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برامج الدفاع عن العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية - صربيا
يعمل برنامج الدفاع عن العملاء، المعروف أيضًا باسم برنامج Advocacy Marketing أو برنامج Referral Marketing، على تمكين الشركات من الاستفادة من دعم عملائها في الترويج لرسائلهم أو محتواهم أو منتجاتهم من خلال الكلام الشفهي. تلعب هذه الأدوات دورًا حاسمًا في مساعدة فرق التسويق والمبيعات والنجاح في الشركات من خلال تسهيل جمع الإحالات والشهادات التي يمكن الاستفادة منها مع العملاء المحتملين. يقوم المدافعون المتحمسون عن العملاء بمشاركة الأدلة القصصية عن تجاربهم مع المنتجات والخدمات عن طيب خاطر، كما تعمل برامج دعم العملاء على تبسيط عملية المشاركة هذه. علاوة على ذلك، يعمل البرنامج كمحفز لتشجيع الشركات على المشاركة بنشاط في اختبار المنتج، وتقديم تعليقات قيمة، ومشاركة التحديثات الجديرة بالملاحظة.
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Partnero
partnero.com
برنامج إدارة الشراكة لـ SaaS وشركات التجارة الإلكترونية
Mention Me
mention-me.com
يثق عدد أكبر من المستهلكين في توصيات أصدقائهم بشأن العلامة التجارية أكثر من أي إعلان آخر. ولهذا السبب تركز Mention Me على الاعتقاد بأن كل علامة تجارية يجب أن تفكر في المناصرة أولاً. من خلال التركيز على حب العملاء، ستبني قاعدة سريعة النمو من محبي العلامة التجارية الذين ينفقون أكثر، ويعودون كثيرًا ويحضرون أصدقائهم. على عكس أدوات الإحالة البسيطة، فإننا نتعامل مع الإحالة كعلم. مدعومًا ببيانات الطرف الأول والتعلم الآلي، تعمل منصتنا على تحويل تسويق الإحالة إلى استراتيجية اكتساب عالية الأداء ومتعددة القنوات تعمل على زيادة عائد الاستثمار عبر المزيج التسويقي. الأرقام تتحدث عن نفسها منذ عام 2013، قدمنا 5.5 مليون إحالة وإيرادات بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي لأكثر من 500 علامة تجارية مهووسة بالعملاء، بما في ذلك Puma وASOS وPret a Manger وCharlotte Tilbury وTed Baker. هل أنت على استعداد لتسخير القوة الهائلة لمعجبي علامتك التجارية؟ قم بزيارة الموقع المذكور: me.com/talk-to-sales.
Friendbuy
friendbuy.com
يمكن للعلامات التجارية ذات النمو المرتفع أن تحصل على المزيد من كل عميل من خلال Friendbuy. بفضل برنامج الإحالة والولاء الأفضل في فئته، يمكن للعلامات التجارية تحقيق ما لا يقل عن 5-10% من المبيعات من خلال الإحالات، مع قيمة عمرية أعلى بمقدار 4 أضعاف. تعمل Friendbuy مع علامات DTC التجارية مثل Casper وAWAY وDollar Shave Club بالإضافة إلى الشركات المصنفة ضمن قائمة Fortune 100 مثل Walmart وDisney وNestle. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل Friendbuy بسلاسة مع مجموعتك التقنية، حتى تتمكن من دمج الإحالات والولاء بسلاسة في رحلات عملائك.
Extole
extole.com
تستخدم شركات الخدمات المالية والتجزئة Extole لتحويل العملاء إلى مؤيدين. تقوم منصة مؤسستنا وفريق الخبراء لدينا بإنشاء برامج مشاركة ومناصرة وإحالة حتى تتمكن العلامات التجارية من تسخير قوة الاتصال بالعملاء والمشاركة والتوصيات لتنمية أرباحهم النهائية. مع Extole، يمكن للمسوقين إشراك الآلاف من المؤيدين، وتوسيع نطاق التسويق الشفهي لاكتساب عملاء جدد، وزيادة الولاء للعلامة التجارية باستخدام أكبر ميزة تنافسية لديهم: عملائهم.
Perkville
perkville.com
يعد Perkville أحد الحلول الرائدة في مجال الاحتفاظ والإحالة لقطاعات الصحة واللياقة البدنية والصالون والمنتجعات الصحية وتجارة التجزئة. يتكامل برنامج المكافآت الخاص بنا مباشرةً مع نقاط البيع أو أنظمة الجدولة ويمكن تصميمه خصيصًا لكل عمل تجاري. يتميز نظام Perkville بأنه موجود في الشركات حول العالم، ويمكنه جذب الإحالات ومكافأة العملاء على الزيارات المتكررة وإجراء عمليات الشراء، وحتى إنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. تعرف على كيف يمكن لـ Perkville مساعدتك على زيادة قاعدة عملائك وتنمية أعمالك.
Annex Cloud
annexcloud.com
تعمل منصة Loyalty Experience Platform™ الشاملة والمرنة والقابلة للتطوير من Annex Cloud على تمكين المؤسسات العالمية من التقاط بيانات الطرف الأول والصفر والتصرف بناءً عليها للمشاركة والتعرف والمكافأة وإضافة القيمة بسلاسة عبر رحلة العميل بأكملها - بدءًا من الوعي وحتى الشراء وحتى الاحتفاظ والولاء. والدعوة. تتيح أكثر من 125 عملية تكامل مع التقنيات الرائدة في السوق تجارب متسقة وشخصية ومتعددة القنوات. اكتشف المزيد على www.annexcloud.com.
Aklamio
aklamio.com
تعمل منصة حوافز العملاء الخاصة بشركة Aklamio على تمكين العلامات التجارية من النمو من خلال اكتساب عملاء جدد والاحتفاظ بالعملاء الحاليين وتحويلهم إلى مناصرين للعلامة التجارية. تستخدم الشركات في جميع أنحاء العالم منصتنا المُدارة بالكامل لتقديم العديد من أنواع الحوافز المختلفة (النقد، والقسائم، وتعويض ثاني أكسيد الكربون) لأي لحظة مختارة من دورة حياة العميل. يمكن استخدام وحداتنا في برامج الإحالة والاستحواذ والبيع والاحتفاظ والولاء. ويمكن تنفيذها دون تعطيل العمل دون أي تكاليف إعداد. يوفر Aklamio، الذي يتميز بسهولة الإعداد والمرونة والقابلية للتخصيص، للعلامات التجارية قناة نمو جديدة يمكنهم إضافتها إلى مزيجهم التسويقي دون أي متاعب. تأسست شركة Aklamio في عام 2011، وأصبحت الشركة الرائدة في السوق في مجال تسويق الحوافز وعملت مع أكثر من 300 علامة تجارية عالمية. تدير الشركة مكاتب في برلين ولندن ومدريد، وقد احتلت المرتبة الثانية بين أسرع شركات التكنولوجيا نموًا في ألمانيا.
Base AI
base.ai
Base عبارة عن منصة أتمتة لتسويق العملاء والمناصرة بين الشركات (B2B) تستخدم الذكاء الاصطناعي لتمكين المسوقين من تبسيط المشاركة وإنشاء مراجع العملاء واكتساب الرؤى والتقاط VoC وتوسيع نطاق الدعوة. تتيح منصتها لمسوقي العملاء إدارة برامجهم والحصول على النتائج في أقل من ساعتين في الأسبوع. قم بإشراك قاعدة عملائك بطريقة سياقية خلال رحلتهم، سواء داخل التطبيق/المنتج، أو مجتمعك، أو بوابة التدريب، أو أي نقطة اتصال رقمية عبر دورة حياتهم.
Get The Referral
getthereferral.com
GetTheReferral عبارة عن منصة إحالة SaaS قائمة على التطبيق تجمع بين أدوات الاتصال وإدارة المشاريع والمشاركة التي تؤدي إلى إحالات عالية الجودة. تجمع GTR بين لوحة معلومات متكاملة تدير العملاء المحتملين واتصالاتهم، مع تطبيق جوال جذاب يحمل علامة تجارية يسهل على عملائها الرجوع بشكل نشط والحصول على مكافأتهم بسرعة على جهودهم.
Prefinery
prefinery.com
Prefinery عبارة عن منصة لاكتساب العملاء واسعة الانتشار لإطلاق المنتجات وبرامج الإحالة الشفهية.
Kickbooster
kickbooster.me
حلول التمويل الجماعي القوية والفعالة التي تساعد منشئي المشاريع على تحقيق أفكارهم على أرض الواقع. 💡 تقدم Kickbooster معرفة وخبرة واسعة في مجال التجارة الإلكترونية إلى صناعة التمويل الجماعي لمساعدة منشئي المشاريع على تحويل فكرتهم إلى عمل تجاري مربح أو توسيع عروضهم الحالية. تم تصميم أدوات Kickbooster لمساعدة منشئي المشاريع على إدراك فائدة حملة التمويل الجماعي الخاصة بهم والانتقال بنجاح من جمع التبرعات إلى البيع.
Loyoly.io
loyoly.io
نعتقد أن ارتفاع تكاليف الاستحواذ ناتج عن نموذج التسويق القديم من العلامة التجارية إلى المستهلك. حان الوقت للتغيير. يبحث المستهلكون عن العلاقة الحميمة والثقة، وينظرون إلى أقرانهم للحصول على توصيات حول المنتج. يمكن أن تكون برامج الإحالة التقليدية غير كافية، مما يجعلك تشعر بالانفصال عن علامتك التجارية. وهنا يأتي دور Wiink. نحن نحدث ثورة في نهج الإحالات من خلال بناء مساحات مخصصة لسفراء العلامات التجارية للتعامل مع العلامات التجارية. يمكنهم تنفيذ المهام والحصول على المكافآت من خلال اللعب والمساهمة في نمو علامتك التجارية.
Referral Rock
referralrock.com
احصل على المزيد من العملاء باستخدام برنامج تسويق الإحالة الأفضل في فئته والذي يعمل جنبًا إلى جنب مع عملك. قم بأتمتة الطلب، وتعزيز المشاركات المتعددة، ومواءمة الحوافز، والتحويل إلى مبيعات، ثم كرر ذلك لبرنامج إحالة ذاتي التغذية سريع الانتشار. قم بتشغيل برامج إحالة الأصدقاء والمؤثرين والشركاء لأي عمل تجاري (وليس فقط التجارة الإلكترونية) وقم بزيادة إحالاتك الشفهية من خلال برنامج برنامج الإحالة الذي يناسب عملك. علامتك التجارية، وصوتك، وهيكل الحوافز الخاص بك، والمكافآت الخاصة بك كلها مدمجة في أنظمتك وعملياتك التجارية. هدفنا هو ألا تكون متواجدًا في منصتنا كل يوم وأن يتم تشغيل كلامك الشفهي على الطيار الآلي حتى تتمكن من الراحة والاسترخاء ومشاهدة الإحالات الخاصة بك وهي تتدفق. نحن نسهل الإعداد ونتجنب أكبر الأخطاء في الإحالة التسويق باستخدام أفضل الممارسات المضمنة وعمليات التدقيق في الوقت الفعلي للتأكد من أن برنامجك يعمل وفقًا لإمكاناته.
OneLocal
onelocal.com
قم بتنمية أعمالك بالطريقة الصحيحة مع OneLocal. لم يعد تسويق أعمالك الصغيرة يقتصر فقط على شراء الإعلانات. يبحث عملاؤك عنك عبر الإنترنت - عليك أن تمنحهم طريقة للعثور عليك، وسببًا لشراء خدماتك، والاستمرار في العودة للحصول على المزيد. يسهّل عليك OneLocal التفوق على منافسيك والفوز بهم من خلال تسهيل قيام عملائك بما يلي: - البحث عنك وتحديد موقعك - الاتصال بك في أي وقت - إرسال رسالة نصية إليك للحصول على عرض أسعار - جدولة خدمة - الدفع مقابل خدمتك - ترك رسالة المراجعة عبر الإنترنت OneLocal هو المتجر الشامل لجميع احتياجاتك التسويقية. تمتع بإمكانية الوصول إلى كل أداة تسويقية تحتاجها من خلال لوحة تحكم واحدة وأخصائي تسويق متخصص يرافقك في كل خطوة على الطريق. لمعرفة المزيد عن OneLocal، قم بزيارة: https://onelocal.com/
Synup
synup.com
تقوم Synup بتحويل حضور العلامات التجارية عبر الإنترنت من خلال نهج ثلاثي المحاور: القوائم المحلية، وإدارة السمعة، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. باستخدام Synup، يمكن للعلامات التجارية تقديم محتوى أعمال ذي صلة وجدير بالثقة عبر جميع المواقع وقنوات الوسائط في لوحة تحكم واحدة شاملة. يمكن للعلامات التجارية الآن إدارة جميع قوائم ومحتوى مواقع أعمالها وتحسينها مع تحسين مراجعاتها وتصنيفاتها ومشاركتها عبر الإنترنت. يقوم Synup بتحويل جميع الملفات الشخصية والأنظمة الأساسية عبر الإنترنت إلى قنوات تسويقية لزيادة عائد الاستثمار.
Influence.io
influence.io
يعد Influence.io حلاً مثاليًا للتوصيل والتشغيل لعلامات التجارة الإلكترونية لتنمية أعمالها من خلال إنشاء برنامج ولاء وإحالة مخصص. باستخدام هذه الأداة المستقبلية، يمكن للعملاء كسب نقاط مقابل إكمال إجراءات مثل تقديم طلب، والتي يمكنهم بعد ذلك استبدالها بمزايا حصرية. من خلال تقديم مستويات VIP، يمكنك مكافأة عملائك الأكثر ولاءً، بينما تجذب برامج الإحالة عملاء جدد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد الشركات التابعة وإدارتها لتعزيز الاحتفاظ بعملائك.
InviteReferrals
invitereferrals.com
InviteReferrals هو أفضل برنامج إحالة وهو سهل الإعداد وبأسعار معقولة. InviteReferrals موثوق بها من قبل 10 آلاف من المؤسسات والشركات الصغيرة بما في ذلك Microsoft وMotorola وFoursquare وDominos وCola-cola وAmerican Express وSky وMozilla وهي أسماء قليلة وتشغيل الحملة منذ عام 2009. الميزات -إحالات غير محدودة -الامتثال للقانون العام لحماية البيانات -إدارة الدفع -تكامل المحفظة - حملات متعددة - إرضاء ثنائي الاتجاه - دعم القوالب - متطلبات مخصصة - لغات متعددة 45+ - دعم واجهة برمجة التطبيقات
ReferIn
referin.com
ReferIn هي أداة للذهاب إلى السوق تمكن فرق المبيعات من إنشاء خطوط أنابيب من خلال المقدمات الدافئة للعملاء (بدلاً من الاعتماد على التواصل البارد منخفض التحويل). تحدد ReferIn جميع الفرص المتاحة للتعريفات الدافئة في شبكات المديرين التنفيذيين والمستثمرين والمستشارين والموظفين لديك. يؤدي هذا عادةً إلى فتح خطوط الأنابيب بملايين الدولارات التي من المحتمل أن يكون فريق حقوق السحب الخاصة/المبيعات الخاص بك مفقودًا ويمكنه الآن تنفيذها ببضع نقرات!
Retainful
retainful.com
يمكنك استعادة عربات التسوق المهجورة، وكسب العملاء مرة أخرى، وزيادة المبيعات المتكررة من خلال تسويق أفضل عبر البريد الإلكتروني. أرسل رسائل بريد إلكتروني تجذبك وتحوّلها - دون عناء.
Affilae
affilae.com
Affilae عبارة عن منصة تابعة تعمل على تمكين المعلنين والشبكات والمشترين من إنشاء شبكة تابعة مخصصة وآمنة خاصة بهم.
Genius Referrals
geniusreferrals.com
تعمل Genius Referrals على أتمتة عمليات الإحالة الخاصة بك، وإنشاء مؤيدين للعلامة التجارية، وتساعدك على تنمية أعمالك بوقت وتكلفة ومتاعب أقل. فهو يتكامل مع الأنظمة الأساسية التي تستخدمها بالفعل، ويعمل على أتمتة عملية الإحالة التي تستغرق وقتًا طويلاً والمحبطة، ويحول عملائك إلى مؤيدين للعلامة التجارية. نحن نستفيد من تكنولوجيا الأتمتة المتطورة لإطلاق العنان للقوة المذهلة لتسويق الإحالة، وبناء ضجة حول علامتك التجارية، وتحويل العملاء الراضين إلى مؤيدين صوتيين للعلامة التجارية. تعتبر Genius Referrals الأفضل للعلامات التجارية التي تحتاج إلى حلول أكثر ديناميكية وأتمتة لعمليات برنامج الإحالة الخاصة بها. نحن نقدم حلولاً شاملة لـ B2B وB2C وSaaS وتجارة التجزئة والمؤسسات.
Harviist
harviist.com
في Harviist، نحن نؤمن أنه من أجل التغلب على الضوضاء، فإن مستقبل التسويق الفعال يكمن في التوصيات الأصلية والعضوية والجديرة بالثقة. من أجل الاستفادة من قوة إحالات العملاء، قمنا بإنشاء منصة إضافية بسيطة وبأسعار معقولة ستمكنك من إنشاء وتتبع حملات الإحالة ببضع نقرات فقط. 83% من العملاء المحتملين يثقون في توصيات الأصدقاء والعائلة، حيث أظهر العملاء المحالون معدل احتفاظ أعلى بنسبة 37% (Nielsen). يعمل تسويق إحالة العملاء على تسهيل وتشجيع هذه التوصيات من نظير إلى نظير من خلال توفير القنوات والحملات التي تسهل على العميل التحدث عن منتجك أو خدمتك
Herdify
herdify.com
Herdify هي شركة تحليلات سلوكية تكتشف أين تشكلت المجتمعات حول العلامات التجارية. وبهذا المعنى، لا يعني المجتمع معجبي وسائل التواصل الاجتماعي أو برامج الولاء أو بيانات إدارة علاقات العملاء. ويعني مجتمعات العالم الحقيقي (الشوارع والبلدات والمدن) التي يعيش فيها الناس. حتى في عالمنا الرقمي الأول، فإن هذه المجتمعات لها التأثير الأكبر على سلوك الشراء لدى المستهلكين. كان الأمر يتعلق بالفرد - كنا نظن أن الأشخاص الذين يبدون متشابهين، يتصرفون بنفس الطريقة. وقمنا بالتسويق لهم بنفس الطريقة، تمامًا مثل منافسينا. تركز العلامات التجارية الأكثر نجاحاً اليوم - مثل Huel، وGymshark، وAirbnb - على مجتمعاتها. باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Herdify، يمكنك اكتشاف مجتمعاتك ومراقبتها والنمو بشكل استراتيجي، مثل المسوقين الأكثر نجاحًا اليوم.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala هي أكثر من مجرد منصة للولاء والمراجعات. إنها مجموعة كاملة للاحتفاظ بالعملاء، تجمع بين برامج الولاء وتعليقات العملاء ونظام الإحالة المبتكر. قم بإشراك العملاء بعمق، وشجع على تكرار الأعمال، وقم بتوسيع قاعدة عملائك دون عناء.
LeadFellow
leadfellow.com
يجلب LeadFellow إيرادات جديدة للشركات B2B من خلال تسويق الإحالة الذي يركز على التوصيات الشخصية. قم بتوسيع نطاق عملك بدون تكلفة أولية أو كسب لقمة العيش من خلال التوصيات.
LoyalAs
loyalas.com
قم بإعداد برنامج الإحالة في دقائق. تتبع الإحالات والاعتمادات، تلقائيا. الإحالات غير المحدودة تقوم LoyalAs بإنشاء رابط إحالة مخصص لكل عميل. شارك مع العملاء واطلب الإحالات من خلال رسائل البريد الإلكتروني الآلية لدينا. لا يوجد حد للإحالات الواردة. ابحث عن أبطال العملاء نحن نتتبع روابط الإحالة التي يشاركها العملاء ومن يستجيب. ستعرف من الذي يقدم لك أفضل الإحالات وستتمكن بسهولة من العثور على العملاء المتميزين. تتبع الاعتمادات المكتسبة نحن نتتبع الاعتمادات المكتسبة من قبل العملاء الحاليين والعملاء المحالين. يمكنك تحديد مبلغ الائتمان ومتى وأين يتم تطبيقه
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io هي أداة بسيطة وفعالة تساعد الشركات أو العلامات التجارية الشخصية أو أي شخص على إطلاق وإدارة وتتبع حملات التسويق الشفهي على الطيار الآلي. فهو يساعد على تحويل العملاء إلى فريق تسويق دعاية فموي وتحسين العلامة التجارية بشكل ملحوظ.
Referral Rocket
referralrocket.io
تقدم Referral Rocket منصة للشركات لإطلاق وإدارة حملات برامج الإحالة الفعالة للغاية. تعمل منصتنا سهلة الاستخدام على تمكين الشركات من الاستفادة من الإمكانات الهائلة لمناصرة العملاء، مما يؤدي إلى النمو الهائل وزيادة اكتساب العملاء.
Rewardful
rewardful.com
حول أكبر معجبيك إلى أفضل المسوقين لديك. Rewardful هي طريقة بسيطة لشركات SaaS لإعداد برامج الإحالة والإحالة باستخدام Stripe & Paddle. ما عليك سوى ربط حسابك ودعنا نتتبع الإحالات والخصومات والعمولات لك!
BrandChamp
brandchamp.io
قم بتحويل عملائك إلى أبطال للعلامة التجارية مع BrandChamp. يعمل برنامج BrandChamp على تبسيط عملية تفعيل وإدارة برامج الدفاع عن العلامة التجارية بشكل لم يسبق له مثيل. انضم إلى العلامات التجارية الأسرع نموًا في تعزيز مبيعات الإحالة وتحفيز المحتوى الذي ينشئه المستخدم من خلال مبادرات المناصرة الناجحة. تتكامل منصتنا الشاملة بسلاسة مع أفضل حلول التجارة الإلكترونية ومنصات الوسائط الاجتماعية والأسواق.
CustomerGauge
customergauge.com
يقوم برنامج Account Experience تلقائيًا بالتقاط التعليقات من حساباتك وتوزيعها بما في ذلك البيانات غير المتعلقة بالاستطلاع إلى مديري الخطوط الأمامية في الوقت الفعلي لمساعدتهم على تقليل التباطؤ وزيادة عمليات البيع وإغلاق الأعمال الجديدة من خلال الإحالات المستندة إلى المروجين. CustomerGauge عبارة عن منصة لإدارة تجربة العملاء B2B تمكن العملاء من: - جمع تعليقات العملاء من العديد من أصحاب المصلحة في الحساب - إنشاء لوحات معلومات مخصصة لعرض النتائج في الوقت الفعلي - تحديد الأهداف والغايات لإغلاق الحلقة مع العملاء - تقسيم رؤى العملاء حسب المنطقة والمنتج والمنشأة والمزيد. - ومواءمة مبادرات الأعمال المتعلقة بتجربة العملاء للموظفين يعد CustomerGauge أيضًا الحل الأول والوحيد لإدارة تجربة العملاء الذي يجمع تلقائيًا رؤى العملاء وبيانات الإيرادات. يسمح هذا لمديري تجربة العملاء بما يلي: - تحديد وترتيب أولويات تحسينات تجربة العملاء الأكثر تأثيرًا - توقع تأثير تحسينات تجربة العملاء المستقبلية عبر رحلة العميل - وتقديم تقرير عن عائد الاستثمار لمبادرات تجربة العملاء القيمة
FirstPromoter
firstpromoter.com
تتبع الشركات التابعة والإحالة لـ SaaS. قم بإطلاق برنامج الشراكة والإحالة الخاص بك في دقائق. التكامل السريع مع Stripe أو Paddle أو Recurly أو Braintree أو Chargebee أو مع واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا.
GrowSurf
growsurf.com
قم بتنمية عملك بين عشية وضحاها، كل ليلة. GrowSurf هو برنامج إحالة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. يرى عملاؤنا عائد استثمار يتراوح بين 300 إلى 1000% + نمو شهري يتراوح بين 9 إلى 40%.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo هي منصة اتصالات الموظفين الرائدة التي تساعد على ربط موظفيك بالهدف من خلال التواصل والمجتمعات. سابقًا COYO (ألمانيا)، Smarp (فنلندا) وJubiwee (فرنسا)
NiceJob
nicejob.com
تساعد NiceJob الشركات الكبرى في الحصول على السمعة التي تستحقها، والحصول على أعلى التصنيفات، وكسب المزيد من المبيعات. إنها عبارة عن منصة لتسويق السمعة مصممة لمساعدة أعمالك على النمو من خلال جذب المزيد من العملاء المحتملين وإغلاق المزيد من المبيعات. تقوم NiceJob بذلك عن طريق أتمتة عملية جمع المراجعات والإحالات من عملائك والاستفادة منها عبر جميع قنوات التسويق الخاصة بك لزيادة التحويلات، وتقليل مخاوف عملائك، ومساعدة عملك على أن يصبح في أعلى التصنيف. * منصة تسويق السمعة الرائدة. * أن تصبح بسهولة شركة ذات تصنيف أعلى وتكسب المزيد من المبيعات. * تم تقييمه وموثوق به من قبل +7000 شركة. أضف موقع تحويل إلى أي خطة NiceJob. نضمن أن تحقق مواقع التحويل مبيعات أكثر بنسبة 10% على الأقل من موقعك الحالي، مع التأكد من أن موقع الويب الخاص بك يدفع مقابل نفسه. مع NiceJob، إذا كنت سباكًا، أو خادمة، أو محاميًا، أو أي مقدم خدمة آخر، فيمكنك أن تكون الأفضل في هذا الشيء دون الحاجة إلى أن تكون عبقريًا في التسويق للحصول على العملاء. NiceJob اسمح لعملائك بالتحدث نيابةً عنك.
ReferralCandy
referralcandy.com
تخيل أن عملائك يساعدونك في تحقيق مبيعات جديدة! إحالات العملاء هي المفتاح للتسويق الفيروسي والأعمال التجارية المزدهرة. مع ReferralCandy، يمكنك جلب هذه القوة المذهلة لتأثير الأقران إلى متجرك الخاص.
SpotlerUK
spotler.co.uk
استكمال برامج التسويق الواردة والصادرة B2B. التأكد من أن فرق التسويق والمبيعات لديك تحصل على المزيد من العملاء المحتملين من حركة مرور موقع الويب، وتحويل المزيد من الزوار إلى MQLs وتشغيل حملات تسويقية كاملة.
Talkable
talkable.com
تعمل تقنية التسويق الخاصة بـ Talkable على تمكين العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية من اكتساب العملاء ذوي القيمة العالية والاحتفاظ بهم من خلال برامج الإحالة وتسويق الولاء. باعتبارها حلاً أحادي المصدر لاحتياجات تسويق الإحالة وتسويق الولاء، فإن العلامات التجارية قادرة على إنشاء تجارب مستخدم سلسة مصممة لزيادة التفاعل مع العلامة التجارية وبناء تقارب العلامة التجارية. بالنسبة لحلول الإحالة والولاء، توفر Talkable إمكانات تقسيم شاملة ومجموعة اختبار A/B مدمجة وأفضل معلومات لمنع الاحتيال في فئتها. إن Talkable هو أكثر من مجرد حل تكنولوجي، فنحن أيضًا شريكك. على هذا النحو، يتمتع كل عميل بفريق متخصص من الخبراء الذين سيقومون بوضع إستراتيجيات جميع حملاتك وتصورها وإنشائها ونشرها وتحسينها. سيكون فريق نجاح العملاء بمثابة امتداد لفريق التسويق الخاص بك لتصميم برامج الإحالة والولاء التي تتجاوز توقعاتك. يعتبر Talkable هو الأنسب للعلامات التجارية التي تبلغ إيراداتها السنوية أكثر من 4 ملايين دولار. يرى عملاؤها من المؤسسات في المتوسط عائد استثمار يصل إلى 52 ضعفًا من برامج الإحالة الخاصة بهم. تُستخدم حلول Talkable التسويقية من أجل: * تحديد العملاء الأكثر قيمة واستهدافهم ومكافأتهم من خلال تحليل البيانات المتعمق. * اكتساب العملاء ذوي القيمة الأعلى والاحتفاظ بهم بتكلفة منخفضة * زيادة المبيعات وزيادة الإيرادات تأسست شركة Talkable في عام 2009 وكانت رائدة في مجال القدرة على التتبع رقميًا لمدى انتشار التسويق الشفهي والذي أدى في النهاية إلى إنشاء التسويق بالإحالة. واليوم، تقوم شركة Talkable بتطوير وتنفيذ استراتيجيات نمو طويلة المدى تستهدف اكتساب عملاء جدد، وزيادة الاحتفاظ بهم، وزيادة القيمة الدائمة، وكل ذلك بتكلفة اكتساب أقل بكثير من القنوات التسويقية الأخرى.
Tapfiliate
tapfiliate.com
يعتني Tapfiliate بجميع احتياجاتك التسويقية التابعة والإحالة. قم بمزامنة Tapfiliate مع Shopify وWooCommerce وأكثر من 30 عملية تكامل أخرى.
Yotpo
yotpo.com
تساعد منصة التسويق للاحتفاظ بالتجارة الإلكترونية من Yotpo العلامات التجارية من جميع الأحجام على تعزيز علاقاتها مع المستهلكين. من خلال الحلول الموحدة المستندة إلى البيانات للولاء والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والمراجعات والاشتراكات والمزيد، تساعد Yotpo العلامات التجارية على تقديم تجارب عملاء رابحة ومتماسكة تدفع نمو التجارة الإلكترونية. Yotpo هي إحدى شركات Forbes Cloud 100 ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل والمملكة المتحدة وبلغاريا وأستراليا.
Smile.io
smile.io
Smile.io هي أكبر منصة ولاء في العالم، حيث توفر برامج مكافآت سهلة الاستخدام تساعد على توسيع نطاق العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية وتحويل المبيعات لمرة واحدة إلى عملاء مخلصين متكررين. تستخدم أكثر من 100000 علامة تجارية نقاط الابتسامة والإحالة وبرامج VIP لتعظيم جهود الاستحواذ الخاصة بها وتحويل مشتريات المعاملات إلى مناصرين متحمسين للعلامة التجارية لا يسعهم إلا العودة مرارًا وتكرارًا. يمكنك إطلاق برنامج مكافآت جميل وقابل للتخصيص ببضع نقرات فقط. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك Smile.io مكافأة العملاء على مجموعة متنوعة من الإجراءات، بما في ذلك مشاركة الوسائط الاجتماعية ومراجعات المنتجات والمزيد. هناك أيضًا عدد متزايد من تطبيقات Smile بما في ذلك MailChimp وKlaviyo. تسمح لك هذه التطبيقات بربط برنامجك بالأدوات التي تستخدمها بالفعل. يتوفر Smile.io في متاجر التطبيقات التالية: Shopify، وShopify Plus، وBigCommerce، وWix. هل تبحث عن السيطرة الكاملة؟ قم بالوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا مع Smile Plus لبدء مكافأة عملائك بطرق فريدة.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
برنامج أتمتة البريد الإلكتروني الذي يلهم المشاركة. قم بإشراك جمهور بريدك الإلكتروني بمحتوى مخصص يجذب التحويلات. Upland Adestra هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير البريد الإلكتروني للتسويق من منظور الشخص الأول وحلول التسويق لدورة الحياة للعلامات التجارية العالمية والمتنامية على حدٍ سواء.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye هي منصة إدارة السمعة وتجربة العملاء الرقمية الأعلى تقييمًا للعلامات التجارية المحلية والشركات متعددة المواقع. تستفيد أكثر من 100000 شركة من منصة Birdeye المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتعامل بسلاسة مع العملاء وتعزيز الولاء والتفوق في أسواقهم المحلية.
Reditus
getreditus.com
Reditus هي أداة لإدارة الشركات التابعة لشركات B2B SaaS. فهو يساعد الشركات على توظيف شركات تابعة جديدة عبر أسواقها، مما يساعدها على النمو خارج شبكتها الخاصة. USP الخاص بهم هو واجهة المستخدم النظيفة، ودعم الدردشة المباشرة، وطريقتهم في تلقي تعليقات العملاء. تم بناء الشركة من قبل رئيس سابق لنجاح العملاء وهو أمر واضح في كيفية قيامهم بأعمالهم؛ إنهم يريدون بالتأكيد أن يحصل الناس على قيمة من منتجاتهم وسيساعدونك على تحقيق ذلك. إنهم يقدمون خطة مجانية، وعندما تشتري حزمة مميزة، ستحصل على عائد استثمار سريعًا جدًا بناءً على كيفية تحديد أسعارهم. طريقة رائعة لشركات SaaS لبدء برنامج الشركاء التابعين لها دون تكاليف أولية عالية. يقع مقر الشركة في أوترخت، هولندا (يتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات) وتم تأسيسها في عام 2020.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قناتهم المفضلة للحصول على تجربة علامة تجارية متسقة تؤدي إلى إسعاد العملاء. * تمكين الوكلاء من خلال عرض موحد/360 للعملاء والتوصية بالاستجابات الأكثر صلة بقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الوكيل وخبرته. * يوفر رؤى هادفة وقابلة للتنفيذ للمشرفين لدفع النمو والتميز التشغيلي * يساعد القادة على الكشف عن فرص النمو والتحول والابتكار من خلال رؤى مركز الاتصال في الوقت الفعلي والقابلة للتطوير عبر المؤسسة.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch هو برنامج إحالة وتسويق متطور يعمل على جذب عملائك أينما كانوا - سواء داخل أو خارج تطبيق الهاتف المحمول أو الويب الخاص بك. تستخدم بعض العلامات التجارية الأكثر ابتكارًا وشهرة في العالم SaaSquatch لمكافأة مناصريها، وبناء مجتمعات مخلصة، وتسريع نمو الإيرادات. بفضل المرونة في التعامل حتى مع برامج الولاء والإحالة الأكثر تقدمًا، يتيح لك SaaSquatch مكافأة مؤيديك على أي سلوك تختاره، ثم تمكينهم من المساعدة في تنمية قاعدة عملائك من خلال الإحالات. يتيح لك محرك المكافآت الخاص بنا وضع شروط فريدة للكسب، وإنشاء مستويات للمكافآت، وتقديم مجموعة متنوعة من المكافآت المختلفة لإنشاء البرنامج المخصص المثالي. بالإضافة إلى ذلك، توفر عمليات التكامل الأصلية والأمان على مستوى المؤسسات واكتشاف الاحتيال والدعم متعدد اللغات القوة وقابلية التوسع للتوسع معك. استفد من بيانات العملاء المتوفرة لديك بالفعل لتشغيل الحملات التي توفر تجربة مستخدم مخصصة، وتزيد من ولاء العملاء، وتحسن معدلات الاحتفاظ. قم بزيادة اعتماد ميزات المنتج الجديدة وإشراك المستخدمين في جميع مراحل دورة حياة العميل حتى لا تفوت أي فرصة للنمو.
GrowthHero
growthhero.io
إن GrowthHero هو برنامج تسويق قوي للشركاء التابعين والمؤثرين والإحالة، الكل في واحد. بدءًا من 49 دولارًا أمريكيًا فقط، يتسع تطبيق GrowthHero معك! أدوات مرنة تمامًا لنجاحك: - بوابة شريكة ذات علامة بيضاء، تخصيص كامل دون الحاجة إلى تعليمات برمجية - مشاركة عناوين URL للتتبع و/أو رموز الخصم القابلة للتخصيص - التكامل عبر Stripe وAPI وZapier وShopify App وBigCommerce App - مناسبة لأي نوع عمل - اتصالات API/ Zapier الرائدة في السوق، وتخصيصها وأتمتتها بشكل أكبر - قيمة ممتازة. لا تدفع مبالغ زائدة مقابل 3 منصات برمجية منفصلة للشركاء # برامج التسويق التابعة - قم بتجنيد الشركات التابعة. اسمح للشركات التابعة بالعثور عليك من خلال قوائم Marketplace، وابحث عن الشركات التابعة باستخدام Affiliate Hunt، ثم اسمح للشركات التابعة لك بتجنيد المزيد من الشركات التابعة لك من خلال الامتيازات والرهون البحرية. - مكافأة بالعمولة أو مكافآت ثابتة أو يدوية - تتبع عمليات الاشتراك والمبيعات والاشتراكات - شارك أصول التسويق مع الشركات التابعة، مما يضمن أن محتواها دائمًا على العلامة التجارية. - تشغيل الحملات - تقديم مكافآت أو مكافآت إضافية أخرى لتحقيق الأهداف # منصة التسويق المؤثر - ابحث واتصل بالمؤثرين على Instagram وTik Tok وYouTube في برامجك - أنشئ حملات، حيث يقدم المؤثرون المحتوى للحصول على موافقتك - ادفع للمؤثرين برسوم ثابتة مقابل المحتوى أو احصل على عمولة على المبيعات # أدوات تسويق إحالة العملاء - اجعل العملاء يحيلون صديقًا إلى أصدقائهم. اجذبهم بعرض على نموذج ما بعد الشراء وأداة الإحالة - قم بتحويل عملائك إلى مبشرين، من خلال رسائل بريد إلكتروني مخصصة - منفصل عن المؤثرين والشركات التابعة - كافئ العملاء برصيد المتجر أو العمولة أو المكافآت الثابتة الأخرى - أنت تقرر تجربة مجانية لمدة 14 يومًا في جميع الخطط!
Roster
getroster.com
كل شخص لديه تأثير، وأفضل العلامات التجارية تستخدم القائمة لاستغلالها. باستخدام Roster، تقوم الشركات بتحويل العملاء المتحمسين إلى سفراء للعلامات التجارية الذين يعملون على زيادة الوعي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز المبادرات التسويقية مثل المراجعات، وزيادة الإيرادات. تساعد مجموعة أدوات Roster الشاملة الشركات على: (1) توظيف المجتمع وإشراكه ومكافأته (2) تضخيم الوعي بالعلامة التجارية (3) الاستفادة من المحتوى الذي ينشئه المستخدم (4) زيادة الإيرادات الشفهية
Referrizer
referrizer.com
منصة أتمتة التسويق الأكثر تقدمًا في العالم لتمكين أعمالك المحلية. احصل على المزيد من العملاء، وحقق أقصى قدر من الإحالات، وحسّن معدل الاحتفاظ بعملائك من خلال حسابنا التجريبي المجاني. تعاون مع أصحاب الأعمال المحليين واكتشف الكثير من التطبيقات المتميزة وعمليات التكامل المعدة مسبقًا لتعزيز النتائج بشكل أكبر. قم بالتسجيل مجانًا (لا يلزم وجود بطاقة ائتمان).
Ambassador
getambassador.com
يعمل برنامج Ambassador على تمكين المسوقين من زيادة العملاء والإحالات والإيرادات من خلال الاستفادة من قوة الكلام الشفهي. تعمل برامجهم الملائمة للمسوقين على تبسيط تسويق الإحالة، وأتمتة عملية التسجيل والتتبع والمكافأة وإدارة العملاء والشركات التابعة والمؤثرين والشركاء. تعمل العلامات التجارية الاستهلاكية وشركات B2B في جميع أنحاء العالم على تنفيذ وتوسيع نطاق وتحسين برامج تسويق الإحالة وبرامج الشركاء والشركات التابعة وحملات المؤثرين بسرعة باستخدام برنامج Ambassador الرائد.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd هو العرض الأول والأفضل الذي يساعد العلامات التجارية على تحقيق الدخل بشكل أفضل من منشئي المحتوى من خلال Influencer Storefronts، وفقًا لشروط العلامة التجارية. تقدم LoudCrowd أفضل العلامات التجارية في مجال التجارة الإلكترونية (Gymshark وboohoo وما إلى ذلك) وهو حل تجاري منشئ المحتوى للتنافس فعليًا مع لاعبين متفجرين من جهات خارجية مثل TikTok Shop وAmazon Influencer Storefronts والمزيد. لا يستعيد عملاء LoudCrowd الإيرادات الحيوية من اللاعبين الخارجيين فحسب، بل يشهدون أيضًا زيادة كبيرة في معدلات التحويل التابعة لمنشئي المحتوى (CVR) ومتوسط قيم الطلب (AOV)، وتكاليف اكتساب العملاء (CPA) أرخص بكثير. تعمل واجهات المتاجر المؤثرة في LoudCrowd من خلال السماح للعلامة التجارية بمنح أي منشئ صفحة مخصصة تحمل علامة بيضاء. يمكن لمنشئي المحتوى إنشاء حزم المنتجات بنفسك، ودمج المحتوى من Instagram وTikTok، وكسب عمولات على المبيعات التي يحققونها. يتم إنشاء الصفحات المقصودة المخصصة تلقائيًا، دون أي موارد تطوير خاصة بالعلامة التجارية. تمثل واجهات متاجر المؤثرين في LoudCrowd مستقبلاً للتسويق التابع لمنشئي المحتوى الذي يعمل لصالح العلامة التجارية.
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence عبارة عن منصة صوتية للعملاء تعمل على أتمتة الدليل الاجتماعي لفرق GTM، وإنشاء دراسات حالة وشهادات وإحصائيات تم التحقق منها في دقائق. باستخدام الاستطلاعات ومراجعات الجهات الخارجية، يقوم UserEvidence باستمرار بالتقاط التعليقات طوال رحلة العميل وإنشاء مكتبة قصص العملاء التي تثبت قيمة منتجك. تعتمد شركات B2B التي تغير قواعد اللعبة مثل Pendo وWorkato وGong وJasper.ai وRamp على UserEvidence لإنشاء قصص عملاء أصلية على نطاق واسع.
LinkMink
linkmink.com
قم بزيادة إيرادات SaaS الخاصة بك لا حاجة للخوادم أو التعليمات البرمجية. يمكن للشركات التي تستخدم روابط الدفع الخاصة بـ Stripe البدء في تتبع الإحالات خلال 5 دقائق من خلال تكامل النسخ واللصق الخاص بنا!
Fotaflo
fotaflo.com
أنت تقدم تجربة يرغب العملاء في تذكرها. تعمل شركة Fotaflo على تحويل ذكريات العملاء إلى نمو للأعمال. Fotaflo هي أبسط أداة لزيادة الإحالة وتكرار الأعمال لأي شخص يوفر تجربة يرغب عملاؤه في تذكرها. تتيح Fotaflo لشركتك الاستفادة من الرغبة الطبيعية لعملائك في التقاط الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بتجاربهم ومشاركتها مع الأصدقاء والعائلة والعالم عبر الإنترنت. من خلال تبسيط وأتمتة توزيع الذكريات الملتقطة على جميع عملائك من خلال منصة مركزية واحدة، تعمل Fotaflo على تحسين عملياتك الداخلية وتساعدك على النمو من خلال زيادة التحويلات المباشرة عبر الإنترنت.
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder عبارة عن منصة شاملة لإدارة منشئي المؤسسات لفرق التسويق التي تتطلع إلى جلب السفراء والمؤثرين والشركات التابعة تحت سقف واحد. تستخدم العلامات التجارية التي تركز على المستهلك مثل Benefit Cosmetics وKendra Scott وgoPuff وLive Nation جميعها SocialLadder للتسويق من خلال عملائها وتحويلهم إلى محركات للنمو، وتنشيط مجتمعهم لإنشاء محتوى وزيادة التحويلات. تتيح لك تقنية SocialLadder تبسيط عملية الاتصال وتعيين المهام الرقمية والواقعية ومراقبة المشاركة ومكافأة السفراء الناجحين للمساعدة في الترويج لعلامتك التجارية. لقد تم إعداد سفرائك لتحقيق النجاح مع السماح لك بالتركيز على استراتيجية النمو الشاملة، بدلاً من قضاء الوقت في إدارة الأمور اليومية. يحتوي SocialLadder على الأدوات التي تحتاجها علامتك التجارية من أجل: الاكتشاف: استخدم التعلم الآلي للعثور على العملاء في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك والذين يعتبرون مناسبين تمامًا ليصبحوا سفراء التتبع: استهداف وتعيين المهام للسفراء (تتبع رقمي ومادي وتتبع التحويل) القياس: عائد الاستثمار والوحدة اقتصاديات نشاط السفير التكامل: Enterprise API لعمليات النشر المتطورة التبسيط: تعيين المهام والتواصل وإعداد السفير المشاركة: متنقل بنسبة 100% للسفراء لإبقاء مجتمعك منخرطًا وخاضعًا للمساءلة المكافأة: إدارة المخزون والدفع مدمجة في النظام الأساسي المقياس: التعلم تلقائيًا من الناجحين السفراء للمساعدة في العثور على المزيد تواصل مع SocialLadder للحصول على عرض توضيحي مباشر.
Referral Factory
referral-factory.com
برنامج التوصيل والتشغيل لإنشاء وتتبع برنامج الإحالة الخاص بك أو البرنامج التابع. تم التصويت عليه رقم 1 من قبل المسوقين في جميع أنحاء العالم. برنامج الإحالة الوحيد المعتمد رسميًا من HubSpot. أنشئ برنامجك في أيام وليس أسابيع، باستخدام أداة إنشاء حملات السحب والإفلات الخاصة بـ Referral Factory. يقدم Referral Factory تخصيصًا متقدمًا للملصقات البيضاء دون كتابة سطر من التعليمات البرمجية! قم بإنشاء برامج الإحالة، والبرامج التابعة، وبرامج السفير، والإحالة للفوز بالمسابقات، والمزيد! * الوصول إلى أكثر من 100 نموذج لبرنامج إحالة قابل للتحرير، صممها خبراء التسويق. * يتكامل مع HubSpot وStripe وSalesforce وPipedrive وIntercom وZoho وZapier والمزيد. * يوفر Referral Factory أيضًا وظيفة webhook، وواجهة برمجة تطبيقات متقدمة، ومشغلات Zapier المتعددة لمساعدتك في الحصول على إحالاتك الجديدة مباشرة في سير العمل الذي تستخدمه بالفعل. * الأدوات والنوافذ المنبثقة والتضمينات والصفحات للترويج لبرنامج الإحالة الخاص بك. * الوصول إلى أكثر من 200 مكافأة وحوافز للإحالة. القسائم، والبطاقات النقدية الرقمية، والتبرعات، وإصدارها بنفسك، والمكافأة من خلال zapier، وغير ذلك الكثير. * تحليلات الإحالة المتقدمة حتى تتمكن من تتبع عائد الاستثمار لبرنامج الإحالة الخاص بك في الوقت الحقيقي. * متوافق تمامًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات. مع خيار استضافة بياناتك الخاصة مقابل رسوم إضافية، تحظى هذه الميزة بشعبية خاصة لدى شركات المؤسسات التي ترغب في تجنب الخضوع للامتثال للسماح لمورد آخر باستضافة بيانات عملائه. تتراوح الأسعار من 95 دولارًا إلى 1400 دولارًا شهريًا، لذلك هناك خطة لجميع أنواع الأعمال. تتمتع جميع الخطط بإمكانية الوصول إلى الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الدردشة والفيديو. تأهيل مجاني لجميع الخطط، مما يعني أن فريق دعم Referral Factory سيساعدك على بناء برنامج الإحالة الخاص بك، والترويج له، ودمجه مع أدوات العمل التي تستخدمها بالفعل. تم إدراج Referral Factory باعتباره برنامج الإحالة رقم 1 للاستخدام، من قبل Influencer Marketing Hub وGrowth Marketing Pro. تم إنشاء أكثر من 300000 إحالة لعملائنا في عام 2023!