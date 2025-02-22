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تبادلات العملة المشفرة
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تبادلات العملة المشفرة - التطبيقات الأكثر شعبية - تايلاند

بورصات العملات المشفرة هي منصات عبر الإنترنت تسهل شراء وبيع وتداول العملات الرقمية. يمكن للمستخدمين استبدال العملات الورقية التقليدية (مثل الدولار الأمريكي أو اليورو) بالعملات المشفرة (مثل Bitcoin أو Ethereum أو Ripple) أو تداول عملة مشفرة مقابل أخرى. توفر هذه المنصات سوقًا حيث يمكن للمشترين والبائعين الاتصال لتنفيذ المعاملات. تلعب عمليات تبادل العملات المشفرة دورًا حاسمًا في النظام البيئي للعملات المشفرة، حيث تعمل كجسر بين المستخدمين وسوق العملات الرقمية الأوسع. يعد الأمان وسهولة الاستخدام ومجموعة متنوعة من العملات المشفرة المدعومة من الاعتبارات الأساسية للمستخدمين الذين يختارون البورصة.

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Bybit

Bybit

bybit.com

BYBIT هي الأسرة الأكثر أمانًا وأسرع وأكثرها شفافية وسهلة الاستخدام منصة تداول Bitcoin و Ethereum التي تقدم عقودًا دائمة للعملة المشفرة

Binance Futures

Binance Futures

binance.com

بورصة مشتقات العملات المشفرة رقم 1 في العالم.

Binance

Binance

binance.com

Binance Cryptocurrency Exchange - نحن ندير أكبر تبادل Bitcoin وتبادل Crypto Altcoin في العالم حسب الحجم

OKX

OKX

okx.com

OKX هي ثاني أكبر تبادل تشفير عالمي عن طريق التداول في حجم ونظام Web3 الرائد. من خلال إثبات الإصدارات الشهرية ، يتم الوثوق بـ OKX من قبل أكثر من 50 مليون مستخدم عالمي. OKX هو تطبيق تداول التشفير الأسرع والأكثر موثوقية للتجار المحترفين في كل مكان. - شراء وبيع وتداول أكثر من 350 رمزًا مع أكثر من 100 عملات محلية - تحركات مكررة من كبار التجار في الصناعة بنقرة واحدة فقط - استكشف Web3 والتحكم في التشفير ، NFTs ، والأصول الرقمية مع محفظة OKX معها على نطاق واسع مجموعة من منتجات وخدمات التشفير ، والالتزام الثابت بالابتكار ، رؤية OKX هي عالم يتم فيه دعم الوصول المالي بواسطة blockchain وقوة التمويل اللامركزي.

Binance.US

Binance.US

binance.us

تداول أكثر من 40 عملة مشفرة واستمتع بأقل رسوم تداول في أمريكا، من الكمبيوتر المحمول أو الجهاز اللوحي أو الجهاز المحمول الخاص بك.

Kraken

Kraken

kraken.com

شراء Bitcoin & Crypto اشترك اليوم واشتري أكثر من 50 عملة مشفرة في دقائق. ابدأ بمبلغ لا يقل عن 10 دولارات.

KuCoin

KuCoin

kucoin.com

Kucoin هو تبادل العملة المشفرة الأكثر تقدماً وأمانًا لشراء وبيع Bitcoin و Ethereum و Litecoin و Tron و USDT و NEO و XRP و KCS والمزيد.

Gemini

Gemini

gemini.com

شراء البيتكوين والعملات المشفرة على الفور! Gemini عبارة عن منصة بسيطة وأنيقة وآمنة لبناء محفظة العملات المشفرة الخاصة بك.

Upbit

Upbit

upbit.com

Upbit هي بورصة عملات مشفرة كورية جنوبية تأسست في عام 2017. وتديرها شركة Dunamu، وهي واحدة من الشركات الناشئة الأعلى قيمة في كوريا الجنوبية.

Blockchain.com

Blockchain.com

blockchain.com

الطريقة الأكثر شيوعًا في العالم لشراء وبيع وتداول العملات المشفرة. موثوق به من قبل الملايين منذ عام 2011 مع ما يزيد عن 1 تريليون دولار في معاملات العملات المشفرة.

KuCoin Futures

KuCoin Futures

kucoin.com

KuCoin Futures (KuCoin Mercantile Exchange) هي منصة تداول عملات مشفرة متقدمة تقدم العديد من العقود الآجلة ذات الرافعة المالية التي يتم شراؤها وبيعها بالبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى. بدلاً من العملات الورقية أو العملات المشفرة الأخرى، تتعامل KuCoin Futures مع Bitcoin/ETH فقط، وجميع الأرباح والخسائر موجودة في Bitcoin/ETH/USDT.

Upstox Pro

Upstox Pro

upstox.com

Pro Web: Pro Platform للتجار المحترفين: أقوى وسهلة الاستخدام منصة التداول المستندة إلى HTML في الهند.

KuCoin Trade

KuCoin Trade

trade.kucoin.com

قم بشراء وبيع العملات المشفرة بسهولة في سوق KuCoin الفوري. يمكنك الوصول إلى BTC من خلال التسعير في الوقت الفعلي ومخططات التداول المتقدمة ومؤشرات التداول.

Delta Exchange

Delta Exchange

delta.exchange

دلتا هي تبادل مشتقات العملة المشفرة #TradersFirst. نحن نقدم السيولة 24/7/365 والتنفيذ السريع والرسوم المنخفض والأمان على مستوى المؤسسة.

FTX.US

FTX.US

ftx.us

FTX US Cryptocurrency Exchange بورصة العملات المشفرة ذات الدرجة المؤسسية، تم إنشاؤها بواسطة المتداولين من أجل المتداولين. شراء وبيع BTC، ETH، USDT، DOGE. تداول بالهامش 10x وإيداعات ورقية سهلة.

CoinDCX Pro

CoinDCX Pro

coindcx.com

Coindcx هي أكبر وأكثر عملة تشفير في الهند حيث يمكنك شراء وبيع Bitcoin وغيرها من العملات المشفرة بسهولة.

FTX

FTX

ftx.com

بورصة مشتقات العملات المشفرة FTX، التي أنشأها المتداولون، للمتداولين. يمكنك شراء وبيع العقود الآجلة لـ BTC وETH وUSDT وBNB والعقود الآجلة للمؤشر برافعة مالية تصل إلى 101x.

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