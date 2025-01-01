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برنامج إدارة المناهج الدراسية
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برنامج إدارة المناهج الدراسية - التطبيقات الأكثر شعبية

يقوم برنامج إدارة المناهج الدراسية بتبسيط إنشاء وتنفيذ البرامج التعليمية للمؤسسات على جميع المستويات ، من K - 12 إلى التعليم العالي. تساعد هذه الحلول في مواجهة التحديات المرتبطة بتطوير المناهج الدراسية المجزأة من خلال توفير مستودع مركزي للوثائق المعتمدة من المؤسسة ، مما يضمن اتباع نهج متماسك لبناء مناهج شاملة. يوفر البرنامج مجموعة من الميزات ، بما في ذلك إدارة المهام ، وتعيينات الأدوار ، وسير عمل الموافقة ، وإنشاء كتالوج الدورة التدريبية ، والتعيين ، والتحكم في الإصدار ، وأدوات التقارير وأدوات التحليل. تمكن مجموعة الأدوات الشاملة من المعلمين من تطوير وتنفيذ وتقييم المناهج الدراسية بشكل فعال.

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ManageBac

ManageBac

managebac.com

ManageBac هو تطبيق يدعم إدارة بيانات الطلاب والمناهج الدراسية والتقييمات للمدارس، بما في ذلك برامج البكالوريا الدولية.

Workday

Workday

workday.com

Workday هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والمالية، يمكّن الموظفين والمديرين من إدارة البيانات المالية والشخصية بسهولة.

Top Hat

Top Hat

tophat.com

تساعد Top Hat المدربين على إنشاء دورات تعليمية تفاعلية من خلال أدوات مثل الأسئلة والمناقشات، وتدعم تتبع الحضور وتدوين الرياضيات.

Toddle

Toddle

toddleapp.com

تطبيق تودل هو شريك تعليمي يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المعلمين في تقديم تعليم متطور ومناسب للمستقبل.

Skyward

Skyward

skyward.com

Skyward هو برنامج لإدارة المناطق التعليمية يقدم حلول إدارة معلومات الطلاب وتخطيط موارد المؤسسات لتبسيط المهام الإدارية وتحسين الكفاءة.

Classter

Classter

classter.com

Classter هو نظام لإدارة معلومات الطلاب والتعليم، يساعد المؤسسات التعليمية على إدارة البيانات والتواصل وتعزيز تجارب التعلم.

Makers Empire

Makers Empire

makersempire.com

Makers Empire هو تطبيق لتصميم ثلاثي الأبعاد يُستخدم لدعم المعلمين في تدريس منهج التصميم والتكنولوجيا للطلاب في المدارس الابتدائية.

Codio

Codio

codio.com

تطبيق Codio يوفر منصة تعليمية مرنة لدورات علوم الحاسوب، تساعد الطلاب على تحسين الأداء والفهم من خلال موارد تفاعلية وقابلة للتعديل.

Learnt.ai

Learnt.ai

learnt.ai

Learnt.ai هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المعلمين في إنشاء موارد تعليمية مثل خطط الدروس والواجبات بسهولة وسرعة.

Kiddom

Kiddom

kiddom.co

Kiddom هي منصة تعليمية تجمع بين المناهج والتدريس والتقييم، مما يمكن المعلمين من تخصيص التجارب التعليمية لطلاب K-12 بفعالية.

BookNook

BookNook

booknook.com

BookNook هو تطبيق تعليمي يهدف إلى تعزيز مهارات القراءة والكتابة من خلال منصة تعليمية شاملة ودروس مخصصة.

Speechcloud

Speechcloud

speechcloud.com

Speechcloud هو منصة تعليمية شاملة تهدف إلى تعزيز تفاعل الطلاب وسهولة الوصول في الفصول الدراسية، تقدم أدوات مثل الاستطلاعات والاختبارات وتتبع الحضور.

Coursedog

Coursedog

coursedog.com

Coursedog هو منصة عمليات أكاديمية متكاملة تساعد الإداريين الأكاديميين في جدولة الدورات وإدارة المناهج والتوقعات الأكاديمية من خلال تكامل مع أنظمة المعلومات.

Brolly

Brolly

brollyed.com

Brolly هي منصة برمجيات لمعلمي التعليم الخاص تتبع خدمات برنامج التعليم الفردي ومراقبة تقدم الطلاب وتحليل البيانات بشكل منهجي.

Exxat

Exxat

exxat.com

Exxat هو تطبيق لإدارة التعليم في العلوم الصحية، يدعم تتبع الحضور وإدارة البرامج السريرية وتنظيم البيانات الأكاديمية للمؤسسات التعليمية.

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برنامج إدارة المناهج الدراسية - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog