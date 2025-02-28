تبادلات العملة المشفرة - التطبيقات الأكثر شعبية - تركيا

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بورصات العملات المشفرة هي منصات عبر الإنترنت تسهل شراء وبيع وتداول العملات الرقمية. يمكن للمستخدمين استبدال العملات الورقية التقليدية (مثل الدولار الأمريكي أو اليورو) بالعملات المشفرة (مثل Bitcoin أو Ethereum أو Ripple) أو تداول عملة مشفرة مقابل أخرى. توفر هذه المنصات سوقًا حيث يمكن للمشترين والبائعين الاتصال لتنفيذ المعاملات. تلعب عمليات تبادل العملات المشفرة دورًا حاسمًا في النظام البيئي للعملات المشفرة، حيث تعمل كجسر بين المستخدمين وسوق العملات الرقمية الأوسع. يعد الأمان وسهولة الاستخدام ومجموعة متنوعة من العملات المشفرة المدعومة من الاعتبارات الأساسية للمستخدمين الذين يختارون البورصة.
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Binance
binance.com
Binance Cryptocurrency Exchange - نحن ندير أكبر تبادل Bitcoin وتبادل Crypto Altcoin في العالم حسب الحجم
Bybit
bybit.com
BYBIT هي الأسرة الأكثر أمانًا وأسرع وأكثرها شفافية وسهلة الاستخدام منصة تداول Bitcoin و Ethereum التي تقدم عقودًا دائمة للعملة المشفرة
KuCoin
kucoin.com
Kucoin هو تبادل العملة المشفرة الأكثر تقدماً وأمانًا لشراء وبيع Bitcoin و Ethereum و Litecoin و Tron و USDT و NEO و XRP و KCS والمزيد.
OKX
okx.com
OKX هي ثاني أكبر تبادل تشفير عالمي عن طريق التداول في حجم ونظام Web3 الرائد. من خلال إثبات الإصدارات الشهرية ، يتم الوثوق بـ OKX من قبل أكثر من 50 مليون مستخدم عالمي. OKX هو تطبيق تداول التشفير الأسرع والأكثر موثوقية للتجار المحترفين في كل مكان. - شراء وبيع وتداول أكثر من 350 رمزًا مع أكثر من 100 عملات محلية - تحركات مكررة من كبار التجار في الصناعة بنقرة واحدة فقط - استكشف Web3 والتحكم في التشفير ، NFTs ، والأصول الرقمية مع محفظة OKX معها على نطاق واسع مجموعة من منتجات وخدمات التشفير ، والالتزام الثابت بالابتكار ، رؤية OKX هي عالم يتم فيه دعم الوصول المالي بواسطة blockchain وقوة التمويل اللامركزي.
Gemini
gemini.com
شراء البيتكوين والتشفير على الفور! Gemini هي منصة بسيطة وأنيقة وآمنة لبناء محفظة التشفير الخاصة بك.
KuCoin Trade
trade.kucoin.com
شراء وبيع التشفير بسهولة في سوق كوكوين البقعة. الوصول إلى BTC مع الأسعار في الوقت الفعلي ، ومخططات التداول المتقدمة ، ومؤشرات التداول.
Kraken
kraken.com
شراء Bitcoin & Crypto اشترك اليوم واشتري أكثر من 50 عملة مشفرة في دقائق. ابدأ بمبلغ لا يقل عن 10 دولارات.
Binance.US
binance.us
تداول أكثر من 40 عملات مشفرة واستمتع بأقل رسوم تداول في أمريكا ، من الكمبيوتر المحمول أو الجهاز اللوحي أو الجهاز المحمول.
Delta Exchange
delta.exchange
دلتا هي تبادل مشتقات العملة المشفرة #TradersFirst. نحن نقدم السيولة 24/7/365 والتنفيذ السريع والرسوم المنخفض والأمان على مستوى المؤسسة.
KuCoin Futures
kucoin.com
KuCoin Futures (KuCoin Mercantile Exchange) هي منصة تداول عملات مشفرة متقدمة تقدم العديد من العقود الآجلة ذات الرافعة المالية التي يتم شراؤها وبيعها بالبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى. بدلاً من العملات الورقية أو العملات المشفرة الأخرى، تتعامل KuCoin Futures مع Bitcoin/ETH فقط، وجميع الأرباح والخسائر موجودة في Bitcoin/ETH/USDT.
Blockchain.com
blockchain.com
الطريقة الأكثر شعبية في العالم لشراء وبيع وتداول التشفير. موثوق به من الملايين منذ عام 2011 مع أكثر من 1 تريليون دولار في معاملات التشفير.
Binance Futures
binance.com
بورصة مشتقات العملات المشفرة رقم 1 في العالم.
FTX
ftx.com
بورصة مشتقات العملات المشفرة FTX، التي أنشأها المتداولون، للمتداولين. يمكنك شراء وبيع العقود الآجلة لـ BTC وETH وUSDT وBNB والعقود الآجلة للمؤشر برافعة مالية تصل إلى 101x.
Upstox Pro
upstox.com
Pro Web: Pro Platform للتجار المحترفين: أقوى وسهلة الاستخدام منصة التداول المستندة إلى HTML في الهند.
CoinDCX Pro
coindcx.com
Coindcx هي أكبر وأكثر عملة تشفير في الهند حيث يمكنك شراء وبيع Bitcoin وغيرها من العملات المشفرة بسهولة.
Upbit (업비트)
upbit.com
Upbit هو بورصة عملة مشفرة في كوريا الجنوبية التي تأسست في عام 2017. وتديرها Dunamu ، وهي واحدة من الشركات الناشئة ذات القيمة العليا في كوريا الجنوبية.
FTX.US
ftx.us
FTX US Cryptocurrency Exchange بورصة العملات المشفرة ذات الدرجة المؤسسية، تم إنشاؤها بواسطة المتداولين من أجل المتداولين. شراء وبيع BTC، ETH، USDT، DOGE. تداول بالهامش 10x وإيداعات ورقية سهلة.
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