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تبادلات العملة المشفرة - التطبيقات الأكثر شعبية - سان بارتليمي
بورصات العملات المشفرة هي منصات عبر الإنترنت تسهل شراء وبيع وتداول العملات الرقمية. يمكن للمستخدمين استبدال العملات الورقية التقليدية (مثل الدولار الأمريكي أو اليورو) بالعملات المشفرة (مثل Bitcoin أو Ethereum أو Ripple) أو تداول عملة مشفرة مقابل أخرى. توفر هذه المنصات سوقًا حيث يمكن للمشترين والبائعين الاتصال لتنفيذ المعاملات. تلعب عمليات تبادل العملات المشفرة دورًا حاسمًا في النظام البيئي للعملات المشفرة، حيث تعمل كجسر بين المستخدمين وسوق العملات الرقمية الأوسع. يعد الأمان وسهولة الاستخدام ومجموعة متنوعة من العملات المشفرة المدعومة من الاعتبارات الأساسية للمستخدمين الذين يختارون البورصة.
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Bybit
bybit.com
Bybit هي منصة تداول Bitcoin وEthereum الأكثر أمانًا والأسرع والأكثر شفافية وسهولة في الاستخدام، حيث تقدم عقودًا دائمة للعملات المشفرة
Binance
binance.com
تبادل العملات المشفرة Binance - نحن ندير أكبر بورصة للبيتكوين في العالم وبورصة العملات المشفرة البديلة في العالم من حيث الحجم
KuCoin
kucoin.com
KuCoin هي بورصة العملات المشفرة الأكثر تقدمًا وأمانًا لشراء وبيع Bitcoin وEthereum وLitecoin وTRON وUSDT وNEO وXRP وKCS والمزيد.
Upstox Pro
upstox.com
برو ويب: منصة برو للمتداولين المحترفين: الأقوى والأكثر سهولة في الاستخدام منصة التداول القائمة على HTML في الهند.
CoinDCX Pro
coindcx.com
CoinDCX هي أكبر بورصة للعملات المشفرة وأكثرها أمانًا في الهند، حيث يمكنك شراء وبيع البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بسهولة.
OKX
okx.com
قم بشراء BTC وETH والمزيد على OKX، إحدى بورصات العملات المشفرة الرائدة - استكشف Web3، واستثمر في DeFi وNFTs. سجل الآن واختبر مستقبل التمويل.
Kraken
kraken.com
شراء Bitcoin & Crypto اشترك اليوم واشتري أكثر من 50 عملة مشفرة في دقائق. ابدأ بمبلغ لا يقل عن 10 دولارات.
Delta Exchange
delta.exchange
دلتا هي بورصة مشتقات العملات المشفرة #TradersFirst. نحن نقدم سيولة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع طوال العام 365 عامًا، وتنفيذًا سريعًا، ورسومًا منخفضة، وأمانًا على مستوى المؤسسات.
KuCoin Trade
trade.kucoin.com
قم بشراء وبيع العملات المشفرة بسهولة في سوق KuCoin الفوري. يمكنك الوصول إلى BTC من خلال التسعير في الوقت الفعلي ومخططات التداول المتقدمة ومؤشرات التداول.
Blockchain.com
blockchain.com
الطريقة الأكثر شيوعًا في العالم لشراء وبيع وتداول العملات المشفرة. موثوق به من قبل الملايين منذ عام 2011 مع ما يزيد عن 1 تريليون دولار في معاملات العملات المشفرة.
Binance.US
binance.us
تداول أكثر من 40 عملة مشفرة واستمتع بأقل رسوم تداول في أمريكا، من الكمبيوتر المحمول أو الجهاز اللوحي أو الجهاز المحمول الخاص بك.
KuCoin Futures
kucoin.com
KuCoin Futures (KuCoin Mercantile Exchange) هي منصة تداول عملات مشفرة متقدمة تقدم العديد من العقود الآجلة ذات الرافعة المالية التي يتم شراؤها وبيعها بالبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى. بدلاً من العملات الورقية أو العملات المشفرة الأخرى، تتعامل KuCoin Futures مع Bitcoin/ETH فقط، وجميع الأرباح والخسائ...
Gemini
gemini.com
شراء البيتكوين والعملات المشفرة على الفور! Gemini عبارة عن منصة بسيطة وأنيقة وآمنة لبناء محفظة العملات المشفرة الخاصة بك.
FTX
ftx.com
بورصة مشتقات العملات المشفرة FTX، التي أنشأها المتداولون، للمتداولين. يمكنك شراء وبيع العقود الآجلة لـ BTC وETH وUSDT وBNB والعقود الآجلة للمؤشر برافعة مالية تصل إلى 101x.
Binance Futures
binance.com
بورصة مشتقات العملات المشفرة رقم 1 في العالم.
FTX.US
ftx.us
FTX US Cryptocurrency Exchange بورصة العملات المشفرة ذات الدرجة المؤسسية، تم إنشاؤها بواسطة المتداولين من أجل المتداولين. شراء وبيع BTC، ETH، USDT، DOGE. تداول بالهامش 10x وإيداعات ورقية سهلة.
Upbit
upbit.com
Upbit هي بورصة عملات مشفرة كورية جنوبية تأسست في عام 2017. وتديرها شركة Dunamu، وهي واحدة من الشركات الناشئة الأعلى قيمة في كوريا الجنوبية.