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برامج الدفاع عن العملاء - التطبيقات الأكثر شعبية - قيرغيزستان
يعمل برنامج الدفاع عن العملاء، المعروف أيضًا باسم برنامج Advocacy Marketing أو برنامج Referral Marketing، على تمكين الشركات من الاستفادة من دعم عملائها في الترويج لرسائلهم أو محتواهم أو منتجاتهم من خلال الكلام الشفهي. تلعب هذه الأدوات دورًا حاسمًا في مساعدة فرق التسويق والمبيعات والنجاح في الشركات من خلال تسهيل جمع الإحالات والشهادات التي يمكن الاستفادة منها مع العملاء المحتملين. يقوم المدافعون المتحمسون عن العملاء بمشاركة الأدلة القصصية عن تجاربهم مع المنتجات والخدمات عن طيب خاطر، كما تعمل برامج دعم العملاء على تبسيط عملية المشاركة هذه. علاوة على ذلك، يعمل البرنامج كمحفز لتشجيع الشركات على المشاركة بنشاط في اختبار المنتج، وتقديم تعليقات قيمة، ومشاركة التحديثات الجديرة بالملاحظة.
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Tapfiliate
tapfiliate.com
يعتني Tapfiliate بجميع احتياجاتك التسويقية التابعة والإحالة. قم بمزامنة Tapfiliate مع Shopify وWooCommerce وأكثر من 30 عملية تكامل أخرى.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye هي منصة إدارة السمعة وتجربة العملاء الرقمية الأعلى تقييمًا للعلامات التجارية المحلية والشركات متعددة المواقع. تستفيد أكثر من 100000 شركة من منصة Birdeye المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتعامل بسلاسة مع العملاء وتعزيز الولاء والتفوق في أسواقهم المحلية.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قنا...
BrandChamp
brandchamp.io
قم بتحويل عملائك إلى أبطال للعلامة التجارية مع BrandChamp. يعمل برنامج BrandChamp على تبسيط عملية تفعيل وإدارة برامج الدفاع عن العلامة التجارية بشكل لم يسبق له مثيل. انضم إلى العلامات التجارية الأسرع نموًا في تعزيز مبيعات الإحالة وتحفيز المحتوى الذي ينشئه المستخدم من خلال مبادرات المناصرة الناجحة. ت...
Yotpo
yotpo.com
تساعد منصة التسويق للاحتفاظ بالتجارة الإلكترونية من Yotpo العلامات التجارية من جميع الأحجام على تعزيز علاقاتها مع المستهلكين. من خلال الحلول الموحدة المستندة إلى البيانات للولاء والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والمراجعات والاشتراكات والمزيد، تساعد Yotpo العلامات التجارية على ت...
Rewardful
rewardful.com
حول أكبر معجبيك إلى أفضل المسوقين لديك. Rewardful هي طريقة بسيطة لشركات SaaS لإعداد برامج الإحالة والإحالة باستخدام Stripe & Paddle. ما عليك سوى ربط حسابك ودعنا نتتبع الإحالات والخصومات والعمولات لك!
GrowthHero
growthhero.io
إن GrowthHero هو برنامج تسويق قوي للشركاء التابعين والمؤثرين والإحالة، الكل في واحد. بدءًا من 49 دولارًا أمريكيًا فقط، يتسع تطبيق GrowthHero معك! أدوات مرنة تمامًا لنجاحك: - بوابة شريكة ذات علامة بيضاء، تخصيص كامل دون الحاجة إلى تعليمات برمجية - مشاركة عناوين URL للتتبع و/أو رموز الخصم القابلة للتخص...
Haiilo
haiilo.com
Haiilo هي منصة اتصالات الموظفين الرائدة التي تساعد على ربط موظفيك بالهدف من خلال التواصل والمجتمعات. سابقًا COYO (ألمانيا)، Smarp (فنلندا) وJubiwee (فرنسا)
GrowSurf
growsurf.com
قم بتنمية عملك بين عشية وضحاها، كل ليلة. GrowSurf هو برنامج إحالة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. يرى عملاؤنا عائد استثمار يتراوح بين 300 إلى 1000% + نمو شهري يتراوح بين 9 إلى 40%.
Talkable
talkable.com
تعمل تقنية التسويق الخاصة بـ Talkable على تمكين العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية من اكتساب العملاء ذوي القيمة العالية والاحتفاظ بهم من خلال برامج الإحالة وتسويق الولاء. باعتبارها حلاً أحادي المصدر لاحتياجات تسويق الإحالة وتسويق الولاء، فإن العلامات التجارية قادرة على إنشاء تجارب مستخدم سلسة مصم...
Smile.io
smile.io
Smile.io هي أكبر منصة ولاء في العالم، حيث توفر برامج مكافآت سهلة الاستخدام تساعد على توسيع نطاق العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية وتحويل المبيعات لمرة واحدة إلى عملاء مخلصين متكررين. تستخدم أكثر من 100000 علامة تجارية نقاط الابتسامة والإحالة وبرامج VIP لتعظيم جهود الاستحواذ الخاصة بها وتحويل مشت...
NiceJob
nicejob.com
تساعد NiceJob الشركات الكبرى في الحصول على السمعة التي تستحقها، والحصول على أعلى التصنيفات، وكسب المزيد من المبيعات. إنها عبارة عن منصة لتسويق السمعة مصممة لمساعدة أعمالك على النمو من خلال جذب المزيد من العملاء المحتملين وإغلاق المزيد من المبيعات. تقوم NiceJob بذلك عن طريق أتمتة عملية جمع المراجعات ...
Referral Factory
referral-factory.com
برنامج التوصيل والتشغيل لإنشاء وتتبع برنامج الإحالة الخاص بك أو البرنامج التابع. تم التصويت عليه رقم 1 من قبل المسوقين في جميع أنحاء العالم. برنامج الإحالة الوحيد المعتمد رسميًا من HubSpot. أنشئ برنامجك في أيام وليس أسابيع، باستخدام أداة إنشاء حملات السحب والإفلات الخاصة بـ Referral Factory. يقدم R...
Roster
getroster.com
كل شخص لديه تأثير، وأفضل العلامات التجارية تستخدم القائمة لاستغلالها. باستخدام Roster، تقوم الشركات بتحويل العملاء المتحمسين إلى سفراء للعلامات التجارية الذين يعملون على زيادة الوعي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز المبادرات التسويقية مثل المراجعات، وزيادة الإيرادات. تساعد مجموعة أدوات Roster الش...
FirstPromoter
firstpromoter.com
تتبع الشركات التابعة والإحالة لـ SaaS. قم بإطلاق برنامج الشراكة والإحالة الخاص بك في دقائق. التكامل السريع مع Stripe أو Paddle أو Recurly أو Braintree أو Chargebee أو مع واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا.
Referrizer
referrizer.com
منصة أتمتة التسويق الأكثر تقدمًا في العالم لتمكين أعمالك المحلية. احصل على المزيد من العملاء، وحقق أقصى قدر من الإحالات، وحسّن معدل الاحتفاظ بعملائك من خلال حسابنا التجريبي المجاني. تعاون مع أصحاب الأعمال المحليين واكتشف الكثير من التطبيقات المتميزة وعمليات التكامل المعدة مسبقًا لتعزيز النتائج بشكل ...
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd هو العرض الأول والأفضل الذي يساعد العلامات التجارية على تحقيق الدخل بشكل أفضل من منشئي المحتوى من خلال Influencer Storefronts، وفقًا لشروط العلامة التجارية. تقدم LoudCrowd أفضل العلامات التجارية في مجال التجارة الإلكترونية (Gymshark وboohoo وما إلى ذلك) وهو حل تجاري منشئ المحتوى للتنافس ...
SpotlerUK
spotler.co.uk
استكمال برامج التسويق الواردة والصادرة B2B. التأكد من أن فرق التسويق والمبيعات لديك تحصل على المزيد من العملاء المحتملين من حركة مرور موقع الويب، وتحويل المزيد من الزوار إلى MQLs وتشغيل حملات تسويقية كاملة.
LinkMink
linkmink.com
قم بزيادة إيرادات SaaS الخاصة بك لا حاجة للخوادم أو التعليمات البرمجية. يمكن للشركات التي تستخدم روابط الدفع الخاصة بـ Stripe البدء في تتبع الإحالات خلال 5 دقائق من خلال تكامل النسخ واللصق الخاص بنا!
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence عبارة عن منصة صوتية للعملاء تعمل على أتمتة الدليل الاجتماعي لفرق GTM، وإنشاء دراسات حالة وشهادات وإحصائيات تم التحقق منها في دقائق. باستخدام الاستطلاعات ومراجعات الجهات الخارجية، يقوم UserEvidence باستمرار بالتقاط التعليقات طوال رحلة العميل وإنشاء مكتبة قصص العملاء التي تثبت قيمة منتجك....
Upland Adestra
uplandsoftware.com
برنامج أتمتة البريد الإلكتروني الذي يلهم المشاركة. قم بإشراك جمهور بريدك الإلكتروني بمحتوى مخصص يجذب التحويلات. Upland Adestra هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير البريد الإلكتروني للتسويق من منظور الشخص الأول وحلول التسويق لدورة الحياة للعلامات التجارية العالمية والمتنامية على حدٍ سواء.
ReferralCandy
referralcandy.com
تخيل أن عملائك يساعدونك في تحقيق مبيعات جديدة! إحالات العملاء هي المفتاح للتسويق الفيروسي والأعمال التجارية المزدهرة. مع ReferralCandy، يمكنك جلب هذه القوة المذهلة لتأثير الأقران إلى متجرك الخاص.
Affilae
affilae.com
Affilae عبارة عن منصة تابعة تعمل على تمكين المعلنين والشبكات والمشترين من إنشاء شبكة تابعة مخصصة وآمنة خاصة بهم.
Friendbuy
friendbuy.com
يمكن للعلامات التجارية ذات النمو المرتفع أن تحصل على المزيد من كل عميل من خلال Friendbuy. بفضل برنامج الإحالة والولاء الأفضل في فئته، يمكن للعلامات التجارية تحقيق ما لا يقل عن 5-10% من المبيعات من خلال الإحالات، مع قيمة عمرية أعلى بمقدار 4 أضعاف. تعمل Friendbuy مع علامات DTC التجارية مثل Casper وAWA...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch هو برنامج إحالة وتسويق متطور يعمل على جذب عملائك أينما كانوا - سواء داخل أو خارج تطبيق الهاتف المحمول أو الويب الخاص بك. تستخدم بعض العلامات التجارية الأكثر ابتكارًا وشهرة في العالم SaaSquatch لمكافأة مناصريها، وبناء مجتمعات مخلصة، وتسريع نمو الإيرادات. بفضل المرونة في التعامل حتى مع برام...
CustomerGauge
customergauge.com
يقوم برنامج Account Experience تلقائيًا بالتقاط التعليقات من حساباتك وتوزيعها بما في ذلك البيانات غير المتعلقة بالاستطلاع إلى مديري الخطوط الأمامية في الوقت الفعلي لمساعدتهم على تقليل التباطؤ وزيادة عمليات البيع وإغلاق الأعمال الجديدة من خلال الإحالات المستندة إلى المروجين.
Referral Rocket
referralrocket.io
تقدم Referral Rocket منصة للشركات لإطلاق وإدارة حملات برامج الإحالة الفعالة للغاية. تعمل منصتنا سهلة الاستخدام على تمكين الشركات من الاستفادة من الإمكانات الهائلة لمناصرة العملاء، مما يؤدي إلى النمو الهائل وزيادة اكتساب العملاء.
Harviist
harviist.com
في Harviist، نحن نؤمن أنه من أجل التغلب على الضوضاء، فإن مستقبل التسويق الفعال يكمن في التوصيات الأصلية والعضوية والجديرة بالثقة. من أجل الاستفادة من قوة إحالات العملاء، قمنا بإنشاء منصة إضافية بسيطة وبأسعار معقولة ستمكنك من إنشاء وتتبع حملات الإحالة ببضع نقرات فقط. 83% من العملاء المحتملين يثقون في...
Loyoly.io
loyoly.io
نعتقد أن ارتفاع تكاليف الاستحواذ ناتج عن نموذج التسويق القديم من العلامة التجارية إلى المستهلك. حان الوقت للتغيير. يبحث المستهلكون عن العلاقة الحميمة والثقة، وينظرون إلى أقرانهم للحصول على توصيات حول المنتج. يمكن أن تكون برامج الإحالة التقليدية غير كافية، مما يجعلك تشعر بالانفصال عن علامتك التجارية....
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder عبارة عن منصة شاملة لإدارة منشئي المؤسسات لفرق التسويق التي تتطلع إلى جلب السفراء والمؤثرين والشركات التابعة تحت سقف واحد. تستخدم العلامات التجارية التي تركز على المستهلك مثل Benefit Cosmetics وKendra Scott وgoPuff وLive Nation جميعها SocialLadder للتسويق من خلال عملائها وتحويلهم إلى مح...
Ambassador
getambassador.com
يعمل برنامج Ambassador على تمكين المسوقين من زيادة العملاء والإحالات والإيرادات من خلال الاستفادة من قوة الكلام الشفهي. تعمل برامجهم الملائمة للمسوقين على تبسيط تسويق الإحالة، وأتمتة عملية التسجيل والتتبع والمكافأة وإدارة العملاء والشركات التابعة والمؤثرين والشركاء. تعمل العلامات التجارية الاستهلاكي...
Reditus
getreditus.com
Reditus هي أداة لإدارة الشركات التابعة لشركات B2B SaaS. فهو يساعد الشركات على توظيف شركات تابعة جديدة عبر أسواقها، مما يساعدها على النمو خارج شبكتها الخاصة. USP الخاص بهم هو واجهة المستخدم النظيفة، ودعم الدردشة المباشرة، وطريقتهم في تلقي تعليقات العملاء. تم بناء الشركة من قبل رئيس سابق لنجاح العملاء...
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io هي أداة بسيطة وفعالة تساعد الشركات أو العلامات التجارية الشخصية أو أي شخص على إطلاق وإدارة وتتبع حملات التسويق الشفهي على الطيار الآلي. فهو يساعد على تحويل العملاء إلى فريق تسويق دعاية فموي وتحسين العلامة التجارية بشكل ملحوظ.
LoyalAs
loyalas.com
قم بإعداد برنامج الإحالة في دقائق. تتبع الإحالات والاعتمادات، تلقائيا. الإحالات غير المحدودة تقوم LoyalAs بإنشاء رابط إحالة مخصص لكل عميل. شارك مع العملاء واطلب الإحالات من خلال رسائل البريد الإلكتروني الآلية لدينا. لا يوجد حد للإحالات الواردة. ابحث عن أبطال العملاء نحن نتتبع روابط الإحالة التي يشار...
LeadFellow
leadfellow.com
يجلب LeadFellow إيرادات جديدة للشركات B2B من خلال تسويق الإحالة الذي يركز على التوصيات الشخصية. قم بتوسيع نطاق عملك بدون تكلفة أولية أو كسب لقمة العيش من خلال التوصيات.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala هي أكثر من مجرد منصة للولاء والمراجعات. إنها مجموعة كاملة للاحتفاظ بالعملاء، تجمع بين برامج الولاء وتعليقات العملاء ونظام الإحالة المبتكر. قم بإشراك العملاء بعمق، وشجع على تكرار الأعمال، وقم بتوسيع قاعدة عملائك دون عناء.
Influence.io
influence.io
يعد Influence.io حلاً مثاليًا للتوصيل والتشغيل لعلامات التجارة الإلكترونية لتنمية أعمالها من خلال إنشاء برنامج ولاء وإحالة مخصص. باستخدام هذه الأداة المستقبلية، يمكن للعملاء كسب نقاط مقابل إكمال إجراءات مثل تقديم طلب، والتي يمكنهم بعد ذلك استبدالها بمزايا حصرية. من خلال تقديم مستويات VIP، يمكنك مكاف...
Annex Cloud
annexcloud.com
تعمل منصة Loyalty Experience Platform™ الشاملة والمرنة والقابلة للتطوير من Annex Cloud على تمكين المؤسسات العالمية من التقاط بيانات الطرف الأول والصفر والتصرف بناءً عليها للمشاركة والتعرف والمكافأة وإضافة القيمة بسلاسة عبر رحلة العميل بأكملها - بدءًا من الوعي وحتى الشراء وحتى الاحتفاظ والولاء. والدع...
Perkville
perkville.com
يعد Perkville أحد الحلول الرائدة في مجال الاحتفاظ والإحالة لقطاعات الصحة واللياقة البدنية والصالون والمنتجعات الصحية وتجارة التجزئة. يتكامل برنامج المكافآت الخاص بنا مباشرةً مع نقاط البيع أو أنظمة الجدولة ويمكن تصميمه خصيصًا لكل عمل تجاري. يتميز نظام Perkville بأنه موجود في الشركات حول العالم، ويمكن...
Synup
synup.com
تقوم Synup بتحويل حضور العلامات التجارية عبر الإنترنت من خلال نهج ثلاثي المحاور: القوائم المحلية، وإدارة السمعة، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. باستخدام Synup، يمكن للعلامات التجارية تقديم محتوى أعمال ذي صلة وجدير بالثقة عبر جميع المواقع وقنوات الوسائط في لوحة تحكم واحدة شاملة. يمكن للعلامات التجار...
Herdify
herdify.com
Herdify هي شركة تحليلات سلوكية تكتشف أين تشكلت المجتمعات حول العلامات التجارية. وبهذا المعنى، لا يعني المجتمع معجبي وسائل التواصل الاجتماعي أو برامج الولاء أو بيانات إدارة علاقات العملاء. ويعني مجتمعات العالم الحقيقي (الشوارع والبلدات والمدن) التي يعيش فيها الناس. حتى في عالمنا الرقمي الأول، فإن هذه...
Genius Referrals
geniusreferrals.com
تعمل Genius Referrals على أتمتة عمليات الإحالة الخاصة بك، وإنشاء مؤيدين للعلامة التجارية، وتساعدك على تنمية أعمالك بوقت وتكلفة ومتاعب أقل. فهو يتكامل مع الأنظمة الأساسية التي تستخدمها بالفعل، ويعمل على أتمتة عملية الإحالة التي تستغرق وقتًا طويلاً والمحبطة، ويحول عملائك إلى مؤيدين للعلامة التجارية. ن...
Retainful
retainful.com
يمكنك استعادة عربات التسوق المهجورة، وكسب العملاء مرة أخرى، وزيادة المبيعات المتكررة من خلال تسويق أفضل عبر البريد الإلكتروني. أرسل رسائل بريد إلكتروني تجذبك وتحوّلها - دون عناء.
ReferIn
referin.com
ReferIn هي أداة للذهاب إلى السوق تمكن فرق المبيعات من إنشاء خطوط أنابيب من خلال المقدمات الدافئة للعملاء (بدلاً من الاعتماد على التواصل البارد منخفض التحويل). تحدد ReferIn جميع الفرص المتاحة للتعريفات الدافئة في شبكات المديرين التنفيذيين والمستثمرين والمستشارين والموظفين لديك. يؤدي هذا عادةً إلى فتح...
InviteReferrals
invitereferrals.com
InviteReferrals هو أفضل برنامج إحالة وهو سهل الإعداد وبأسعار معقولة. InviteReferrals موثوق بها من قبل 10 آلاف من المؤسسات والشركات الصغيرة بما في ذلك Microsoft وMotorola وFoursquare وDominos وCola-cola وAmerican Express وSky وMozilla وهي أسماء قليلة وتشغيل الحملة منذ عام 2009. الميزات -إحالات غير مح...
Partnero
partnero.com
برنامج إدارة الشراكة لـ SaaS وشركات التجارة الإلكترونية
OneLocal
onelocal.com
قم بتنمية أعمالك بالطريقة الصحيحة مع OneLocal. لم يعد تسويق أعمالك الصغيرة يقتصر فقط على شراء الإعلانات. يبحث عملاؤك عنك عبر الإنترنت - عليك أن تمنحهم طريقة للعثور عليك، وسببًا لشراء خدماتك، والاستمرار في العودة للحصول على المزيد. يسهّل عليك OneLocal التفوق على منافسيك والفوز بهم من خلال تسهيل قيام ...
Referral Rock
referralrock.com
احصل على المزيد من العملاء باستخدام برنامج تسويق الإحالة الأفضل في فئته والذي يعمل جنبًا إلى جنب مع عملك. قم بأتمتة الطلب، وتعزيز المشاركات المتعددة، ومواءمة الحوافز، والتحويل إلى مبيعات، ثم كرر ذلك لبرنامج إحالة ذاتي التغذية سريع الانتشار. قم بتشغيل برامج إحالة الأصدقاء والمؤثرين والشركاء لأي عمل ت...
Kickbooster
kickbooster.me
حلول التمويل الجماعي القوية والفعالة التي تساعد منشئي المشاريع على تحقيق أفكارهم على أرض الواقع. 💡 تقدم Kickbooster معرفة وخبرة واسعة في مجال التجارة الإلكترونية إلى صناعة التمويل الجماعي لمساعدة منشئي المشاريع على تحويل فكرتهم إلى عمل تجاري مربح أو توسيع عروضهم الحالية. تم تصميم أدوات Kickbooster ...
Prefinery
prefinery.com
Prefinery عبارة عن منصة لاكتساب العملاء واسعة الانتشار لإطلاق المنتجات وبرامج الإحالة الشفهية.
Get The Referral
getthereferral.com
GetTheReferral عبارة عن منصة إحالة SaaS قائمة على التطبيق تجمع بين أدوات الاتصال وإدارة المشاريع والمشاركة التي تؤدي إلى إحالات عالية الجودة. تجمع GTR بين لوحة معلومات متكاملة تدير العملاء المحتملين واتصالاتهم، مع تطبيق جوال جذاب يحمل علامة تجارية يسهل على عملائها الرجوع بشكل نشط والحصول على مكافأته...
Base AI
base.ai
Base عبارة عن منصة أتمتة لتسويق العملاء والمناصرة بين الشركات (B2B) تستخدم الذكاء الاصطناعي لتمكين المسوقين من تبسيط المشاركة وإنشاء مراجع العملاء واكتساب الرؤى والتقاط VoC وتوسيع نطاق الدعوة. تتيح منصتها لمسوقي العملاء إدارة برامجهم والحصول على النتائج في أقل من ساعتين في الأسبوع. قم بإشراك قاعدة ع...
Aklamio
aklamio.com
تعمل منصة حوافز العملاء الخاصة بشركة Aklamio على تمكين العلامات التجارية من النمو من خلال اكتساب عملاء جدد والاحتفاظ بالعملاء الحاليين وتحويلهم إلى مناصرين للعلامة التجارية. تستخدم الشركات في جميع أنحاء العالم منصتنا المُدارة بالكامل لتقديم العديد من أنواع الحوافز المختلفة (النقد، والقسائم، وتعويض ث...
Extole
extole.com
تستخدم شركات الخدمات المالية والتجزئة Extole لتحويل العملاء إلى مؤيدين. تقوم منصة مؤسستنا وفريق الخبراء لدينا بإنشاء برامج مشاركة ومناصرة وإحالة حتى تتمكن العلامات التجارية من تسخير قوة الاتصال بالعملاء والمشاركة والتوصيات لتنمية أرباحهم النهائية. مع Extole، يمكن للمسوقين إشراك الآلاف من المؤيدين، و...
Mention Me
mention-me.com
يثق عدد أكبر من المستهلكين في توصيات أصدقائهم بشأن العلامة التجارية أكثر من أي إعلان آخر. ولهذا السبب تركز Mention Me على الاعتقاد بأن كل علامة تجارية يجب أن تفكر في المناصرة أولاً. من خلال التركيز على حب العملاء، ستبني قاعدة سريعة النمو من محبي العلامة التجارية الذين ينفقون أكثر، ويعودون كثيرًا ويح...
Fotaflo
fotaflo.com
أنت تقدم تجربة يرغب العملاء في تذكرها. تعمل شركة Fotaflo على تحويل ذكريات العملاء إلى نمو للأعمال. Fotaflo هي أبسط أداة لزيادة الإحالة وتكرار الأعمال لأي شخص يوفر تجربة يرغب عملاؤه في تذكرها. تتيح Fotaflo لشركتك الاستفادة من الرغبة الطبيعية لعملائك في التقاط الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بتجاربهم وم...