم العلامة التجارية، تساعد الشركات على التواصل مع المؤثرين وتعزيز وجودها الرقمي.
Rewardful
rewardful.com
مكافأة هي منصة تساعد الشركات على إنشاء وإدارة برامج تسويق تابعة بمرونة، مع تتبع للإحالات والعمولات باستخدام Stripe وPaddle.
GrowthHero
growthhero.io
تطبيق GrowthHero هو منصة تسويق شاملة لإدارة التسويق عبر الشركاء والم Influencers وإحالات العملاء.
Haiilo
haiilo.com
هايليو هي منصة اتصالات عربية تتيح تحسين تواصل الموظفين والمشاركة والإنتاجية داخل الشركات.
Referrizer
referrizer.com
تطبيق المرجع يعزز استراتيجيات تسويق الإحالة، يساعد في إدارة وتتبع الإحالات، ويتيح إنشاء حملات مخصصة لتحسين نتائج الأعمال.
Roster
getroster.com
تطبيق Roster يساعد الشركات في تحويل العملاء المتحمسين إلى سفراء للعلامة التجارية، وتعزيز الوعي، وزيادة الإيرادات من خلال المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.
Referral Factory
referral-factory.com
برنامج سهل الاستخدام لإنشاء وتتبع برامج الإحالة والشركاء لزيادة العملاء وتحسين الأداء التجاري.
LoudCrowd
loudcrowd.com
تطبيق LoudCrowd يوفر حلاً للتجارة عبر الإنفلونسر للعلامات التجارية، مما يمكنها من زيادة الإيرادات من خلال تصميم صفحات مخصصة للمنشئين.
FirstPromoter
firstpromoter.com
FirstPromoter هو تطبيق لإدارة برامج التسويق التابعة، يتيح تتبع الشركاء والعمولات بسهولة ودمج سريع مع منصات الدفع المختلفة.
Smile.io
smile.io
Smile.io هو تطبيق يساعد الشركات على إنشاء وإدارة برامج ولاء لمكافأة العملاء على تفاعلاتهم، مما يعزز العلاقات طويلة الأمد مع العملاء.
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence هو منصة لجمع تعليقات العملاء، توفر دراسات حالة وشهادات موثوقة بشكل آلي، وتساعد الشركات على إبراز قيمة منتجاتها.
NiceJob
nicejob.com
NICEJOB هو تطبيق يساعد الشركات في جمع المراجعات وإدارة السمعة، مما يعزز وجودها عبر الإنترنت ويساعد في جذب عملاء جدد.
SpotlerUK
spotler.co.uk
تطبيق SpotlerUK هو برنامج تسويق B2B يساعد في إدارة الحملات التسويقية وتحسين تفاعل العملاء من خلال تتبع سلوك المستخدمين وتحليل البيانات.
LinkMink
linkmink.com
تطبيق LinkMink يساعد الشركات على تتبع الإشارات والمبيعات عبر روابط الدفع من Stripe بدون الحاجة لخوادم أو برمجة.
GrowSurf
growsurf.com
Growsurf هو برنامج لإدارة برامج الإحالة يساعد الشركات على زيادة نموها من خلال تتبع الإحالات وتقديم حوافز للمستخدمين.
Ambassador
getambassador.com
تطبيق Ambassador يُمكّن التسويق من تحسين جهود الإحالة وتسهيل إدارة العملاء والشركاء من خلال أتمتة تتبع وتحليل الإحالات.
Affilae
affilae.com
Affilae هي منصة تسويق تابعة تتيح للمعلنين والشبكات إنشاء وإدارة شبكاتها التابعة بشكل فعال مع أدوات تتبع وتحليل الأداء.
Talkable
talkable.com
تطبيق Talkable يساعد العلامات التجارية في التجارة الإلكترونية على اكتساب والاحتفاظ بالعملاء من خلال برامج الإحالة والولاء.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra هو برنامج أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني يساعد الشركات على تقديم محتوى شخصي لجمهورها لزيادة التفاعل والتحويلات.
Reditus
getreditus.com
Reditus هو أداة لإدارة الشركاء المعلنين لشركات B2B SaaS، توفر واجهة سهلة الاستخدام ودعم مباشر، مخصصة لتوسيع الشبكات التابعة.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch هو برنامج تسويق للإحالة والولاء يساعد الشركات على تعزيز ولاء العملاء وزيادة الإيرادات من خلال برامج مخصصة للإحالة والمكافآت.
CustomerGauge
customergauge.com
تطبيق CustomerGauge يدير تجربة العملاء من خلال جمع الملاحظات وبيانات الإيرادات، مما يساعد الشركات على تحسين العلاقات وتقليل المزيج.
Referral Rocket
referralrocket.io
تطبيق Referral Rocket يساعد الشركات في إطلاق وإدارة برامج الإحالة، مما يعزز اكتساب العملاء والنمو من خلال الدعوة الفعالة من العملاء.
Harviist
harviist.com
تطبيق Harviist يتيح لك إنشاء وتتبع حملات إحالة العملاء بسهولة، مما يسهل الحصول على توصيات موثوقة من الأصدقاء والعائلة.
Loyoly.io
loyoly.io
تطبيق Loyoly.io يهدف إلى تحسين برامج الإحالة من خلال إنشاء مساحات شخصية للسفراء للتفاعل مع العلامات التجارية وكسب المكافآت من خلال المهام.
Annex Cloud
annexcloud.com
تساعد منصة Annex Cloud الشركات على تحسين تجربة العملاء والولاء من خلال إدارة البيانات وتحليل السلوك وتوفير تجارب مخصصة عبر قنوات متعددة.
Perkville
perkville.com
تطبيق بيركفيل يقدم برامج ولاء مخصصة للشركات في مجالات الصحة واللياقة البدنية، مع ميزات لإدارة نقاط المكافآت ودعم الإحالة.
SocialLadder
socialladderapp.com
تطبيق SocialLadder يساعد العلامات التجارية على إدارة برامج سفراء العلامة والتواصل معهم بفعالية لتعزيز الوعي بالعلامة والولاء من خلال المحتوى الاجتماعي.
Friendbuy
friendbuy.com
Friendbuy هو تطبيق يساعد العلامات التجارية على إدارة برامج الإحالة والولاء، مما يزيد المبيعات من خلال مشاركة العملاء وكشف الاحتيال.
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io هي أداة بسيطة وفعالة تساعد الشركات أو العلامات التجارية الشخصية أو أي شخص على إطلاق وإدارة وتتبع حملات التسويق الشفهي على الطيار الآلي. فهو يساعد على تحويل العملاء إلى فريق تسويق دعاية فموي وتحسين العلامة التجارية بشكل ملحوظ.
LoyalAs
loyalas.com
قم بإعداد برنامج الإحالة في دقائق. تتبع الإحالات والاعتمادات، تلقائيا. الإحالات غير المحدودة تقوم LoyalAs بإنشاء رابط إحالة مخصص لكل عميل. شارك مع العملاء واطلب الإحالات من خلال رسائل البريد الإلكتروني الآلية لدينا. لا يوجد حد للإحالات الواردة. ابحث عن أبطال العملاء نحن نتتبع روابط الإحالة التي يشاركها العملاء ومن يستجيب. ستعرف من الذي يقدم لك أفضل الإحالات وستتمكن بسهولة من العثور على العملاء المتميزين. تتبع الاعتمادات المكتسبة نحن نتتبع الاعتمادات المكتسبة من قبل العملاء الحاليين والعملاء المحالين. يمكنك تحديد مبلغ الائتمان ومتى وأين يتم تطبيقه
LeadFellow
leadfellow.com
يجلب LeadFellow إيرادات جديدة للشركات B2B من خلال تسويق الإحالة الذي يركز على التوصيات الشخصية. قم بتوسيع نطاق عملك بدون تكلفة أولية أو كسب لقمة العيش من خلال التوصيات.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala هي أكثر من مجرد منصة للولاء والمراجعات. إنها مجموعة كاملة للاحتفاظ بالعملاء، تجمع بين برامج الولاء وتعليقات العملاء ونظام الإحالة المبتكر. قم بإشراك العملاء بعمق، وشجع على تكرار الأعمال، وقم بتوسيع قاعدة عملائك دون عناء.
Influence.io
influence.io
يعد Influence.io حلاً مثاليًا للتوصيل والتشغيل لعلامات التجارة الإلكترونية لتنمية أعمالها من خلال إنشاء برنامج ولاء وإحالة مخصص. باستخدام هذه الأداة المستقبلية، يمكن للعملاء كسب نقاط مقابل إكمال إجراءات مثل تقديم طلب، والتي يمكنهم بعد ذلك استبدالها بمزايا حصرية. من خلال تقديم مستويات VIP، يمكنك مكافأة عملائك الأكثر ولاءً، بينما تجذب برامج الإحالة عملاء جدد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد الشركات التابعة وإدارتها لتعزيز الاحتفاظ بعملائك.
Partnero
partnero.com
برنامج إدارة الشراكة لـ SaaS وشركات التجارة الإلكترونية
OneLocal
onelocal.com
قم بتنمية أعمالك بالطريقة الصحيحة مع OneLocal. لم يعد تسويق أعمالك الصغيرة يقتصر فقط على شراء الإعلانات. يبحث عملاؤك عنك عبر الإنترنت - عليك أن تمنحهم طريقة للعثور عليك، وسببًا لشراء خدماتك، والاستمرار في العودة للحصول على المزيد. يسهّل عليك OneLocal التفوق على منافسيك والفوز بهم من خلال تسهيل قيام عملائك بما يلي: - البحث عنك وتحديد موقعك - الاتصال بك في أي وقت - إرسال رسالة نصية إليك للحصول على عرض أسعار - جدولة خدمة - الدفع مقابل خدمتك - ترك رسالة المراجعة عبر الإنترنت OneLocal هو المتجر الشامل لجميع احتياجاتك التسويقية. تمتع بإمكانية الوصول إلى كل أداة تسويقية تحتاجها من خلال لوحة تحكم واحدة وأخصائي تسويق متخصص يرافقك في كل خطوة على الطريق. لمعرفة المزيد عن OneLocal، قم بزيارة: https://onelocal.com/
Kickbooster
kickbooster.me
حلول التمويل الجماعي القوية والفعالة التي تساعد منشئي المشاريع على تحقيق أفكارهم على أرض الواقع. 💡 تقدم Kickbooster معرفة وخبرة واسعة في مجال التجارة الإلكترونية إلى صناعة التمويل الجماعي لمساعدة منشئي المشاريع على تحويل فكرتهم إلى عمل تجاري مربح أو توسيع عروضهم الحالية. تم تصميم أدوات Kickbooster لمساعدة منشئي المشاريع على إدراك فائدة حملة التمويل الجماعي الخاصة بهم والانتقال بنجاح من جمع التبرعات إلى البيع.
Base AI
base.ai
Base عبارة عن منصة أتمتة لتسويق العملاء والمناصرة بين الشركات (B2B) تستخدم الذكاء الاصطناعي لتمكين المسوقين من تبسيط المشاركة وإنشاء مراجع العملاء واكتساب الرؤى والتقاط VoC وتوسيع نطاق الدعوة. تتيح منصتها لمسوقي العملاء إدارة برامجهم والحصول على النتائج في أقل من ساعتين في الأسبوع. قم بإشراك قاعدة عملائك بطريقة سياقية خلال رحلتهم، سواء داخل التطبيق/المنتج، أو مجتمعك، أو بوابة التدريب، أو أي نقطة اتصال رقمية عبر دورة حياتهم.
Synup
synup.com
تقوم Synup بتحويل حضور العلامات التجارية عبر الإنترنت من خلال نهج ثلاثي المحاور: القوائم المحلية، وإدارة السمعة، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. باستخدام Synup، يمكن للعلامات التجارية تقديم محتوى أعمال ذي صلة وجدير بالثقة عبر جميع المواقع وقنوات الوسائط في لوحة تحكم واحدة شاملة. يمكن للعلامات التجارية الآن إدارة جميع قوائم ومحتوى مواقع أعمالها وتحسينها مع تحسين مراجعاتها وتصنيفاتها ومشاركتها عبر الإنترنت. يقوم Synup بتحويل جميع الملفات الشخصية والأنظمة الأساسية عبر الإنترنت إلى قنوات تسويقية لزيادة عائد الاستثمار.
ReferralCandy
referralcandy.com
تساعد ReferralCandy الشركات على استخدام إحالات العملاء لزيادة المبيعات من خلال برامج مكافآت وإدارة سهلة للإحالات.
Herdify
herdify.com
Herdify هي شركة تحليلات سلوكية تكتشف أين تشكلت المجتمعات حول العلامات التجارية. وبهذا المعنى، لا يعني المجتمع معجبي وسائل التواصل الاجتماعي أو برامج الولاء أو بيانات إدارة علاقات العملاء. ويعني مجتمعات العالم الحقيقي (الشوارع والبلدات والمدن) التي يعيش فيها الناس. حتى في عالمنا الرقمي الأول، فإن هذه المجتمعات لها التأثير الأكبر على سلوك الشراء لدى المستهلكين. كان الأمر يتعلق بالفرد - كنا نظن أن الأشخاص الذين يبدون متشابهين، يتصرفون بنفس الطريقة. وقمنا بالتسويق لهم بنفس الطريقة، تمامًا مثل منافسينا. تركز العلامات التجارية الأكثر نجاحاً اليوم - مثل Huel، وGymshark، وAirbnb - على مجتمعاتها. باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Herdify، يمكنك اكتشاف مجتمعاتك ومراقبتها والنمو بشكل استراتيجي، مثل المسوقين الأكثر نجاحًا اليوم.
Genius Referrals
geniusreferrals.com
تعمل Genius Referrals على أتمتة عمليات الإحالة الخاصة بك، وإنشاء مؤيدين للعلامة التجارية، وتساعدك على تنمية أعمالك بوقت وتكلفة ومتاعب أقل. فهو يتكامل مع الأنظمة الأساسية التي تستخدمها بالفعل، ويعمل على أتمتة عملية الإحالة التي تستغرق وقتًا طويلاً والمحبطة، ويحول عملائك إلى مؤيدين للعلامة التجارية. نحن نستفيد من تكنولوجيا الأتمتة المتطورة لإطلاق العنان للقوة المذهلة لتسويق الإحالة، وبناء ضجة حول علامتك التجارية، وتحويل العملاء الراضين إلى مؤيدين صوتيين للعلامة التجارية. تعتبر Genius Referrals الأفضل للعلامات التجارية التي تحتاج إلى حلول أكثر ديناميكية وأتمتة لعمليات برنامج الإحالة الخاصة بها. نحن نقدم حلولاً شاملة لـ B2B وB2C وSaaS وتجارة التجزئة والمؤسسات.
Retainful
retainful.com
يمكنك استعادة عربات التسوق المهجورة، وكسب العملاء مرة أخرى، وزيادة المبيعات المتكررة من خلال تسويق أفضل عبر البريد الإلكتروني. أرسل رسائل بريد إلكتروني تجذبك وتحوّلها - دون عناء.
ReferIn
referin.com
ReferIn هي أداة للذهاب إلى السوق تمكن فرق المبيعات من إنشاء خطوط أنابيب من خلال المقدمات الدافئة للعملاء (بدلاً من الاعتماد على التواصل البارد منخفض التحويل). تحدد ReferIn جميع الفرص المتاحة للتعريفات الدافئة في شبكات المديرين التنفيذيين والمستثمرين والمستشارين والموظفين لديك. يؤدي هذا عادةً إلى فتح خطوط الأنابيب بملايين الدولارات التي من المحتمل أن يكون فريق حقوق السحب الخاصة/المبيعات الخاص بك مفقودًا ويمكنه الآن تنفيذها ببضع نقرات!
InviteReferrals
invitereferrals.com
InviteReferrals هو أفضل برنامج إحالة وهو سهل الإعداد وبأسعار معقولة. InviteReferrals موثوق بها من قبل 10 آلاف من المؤسسات والشركات الصغيرة بما في ذلك Microsoft وMotorola وFoursquare وDominos وCola-cola وAmerican Express وSky وMozilla وهي أسماء قليلة وتشغيل الحملة منذ عام 2009. الميزات -إحالات غير محدودة -الامتثال للقانون العام لحماية البيانات -إدارة الدفع -تكامل المحفظة - حملات متعددة - إرضاء ثنائي الاتجاه - دعم القوالب - متطلبات مخصصة - لغات متعددة 45+ - دعم واجهة برمجة التطبيقات
Referral Rock
referralrock.com
احصل على المزيد من العملاء باستخدام برنامج تسويق الإحالة الأفضل في فئته والذي يعمل جنبًا إلى جنب مع عملك. قم بأتمتة الطلب، وتعزيز المشاركات المتعددة، ومواءمة الحوافز، والتحويل إلى مبيعات، ثم كرر ذلك لبرنامج إحالة ذاتي التغذية سريع الانتشار. قم بتشغيل برامج إحالة الأصدقاء والمؤثرين والشركاء لأي عمل تجاري (وليس فقط التجارة الإلكترونية) وقم بزيادة إحالاتك الشفهية من خلال برنامج برنامج الإحالة الذي يناسب عملك. علامتك التجارية، وصوتك، وهيكل الحوافز الخاص بك، والمكافآت الخاصة بك كلها مدمجة في أنظمتك وعملياتك التجارية. هدفنا هو ألا تكون متواجدًا في منصتنا كل يوم وأن يتم تشغيل كلامك الشفهي على الطيار الآلي حتى تتمكن من الراحة والاسترخاء ومشاهدة الإحالات الخاصة بك وهي تتدفق. نحن نسهل الإعداد ونتجنب أكبر الأخطاء في الإحالة التسويق باستخدام أفضل الممارسات المضمنة وعمليات التدقيق في الوقت الفعلي للتأكد من أن برنامجك يعمل وفقًا لإمكاناته.
Prefinery
prefinery.com
Prefinery عبارة عن منصة لاكتساب العملاء واسعة الانتشار لإطلاق المنتجات وبرامج الإحالة الشفهية.
Get The Referral
getthereferral.com
GetTheReferral عبارة عن منصة إحالة SaaS قائمة على التطبيق تجمع بين أدوات الاتصال وإدارة المشاريع والمشاركة التي تؤدي إلى إحالات عالية الجودة. تجمع GTR بين لوحة معلومات متكاملة تدير العملاء المحتملين واتصالاتهم، مع تطبيق جوال جذاب يحمل علامة تجارية يسهل على عملائها الرجوع بشكل نشط والحصول على مكافأتهم بسرعة على جهودهم.
Aklamio
aklamio.com
تعمل منصة حوافز العملاء الخاصة بشركة Aklamio على تمكين العلامات التجارية من النمو من خلال اكتساب عملاء جدد والاحتفاظ بالعملاء الحاليين وتحويلهم إلى مناصرين للعلامة التجارية. تستخدم الشركات في جميع أنحاء العالم منصتنا المُدارة بالكامل لتقديم العديد من أنواع الحوافز المختلفة (النقد، والقسائم، وتعويض ثاني أكسيد الكربون) لأي لحظة مختارة من دورة حياة العميل. يمكن استخدام وحداتنا في برامج الإحالة والاستحواذ والبيع والاحتفاظ والولاء. ويمكن تنفيذها دون تعطيل العمل دون أي تكاليف إعداد. يوفر Aklamio، الذي يتميز بسهولة الإعداد والمرونة والقابلية للتخصيص، للعلامات التجارية قناة نمو جديدة يمكنهم إضافتها إلى مزيجهم التسويقي دون أي متاعب. تأسست شركة Aklamio في عام 2011، وأصبحت الشركة الرائدة في السوق في مجال تسويق الحوافز وعملت مع أكثر من 300 علامة تجارية عالمية. تدير الشركة مكاتب في برلين ولندن ومدريد، وقد احتلت المرتبة الثانية بين أسرع شركات التكنولوجيا نموًا في ألمانيا.
Extole
extole.com
تستخدم شركات الخدمات المالية والتجزئة Extole لتحويل العملاء إلى مؤيدين. تقوم منصة مؤسستنا وفريق الخبراء لدينا بإنشاء برامج مشاركة ومناصرة وإحالة حتى تتمكن العلامات التجارية من تسخير قوة الاتصال بالعملاء والمشاركة والتوصيات لتنمية أرباحهم النهائية. مع Extole، يمكن للمسوقين إشراك الآلاف من المؤيدين، وتوسيع نطاق التسويق الشفهي لاكتساب عملاء جدد، وزيادة الولاء للعلامة التجارية باستخدام أكبر ميزة تنافسية لديهم: عملائهم.
Mention Me
mention-me.com
يثق عدد أكبر من المستهلكين في توصيات أصدقائهم بشأن العلامة التجارية أكثر من أي إعلان آخر. ولهذا السبب تركز Mention Me على الاعتقاد بأن كل علامة تجارية يجب أن تفكر في المناصرة أولاً. من خلال التركيز على حب العملاء، ستبني قاعدة سريعة النمو من محبي العلامة التجارية الذين ينفقون أكثر، ويعودون كثيرًا ويحضرون أصدقائهم. على عكس أدوات الإحالة البسيطة، فإننا نتعامل مع الإحالة كعلم. مدعومًا ببيانات الطرف الأول والتعلم الآلي، تعمل منصتنا على تحويل تسويق الإحالة إلى استراتيجية اكتساب عالية الأداء ومتعددة القنوات تعمل على زيادة عائد الاستثمار عبر المزيج التسويقي. الأرقام تتحدث عن نفسها منذ عام 2013، قدمنا 5.5 مليون إحالة وإيرادات بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي لأكثر من 500 علامة تجارية مهووسة بالعملاء، بما في ذلك Puma وASOS وPret a Manger وCharlotte Tilbury وTed Baker. هل أنت على استعداد لتسخير القوة الهائلة لمعجبي علامتك التجارية؟ قم بزيارة الموقع المذكور: me.com/talk-to-sales.
Fotaflo
fotaflo.com
أنت تقدم تجربة يرغب العملاء في تذكرها. تعمل شركة Fotaflo على تحويل ذكريات العملاء إلى نمو للأعمال. Fotaflo هي أبسط أداة لزيادة الإحالة وتكرار الأعمال لأي شخص يوفر تجربة يرغب عملاؤه في تذكرها. تتيح Fotaflo لشركتك الاستفادة من الرغبة الطبيعية لعملائك في التقاط الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بتجاربهم ومشاركتها مع الأصدقاء والعائلة والعالم عبر الإنترنت. من خلال تبسيط وأتمتة توزيع الذكريات الملتقطة على جميع عملائك من خلال منصة مركزية واحدة، تعمل Fotaflo على تحسين عملياتك الداخلية وتساعدك على النمو من خلال زيادة التحويلات المباشرة عبر الإنترنت.
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