برامج الدفاع عن العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية

Aklamio

aklamio.com

تعمل منصة حوافز العملاء الخاصة بشركة Aklamio على تمكين العلامات التجارية من النمو من خلال اكتساب عملاء جدد والاحتفاظ بالعملاء الحاليين وتحويلهم إلى مناصرين للعلامة التجارية. تستخدم الشركات في جميع أنحاء العالم منصتنا المُدارة بالكامل لتقديم العديد من أنواع الحوافز المختلفة (النقد، والقسائم، وتعويض ثاني أكسيد الكربون) لأي لحظة مختارة من دورة حياة العميل. يمكن استخدام وحداتنا في برامج الإحالة والاستحواذ والبيع والاحتفاظ والولاء. ويمكن تنفيذها دون تعطيل العمل دون أي تكاليف إعداد. يوفر Aklamio، الذي يتميز بسهولة الإعداد والمرونة والقابلية للتخصيص، للعلامات التجارية قناة نمو جديدة يمكنهم إضافتها إلى مزيجهم التسويقي دون أي متاعب. تأسست شركة Aklamio في عام 2011، وأصبحت الشركة الرائدة في السوق في مجال تسويق الحوافز وعملت مع أكثر من 300 علامة تجارية عالمية. تدير الشركة مكاتب في برلين ولندن ومدريد، وقد احتلت المرتبة الثانية بين أسرع شركات التكنولوجيا نموًا في ألمانيا.