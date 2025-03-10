متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكل
كتب
العمل
التعليم
الترفيه
التمويل
الطعام والشراب
الجرافيكس و التصميم
الصحة واللياقة البدنية
أسلوب الحياة
الطب
الموسيقى والصوت
الأخبار
صور و فيديو
الإنتاجية
المرجع
التسوق
شبكات التواصل الاجتماعي
تطوير البرمجيات
الرياضة
السفر
الخدمات
الطقس
برامج الدفاع عن العملاء
الفئات
الأكثر شعبية
المضافة حديثًا

برامج الدفاع عن العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج الدفاع عن العملاء، المعروف أيضًا باسم برنامج Advocacy Marketing أو برنامج Referral Marketing، على تمكين الشركات من الاستفادة من دعم عملائها في الترويج لرسائلهم أو محتواهم أو منتجاتهم من خلال الكلام الشفهي. تلعب هذه الأدوات دورًا حاسمًا في مساعدة فرق التسويق والمبيعات والنجاح في الشركات من خلال تسهيل جمع الإحالات والشهادات التي يمكن الاستفادة منها مع العملاء المحتملين. يقوم المدافعون المتحمسون عن العملاء بمشاركة الأدلة القصصية عن تجاربهم مع المنتجات والخدمات عن طيب خاطر، كما تعمل برامج دعم العملاء على تبسيط عملية المشاركة هذه. علاوة على ذلك، يعمل البرنامج كمحفز لتشجيع الشركات على المشاركة بنشاط في اختبار المنتج، وتقديم تعليقات قيمة، ومشاركة التحديثات الجديرة بالملاحظة.

إرسال تطبيق جديد


Tapfiliate

Tapfiliate

tapfiliate.com

Tapfiliate هو تطبيق لإدارة التسويق التابع، يتيح للشركات إنشاء وتتبع برامج التسويق والمكافآت بسهولة.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

تطبيق Birdeye يدير سمعة الشركات المحلية ويتيح تفاعل سلس مع العملاء، من خلال أدوات لمراقبة المراجعات والتواصل وجدولة المنشورات.

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo هي منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تساعد الشركات في تعزيز علاقاتها مع العملاء من خلال أدوات الولاء، التسويق عبر البريد والرسائل القصيرة.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr هي منصة خدمة العملاء تعتمد على السحابة، تسمح بالتفاعل عبر قنوات رقمية متعددة وتوفر تحليلات ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوكيل.

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

BrandChamp هي منصة لإدارة برامج دعم العلامة التجارية، تساعد الشركات على التواصل مع المؤثرين وتعزيز وجودها الرقمي.

Rewardful

Rewardful

rewardful.com

مكافأة هي منصة تساعد الشركات على إنشاء وإدارة برامج تسويق تابعة بمرونة، مع تتبع للإحالات والعمولات باستخدام Stripe وPaddle.

GrowthHero

GrowthHero

growthhero.io

تطبيق GrowthHero هو منصة تسويق شاملة لإدارة التسويق عبر الشركاء والم Influencers وإحالات العملاء.

Haiilo

Haiilo

haiilo.com

هايليو هي منصة اتصالات عربية تتيح تحسين تواصل الموظفين والمشاركة والإنتاجية داخل الشركات.

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

تطبيق المرجع يعزز استراتيجيات تسويق الإحالة، يساعد في إدارة وتتبع الإحالات، ويتيح إنشاء حملات مخصصة لتحسين نتائج الأعمال.

Roster

Roster

getroster.com

تطبيق Roster يساعد الشركات في تحويل العملاء المتحمسين إلى سفراء للعلامة التجارية، وتعزيز الوعي، وزيادة الإيرادات من خلال المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.

Referral Factory

Referral Factory

referral-factory.com

برنامج سهل الاستخدام لإنشاء وتتبع برامج الإحالة والشركاء لزيادة العملاء وتحسين الأداء التجاري.

LoudCrowd

LoudCrowd

loudcrowd.com

تطبيق LoudCrowd يوفر حلاً للتجارة عبر الإنفلونسر للعلامات التجارية، مما يمكنها من زيادة الإيرادات من خلال تصميم صفحات مخصصة للمنشئين.

FirstPromoter

FirstPromoter

firstpromoter.com

FirstPromoter هو تطبيق لإدارة برامج التسويق التابعة، يتيح تتبع الشركاء والعمولات بسهولة ودمج سريع مع منصات الدفع المختلفة.

Smile.io

Smile.io

smile.io

Smile.io هو تطبيق يساعد الشركات على إنشاء وإدارة برامج ولاء لمكافأة العملاء على تفاعلاتهم، مما يعزز العلاقات طويلة الأمد مع العملاء.

UserEvidence

UserEvidence

userevidence.com

UserEvidence هو منصة لجمع تعليقات العملاء، توفر دراسات حالة وشهادات موثوقة بشكل آلي، وتساعد الشركات على إبراز قيمة منتجاتها.

NiceJob

NiceJob

nicejob.com

NICEJOB هو تطبيق يساعد الشركات في جمع المراجعات وإدارة السمعة، مما يعزز وجودها عبر الإنترنت ويساعد في جذب عملاء جدد.

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

تطبيق SpotlerUK هو برنامج تسويق B2B يساعد في إدارة الحملات التسويقية وتحسين تفاعل العملاء من خلال تتبع سلوك المستخدمين وتحليل البيانات.

LinkMink

LinkMink

linkmink.com

تطبيق LinkMink يساعد الشركات على تتبع الإشارات والمبيعات عبر روابط الدفع من Stripe بدون الحاجة لخوادم أو برمجة.

GrowSurf

GrowSurf

growsurf.com

Growsurf هو برنامج لإدارة برامج الإحالة يساعد الشركات على زيادة نموها من خلال تتبع الإحالات وتقديم حوافز للمستخدمين.

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

تطبيق Ambassador يُمكّن التسويق من تحسين جهود الإحالة وتسهيل إدارة العملاء والشركاء من خلال أتمتة تتبع وتحليل الإحالات.

Affilae

Affilae

affilae.com

Affilae هي منصة تسويق تابعة تتيح للمعلنين والشبكات إنشاء وإدارة شبكاتها التابعة بشكل فعال مع أدوات تتبع وتحليل الأداء.

Talkable

Talkable

talkable.com

تطبيق Talkable يساعد العلامات التجارية في التجارة الإلكترونية على اكتساب والاحتفاظ بالعملاء من خلال برامج الإحالة والولاء.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Upland Adestra هو برنامج أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني يساعد الشركات على تقديم محتوى شخصي لجمهورها لزيادة التفاعل والتحويلات.

Reditus

Reditus

getreditus.com

Reditus هو أداة لإدارة الشركاء المعلنين لشركات B2B SaaS، توفر واجهة سهلة الاستخدام ودعم مباشر، مخصصة لتوسيع الشبكات التابعة.

SaaSquatch

SaaSquatch

saasquatch.com

SaaSquatch هو برنامج تسويق للإحالة والولاء يساعد الشركات على تعزيز ولاء العملاء وزيادة الإيرادات من خلال برامج مخصصة للإحالة والمكافآت.

CustomerGauge

CustomerGauge

customergauge.com

تطبيق CustomerGauge يدير تجربة العملاء من خلال جمع الملاحظات وبيانات الإيرادات، مما يساعد الشركات على تحسين العلاقات وتقليل المزيج.

Referral Rocket

Referral Rocket

referralrocket.io

تطبيق Referral Rocket يساعد الشركات في إطلاق وإدارة برامج الإحالة، مما يعزز اكتساب العملاء والنمو من خلال الدعوة الفعالة من العملاء.

Harviist

Harviist

harviist.com

تطبيق Harviist يتيح لك إنشاء وتتبع حملات إحالة العملاء بسهولة، مما يسهل الحصول على توصيات موثوقة من الأصدقاء والعائلة.

Loyoly.io

Loyoly.io

loyoly.io

تطبيق Loyoly.io يهدف إلى تحسين برامج الإحالة من خلال إنشاء مساحات شخصية للسفراء للتفاعل مع العلامات التجارية وكسب المكافآت من خلال المهام.

Annex Cloud

Annex Cloud

annexcloud.com

تساعد منصة Annex Cloud الشركات على تحسين تجربة العملاء والولاء من خلال إدارة البيانات وتحليل السلوك وتوفير تجارب مخصصة عبر قنوات متعددة.

Perkville

Perkville

perkville.com

تطبيق بيركفيل يقدم برامج ولاء مخصصة للشركات في مجالات الصحة واللياقة البدنية، مع ميزات لإدارة نقاط المكافآت ودعم الإحالة.

SocialLadder

SocialLadder

socialladderapp.com

تطبيق SocialLadder يساعد العلامات التجارية على إدارة برامج سفراء العلامة والتواصل معهم بفعالية لتعزيز الوعي بالعلامة والولاء من خلال المحتوى الاجتماعي.

Friendbuy

Friendbuy

friendbuy.com

Friendbuy هو تطبيق يساعد العلامات التجارية على إدارة برامج الإحالة والولاء، مما يزيد المبيعات من خلال مشاركة العملاء وكشف الاحتيال.

MouthPublicity.io

MouthPublicity.io

mouthpublicity.io

MouthPublicity.io هي أداة بسيطة وفعالة تساعد الشركات أو العلامات التجارية الشخصية أو أي شخص على إطلاق وإدارة وتتبع حملات التسويق الشفهي على الطيار الآلي. فهو يساعد على تحويل العملاء إلى فريق تسويق دعاية فموي وتحسين العلامة التجارية بشكل ملحوظ.

LoyalAs

LoyalAs

loyalas.com

قم بإعداد برنامج الإحالة في دقائق. تتبع الإحالات والاعتمادات، تلقائيا. الإحالات غير المحدودة تقوم LoyalAs بإنشاء رابط إحالة مخصص لكل عميل. شارك مع العملاء واطلب الإحالات من خلال رسائل البريد الإلكتروني الآلية لدينا. لا يوجد حد للإحالات الواردة. ابحث عن أبطال العملاء نحن نتتبع روابط الإحالة التي يشاركها العملاء ومن يستجيب. ستعرف من الذي يقدم لك أفضل الإحالات وستتمكن بسهولة من العثور على العملاء المتميزين. تتبع الاعتمادات المكتسبة نحن نتتبع الاعتمادات المكتسبة من قبل العملاء الحاليين والعملاء المحالين. يمكنك تحديد مبلغ الائتمان ومتى وأين يتم تطبيقه

LeadFellow

LeadFellow

leadfellow.com

يجلب LeadFellow إيرادات جديدة للشركات B2B من خلال تسويق الإحالة الذي يركز على التوصيات الشخصية. قم بتوسيع نطاق عملك بدون تكلفة أولية أو كسب لقمة العيش من خلال التوصيات.

Kudo Koala

Kudo Koala

kudokoala.com

Kudo Koala هي أكثر من مجرد منصة للولاء والمراجعات. إنها مجموعة كاملة للاحتفاظ بالعملاء، تجمع بين برامج الولاء وتعليقات العملاء ونظام الإحالة المبتكر. قم بإشراك العملاء بعمق، وشجع على تكرار الأعمال، وقم بتوسيع قاعدة عملائك دون عناء.

Influence.io

Influence.io

influence.io

يعد Influence.io حلاً مثاليًا للتوصيل والتشغيل لعلامات التجارة الإلكترونية لتنمية أعمالها من خلال إنشاء برنامج ولاء وإحالة مخصص. باستخدام هذه الأداة المستقبلية، يمكن للعملاء كسب نقاط مقابل إكمال إجراءات مثل تقديم طلب، والتي يمكنهم بعد ذلك استبدالها بمزايا حصرية. من خلال تقديم مستويات VIP، يمكنك مكافأة عملائك الأكثر ولاءً، بينما تجذب برامج الإحالة عملاء جدد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد الشركات التابعة وإدارتها لتعزيز الاحتفاظ بعملائك.

Partnero

Partnero

partnero.com

برنامج إدارة الشراكة لـ SaaS وشركات التجارة الإلكترونية

OneLocal

OneLocal

onelocal.com

قم بتنمية أعمالك بالطريقة الصحيحة مع OneLocal. لم يعد تسويق أعمالك الصغيرة يقتصر فقط على شراء الإعلانات. يبحث عملاؤك عنك عبر الإنترنت - عليك أن تمنحهم طريقة للعثور عليك، وسببًا لشراء خدماتك، والاستمرار في العودة للحصول على المزيد. يسهّل عليك OneLocal التفوق على منافسيك والفوز بهم من خلال تسهيل قيام عملائك بما يلي: - البحث عنك وتحديد موقعك - ​​الاتصال بك في أي وقت - إرسال رسالة نصية إليك للحصول على عرض أسعار - جدولة خدمة - الدفع مقابل خدمتك - ترك رسالة المراجعة عبر الإنترنت OneLocal هو المتجر الشامل لجميع احتياجاتك التسويقية. تمتع بإمكانية الوصول إلى كل أداة تسويقية تحتاجها من خلال لوحة تحكم واحدة وأخصائي تسويق متخصص يرافقك في كل خطوة على الطريق. لمعرفة المزيد عن OneLocal، قم بزيارة: https://onelocal.com/

Kickbooster

Kickbooster

kickbooster.me

حلول التمويل الجماعي القوية والفعالة التي تساعد منشئي المشاريع على تحقيق أفكارهم على أرض الواقع. 💡 تقدم Kickbooster معرفة وخبرة واسعة في مجال التجارة الإلكترونية إلى صناعة التمويل الجماعي لمساعدة منشئي المشاريع على تحويل فكرتهم إلى عمل تجاري مربح أو توسيع عروضهم الحالية. تم تصميم أدوات Kickbooster لمساعدة منشئي المشاريع على إدراك فائدة حملة التمويل الجماعي الخاصة بهم والانتقال بنجاح من جمع التبرعات إلى البيع.

Base AI

Base AI

base.ai

Base عبارة عن منصة أتمتة لتسويق العملاء والمناصرة بين الشركات (B2B) تستخدم الذكاء الاصطناعي لتمكين المسوقين من تبسيط المشاركة وإنشاء مراجع العملاء واكتساب الرؤى والتقاط VoC وتوسيع نطاق الدعوة. تتيح منصتها لمسوقي العملاء إدارة برامجهم والحصول على النتائج في أقل من ساعتين في الأسبوع. قم بإشراك قاعدة عملائك بطريقة سياقية خلال رحلتهم، سواء داخل التطبيق/المنتج، أو مجتمعك، أو بوابة التدريب، أو أي نقطة اتصال رقمية عبر دورة حياتهم.

Synup

Synup

synup.com

تقوم Synup بتحويل حضور العلامات التجارية عبر الإنترنت من خلال نهج ثلاثي المحاور: القوائم المحلية، وإدارة السمعة، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. باستخدام Synup، يمكن للعلامات التجارية تقديم محتوى أعمال ذي صلة وجدير بالثقة عبر جميع المواقع وقنوات الوسائط في لوحة تحكم واحدة شاملة. يمكن للعلامات التجارية الآن إدارة جميع قوائم ومحتوى مواقع أعمالها وتحسينها مع تحسين مراجعاتها وتصنيفاتها ومشاركتها عبر الإنترنت. يقوم Synup بتحويل جميع الملفات الشخصية والأنظمة الأساسية عبر الإنترنت إلى قنوات تسويقية لزيادة عائد الاستثمار.

ReferralCandy

ReferralCandy

referralcandy.com

تساعد ReferralCandy الشركات على استخدام إحالات العملاء لزيادة المبيعات من خلال برامج مكافآت وإدارة سهلة للإحالات.

Herdify

Herdify

herdify.com

Herdify هي شركة تحليلات سلوكية تكتشف أين تشكلت المجتمعات حول العلامات التجارية. وبهذا المعنى، لا يعني المجتمع معجبي وسائل التواصل الاجتماعي أو برامج الولاء أو بيانات إدارة علاقات العملاء. ويعني مجتمعات العالم الحقيقي (الشوارع والبلدات والمدن) التي يعيش فيها الناس. حتى في عالمنا الرقمي الأول، فإن هذه المجتمعات لها التأثير الأكبر على سلوك الشراء لدى المستهلكين. كان الأمر يتعلق بالفرد - كنا نظن أن الأشخاص الذين يبدون متشابهين، يتصرفون بنفس الطريقة. وقمنا بالتسويق لهم بنفس الطريقة، تمامًا مثل منافسينا. تركز العلامات التجارية الأكثر نجاحاً اليوم - مثل Huel، وGymshark، وAirbnb - على مجتمعاتها. باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Herdify، يمكنك اكتشاف مجتمعاتك ومراقبتها والنمو بشكل استراتيجي، مثل المسوقين الأكثر نجاحًا اليوم.

Genius Referrals

Genius Referrals

geniusreferrals.com

تعمل Genius Referrals على أتمتة عمليات الإحالة الخاصة بك، وإنشاء مؤيدين للعلامة التجارية، وتساعدك على تنمية أعمالك بوقت وتكلفة ومتاعب أقل. فهو يتكامل مع الأنظمة الأساسية التي تستخدمها بالفعل، ويعمل على أتمتة عملية الإحالة التي تستغرق وقتًا طويلاً والمحبطة، ويحول عملائك إلى مؤيدين للعلامة التجارية. نحن نستفيد من تكنولوجيا الأتمتة المتطورة لإطلاق العنان للقوة المذهلة لتسويق الإحالة، وبناء ضجة حول علامتك التجارية، وتحويل العملاء الراضين إلى مؤيدين صوتيين للعلامة التجارية. تعتبر Genius Referrals الأفضل للعلامات التجارية التي تحتاج إلى حلول أكثر ديناميكية وأتمتة لعمليات برنامج الإحالة الخاصة بها. نحن نقدم حلولاً شاملة لـ B2B وB2C وSaaS وتجارة التجزئة والمؤسسات.

Retainful

Retainful

retainful.com

يمكنك استعادة عربات التسوق المهجورة، وكسب العملاء مرة أخرى، وزيادة المبيعات المتكررة من خلال تسويق أفضل عبر البريد الإلكتروني. أرسل رسائل بريد إلكتروني تجذبك وتحوّلها - دون عناء.

ReferIn

ReferIn

referin.com

ReferIn هي أداة للذهاب إلى السوق تمكن فرق المبيعات من إنشاء خطوط أنابيب من خلال المقدمات الدافئة للعملاء (بدلاً من الاعتماد على التواصل البارد منخفض التحويل). تحدد ReferIn جميع الفرص المتاحة للتعريفات الدافئة في شبكات المديرين التنفيذيين والمستثمرين والمستشارين والموظفين لديك. يؤدي هذا عادةً إلى فتح خطوط الأنابيب بملايين الدولارات التي من المحتمل أن يكون فريق حقوق السحب الخاصة/المبيعات الخاص بك مفقودًا ويمكنه الآن تنفيذها ببضع نقرات!

InviteReferrals

InviteReferrals

invitereferrals.com

InviteReferrals هو أفضل برنامج إحالة وهو سهل الإعداد وبأسعار معقولة. InviteReferrals موثوق بها من قبل 10 آلاف من المؤسسات والشركات الصغيرة بما في ذلك Microsoft وMotorola وFoursquare وDominos وCola-cola وAmerican Express وSky وMozilla وهي أسماء قليلة وتشغيل الحملة منذ عام 2009. الميزات -إحالات غير محدودة -الامتثال للقانون العام لحماية البيانات -إدارة الدفع -تكامل المحفظة - حملات متعددة - إرضاء ثنائي الاتجاه - دعم القوالب - متطلبات مخصصة - لغات متعددة 45+ - دعم واجهة برمجة التطبيقات

Referral Rock

Referral Rock

referralrock.com

احصل على المزيد من العملاء باستخدام برنامج تسويق الإحالة الأفضل في فئته والذي يعمل جنبًا إلى جنب مع عملك. قم بأتمتة الطلب، وتعزيز المشاركات المتعددة، ومواءمة الحوافز، والتحويل إلى مبيعات، ثم كرر ذلك لبرنامج إحالة ذاتي التغذية سريع الانتشار. قم بتشغيل برامج إحالة الأصدقاء والمؤثرين والشركاء لأي عمل تجاري (وليس فقط التجارة الإلكترونية) وقم بزيادة إحالاتك الشفهية من خلال برنامج برنامج الإحالة الذي يناسب عملك. علامتك التجارية، وصوتك، وهيكل الحوافز الخاص بك، والمكافآت الخاصة بك كلها مدمجة في أنظمتك وعملياتك التجارية. هدفنا هو ألا تكون متواجدًا في منصتنا كل يوم وأن يتم تشغيل كلامك الشفهي على الطيار الآلي حتى تتمكن من الراحة والاسترخاء ومشاهدة الإحالات الخاصة بك وهي تتدفق. نحن نسهل الإعداد ونتجنب أكبر الأخطاء في الإحالة التسويق باستخدام أفضل الممارسات المضمنة وعمليات التدقيق في الوقت الفعلي للتأكد من أن برنامجك يعمل وفقًا لإمكاناته.

Prefinery

Prefinery

prefinery.com

Prefinery عبارة عن منصة لاكتساب العملاء واسعة الانتشار لإطلاق المنتجات وبرامج الإحالة الشفهية.

Get The Referral

Get The Referral

getthereferral.com

GetTheReferral عبارة عن منصة إحالة SaaS قائمة على التطبيق تجمع بين أدوات الاتصال وإدارة المشاريع والمشاركة التي تؤدي إلى إحالات عالية الجودة. تجمع GTR بين لوحة معلومات متكاملة تدير العملاء المحتملين واتصالاتهم، مع تطبيق جوال جذاب يحمل علامة تجارية يسهل على عملائها الرجوع بشكل نشط والحصول على مكافأتهم بسرعة على جهودهم.

Aklamio

Aklamio

aklamio.com

تعمل منصة حوافز العملاء الخاصة بشركة Aklamio على تمكين العلامات التجارية من النمو من خلال اكتساب عملاء جدد والاحتفاظ بالعملاء الحاليين وتحويلهم إلى مناصرين للعلامة التجارية. تستخدم الشركات في جميع أنحاء العالم منصتنا المُدارة بالكامل لتقديم العديد من أنواع الحوافز المختلفة (النقد، والقسائم، وتعويض ثاني أكسيد الكربون) لأي لحظة مختارة من دورة حياة العميل. يمكن استخدام وحداتنا في برامج الإحالة والاستحواذ والبيع والاحتفاظ والولاء. ويمكن تنفيذها دون تعطيل العمل دون أي تكاليف إعداد. يوفر Aklamio، الذي يتميز بسهولة الإعداد والمرونة والقابلية للتخصيص، للعلامات التجارية قناة نمو جديدة يمكنهم إضافتها إلى مزيجهم التسويقي دون أي متاعب. تأسست شركة Aklamio في عام 2011، وأصبحت الشركة الرائدة في السوق في مجال تسويق الحوافز وعملت مع أكثر من 300 علامة تجارية عالمية. تدير الشركة مكاتب في برلين ولندن ومدريد، وقد احتلت المرتبة الثانية بين أسرع شركات التكنولوجيا نموًا في ألمانيا.

Extole

Extole

extole.com

تستخدم شركات الخدمات المالية والتجزئة Extole لتحويل العملاء إلى مؤيدين. تقوم منصة مؤسستنا وفريق الخبراء لدينا بإنشاء برامج مشاركة ومناصرة وإحالة حتى تتمكن العلامات التجارية من تسخير قوة الاتصال بالعملاء والمشاركة والتوصيات لتنمية أرباحهم النهائية. مع Extole، يمكن للمسوقين إشراك الآلاف من المؤيدين، وتوسيع نطاق التسويق الشفهي لاكتساب عملاء جدد، وزيادة الولاء للعلامة التجارية باستخدام أكبر ميزة تنافسية لديهم: عملائهم.

Mention Me

Mention Me

mention-me.com

يثق عدد أكبر من المستهلكين في توصيات أصدقائهم بشأن العلامة التجارية أكثر من أي إعلان آخر. ولهذا السبب تركز Mention Me على الاعتقاد بأن كل علامة تجارية يجب أن تفكر في المناصرة أولاً. من خلال التركيز على حب العملاء، ستبني قاعدة سريعة النمو من محبي العلامة التجارية الذين ينفقون أكثر، ويعودون كثيرًا ويحضرون أصدقائهم. على عكس أدوات الإحالة البسيطة، فإننا نتعامل مع الإحالة كعلم. مدعومًا ببيانات الطرف الأول والتعلم الآلي، تعمل منصتنا على تحويل تسويق الإحالة إلى استراتيجية اكتساب عالية الأداء ومتعددة القنوات تعمل على زيادة عائد الاستثمار عبر المزيج التسويقي. الأرقام تتحدث عن نفسها منذ عام 2013، قدمنا ​​5.5 مليون إحالة وإيرادات بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي لأكثر من 500 علامة تجارية مهووسة بالعملاء، بما في ذلك Puma وASOS وPret a Manger وCharlotte Tilbury وTed Baker. هل أنت على استعداد لتسخير القوة الهائلة لمعجبي علامتك التجارية؟ قم بزيارة الموقع المذكور: me.com/talk-to-sales.

Fotaflo

Fotaflo

fotaflo.com

أنت تقدم تجربة يرغب العملاء في تذكرها. تعمل شركة Fotaflo على تحويل ذكريات العملاء إلى نمو للأعمال. Fotaflo هي أبسط أداة لزيادة الإحالة وتكرار الأعمال لأي شخص يوفر تجربة يرغب عملاؤه في تذكرها. تتيح Fotaflo لشركتك الاستفادة من الرغبة الطبيعية لعملائك في التقاط الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بتجاربهم ومشاركتها مع الأصدقاء والعائلة والعالم عبر الإنترنت. من خلال تبسيط وأتمتة توزيع الذكريات الملتقطة على جميع عملائك من خلال منصة مركزية واحدة، تعمل Fotaflo على تحسين عملياتك الداخلية وتساعدك على النمو من خلال زيادة التحويلات المباشرة عبر الإنترنت.

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.