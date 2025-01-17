تبادلات العملة المشفرة - التطبيقات الأكثر شعبية - بالاو

OKX

okx.com

OKX هي ثاني أكبر بورصة عملات مشفرة عالمية من حيث حجم التداول ونظام Web3 البيئي الرائد. بفضل إصدارات Proof of Reserve الشهرية، يحظى OKX بثقة أكثر من 50 مليون مستخدم عالمي. OKX هو تطبيق تداول العملات المشفرة الأسرع والأكثر موثوقية للمتداولين المحترفين في كل مكان. - شراء وبيع وتداول أكثر من 350 رمزًا مميزًا بأكثر من 100 عملة محلية - حركات مكررة من كبار المتداولين في الصناعة بنقرة واحدة فقط - استكشف Web3 وتحكم في العملات المشفرة وNFTs والأصول الرقمية باستخدام محفظة OKX مع نطاقها الواسع من منتجات وخدمات التشفير، والالتزام الثابت بالابتكار، فإن رؤية OKX هي عالم يتم فيه دعم الوصول المالي بواسطة blockchain وقوة التمويل اللامركزي.