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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج إدارة المناهج الدراسية - التطبيقات الأكثر شعبية

يقوم برنامج إدارة المناهج الدراسية بتبسيط إنشاء وتنفيذ البرامج التعليمية للمؤسسات على جميع المستويات ، من K - 12 إلى التعليم العالي. تساعد هذه الحلول في مواجهة التحديات المرتبطة بتطوير المناهج الدراسية المجزأة من خلال توفير مستودع مركزي للوثائق المعتمدة من المؤسسة ، مما يضمن اتباع نهج متماسك لبناء مناهج شاملة. يوفر البرنامج مجموعة من الميزات ، بما في ذلك إدارة المهام ، وتعيينات الأدوار ، وسير عمل الموافقة ، وإنشاء كتالوج الدورة التدريبية ، والتعيين ، والتحكم في الإصدار ، وأدوات التقارير وأدوات التحليل. تمكن مجموعة الأدوات الشاملة من المعلمين من تطوير وتنفيذ وتقييم المناهج الدراسية بشكل فعال.