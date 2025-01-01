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يقوم برنامج إدارة المناهج الدراسية بتبسيط إنشاء وتنفيذ البرامج التعليمية للمؤسسات على جميع المستويات ، من K - 12 إلى التعليم العالي. تساعد هذه الحلول في مواجهة التحديات المرتبطة بتطوير المناهج الدراسية المجزأة من خلال توفير مستودع مركزي للوثائق المعتمدة من المؤسسة ، مما يضمن اتباع نهج متماسك لبناء مناهج شاملة. يوفر البرنامج مجموعة من الميزات ، بما في ذلك إدارة المهام ، وتعيينات الأدوار ، وسير عمل الموافقة ، وإنشاء كتالوج الدورة التدريبية ، والتعيين ، والتحكم في الإصدار ، وأدوات التقارير وأدوات التحليل. تمكن مجموعة الأدوات الشاملة من المعلمين من تطوير وتنفيذ وتقييم المناهج الدراسية بشكل فعال.
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ManageBac
managebac.com
ManageBac هو تطبيق يدعم إدارة بيانات الطلاب والمناهج الدراسية والتقييمات للمدارس، بما في ذلك برامج البكالوريا الدولية.
Workday
workday.com
Workday هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والمالية، يمكّن الموظفين والمديرين من إدارة البيانات المالية والشخصية بسهولة.
Top Hat
tophat.com
تساعد Top Hat المدربين على إنشاء دورات تعليمية تفاعلية من خلال أدوات مثل الأسئلة والمناقشات، وتدعم تتبع الحضور وتدوين الرياضيات.
Toddle
toddleapp.com
تطبيق تودل هو شريك تعليمي يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المعلمين في تقديم تعليم متطور ومناسب للمستقبل.
Skyward
skyward.com
Skyward هو برنامج لإدارة المناطق التعليمية يقدم حلول إدارة معلومات الطلاب وتخطيط موارد المؤسسات لتبسيط المهام الإدارية وتحسين الكفاءة.
Classter
classter.com
Classter هو نظام لإدارة معلومات الطلاب والتعليم، يساعد المؤسسات التعليمية على إدارة البيانات والتواصل وتعزيز تجارب التعلم.
Makers Empire
makersempire.com
Makers Empire هو تطبيق لتصميم ثلاثي الأبعاد يُستخدم لدعم المعلمين في تدريس منهج التصميم والتكنولوجيا للطلاب في المدارس الابتدائية.
Codio
codio.com
تطبيق Codio يوفر منصة تعليمية مرنة لدورات علوم الحاسوب، تساعد الطلاب على تحسين الأداء والفهم من خلال موارد تفاعلية وقابلة للتعديل.
Learnt.ai
learnt.ai
Learnt.ai هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المعلمين في إنشاء موارد تعليمية مثل خطط الدروس والواجبات بسهولة وسرعة.
Kiddom
kiddom.co
Kiddom هي منصة تعليمية تجمع بين المناهج والتدريس والتقييم، مما يمكن المعلمين من تخصيص التجارب التعليمية لطلاب K-12 بفعالية.
BookNook
booknook.com
BookNook هو تطبيق تعليمي يهدف إلى تعزيز مهارات القراءة والكتابة من خلال منصة تعليمية شاملة ودروس مخصصة.
Speechcloud
speechcloud.com
Speechcloud هو منصة تعليمية شاملة تهدف إلى تعزيز تفاعل الطلاب وسهولة الوصول في الفصول الدراسية، تقدم أدوات مثل الاستطلاعات والاختبارات وتتبع الحضور.
Coursedog
coursedog.com
Coursedog هو منصة عمليات أكاديمية متكاملة تساعد الإداريين الأكاديميين في جدولة الدورات وإدارة المناهج والتوقعات الأكاديمية من خلال تكامل مع أنظمة المعلومات.
Brolly
brollyed.com
Brolly هي منصة برمجيات لمعلمي التعليم الخاص تتبع خدمات برنامج التعليم الفردي ومراقبة تقدم الطلاب وتحليل البيانات بشكل منهجي.
Exxat
exxat.com
Exxat هو تطبيق لإدارة التعليم في العلوم الصحية، يدعم تتبع الحضور وإدارة البرامج السريرية وتنظيم البيانات الأكاديمية للمؤسسات التعليمية.
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