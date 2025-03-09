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بورصات العملات المشفرة هي منصات عبر الإنترنت تسهل شراء وبيع وتداول العملات الرقمية. يمكن للمستخدمين استبدال العملات الورقية التقليدية (مثل الدولار الأمريكي أو اليورو) بالعملات المشفرة (مثل Bitcoin أو Ethereum أو Ripple) أو تداول عملة مشفرة مقابل أخرى. توفر هذه المنصات سوقًا حيث يمكن للمشترين والبائعين الاتصال لتنفيذ المعاملات. تلعب عمليات تبادل العملات المشفرة دورًا حاسمًا في النظام البيئي للعملات المشفرة، حيث تعمل كجسر بين المستخدمين وسوق العملات الرقمية الأوسع. يعد الأمان وسهولة الاستخدام ومجموعة متنوعة من العملات المشفرة المدعومة من الاعتبارات الأساسية للمستخدمين الذين يختارون البورصة.
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Bybit
bybit.com
Bybit هي منصة تداول آمنة وسريعة وسهلة الاستخدام للعملات المشفرة، تدعم عقود البيتكوين والإيثيريوم. تقدم خيارات تداول متنوعة مثل التداول الفوري والرافعة المالية.
Delta Exchange
delta.exchange
دايلتا إكستشينج هو تطبيق لتداول مشتقات العملات المشفرة يوفر تداولًا فوريًا وعقودًا مستقبلية وخيارات، ويتميز بالأمان وسهولة الاستخدام.
Upstox Pro
upstox.com
Upstox Pro هو تطبيق تداول شامل يتيح للمستخدمين التداول في الأسهم والعقود والسلع مع أدوات تحليل متقدمة ومخططات حية.
Upbit (업비트)
upbit.com
Upbit هو تطبيق لتبادل العملات المشفرة، يوفر مجموعة متنوعة من العملات ويتميز بالتحليلات في الوقت الفعلي وميزات أمان قوية.
OKX
okx.com
OKX هو تطبيق لتبادل العملات المشفرة يتيح للمستخدمين شراء وبيع وتداول أكثر من 350 عملة، ويقدم خصائص أمان قوية وخدمات متعددة في نظام Web3.
KuCoin Trade
trade.kucoin.com
تطبيق KuCoin Trade للتداول بالعملات الرقمية يتيح الشراء والبيع بسهولة، ويقدم ميزات متنوعة مثل التداول الفوري والهامش والمشتقات مع أدوات متقدمة.
KuCoin Futures
kucoin.com
KuCoin Futures هي منصة لتداول العقود المستقبلية بالعملات المشفرة، تركز على البيتكوين والإيثيريوم وتقدم خصائص مثل وضع الهامش المتقاطع.
Kraken
kraken.com
تطبيق Kraken يسمح بشراء وبيع أكثر من 200 عملة مشفرة، مع ميزات أمان قوية ودعم عملاء متواصل، متاح على أجهزة iOS وAndroid.
Gemini
gemini.com
جيميني هو تطبيق لتداول العملات المشفرة يتيح للمستخدمين شراء بيتكوين وعملات رقمية أخرى بسهولة وأمان.
FTX.US
ftx.us
FTX.us هو تطبيق لتداول العملات المشفرة يوفر ميزات مثل تداول الهامش وأدوات مراقبة المحفظة، ويتيح شراء وبيع عدة عملات رقمية.
Binance
binance.com
تطبيق Binance يوفر منصة لتداول العملات المشفرة، يدعم أكثر من 500 عملة، بما في ذلك Bitcoin وEthereum، مع خيارات تداول متعددة وأدوات إدارة المخاطر.
CoinDCX Pro
coindcx.com
تطبيق CoinDCX Pro هو منصة تداول آمنة وسهلة لتبادل العملات المشفرة، تمنح المستخدمين أدوات وتعليمات لتداول فعال.
Blockchain.com
blockchain.com
blockchain.com هو تطبيق لتبادل العملات المشفرة، يوفر تخزيناً آمناً وإدارة سهلة للأصول الرقمية.
Binance.US
binance.us
تطبيق Binance.us يتيح تداول أكثر من 40 عملة مشفرة برسوم منخفضة في الولايات المتحدة، مع واجهة سهلة الاستخدام وميزات مثل Staking.
Binance Futures
binance.com
Binance Futures هي منصة تداول لعقود مستقبلية في العملات المشفرة تتيح استخدام الرافعة المالية وإدارة المحافظ بكفاءة.
KuCoin
kucoin.com
كوكوين هو تطبيق لتداول العملات المشفرة يوفر إمكانية شراء وبيع مجموعة متنوعة من العملات مع ميزات مثل التداول الفوري والعقود الآجلة والإقراض.
FTX
ftx.com
تطبيق FTX يسمح بتداول المشتقات والعملات المشفرة مع خيارات رافعة مالية وواجهة مستخدم سهلة، رغم أنه واجه تحديات كبيرة مؤخرًا.
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