برامج الدفاع عن العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية - بورتوريكو

Referral Factory

referral-factory.com

برنامج التوصيل والتشغيل لإنشاء وتتبع برنامج الإحالة الخاص بك أو البرنامج التابع. تم التصويت عليه رقم 1 من قبل المسوقين في جميع أنحاء العالم. برنامج الإحالة الوحيد المعتمد رسميًا من HubSpot. أنشئ برنامجك في أيام وليس أسابيع، باستخدام أداة إنشاء حملات السحب والإفلات الخاصة بـ Referral Factory. يقدم Referral Factory تخصيصًا متقدمًا للملصقات البيضاء دون كتابة سطر من التعليمات البرمجية! قم بإنشاء برامج الإحالة، والبرامج التابعة، وبرامج السفير، والإحالة للفوز بالمسابقات، والمزيد! * الوصول إلى أكثر من 100 نموذج لبرنامج إحالة قابل للتحرير، صممها خبراء التسويق. * يتكامل مع HubSpot وStripe وSalesforce وPipedrive وIntercom وZoho وZapier والمزيد. * يوفر Referral Factory أيضًا وظيفة webhook، وواجهة برمجة تطبيقات متقدمة، ومشغلات Zapier المتعددة لمساعدتك في الحصول على إحالاتك الجديدة مباشرة في سير العمل الذي تستخدمه بالفعل. * الأدوات والنوافذ المنبثقة والتضمينات والصفحات للترويج لبرنامج الإحالة الخاص بك. * الوصول إلى أكثر من 200 مكافأة وحوافز للإحالة. القسائم، والبطاقات النقدية الرقمية، والتبرعات، وإصدارها بنفسك، والمكافأة من خلال zapier، وغير ذلك الكثير. * تحليلات الإحالة المتقدمة حتى تتمكن من تتبع عائد الاستثمار لبرنامج الإحالة الخاص بك في الوقت الحقيقي. * متوافق تمامًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات. مع خيار استضافة بياناتك الخاصة مقابل رسوم إضافية، تحظى هذه الميزة بشعبية خاصة لدى شركات المؤسسات التي ترغب في تجنب الخضوع للامتثال للسماح لمورد آخر باستضافة بيانات عملائه. تتراوح الأسعار من 95 دولارًا إلى 1400 دولارًا شهريًا، لذلك هناك خطة لجميع أنواع الأعمال. تتمتع جميع الخطط بإمكانية الوصول إلى الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الدردشة والفيديو. تأهيل مجاني لجميع الخطط، مما يعني أن فريق دعم Referral Factory سيساعدك على بناء برنامج الإحالة الخاص بك، والترويج له، ودمجه مع أدوات العمل التي تستخدمها بالفعل. تم إدراج Referral Factory باعتباره برنامج الإحالة رقم 1 للاستخدام، من قبل Influencer Marketing Hub وGrowth Marketing Pro. تم إنشاء أكثر من 300000 إحالة لعملائنا في عام 2023!